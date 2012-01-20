Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia bu yıl 37 milyon Windows Phone cihazı satabilir

7 yıl
7,7b
1
67
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2011 yılının sonlarına doğru merakla beklenen Windows Phone yüklü cihazlarını piyasaya süren Nokia, ulaşılan satış rakamı ile ilgili henüz net bir bilgi açıklamış değil. Bazı analistler 1 milyon Lumia serisi akıllı telefon satılacağını belirtirken önemli bir kesim de Nokia'nın hayal kırıklığına uğradığına inanıyor. Buna rağmen Morgan Stanley analistleri 2012 yılının Nokia yılı olacağına emin.

Morgan Stanley'e göre Nokia henüz tanıttığı LTE uyumlu Lumia 900 ile 2012 yılına hızlı bir giriş yapacak ve önemli bir pazar payı elde edecek. 2012 yılında 37 milyon Windows Phone cihazı satışı yapması beklenen Nokia'nın 2013 yılındaki satış rakamı ise 64 milyon olacak.

Windows Phone pazarının diğer önemli bir oyuncusu HTC'nin ise bu yıl 6 milyon, gelecek yıl 10 milyon akıllı telefon satışı yapması bekleniyor. Sadece bu iki firmanın bu yıl ki toplam Windows Phone cihazı satış rakamı 43 milyon olurken, gelecek yıl 74 milyon sınırına ulaşacak. Diğer üreticilerin küçük de olsa rakamlara katkısı olacak.

2011 yılı kesin rakamları gelmediği için Windows Phone hakkında kesin yorum yapabilmek şimdilik biraz zor. Rekabete yeni başlayan bir işletim sistemi olduğu için yüksek satış rakamları beklemek yanlış olur. Windows Phone için yapılan gelecek tahminlerinde iOS'u geçerek iki numaralı mobil işletim sistemi olması bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chandler Bing 7 yıl en beğenilen Atacan-
Atacan-

37 milyonsa az söylemişler.Benim şahsi fikrim,37 milyondan daha fazla bilinçsizce telefon alan var.

bir de kendini bilinçli sanıp bilinçsiz olanlar, bir de millete bilinçsiz diyenler var. wp'yi gördün mü? araştırdın mı? ne olduğunu kavradın mı? neresi kötü? neyi eksik? söyle bi bakalım ne kadar bilinçliymişsin. ha bir de sen telefonla napıyorsun da bu cihazda yapamayacaksın, onu da söylersen çok sevinirim.
Atacan-37 milyonsa az söylemişler.Benim şahsi fikrim,37 milyondan daha fazla bilinçsizce telefon alan var.bir de k...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Ben android işletim sisteminin bu önümüzdeki 1yi içinde piyasanın tek hakimi olacağını düşünüyorum. Nokia çok geç kaldı çok. Artık yıl 2004 değill nokianin firtunalı günleri geride çok geride kaldı artık rakipleri aldı başını gitti. Uyan nokia uyan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar Wp telefonlari killanma firsati bulamadim ama bildigim vindws .... isletim sistemi pc de oldugu gibi ise egerki eminin ole olcak reset format ac kapa virus bilirsiniz iste bi dunya sorun ozelliklerne gelince herkezin kendine gore aradigi ozellikler var ben akicilik guzel bi ekran ve kopma donma virus calismayan programlar abes olcak ama lacka bi telefon istemem genel olarak konustum su anda killandigim telefon ios 5 abarttiklari kadar super degil ama kendini bilen bi cihaz apple gelince firsatcilar ve digerlerinin yaptiklarinin eksiklerini ust boyuta tasiyolar yani mevzu marka degil yada vindvs degil....telefinu merak ettim ama apple yenisini cikinca en iyisi o olcak ama sadece ve sdece isletim sistemi olarak onun disinda hep birbirini yakalamaya calisan telefonlari izliyip yakalamaya calisan bizleri gorucez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyber-shot 7 yıl
Nokia windowsa geçmeseydi, windows bu kadar çok savunulur muydu merak ediyorum. Bundan 6 ay önce windows geleceğin mobil işletim sistemi denilseydi ne derdiniz?

