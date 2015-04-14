Nokia bu kez Alcatel-Lucent'in peşinde

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra HERE harita hizmetini de elden çıkaracağı konuşulan Nokia, sürpriz bir hamle yapıyor ve dev bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor.





Nokia'nın HERE haritalar haricinde çok etkili olduğu bir alan var ki o da telekomünikasyon ekipmanları alanı. Siemens ile kurduğu ortaklık sonrasında tüm hisseleri devralan ve tek firma olarak yola devam eden Nokia, sektördeki Ericsson ve Huawei gibi devlerin de en önemli rakibi konumunda.





Şimdi firma sektörde etkili diğer bir isim olan Fransız Alcatel-Lucent'in peşine düştü. Aynı Nokia gibi mobil cihaz bölümünün yüzde 51 hissesini Çinli TCL holdingine satan Alcatel-Lucent, telekom sektörüne ağırlık vermişti.





Nokia'nın Alcatel-Lucent için 13 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor. Satın alma sonrasında Nokia'nın Çin'de etkisini artırmayı ayrıca Verizon ve AT&T operatörlerinden de hatırı sayılır ekipman ihaleleri koparmayı planladığı belirtiliyor.





Fransa devlet başkanı Hollande bu tarz şirket evliliklerine iyi gözle bakmıyor. Bu bakımdan Nokia'nın ülkedeki iş pozisyonlarını önemli ölçüde koruyacağı ve Hollande'ı ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor. Bu haberden sonra Alcatel hisseleri yüzde 13 değer kazanırken, Nokia hisseleri de yüzde 8 değer kaybetti.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-13/nokia-said-in-advanced-talks-to-acquire-alcatel-lucent-assets