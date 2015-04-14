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Nokia bu kez Alcatel-Lucent'in peşinde

4 yıl
1,9b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia bu kez Alcatel-Lucent'in peşinde

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra HERE harita hizmetini de elden çıkaracağı konuşulan Nokia, sürpriz bir hamle yapıyor ve dev bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor. 

Nokia'nın HERE haritalar haricinde çok etkili olduğu bir alan var ki o da telekomünikasyon ekipmanları alanı. Siemens ile kurduğu ortaklık sonrasında tüm hisseleri devralan ve tek firma olarak yola devam eden Nokia, sektördeki Ericsson ve Huawei gibi devlerin de en önemli rakibi konumunda. 

Şimdi firma sektörde etkili diğer bir isim olan Fransız Alcatel-Lucent'in peşine düştü. Aynı Nokia gibi mobil cihaz bölümünün yüzde 51 hissesini Çinli TCL holdingine satan Alcatel-Lucent, telekom sektörüne ağırlık vermişti. 

Nokia'nın Alcatel-Lucent için 13 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor. Satın alma sonrasında Nokia'nın Çin'de etkisini artırmayı ayrıca Verizon ve AT&T operatörlerinden de hatırı sayılır ekipman ihaleleri koparmayı planladığı belirtiliyor. 

Fransa devlet başkanı Hollande bu tarz şirket evliliklerine iyi gözle bakmıyor. Bu bakımdan Nokia'nın ülkedeki iş pozisyonlarını önemli ölçüde koruyacağı ve Hollande'ı ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor. Bu haberden sonra Alcatel hisseleri yüzde 13 değer kazanırken, Nokia hisseleri de yüzde 8 değer kaybetti.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-13/nokia-said-in-advanced-talks-to-acquire-alcatel-lucent-assets Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 yıl ekrem71
Nokia dün itibariyle satın alımı tamamladı.

m.gsmarena.com/...
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shadowtr 4 yıl
Şimdi Huawei karşısında her türlü çözümüyle var olabilir Nokia...
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Alcatel-Lucent şirketini 16,6 milyar dolar ödeyerek satın aldı.
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aktorun 4 yıl
Hadi hayırlısı. Nokia, Alcatel i aldı. Daha doğrusu %66.5 e %33.5 birleşme oldu. Yani yeni firma hisselerinin %33.5, mevcut ALU hissedarlarına gidecek.
reuters.com/...
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aktorun 4 yıl
RobinKyle@
google.com/... Şuan Helsinki Borsasında %8e yakın düşüşteler, Alcatel de pariste %10nun üzerinde artışta şuan. Kaynaktaki veriler güncel değil sanırım.

Sen bu işten anlıyorsun galiba. Verdiğin linkten NYSE yi kontrol ettim, iki firmanın hisseleride haberden sonra sıçramış. Ama ALU daha çok sıçramış.
Google üzerinden Helsinki (OMXH ???) ve Fransa borsalarını kolayca görme yolu var mı NYSE gibi?
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RobinKyle@ 4 yıl aktorun
Google tüm marketler için o kadar ayrıntılı bilgi vermiyor ama arama üzerinden borsa koduyla şirketleri yinede takip edebilirsiniz. Öreneğin HEL:NOK1V yazarsanız Helsinki borsasındaki Nokia hisselerini görebilirsiniz. Alcatel içinde EPA:ALU yazarak aratırsanız Euronext Paris'teki Alcatel hisselerini takip edebilirsiniz. Google yerine bu borsaların kendi sitelerini yada MarketWatch gibi benzer servislerede bakabilirsiniz.
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aktorun 4 yıl
ekrem71
Son verilerde Nokianın düşüşü var yüzde 7 civarında. Veriler sürekli değişiyor. Yani kafamızdan yazmıyoruz.http://www.cnbc.com/id/102583431

Sevgili ekrem71, seni kafandan yazmakla suçlamıyorum :)
Haberdeki değerlerle referans aldığın kaynak arasındaki değerler arasında farklılık var. Sebebini sordum?
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selmand 4 yıl aktorun
aktorun

ekrem71

Son verilerde Nokianın düşüşü var yüzde 7 civarında. Veriler sürekli değişiyor. Yani kafamızdan yazmıyoruz.http://www.cnbc.com/id/102583431


Sevgili ekrem71, seni kafandan yazmakla suçlamıyorum :)

Haberdeki değerlerle referans aldığın kaynak arasındaki değerler arasında farklılık var. Sebebini sordum?

adamı zıvanadan çıkardınız helal olsun
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ekrem71 4 yıl
Son verilerde Nokia'nın düşüşü var yüzde 7 civarında. Veriler sürekli değişiyor. Yani kafamızdan yazmıyoruz.
cnbc.com/...
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V4LKyR 4 yıl
François Hollande, "fğansua olân" diye okunur. Dolayısıyle, Hollande'yi ikna etmek değil, Hollande'ı ikna etmek olarak yazılmalıdır.
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OverClocK1ng 4 yıl
aktorun
Bu haberden sonra Alcatel hisseleri yüzde 13 değer kazanırken, Nokia hisseleri de yüzde 8 değer kaybetti.Bu kismi nereden cikardiniz ben bulamadim.Verdiginiz kaynakta sanki her iki firmanin hisselerinin de deger kazandigi yaziyor. Ben mi yanlis yorumluyorum???

Ona "Ekrem71 ETKİSİ" adı veriliyor. Kendinden parça veriyor. Yemiyor, yediriyor.
Tabi, yersen.


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OverClocK1ng 4 yıl
Valla ben bir şey anlamadım arkadaş.
Bu Nokia 7.5 milyar Dolara satılmamış mıydı?
13 milyar Doları olan şirket nasıl 7.5 milyar Dolara satılır?
Resmen firmayı trojan ile bitirdiler. Yine de bitiremediler.
İnşallah Nokia, güzel kameralı bir Android cihaz çıkartır da kendini toparlar...
2 Yanıt Yanıtla
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Şeker Hapı 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Valla ben bir şey anlamadım arkadaş.
Bu Nokia 7.5 milyar Dolara satılmamış mıydı?
13 milyar Doları olan şirket nasıl 7.5 milyar Dolara satılır?
Resmen firmayı trojan ile bitirdiler. Yine de bitiremediler.
İnşallah Nokia, güzel kameralı bir Android cihaz çıkartır da kendini toparlar...

Sadece telefon bölümü satıldı kaç kere yazıldı çizildi bunlar
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Utku 4 yıl OverClocK1ng
Ticari zekana bir kez daha hayran kaldım.
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aktorun 4 yıl
Bu haberden sonra Alcatel hisseleri yüzde 13 değer kazanırken, Nokia hisseleri de yüzde 8 değer kaybetti.
Bu kismi nereden cikardiniz ben bulamadim.
Verdiginiz kaynakta sanki her iki firmanin hisselerinin de deger kazandigi yaziyor. Ben mi yanlis yorumluyorum???
Alcatel shares rose 11 percent to $4.48 at 2:55 p.m. in U.S. trading, giving the company a market value of $12.5 billion. Nokia climbed 3.1 percent to $8.31 for a market capitalization of $30.6 billion.
1 Yanıt Yanıtla +1
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RobinKyle@ 4 yıl aktorun
google.com/... Şuan Helsinki Borsasında %8'e yakın düşüşteler, Alcatel de pariste %10'nun üzerinde artışta şuan. Kaynaktaki veriler güncel değil sanırım.
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