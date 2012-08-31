Nokia, en iyi 10 Symbian uygulamasını Windows Phone'a uyarlayacak

5 Eylül'de yeni Lumia cihazlarını tanıtacak olan Nokia, bir dönem akıllı telefon pazarında liderlik koltuğunda oturmasını sağlayan Symbian işletim sisteminin izlerini Windows Phone platformuna taşımaya devam ediyor.





Symbian platformunun en iyi 3 uygulamasından birisi olan ve 105 milyon kullanıcıya sahip Nimbuzz çapraz platform sohbet uygulaması, optimize edilmiş olarak Nokia Collection grubu altında Windows Phone platformu için sunulacak.





Nimbuzz operasyon şefi Joby Babu, Nokia'nın Symbian işletim sisteminin en iyi on uygulamasını Lumia cihazlarına uyarlamak istediğini ve işe kendileriyle başladığını aktardı.





Nimbuzz uygulaması Lumia cihazları için özel olarak grafik ve performans optimizasyonlarına sahip olacak. Nokia ise cihazlarına daha iyi uygulama ve hizmet sunmak için geliştiricilerle ortaklık yapmaya devam edeceklerini açıkladı.





Lumia cihazları için Nimbuzz uygulamasının bu hafta mağazada yerini alması bekleniyor.