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Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor

Android telefon üreticilerinin en büyük sorunu geciken sürüm güncellemeleri oluyor. Kullanıcılar için önemi artan güncelleme hızı Nokia’nın da temel odağı halinde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
8,1b
1
22
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor
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Android işletim sistemi ile ilgili en büyük sorun hiç şüphesiz geciken güncellemeler. Hatta çoğu firma için “hiçbir zaman gelmeyen güncellemeler” tanımı bile kullanılabilir. HMD Global çatısı altındaki Nokia ise güncelleme desteği ile kullanıcıları etkilemek istiyor.

2 yıl sürüm, 3 yıl güvenlik güncellemesi

Google tarafından yayınlanan bir Android sürümünün dağıtılması çoğu firma için diğer sürümün tanıtıldığı yıla kadar uzayabiliyor. Nokia ise bu durumu kendi lehine çeviriyor. Google anlaşması sayesinde Android işletim sistemi güncellemeleri, herkesten önce, en hızlı Nokia telefonlara geliyor. Böylece Nokia telefonlar 2 yıl boyunca tüm önemli güncellemelere, 3 yıl boyunca da tüm güvenlik güncellemelerine hızla sahip oluyorlar.

Kullanıcı tarafına bakıldığında da Nokia telefon sahiplerinin güncelleme konusunda memnun oldukları görülüyor. Donanım konusu hali hazırda tüm firmalar tarafından çözüldüğüne göre diğer üreticilerin de “güncelleme” yarışına katılması kullanıcıların yararına olabilir.

Ayrıca Bkz. "Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor"

Google, Project Treble ile güncelleme sorununa çözüm getirmek için çalışmakta. Ancak görevin önemli kısmı hala üreticilerin omuzlarında. Güncelleme desteğine daha çok önem vermeye başlayan kullanıcılar da Nokia gibi firmaları tercih listesinde öne çıkarmaya başlayacaktır.


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pcfk 2 hf. en beğenilen
Arkadaşa Nokia 5 aldırmıştım. Helal olsun yine sözlerinde durdular ve çoğu firmadan önce güncellemeleri verdiler.
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intel7mix 2 hf.
Normal olması gereken ama kimsenin yapmadığı hareketler.
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CoreXXX 2 hf.
Nokia 8 kullanan biri olarak güncellemelerden ve telefondan çok memnunum. 6000 tl lik telefon ile karşılaştırmıyorum ama . 2200 tl ye aldım ve o bantta rakibi yok
Nokia 8 kullanan biri olarak güncellemelerden ve telefondan çok memnunum. 6000 tl lik telefon ile karşılaştırmıyorum ama . 2200 tl ye aldım ve o bantta rakibi y...
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zotacing 2 hf.
2012-2015 arasıda 100.000'lerce insanı dolandırdılar, o ne olacak?
Lumia kepazeliğinden sonra hala yüzsüz yüzsüz çıkıp açıklama yapmaları bile kapitalizmin ne derece zararlı bir şey olduğunu gözler önüne seriyor.
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Lars Mikael Akerfeldt 2 hf.
Yarım yamalak güncelleme yapıyorlar dışardan da insanlar aa ne hızlı güncelleniyor helal olsun vs. diyor. Beta güncelleme yayınladılar, ben tek başıma 10'a yakın hata bildirdim ama hiçbir değişiklik yapmadan 'stabil' sürümü yayınladılar. En basitinden telefon parmak izimi algıladıktan 1 saniye sonra ekran geliyor.
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MK* 2 hf.
5s kullanıcısı olarak az geldi bana...
bu konuda farklılık yaratmak istiyorsa daha güncelleme süresi daha uzun olması lazım.
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zolzauza 2 hf.
Nokia önce düzgün ve yaygın teknik servis hizmeti versin
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IamTheOne76 2 hf.
Nokia 5 kullanıyorum. Resmen merdiven altı üretim telefona nokia yazısı yapıştırmışlar. Alacaklar için diyorum 500tl. ise alın yoksa paranıza yazık valla.
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musty578 2 hf.
guncelleme ne icin var ciazlarda suan ses sekron kera yazilim sorunlari var ve hala mudehale etmiyorlar ornegin instgramda video cekin ses bulanik uyumlu degil kendi programlarinda sorun yok galeri yok galeri cok zor bi uygulamami
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740turbowagon 2 hf.
Guncelleme olayi marka prestiji icin cok onemli. Icimden yapsa yapsa Nokia yapar diyorum ama o da yapmaz.
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CoreXXX 2 hf.
Nokia 8 kullanan biri olarak güncellemelerden ve telefondan çok memnunum. 6000 tl lik telefon ile karşılaştırmıyorum ama . 2200 tl ye aldım ve o bantta rakibi yok
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DH Misafiri 2 hf.
Nokia 5 in kamera özelliğini daha güzel hala getirirmisiniz.ilk aldimda gayet güzel çekiyordu sonra telefon guncelenince kamera özelliği değişti çok iyi degl.zil seslerinde ve msj seslerini de yenilermisinz güzel değil.
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FreeRun 2 hf.
Nokia eski günlerine dönecektir
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