Gerçi hala aynı şeyi diyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 7 yıl
Wp7 nin en buyuk avantaji cok hizli bir sistem olmasi ve gercekten sadece son kullaniciyi dusunerek yazilmiş olmasi.basit işlevsel ve cok hizli.son kullanici bunu arar.karmaşik ve cift cekirdege ragmen kalas cihazlari degil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 7 yıl
bi sitede okuduğuma göre windows phone 500 milyon cihaz satmış. doğru olma ihtimali var mı acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 7 yıl
Mobil flash destegi asla pc dekinin yerini tutmaz o manada okey ornegi verdim konuyu carpitmişsin.
Flash destegi olumsuz bir durum degil elbette,yalniz bildigin gibi artik flash yeni surumler cikarmayacak.
Şahsen wp7 flash eksikligi yaşatmadi bana şu ana kadar.olsa elbette iyi olurdu.

Wp7 hakkinda sallamadan once fikir sahibi olmayi dene.en basidinden videolarini izle.

Adamlarin hedef kitlesinde varmisin yokmusun onu bir dusun.hemen b.k atma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 7 yıl
Benim wp7 icin soyleyecek tek cumlem var.

Android bugunun teknolojisiyse,wp7 10 sene ilerisinin teknolojisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 7 yıl
Kullanma şansiniz yok bari videolarini izleyin wp7 nin.

Millet analist kesilmiş neyi tartişiyor.

60bin civari kalite! Uygulama var şu anda.populer uygulamalarin hepsi mevcut zaten.

hadi nokia yi gectik,diger tum firmalarda yeni wp7.5 mangolu cihaz cikarma yarişindalar.sizin kadar kafalari calişmaz bunlarin tabi.

Ne kadar gereksiz adam var şu d.h de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

Kullanma şansiniz yok bari videolarini izleyin wp7 nin.

Millet analist kesilmiş neyi tartişiyor.

60bin civari kalite! Uygulama var şu anda.populer uygulamalarin hepsi mevcut zaten.

hadi nokia yi gectik,diger tum firmalarda yeni wp7.5 mangolu cihaz cikarma yarişindalar.sizin kadar kafalari calişmaz bunlarin tabi.

Ne kadar gereksiz adam var şu d.h de.

Lumia 800 kullanma şansım oldu tarayıcı performansı inanılmaz.Kullandığım galaxy SII yanında halt etmiş.Bazıları ram ınden bazıları işlemcisinden bazılarıda çekirdeğinden yakınıyor ama sonuç ne? Şuan piyasanın en baba cihazı galaxy SII yi alt edebiliyor...İnanılmaz kararlı çalısıyor.Yeterincede uygulamaya sahip zaten arkasında microsoft var uygulama bulamamanız söz konusu değil.

