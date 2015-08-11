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Nokia geri dönüş için hazırlanmaya başladı

3 yıl
4,6b
1
69
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nokia geri dönüş için hazırlanmaya başladı
2013 yılında telefon birimini Microsoft'a satan Nokia sonrasında sadece telekom ürünleri üzerinde çalışmaya yoğunlaşmıştı. Microsoft ise bir dönemin en büyük telefon üreticisinin adını ilk olarak Windows Phone'lu cihazlarda kullansa da sonra bu isimden vazgeçerek kendi markasını ön plana çıkarmıştı.
Finlandiya'lı şirketin yaptığı son hamleler ise yeniden telefon pazarına dönmeye hazırlandıklarını gösteriyor. Son olarak şirkete yazılım uzmanı pozisyonunda çalışanlar alınırken, prototiplerin hazırlandığı ve satış noktalarının araştırıldığı da konuşuluyor.  Nokia'nın özellike üretim ve pazarlama konusunda ortaklar aradığı söylenirken şirketin tasarım ve marka değerine odaklanacağı da iddialar arasında.
Hatırlatmak gerekirse Nokia'nın N1 isimli Android tableti bu yılın ilk ayında Çin'de satışa çıkmıştı. Bunun yanında şirket Android platformu için Z launcher adında bir arayüz uygulaması da yayınladı. Ancak Nokia imzalı Android telefonları görmeden önce 2016 yılının sonlarına kadar beklemek gerekiyor. Çünkü iki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre Nokia'nın 2016 yılı sonlarına kadar Microsoft ile rekabet etmesi yasak.
Geçmiş dönemlerde Android'e geçmekte geciktiği için bolca eleştiri alan Nokia'nın yeni hamlesini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce şirketin telefon pazarına dönmesi bir şeyleri değiştirebilir mi? 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-starts-prepping-for-a-return-to-mobile_id72474 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Hiç Android almadım ama düzgün bir donanım ile çıkarsa hiç tereddüt etmeden alırım. Nokia'nın kalitesi her daim başkadır. Özledik seni Nokia geri dön.
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Bandanalı Adam 3 yıl
Nokia'nın kalitesi diyen arkadaşlar büyük ihtimal hayal kırıklığı yaşayacaktır. Çünkü eski nokia'nın elemanları servisleri vs. direk microsoft bölümüne geçmiş oldu. Nokia büyük ihtimal n1 tablette yaptığı gibi çinli bir firmaya tableti veya telefonu ürettirip üzerine nokia logosunu basacaktır.
Nokia'nın kalitesi diyen arkadaşlar büyük ihtimal hayal kırıklığı yaşayacaktır. Çünkü eski nokia'nın elemanları servisleri vs. direk microsoft bölümüne geçmiş ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Batw0 3 yıl
Birkaç sene kadar Amiral gemi modellerinde Piyasayı takip ederek İnsanların ne istediğini, neleri gereksiz gördüklerini, en fazla neye ihtiyaç duyduklarını Mühendislerden yada diğer Android cihazlardan değil de bizzat son kullanıcılardan, forumlardan, internet sitelerinden.. Kendilerine pay çıkarmalıdırlar. Bu android ekosisteminde kendilerine kalıcı bir yer edinmeleri için en başta Fiyat/Performans/Destek/Yenilikçi Tasarım ve şıklık peşinde olmaları gerekiyor.
Sorun insanlara dinleyin.. 4k-2k ekran değil istedikleri, ceplerinde powerbanklar ile dolaşmak zorunda kalmayacakları sistemler geliştirin. 1080p/720p ekrana 4k ve üzeri batarya koyun, piyasada ki en iyi işlemciyi yerleştirin. Edeceğiniz karı minimuma çekin ve nasıl satılacağını kendi gözlerinizle görün. Sırf Nokia isminden dolayı bile böyle bir cihazın milyonlar satacağına eminim.
Birkaç sene kadar Amiral gemi modellerinde Piyasayı takip ederek İnsanların ne istediğini, neleri gereksiz gördüklerini, en fazla neye ihtiyaç duyduklarını Mühe...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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lazloo 3 yıl
Carl Zeiss de olsun,siraya girerim aninsa.
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Guest-FDC9156E7 3 yıl
Nokia N73 Music Edition almıştım sene 2007. Zamanın en iyilerindendi. Efsane bir kamerası ve ekranı vardı. O zamanlar alt komşumuzun oğlu bilgisayar mühendisiydi aynı zamanda symbian developerlık yapıyordu. Gıpta ile bakardım. Vay be ne günlermiş
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Ele7en 3 yıl
3310 a android yüklesinler herkes alır.📞
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köfteciŞakir 3 yıl
Bu saatten sonra o takozları zor satar.
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ø 3 yıl
Uygun fiyatlı, hızlı ve sağlam telefonlarınla gel Nokia reis.
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Katalikitci 3 yıl
Bu haberi gören var mı? resimler bana inandırıcı gelmedi ama hadi hayırlısı...
webtekno.com/...
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love of country 3 yıl
Nokia'nın dönüşü Semih Şentürk'ün uzatmalarda oyuna girmesi gibi oldu. İnşallah son dakika golü olur.
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SpesifikBrush 3 yıl
Şöyle son nesil işlemci ile, güzel bir batarya, ekran ve tasarım ile, ayrıca TouchWiz gibi kendine özel bir arayüz ile çıkarsa kesinlikle tutar.
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peymacun 3 yıl
Nokiadan sonra cep telefonu bültenlerini takibini bıraktım be :(
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beter.böcek 3 yıl
nokia geri donsun,samsung un isleri fena bozulacaktir,demedi demeyin,bir yanda yenisini seneye yapariz diyen bir sirket diger yanda en iyiyi vermeye calisan bir sirket,tabi fiyat politikasi da onemli
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run...rabbt 3 yıl
Nokia alırdık kusur bulamazdık tekrar efsane olacak
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UNF0RGIVEN 3 yıl
Herkes seneler öncesinin nokia kalitesinden bahsetmişte, yakın zamana bakın son yıllarda hiçbir gelişme gösteremediler.. Ayrıca rakipler çok güçlü geri dönüş fiyasko olur, başka sektöre yönelsinler geçkti artık. Zamanında 1 numara iken finansal karı cebe atmak yerine biraz ar-ge'ye yönelselerdi belki başlarına bu durum gelmezdi
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emre_fan_club 3 yıl
Geç olsun güç olmasın. Milletin 5 yılda aldığı yolu nokia 1 yılda alır.
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müstakbel engineer 3 yıl
noki candır gerisi heyecandır
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