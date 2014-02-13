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Nokia ile patent anlaşması yapan HTC'den resmi açıklama geldi

5 yıl
7,3b
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7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia ile patent anlaşması yapan HTC'den resmi açıklama geldi

Patent ihlali nedeniyle Nokia ile davalık olan ve One gibi amiral gemi modellerinin bazı Avrupa ülkelerinde satışı tehlikeye giren HTC, anlaşmazlığı masada çözerek adeta derin bir nefes almıştı. Sonuçtan oldukça mutlu olan firmanın konu ile ilgili resmi açıklaması gecikmedi. 

Tüm davaları düşüren anlaşma uyarınca HTC, Nokia'ya ödemeler yapacak ve söz konusu işbirliği, HTC'nin LTE patent portfolyosunu da kapsayacak. Şirketler aynı zamanda teknoloji alanında gelecekteki işbirliği fırsatlarını da değerlendirecek.

HTC Genel Danışmanı Grace Lei, Nokia'nın sektörün en önde gelen patent portfolyolarına sahip şirketlerden birisi olduğunu ve HTC'nin bu anlaşmaya dahil olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Nokia ise bu anlaşmanın firmanın uygulama patentlerini onaylayarak lisanslama konusunda daha başka imkânlara odaklanma fırsatı verdiğini dile getirdi. Patent anlaşmassının ne kadar bir bedelle çözüme kavuşturulduğu ise açıklanmadı.

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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çok kazandıkları için patent parası
ödüyorlar.
Hadi samsung a dokunmaz çünkü sadece mobilde değil firma hemen hemen her alanda üretim yapıyor
htc neye güveniyor ki patent parası ödeme hırsı yapıyor
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Virtual Reality 5 yıl en beğenilen
Apple & Sony ilişkisi haberinden sonra
HTC & Nokia ilişkisi haberi geldi.

Geriye LG & Samsung ilişkisi kaldı. Fakat atlanan bir nokta var, LG & Samsung ilişkisi akraba evliliği olur. Ortaya sıkıntılı bir telefon çıkabilir.


Yeni iPhone'da daha fazla Sony imzası bulunacak
donanimhaber.com/...
Yanıtla +7
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gorkem2626 5 yıl
HTC Genel Danışmanı Grace Lei, Nokia'nın sektörün en önde gelen patent portfolyolarına sahip şirketlerden birisi olduğunu ve HTC'nin bu anlaşmaya dahil olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.


Bildiğin yagcilik yapmislar :D sen şuna avrupada bizi ters köşe yapacaklardi parayi versik yirttik desene :D
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Erıs 5 yıl
Lumia + one modeller ile Windows phone pazarı daha da ilerleyecek Sony Samsung'da bu kervana katılır ise Google ve android iyi değer kaybeder
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askereplatonik 5 yıl
Android'in değer kaybetmeyeceğini şu an ki Windows Phone satışlarından anlayabiliriz.Android 4.4 ile devrim yapıcak ve liderliği asla bırakmayacaktır.

Edit:Dalvik'ten kurtulunca.
1 Yanıt Yanıtla
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warrock61 5 yıl
güzel anlaşma ama yorum gözüksün diye 1 verdim.


Not:Arkadaşlar böyle yazanlara bende gıcık oluyorum.
Sadece dalgasına yazdım.


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