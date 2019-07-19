Kim Nerede? 263 Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi. 118 Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu 53 Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak?
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Top Gun: Maverick fragmanı yayınlandı

RayBan gözlükler, F14 uçakları, deri ceketler ve motor sesleri gibi pek çok şeyi kült haline getiren Top Gun filmi nihayet devam yapımına kavuştu. İlk fragman yayınlanmış durumda.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
1,6b
17
7
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dönemine damga vuran efsane filmler arasında yer alan ve Take My Breath Away şarkısı unutulmazlar arasına giren Top Gun geri dönüyor. Gelecek yıl vizyona girecek filmin fragmanı yayınlandı.

Top Gun: Maverick konusu

Aslında yıllar önce üzerinde çalışılan proje yönetmen Tony Scott’un intihar etmesi sonrasında 2012 yılında rafa kalkmıştı. 2014 yılında ise Jerry Buckheimer liderliğindeki yapımcı ekibi dosyayı yeniden açtı. 2019 yılında gösterime girmesi beklenen film bir yıl ertelenmişti.

Ayrıca Bkz. "Samsung sektörün ilk 12Gb LPDDR5 mobil bellek üretimine başladı"

Top Gun: Maverick adındaki film orijinal filmin 34 yıl sonrasında geçiyor. Filmde sinemanın yaşlanmayan oyuncusu Tom Cruise yine başrolde. Pete “Maverick” Mitchell bu kez Top Gun biriminin uçuş eğitmeni pozisyonuna gelmiştir ve arkadaşı Goose’un oğlu Bradley’i eğitmektedir.

Tom Cruise ile birlikte Iceman rolündeki Val Killmer da geri dönecek. Ayrıca Bradley Bradshaw rolünde Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm ve Ed Harris gibi ünlü isimler de kadroda.

