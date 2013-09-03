Nokia, araç içi sistemler için HERE Auto platformunu duyurdu









Araç içi eğlence sistemleri akıllı telefon üreticilerinin giderek daha çok ilgisini çekmeye başladı. Android, iOS işletim sistemlerinin yanında Nokia gibi devler de bu alana yatırım yapıyor. HERE adlı platformu ile tüm harita hizmetlerini tek çatı altına toplayan Nokia, hizmetin kapsamını otomotiv endüstrisine doğru genişletti.





Firma, Windows Phone uygulaması ile entegre olarak çalışan HERE Auto adlı araç platformunu duyurdu. Platform ilk olarak Continental'in Open Infotainment araç içi bilgi sistemine entegre edilecek. Ardından sektörün pek çok önemli oyuncusuyla anlaşma imzlanacak.





HERE Auto, bağlantılı uygulaması ile birlikte tam bir konumlama tecrübesi sunuyor ve sürücülere yardımcı olmayı amaçlıyor. Platform ile seyahat planlama, sesli adım adım navigasyon, akaryakıt fiyatları bilgisi, güzergah çizme, varılacak noktadaki park imkanları, iç mekan navigasyonu, çevrimdışı harita desteği şeklinde pek çok özellik sunuluyor.





HERE Auto, Windows Phone ve Android işletim sistemleri için bağlantılı uygulaması ile favori yerler, rotalar ve gidiş geliş noktalarını senkronize edebiliyor.





Sürücüler araçlarından indikten sonra nerede bıraktıklarını bulabiliyor, aracın benzin seviyesi ve lastik basıncı gibi tüm sensörlerini takip edebiliyor. Uygulama ile ayrıca araç kilitlenebiliyor veya klima kontrol edilebiliyor. HERE Auto platformu 10 Eylül tarihinde Frankfurt'ta görücüye çıkacak.

http://wmpoweruser.com/nokia-announce-here-auto-connected-car-platform-complete-with-windows-phone-app/