Nokia geri dönüş için hazırlanmaya başladı

2013 yılında telefon birimini Microsoft'a satan Nokia sonrasında sadece telekom ürünleri üzerinde çalışmaya yoğunlaşmıştı. Microsoft ise bir dönemin en büyük telefon üreticisinin adını ilk olarak Windows Phone'lu cihazlarda kullansa da sonra bu isimden vazgeçerek kendi markasını ön plana çıkarmıştı.

Finlandiya'lı şirketin yaptığı son hamleler ise yeniden telefon pazarına dönmeye hazırlandıklarını gösteriyor. Son olarak şirkete yazılım uzmanı pozisyonunda çalışanlar alınırken, prototiplerin hazırlandığı ve satış noktalarının araştırıldığı da konuşuluyor. Nokia'nın özellike üretim ve pazarlama konusunda ortaklar aradığı söylenirken şirketin tasarım ve marka değerine odaklanacağı da iddialar arasında.

Hatırlatmak gerekirse Nokia'nın N1 isimli Android tableti bu yılın ilk ayında Çin'de satışa çıkmıştı. Bunun yanında şirket Android platformu için Z launcher adında bir arayüz uygulaması da yayınladı. Ancak Nokia imzalı Android telefonları görmeden önce 2016 yılının sonlarına kadar beklemek gerekiyor. Çünkü iki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre Nokia'nın 2016 yılı sonlarına kadar Microsoft ile rekabet etmesi yasak.

Geçmiş dönemlerde Android'e geçmekte geciktiği için bolca eleştiri alan Nokia'nın yeni hamlesini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce şirketin telefon pazarına dönmesi bir şeyleri değiştirebilir mi?

http://www.phonearena.com/news/Nokia-starts-prepping-for-a-return-to-mobile_id72474