Filmin müziklerini Harold Faltermeyer ve Hans Zimmer birlikte hazırladı. Yönetmenlik koltuğunda ise Joseph Kosinski oturuyor. Film 26 Haziran 2020 tarihinde ABD’de gösterime girecek.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Darknesia 1 sa.
Take my breath away Tom!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 2 sa.
Çok sevindim umarım batırmazlar. Zira havacılık sevdalıları için çok bir film arşivi bulunmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danmur 2 sa.
kelly mcgillis de dönsün geri
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARTH_BLACK 1 sa. danmur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ablamız top gun filminden sonra tamamiyle dağıtmış,eşcinsel olduğunu açıklamış sonra çoluk çocuğa karışarak ismini unutturmuş birisi.
86 daki top gun o dönemin kült filmlerine en güzel örnek olup,o zamanların abd başkanı ronald reagan ın özel direktifleri ve izinleriyle "abd ordusunun yenilmez ve karizma askerlerden" oluşturulan bir birlik olmasını pop kültür ekseninde gösterip özellikle hava kuvvetlerine pilot öğrenci çekmek için yaptığı kurnazca bir film prodüksüyonuydu top gun.
Fİlm vizyona girdiği yıl abd savaş uçağı pilotluk okuluna o güne değin hiç görülmemiş şekilde rekor sayıda başvurular olmuş,reagan ın taktiği tutmuş ve hava kuvvetlerine çok sayıda pilot öğrenci katılmıştı.
Ülkemizdede 80ler jenerasyonu bu filmin etkisi ile savaş pilotu olarak askeri okullara başvurması yoğun şekilde görülmüştü.TRT ekranlarında ilk gösterildiği 80li yılların sonlarında sokakta kimse yoktu ve filmin havasını sonraki günlerde herkes yaşamıştı.Elbette tom cruise faktörü,efsane film müzkleri hala zihinlerde.
Film yaklaşık 8 yıldır yapım aşamasındaydı,efsane yönetmen tony scoot intihar edip ölünce proje sekteye uğradı,birde abd donanmasından gerekli izinler,kullanılacak askeri araçler ve ekipmanlar konusunda da oyuncuların takvimlerine göre izin zamanı ayarlamak vakit aldı ve filmin çekim süreci uzadı.Tom cruise özellikle gerçek mekanlarda gerçek araçlarda çekim yapılmasını,sci teknolojisini asgari oranda tutulmasını şart koşmuştu dolayısı ile filmin çekimleri bunca zaman uzatıldı.
Elbette filmin ismini aldığı "top gun özel şavaş pilotluğu okulu" sovyetler yıkıldıktan sonra abd nin başka savaş pilotluğu okuları ile birleştirildi, artık yok.
Aynı şekilde filmde kullanılan efsane uçak f22 de emekliye ayrıldı.1986da çekilen film pop kültürün zirve yaptığı,iki düşman kutupun toplumda oluşturduğu "nükleer savaş" korkusu ve devletler arasındaki güç çekişmesini "abd gözünden" gösteren ve daha çok genç kesimi hedef alan başarılı bir yapımdı.Şimdi ise ilginç bir şekilde bu filmin konusunu "dronelar" üzerine kurarak savaş uçakları vs drone şeklinde bir kurguya sokmuşlar.34 yıl sonra ilginç bir geri dönüş olacak ama temelde top gun herzaman abd vatanseverliği ve gücü üzerine odaklı bir yapımdır,çerezlik olarak tom ve müzikler hatrına izlenir bıraklır.
türkçe dublaj fragmanda burada.
https://www.youtube.com/watch?v=j_QgATgcGwA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 sa.
Zamanlamasi Turkiye icin manidar ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 3 sa.
çok güzel filmdi ilki,zamanının özel filmlerindendi bence.umarım bu da güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rising_Sun 4 sa.
Harika haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 33 dk. Bağımsız oyun klasiklerinden 'LIMBO' ücretsiz oldu 1 sa. General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı 1 sa. Yeni ilaç iletim sistemi geliştirildi 1 sa. Ortadan motorlu yeni Corvette Stingray tanıtıldı 2 sa. Toyota, 2020 Olimpiyatlarında kullanılacak elektrikli servis aracını tanıttı 3 sa. Plants vs. Zombies 3 resmen duyuruldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Top Gun: Maverick fragmanı yayınlandı Sonraki Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu 14 sa. NASA’dan Güneş ve ISS’nin aynı karede buluştuğu harika fotoğraf 15 sa. Toshiba Memory isim değiştiriyor 15 sa. Intel CEO’su: 10 nm’nin gecikmesi aşırı agresif geliştirmelere gitmemizden kaynaklanıyor 16 sa. Merakla beklenen IT Chapter Two'nun son fragmanı da yayınlandı 17 sa. Samsung Galaxy Tab S6’dan yeni detaylar 17 sa. Vivo Dual WiFi ile aynı anda iki ağa bağlanın 18 sa. Raspberry Pi 4 ile fansız konsept tarihe karışıyor 19 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor 19 sa. Samsung sektörün ilk 12Gb LPDDR5 mobil bellek üretimine başladı 20 sa. ASUS ROG Strix Gaming GTX 1650 Testte! 20 sa. Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, Kuveyt'teki uçuşunda rekor kırdı 20 sa. 2019 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC modelleri tanıtıldı 21 sa. Firefox çalınan şifreleriniz için sizi uyaracak 22 sa. Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak? 22 sa. Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri 23 sa. ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme 1 gün Gelecek yıl telefonlarda 10x yakınlaştırma göreceğiz 1 gün Journey geliştiricisinin yeni oyunu 'Sky: Children of the Light', iOS için çıkış yaptı 1 gün Instagram beğeni sayılarını gizleme testini genişletti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu
DonanımHaber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Hideo Kojima, Death Stranding'ten Bir Görsel Daha Paylaştı
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
YouTube Premium Türkiye’ye açıldı!
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi 6. Haftası Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim