Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı

Nokia TA-1157
Akıllı telefonun model numarası TA-1157 ancak ismiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Sertifikayla birlikte ortaya çıkan özellikleri ise 3000 mAh batarya, Bluetooth 4.2, NFC, arka parmak izi sensörü şeklinde sıralanabiliyor. Ek olarak 2 GB RAM / 16 GB hafıza ve 3 GB RAM / 32 GB hafıza olmak üzere iki konfigürasyonu var. 148.95 mm uzunluğunda ve 71.3 mm genişliğinde. Kalınlık bilgisi ise bilinmiyor. Androd One desteği sayesinde de güncel Android işletim sistemini en hızlı alan telefonlardan biri olacak. Son olarak çift sensörlü arka kamera paketi kullandığını söyleyebiliriz.
Şu an için elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Bu akıllı telefon Nokia 3.2 veya Nokia 5.2 modellerinden biri olabilir. Yeni bir sızıntı gelene kadar emin olamayacağız ancak Nokia TA-1157 modelini bu ay içerisinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde görme ihtimalimiz var.
https://www.gizmochina.com/2019/01/31/nokia-ta-1157-android-one-phone-with-dual-rear-cameras-hits-the-fcc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimseye satamazlar bu copu
Xiaomi mi a2 var hen de android one li
Redmi note 7 pro var
Pocophone f1 var
Bu ucunden birini alin
tip desen tip yok, f/p yok,ahı çıkmış vahı kalmış.