Top Gun: Maverick fragmanı yayınlandı

Dönemine damga vuran efsane filmler arasında yer alan ve Take My Breath Away şarkısı unutulmazlar arasına giren Top Gun geri dönüyor. Gelecek yıl vizyona girecek filmin fragmanı yayınlandı.

Top Gun: Maverick konusu

Aslında yıllar önce üzerinde çalışılan proje yönetmen Tony Scott’un intihar etmesi sonrasında 2012 yılında rafa kalkmıştı. 2014 yılında ise Jerry Buckheimer liderliğindeki yapımcı ekibi dosyayı yeniden açtı. 2019 yılında gösterime girmesi beklenen film bir yıl ertelenmişti.

Top Gun: Maverick adındaki film orijinal filmin 34 yıl sonrasında geçiyor. Filmde sinemanın yaşlanmayan oyuncusu Tom Cruise yine başrolde. Pete “Maverick” Mitchell bu kez Top Gun biriminin uçuş eğitmeni pozisyonuna gelmiştir ve arkadaşı Goose’un oğlu Bradley’i eğitmektedir.

Tom Cruise ile birlikte Iceman rolündeki Val Killmer da geri dönecek. Ayrıca Bradley Bradshaw rolünde Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm ve Ed Harris gibi ünlü isimler de kadroda.

Filmin müziklerini Harold Faltermeyer ve Hans Zimmer birlikte hazırladı. Yönetmenlik koltuğunda ise Joseph Kosinski oturuyor. Film 26 Haziran 2020 tarihinde ABD’de gösterime girecek.