Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı

Federal İletişim Kurumu (FCC) sertifikası alan yeni bir Nokia telefona ait bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun arka kısmında Android One logosu bulunuyor. Yani firma yeni bir Android One destekli cihaz tanıtmaya hazırlanıyor olabilir.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri]"

Nokia TA-1157

Akıllı telefonun model numarası TA-1157 ancak ismiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Sertifikayla birlikte ortaya çıkan özellikleri ise 3000 mAh batarya, Bluetooth 4.2, NFC, arka parmak izi sensörü şeklinde sıralanabiliyor. Ek olarak 2 GB RAM / 16 GB hafıza ve 3 GB RAM / 32 GB hafıza olmak üzere iki konfigürasyonu var. 148.95 mm uzunluğunda ve 71.3 mm genişliğinde. Kalınlık bilgisi ise bilinmiyor. Androd One desteği sayesinde de güncel Android işletim sistemini en hızlı alan telefonlardan biri olacak. Son olarak çift sensörlü arka kamera paketi kullandığını söyleyebiliriz.

Şu an için elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Bu akıllı telefon Nokia 3.2 veya Nokia 5.2 modellerinden biri olabilir. Yeni bir sızıntı gelene kadar emin olamayacağız ancak Nokia TA-1157 modelini bu ay içerisinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde görme ihtimalimiz var.

https://www.gizmochina.com/2019/01/31/nokia-ta-1157-android-one-phone-with-dual-rear-cameras-hits-the-fcc/