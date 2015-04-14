Nokia bu kez Alcatel-Lucent'in peşinde

Haber Editörü
Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra HERE harita hizmetini de elden çıkaracağı konuşulan Nokia, sürpriz bir hamle yapıyor ve dev bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor.
Nokia'nın HERE haritalar haricinde çok etkili olduğu bir alan var ki o da telekomünikasyon ekipmanları alanı. Siemens ile kurduğu ortaklık sonrasında tüm hisseleri devralan ve tek firma olarak yola devam eden Nokia, sektördeki Ericsson ve Huawei gibi devlerin de en önemli rakibi konumunda.
Şimdi firma sektörde etkili diğer bir isim olan Fransız Alcatel-Lucent'in peşine düştü. Aynı Nokia gibi mobil cihaz bölümünün yüzde 51 hissesini Çinli TCL holdingine satan Alcatel-Lucent, telekom sektörüne ağırlık vermişti.
Nokia'nın Alcatel-Lucent için 13 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor. Satın alma sonrasında Nokia'nın Çin'de etkisini artırmayı ayrıca Verizon ve AT&T operatörlerinden de hatırı sayılır ekipman ihaleleri koparmayı planladığı belirtiliyor.
Fransa devlet başkanı Hollande bu tarz şirket evliliklerine iyi gözle bakmıyor. Bu bakımdan Nokia'nın ülkedeki iş pozisyonlarını önemli ölçüde koruyacağı ve Hollande'ı ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor. Bu haberden sonra Alcatel hisseleri yüzde 13 değer kazanırken, Nokia hisseleri de yüzde 8 değer kaybetti.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-13/nokia-said-in-advanced-talks-to-acquire-alcatel-lucent-assets Yorum Yaz Paylaş Tweetle
m.gsmarena.com/...
reuters.com/...
Sen bu işten anlıyorsun galiba. Verdiğin linkten NYSE yi kontrol ettim, iki firmanın hisseleride haberden sonra sıçramış. Ama ALU daha çok sıçramış.
Google üzerinden Helsinki (OMXH ???) ve Fransa borsalarını kolayca görme yolu var mı NYSE gibi?
Sevgili ekrem71, seni kafandan yazmakla suçlamıyorum :)
Haberdeki değerlerle referans aldığın kaynak arasındaki değerler arasında farklılık var. Sebebini sordum?
adamı zıvanadan çıkardınız helal olsun
cnbc.com/...
Ona "Ekrem71 ETKİSİ" adı veriliyor. Kendinden parça veriyor. Yemiyor, yediriyor.
Tabi, yersen.
Bu Nokia 7.5 milyar Dolara satılmamış mıydı?
13 milyar Doları olan şirket nasıl 7.5 milyar Dolara satılır?
Resmen firmayı trojan ile bitirdiler. Yine de bitiremediler.
İnşallah Nokia, güzel kameralı bir Android cihaz çıkartır da kendini toparlar...
Sadece telefon bölümü satıldı kaç kere yazıldı çizildi bunlar
Bu kismi nereden cikardiniz ben bulamadim.
Verdiginiz kaynakta sanki her iki firmanin hisselerinin de deger kazandigi yaziyor. Ben mi yanlis yorumluyorum???
Alcatel shares rose 11 percent to $4.48 at 2:55 p.m. in U.S. trading, giving the company a market value of $12.5 billion. Nokia climbed 3.1 percent to $8.31 for a market capitalization of $30.6 billion.