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Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı

FCC sertifikası alan yeni bir Android One destekli Nokia akıllı telefon görüldü. Nokia TA-1157 model numaralı cihazın ismi bilinmese de bazı teknik özellikleri öğrenilmiş oldu.
3 ay
2,3b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı
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Federal İletişim Kurumu (FCC) sertifikası alan yeni bir Nokia telefona ait bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun arka kısmında Android One logosu bulunuyor. Yani firma yeni bir Android One destekli cihaz tanıtmaya hazırlanıyor olabilir.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri]"

Nokia TA-1157

Akıllı telefonun model numarası TA-1157 ancak ismiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Sertifikayla birlikte ortaya çıkan özellikleri ise 3000 mAh batarya, Bluetooth 4.2, NFC, arka parmak izi sensörü şeklinde sıralanabiliyor. Ek olarak 2 GB RAM / 16 GB hafıza ve 3 GB RAM / 32 GB hafıza olmak üzere iki konfigürasyonu var. 148.95 mm uzunluğunda ve 71.3 mm genişliğinde. Kalınlık bilgisi ise bilinmiyor. Androd One desteği sayesinde de güncel Android işletim sistemini en hızlı alan telefonlardan biri olacak. Son olarak çift sensörlü arka kamera paketi kullandığını söyleyebiliriz.

Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı
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Şu an için elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Bu akıllı telefon Nokia 3.2 veya Nokia 5.2 modellerinden biri olabilir. Yeni bir sızıntı gelene kadar emin olamayacağız ancak Nokia TA-1157 modelini bu ay içerisinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde görme ihtimalimiz var.


https://www.gizmochina.com/2019/01/31/nokia-ta-1157-android-one-phone-with-dual-rear-cameras-hits-the-fcc/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 ay en beğenilen
Daha dün nokia 5 e pie güncellemesi geldi. Sıfırını 950 liraya almıştım.
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mavizaman 3 ay
nokianın atacak mermisi kalmamış olabilir.
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Jon SNOW 37 3 ay
Bence hic ugrasmasinlar
Kimseye satamazlar bu copu
Xiaomi mi a2 var hen de android one li
Redmi note 7 pro var
Pocophone f1 var
Bu ucunden birini alin
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esmerbuyucu 3 ay Jon SNOW 37
Önerdiklerinin hepsi Şayomi ürünü 😅😅😅
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yolyordam35 3 ay
5.5" 1280x720 ekran, snapdragon 450 işlemci, 3gb ram olursa satar
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FRAPS_TR 3 ay en beğenilen
Daha dün nokia 5 e pie güncellemesi geldi. Sıfırını 950 liraya almıştım.
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PurposeLess sinan 3 ay
Bu nokia ya yı kim alıyor yaf.
tip desen tip yok, f/p yok,ahı çıkmış vahı kalmış.
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huseyincarnege 3 ay
neden google one telefonları hep düşük yaw :S
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