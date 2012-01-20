Nokia bu yıl 37 milyon Windows Phone cihazı satabilir

2011 yılının sonlarına doğru merakla beklenen Windows Phone yüklü cihazlarını piyasaya süren Nokia, ulaşılan satış rakamı ile ilgili henüz net bir bilgi açıklamış değil. Bazı analistler 1 milyon Lumia serisi akıllı telefon satılacağını belirtirken önemli bir kesim de Nokia'nın hayal kırıklığına uğradığına inanıyor. Buna rağmen Morgan Stanley analistleri 2012 yılının Nokia yılı olacağına emin.





Morgan Stanley'e göre Nokia henüz tanıttığı LTE uyumlu Lumia 900 ile 2012 yılına hızlı bir giriş yapacak ve önemli bir pazar payı elde edecek. 2012 yılında 37 milyon Windows Phone cihazı satışı yapması beklenen Nokia'nın 2013 yılındaki satış rakamı ise 64 milyon olacak.





Windows Phone pazarının diğer önemli bir oyuncusu HTC'nin ise bu yıl 6 milyon, gelecek yıl 10 milyon akıllı telefon satışı yapması bekleniyor. Sadece bu iki firmanın bu yıl ki toplam Windows Phone cihazı satış rakamı 43 milyon olurken, gelecek yıl 74 milyon sınırına ulaşacak. Diğer üreticilerin küçük de olsa rakamlara katkısı olacak.





2011 yılı kesin rakamları gelmediği için Windows Phone hakkında kesin yorum yapabilmek şimdilik biraz zor. Rekabete yeni başlayan bir işletim sistemi olduğu için yüksek satış rakamları beklemek yanlış olur. Windows Phone için yapılan gelecek tahminlerinde iOS'u geçerek iki numaralı mobil işletim sistemi olması bekleniyor.