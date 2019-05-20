Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor

Android işletim sistemi ile ilgili en büyük sorun hiç şüphesiz geciken güncellemeler. Hatta çoğu firma için “hiçbir zaman gelmeyen güncellemeler” tanımı bile kullanılabilir. HMD Global çatısı altındaki Nokia ise güncelleme desteği ile kullanıcıları etkilemek istiyor.

2 yıl sürüm, 3 yıl güvenlik güncellemesi

Google tarafından yayınlanan bir Android sürümünün dağıtılması çoğu firma için diğer sürümün tanıtıldığı yıla kadar uzayabiliyor. Nokia ise bu durumu kendi lehine çeviriyor. Google anlaşması sayesinde Android işletim sistemi güncellemeleri, herkesten önce, en hızlı Nokia telefonlara geliyor. Böylece Nokia telefonlar 2 yıl boyunca tüm önemli güncellemelere, 3 yıl boyunca da tüm güvenlik güncellemelerine hızla sahip oluyorlar.

Kullanıcı tarafına bakıldığında da Nokia telefon sahiplerinin güncelleme konusunda memnun oldukları görülüyor. Donanım konusu hali hazırda tüm firmalar tarafından çözüldüğüne göre diğer üreticilerin de “güncelleme” yarışına katılması kullanıcıların yararına olabilir.

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Google, Project Treble ile güncelleme sorununa çözüm getirmek için çalışmakta. Ancak görevin önemli kısmı hala üreticilerin omuzlarında. Güncelleme desteğine daha çok önem vermeye başlayan kullanıcılar da Nokia gibi firmaları tercih listesinde öne çıkarmaya başlayacaktır.