Nokia ile patent anlaşması yapan HTC'den resmi açıklama geldi





Patent ihlali nedeniyle Nokia ile davalık olan ve One gibi amiral gemi modellerinin bazı Avrupa ülkelerinde satışı tehlikeye giren HTC, anlaşmazlığı masada çözerek adeta derin bir nefes almıştı. Sonuçtan oldukça mutlu olan firmanın konu ile ilgili resmi açıklaması gecikmedi.





Tüm davaları düşüren anlaşma uyarınca HTC, Nokia'ya ödemeler yapacak ve söz konusu işbirliği, HTC'nin LTE patent portfolyosunu da kapsayacak. Şirketler aynı zamanda teknoloji alanında gelecekteki işbirliği fırsatlarını da değerlendirecek.





HTC Genel Danışmanı Grace Lei, Nokia'nın sektörün en önde gelen patent portfolyolarına sahip şirketlerden birisi olduğunu ve HTC'nin bu anlaşmaya dahil olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Nokia ise bu anlaşmanın firmanın uygulama patentlerini onaylayarak lisanslama konusunda daha başka imkânlara odaklanma fırsatı verdiğini dile getirdi. Patent anlaşmassının ne kadar bir bedelle çözüme kavuşturulduğu ise açıklanmadı.