Kullanmadan yorum yapan çok harbi .Yok geleceği yokmuş yok tutmazmış...4 çekirdeğe daha geçmemiş. Arkadaş bir kullan dimi sonra yorumunu yaz:):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 7 yıl
bi tutturmuşunuz sarj süresi arkadaşım akşama eve gidene kadar idare ediyosa yeterli eğer dışarda olcaksanda ona göre kullanırsın ben galaxy nin canını çıkarmama rağmen 1 buçuk günüde rahat görüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NuKe_MaNia 7 yıl
reklam kokan hareketler bunlar bunu yapacak bunu edecek demek kolay hele bir çıksın göreceğiz. ama yine de tr de fahiş fiyata satılacaklardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 7 yıl
Asıl soru android ve ios sistemlerindeki gibi ücretsiz uygulama olacak mı?
Nokia+MS = $$$
Kısa bir öz geçmiş:
Hatırlayın insanlar ilk ios ve android sistemli cihazlar çıktığında biraz uzak durdular tercihlerini nokiadan yana kullandır. Aslında nokianın telefonlarının iyi olmasından kaynaklanmıyordu bu uzak durma, sybian sisteminin herşeyini biliyorlardı, kullanması kolay geliyordu. Ama bu arada tabiri caiz ise devamlı taş atılıyordu nokiaya; telefonların özelliklerini yükselt, dokunmatik telefon yap, ürettiğin telefona update çıkar vs. uzar gider.
Tüm bunlara cevap vermekte isteksiz kalan nokiadan insanlar soğumaya başlayıp yavaş yavaş diğer pilatformlara yöneldiler. Bir zamanlar bileği bükülemeyen nokianın biranda bileği kırıldı, acı icersinde kıvranır vaziyete soluğu MSnin kapısında aldı.
Bi müddet daha milleti WP7 ile avutmaya çalışıp, en iyi ihtimal ile üst model telefon piyasasında kepenkleri kapatacaktır, diye tahmin ediyorum.
Bize ise ''Doktor nokiaya serbest dedi!'' demekmekten başka bişey düşmüyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Windows phone piyasaya cikali 1 seneden fazla oldu ve pazar payi ortada. Pek cok kisitlamasi ve eksigi var. Flash destegi halen yok diyecegim, flash'a gereksiz diyen (ama masaustulerinden haril haril flash kullanan) ifanlar eksileyecekler. Basarisizligi ortada, kimse apple degilsen ozgurluklerini kisitlamana musade etmez diyecegim, daha kullanmadan wp7 fani olanlar eksileyecekler. Hakkimizda hayirlisi olsun diyeyim bari...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afk1905 7 yıl
WP işletim sisteminden bende umutluyum açıkcası. Nedeni ise Android ve IOS'a göre nispeten daha düşük donanımla akıcı bir şekilde çalışabiliyor ve tabi bunun iyi yanı daha az güç tüketimi. Bilmiyorum neden insanımız donanıma bu kadar takılıyor yok ram'i düşük yok işlemci zayıf. Bunlar kağıt üzerinde öyle ama cihazın kullanımında bir sıkıntı yaratmıyor! Mevcut batarya teknolojisi yüksek donanımlar için zayıf işte görüyoruz Galaxy SII'nin halini! Android ve IOS geliştiricileri biraz daha düşük donanımlardan verim alma adına sistemleri optimize etmeliler, çünkü batarya teknolojisinde büyük atılımlar olmayacak önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde görünen o. Yok hala hergün şarj etmekten zevk alıyorum diyen varsa üzerlerine alınmasınlar :) Sırf şu pil ömrü yüzünden touch screen cihazlara yanaşmıyorum, symbian'lı E72 ile 1 hafta şarj uğruna hantal işletim sistemine katlanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl afk1905
afk1905
WP işletim sisteminden bende umutluyum açıkcası. Nedeni ise Android ve IOS'a göre nispeten daha düşük donanımla akıcı bir şekilde çalışabiliyor ve tabi bunun iyi yanı daha az güç tüketimi. Bilmiyorum neden insanımız donanıma bu kadar takılıyor yok ram'i düşük yok işlemci zayıf. Bunlar kağıt üzerinde öyle ama cihazın kullanımında bir sıkıntı yaratmıyor! Mevcut batarya teknolojisi yüksek donanımlar için zayıf işte görüyoruz Galaxy SII'nin halini! Android ve IOS geliştiricileri biraz daha düşük donanımlardan verim alma adına sistemleri optimize etmeliler, çünkü batarya teknolojisinde büyük atılımlar olmayacak önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde görünen o. Yok hala hergün şarj etmekten zevk alıyorum diyen varsa üzerlerine alınmasınlar :) Sırf şu pil ömrü yüzünden touch screen cihazlara yanaşmıyorum, symbian'lı E72 ile 1 hafta şarj uğruna hantal işletim sistemine katlanıyorum.

Hayır aslında tam tersi. iOS Windows Phone'dan daha düşük donanımda çalışabiliyor. iPhone 4 800 MHz'de çalışabilirken Windows Phone 1.5 GHz'de çalışıyor. Hatta bu konuda WP'nin en az 1 GHz'de çalışma şartının olduğunu hatırlatmak gerek. Bugün 600 MHz işlemcili 256 MB RAM'li iPhone 3Gs dahi iOS 5 ile çalışabiliyor. Windows Phone bu kadar düşük donanımda çalışamaz. Tabi Tango sürümünü beklemek gerek belki de yanılırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7677 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech K400 klavye video inceleme 7 yıl 1e1:Battlefield 3 Ekran Kartı Rehberi 7 yıl CES 2012: Nvidia Tegra 3 işlemcili tabletler, otomobiller ve daha fazlası 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -16- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim