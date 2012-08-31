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Nokia, en iyi 10 Symbian uygulamasını Windows Phone'a uyarlayacak

6 yıl
4,8b
1
55
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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5 Eylül'de yeni Lumia cihazlarını tanıtacak olan Nokia, bir dönem akıllı telefon pazarında liderlik koltuğunda oturmasını sağlayan Symbian işletim sisteminin izlerini Windows Phone platformuna taşımaya devam ediyor.

Symbian platformunun en iyi 3 uygulamasından birisi olan ve 105 milyon kullanıcıya sahip Nimbuzz çapraz platform sohbet uygulaması, optimize edilmiş olarak Nokia Collection grubu altında Windows Phone platformu için sunulacak.

Nimbuzz operasyon şefi Joby Babu, Nokia'nın Symbian işletim sisteminin en iyi on uygulamasını Lumia cihazlarına uyarlamak istediğini ve işe kendileriyle başladığını aktardı.

Nimbuzz uygulaması Lumia cihazları için özel olarak grafik ve performans optimizasyonlarına sahip olacak. Nokia ise cihazlarına daha iyi uygulama ve hizmet sunmak için geliştiricilerle ortaklık yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Lumia cihazları için Nimbuzz uygulamasının bu hafta mağazada yerini alması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-bringing-top-10-symbian-apps-to-windows-phone-starting-with-nimbuzz/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen mert1907
mert1907
Samsung Nokia'nın WP için gösterdiği çabayı bada için gösterseydi, bada daha farklı yerlerde olurdu.

Nokia WP için gösterdiği çabayı meego için gösterseydi meego şu an farklı bir yerde olurdu
mert1907Samsung Nokia'nın WP için gösterdiği çabayı bada için gösterseydi, bada daha farklı yerlerde olurdu.Nokia WP için göst...
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Jesse James 6 yıl jackchilina
jackchilina

erci501

windows phone önce playstore ve appstore daki ençok kullanılan 100 uygulamayı marketine entegre etsin de sonra diğerlerini. Özene özene symbian a mı özendi. [:]


Çok doğru tespit +1


Entegre işlemini Windows firması değil Nokia firması gerçekleştiriyor. Yazılanları mı okumuyorsunuz, okuduğunuzu mu anlamıyorsunuz yoksa amacınız fanatiklik mi? Ayrıca Windows firması bu işe bu derece ciddi şekilde yatırım yapmışken uygulama açısından müşterilerine sıkıntı çıkaracağını düşünmek -ki amaçları tek portal fantaziden başka birşey değil.
jackchilinaerci501windows phone önce playstore ve appstore daki ençok kullanılan 100 uygulamayı marketi...
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HRMNKY 6 yıl
Var mı da?
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dayseeh 6 yıl
nokiaseverlere iyi haber
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-mehmet- 6 yıl
sadece 10 symbian uygulaması mı ?
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kesbi 6 yıl
Symbiandaki işe yarar tek uygulama xplore idi. Bir de vidyo izleme programı vardı ama 9.3ten sonrası için firma programı yapmadı.
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dr_mrh 6 yıl
windows phone daha önce de vardı olmadı; şimdi yenisini yapıyorlar
ama gene olmaz bence daha önce windowslu telefon kullanan varsa bilir; hiçbir işlem yapmadan sadece telefon özelliklerini kullansanız dahi telefonu 1 hafta kapatıp açmadan kullanamazdınız o kadar fazla arka plan uygulanası var ki telefon kilitlenip duruyordu
cfw ile ancak kullanılabilir bir telefon elde edebiliyordunuz orjinal fw ler win için bilgi toplamaktan doğru düzgün çalışamıyordu, hele ki bir işiniz olup da internete yada bir iki programa girerseniz işte telefonun kilitlendiği andır
nokia nın senelerdir kullandığı symbian windowtan kat be kat daha iyiydi, ama bir android yada ios kesinlikle değil olamaz da zaten
2 Yanıt Yanıtla
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akmac 6 yıl dr_mrh
dr_mrh
windows phone daha önce de vardı olmadı; şimdi yenisini yapıyorlar
ama gene olmaz bence daha önce windowslu telefon kullanan varsa bilir; hiçbir işlem yapmadan sadece telefon özelliklerini kullansanız dahi telefonu 1 hafta kapatıp açmadan kullanamazdınız o kadar fazla arka plan uygulanası var ki telefon kilitlenip duruyordu
cfw ile ancak kullanılabilir bir telefon elde edebiliyordunuz orjinal fw ler win için bilgi toplamaktan doğru düzgün çalışamıyordu, hele ki bir işiniz olup da internete yada bir iki programa girerseniz işte telefonun kilitlendiği andır
nokia nın senelerdir kullandığı symbian windowtan kat be kat daha iyiydi, ama bir android yada ios kesinlikle değil olamaz da zaten

Hiç lumia kullandınız mı ?
Kullanmadan yorum yapmayın.
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SystemApps 6 yıl dr_mrh
dr_mrh

windows phone daha önce de vardı olmadı; şimdi yenisini yapıyorlar
ama gene olmaz bence daha önce windowslu telefon kullanan varsa bilir; hiçbir işlem yapmadan sadece telefon özelliklerini kullansanız dahi telefonu 1 hafta kapatıp açmadan kullanamazdınız o kadar fazla arka plan uygulanası var ki telefon kilitlenip duruyordu
cfw ile ancak kullanılabilir bir telefon elde edebiliyordunuz orjinal fw ler win için bilgi toplamaktan doğru düzgün çalışamıyordu, hele ki bir işiniz olup da internete yada bir iki programa girerseniz işte telefonun kilitlendiği andır
nokia nın senelerdir kullandığı symbian windowtan kat be kat daha iyiydi, ama bir android yada ios kesinlikle değil olamaz da zaten

win8 ile win7 arasında bile neredeyse yeni bir işletim sistemi denecek kadar fark varken windows phone dediğiniz ve aslında windows mobile olan windows telefonlarımı bunlarla kıyaslıyorsunuz?

Evet bir android veya ios değil windows phone 8....çünkü çekirdeği deskop çekirdeği ile ortak ve çoğu deskop teknolojilerini içinde barındırmakta.Ve şuana kadar çıkan ve çıkacak olan işletim sistemlerinden çok daha iddalı yetenekleri var.Bu bağlamda haklısınız...

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pogomania 6 yıl
Ben uygulama ve oyundan daha cok stabilite kullanilabilirlik ve kisisellestirmeye bakarim. Eski nokia kullanicilari bilirler ki surekli telefon degisimi sikilmakdan yana idi yeni ozellik icin degil. Akilli telefonlarda ozellik uygulama ile geldigi icin kisilestirilebilirlik de androidde son derece aktif oldugu icin sadece sidik yaristirmak ve benim telefonumun donanimi su kadar demek icin telefon degistirilir. Bence uygulama fazlaligi dgil hayati kolaylastiracak seyler onemli. Widgetler bence mukemmel seyler mesela.
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acbold 6 yıl
işleri çok zor,şimdiden kolay gelsin diyorum.symbian dan 10 tane iyi uygulama hmm,gerçekten zor.Lafı bile şuan komik geliyor.
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okanmuzaffer 6 yıl
Nokia malesef piyasadaki itibarını kaybetti.Androide geçsin o zaman eski itibarını kazanır.
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lido 6 yıl
meego ya düzgün destek devam etseydi N9 alırdım tasarımı çok hoşuma gidiyo
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SiNaPSiS 6 yıl okanmuzaffer
okanmuzaffer

Nokia malesef piyasadaki itibarını kaybetti.Androide geçsin o zaman eski itibarını kazanır.

Android gibi ne idüğü belirsiz stabil çalışamayan bi işletim sistemini 2013'te hem de tüm kararlarından dönerek Nokia telefona yakıştırabiliyor musunuz Allah aşkına?
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SystemApps 6 yıl
bence yüksek donanımları symbiana port etmeliydi bence :D
symbian platformu gerçekten eşsiz bir platformdur.İşte nokianın yaptığı strateji hataları ve açık kaynağa dönüştürme sevdası symbianın gelişimini baltaladı.Diğer yandan artan donanım çıtasına ve androidin gelişimine uyum sağlayamadı.Ancak bu durum belkide nokiayı ilerde lider yapacak adımları atmasına vesile oldu.Çünkü o sırada nokianın şansından olsa gerek wp platfromu ortaya çıktı.Ve yine nokianın akkılıca bir manevrasıyla meego maemoyu atarak microsoft ile anlaşmaya karar verdi.wp8 ile ne kadar doğru bir hamle yaptığı ortada olup bu potansiyele neredeyse hiç bir işletim sisteminin yetişemeyeceği gerçeği ile nokia karşımızda ve hiç olmadığı kadar diri...Batacak dendi mikrosofta satılacak dendi elop şudur budur dendi meego dendi vs.o kadar negatif eleştirilere rağmen nokia özgün olmayı seçti ve asrın hatası değil asrın en mükemmel hamlesini yapmış bulundu...
Symbianı her nekadar özleyecek olsamda nokianın yaptığı bu çalışmalarla hem biraz özlem gidermiş olup birazda malum işlerimizde yararlı olacaktır tabiki.Tbaiki symbianı öldü kabul etmiyorum n8e bile şuanda güncelleme çıkıyor.Ve symbian 2016ya kadarda desteklenecek.Ancak 2016da gelecek elbet :(
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nurettinaz 6 yıl
Nokia nın en çok sevdiğim özelliği bu. Adamlar çalışmayı asla bırakmıyorlar.
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turkattack 6 yıl
wp8in rakabetteki kaderi uygulama gelistiricilerinin elinde.
android halen iosda ki kadar uygulama zenginligine sahip degilken wp8in gelisim surecini merak ediyorum.
akilli telefon sadece islemci,ram,kamera vs demek degil.
en onemli etken bence uygulama cesitliligi ve zenginligi.
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