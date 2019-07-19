Top Gun: Maverick fragmanı yayınlandı

Dönemine damga vuran efsane filmler arasında yer alan ve Take My Breath Away şarkısı unutulmazlar arasına giren Top Gun geri dönüyor. Gelecek yıl vizyona girecek filmin fragmanı yayınlandı.
Top Gun: Maverick konusu
Aslında yıllar önce üzerinde çalışılan proje yönetmen Tony Scott’un intihar etmesi sonrasında 2012 yılında rafa kalkmıştı. 2014 yılında ise Jerry Buckheimer liderliğindeki yapımcı ekibi dosyayı yeniden açtı. 2019 yılında gösterime girmesi beklenen film bir yıl ertelenmişti.Ayrıca Bkz. "Samsung sektörün ilk 12Gb LPDDR5 mobil bellek üretimine başladı"
Top Gun: Maverick adındaki film orijinal filmin 34 yıl sonrasında geçiyor. Filmde sinemanın yaşlanmayan oyuncusu Tom Cruise yine başrolde. Pete “Maverick” Mitchell bu kez Top Gun biriminin uçuş eğitmeni pozisyonuna gelmiştir ve arkadaşı Goose’un oğlu Bradley’i eğitmektedir.
Tom Cruise ile birlikte Iceman rolündeki Val Killmer da geri dönecek. Ayrıca Bradley Bradshaw rolünde Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm ve Ed Harris gibi ünlü isimler de kadroda.
Filmin müziklerini Harold Faltermeyer ve Hans Zimmer birlikte hazırladı. Yönetmenlik koltuğunda ise Joseph Kosinski oturuyor. Film 26 Haziran 2020 tarihinde ABD’de gösterime girecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ablamız top gun filminden sonra tamamiyle dağıtmış,eşcinsel olduğunu açıklamış sonra çoluk çocuğa karışarak ismini unutturmuş birisi.
86 daki top gun o dönemin kült filmlerine en güzel örnek olup,o zamanların abd başkanı ronald reagan ın özel direktifleri ve izinleriyle "abd ordusunun yenilmez ve karizma askerlerden" oluşturulan bir birlik olmasını pop kültür ekseninde gösterip özellikle hava kuvvetlerine pilot öğrenci çekmek için yaptığı kurnazca bir film prodüksüyonuydu top gun.
Fİlm vizyona girdiği yıl abd savaş uçağı pilotluk okuluna o güne değin hiç görülmemiş şekilde rekor sayıda başvurular olmuş,reagan ın taktiği tutmuş ve hava kuvvetlerine çok sayıda pilot öğrenci katılmıştı.
Ülkemizdede 80ler jenerasyonu bu filmin etkisi ile savaş pilotu olarak askeri okullara başvurması yoğun şekilde görülmüştü.TRT ekranlarında ilk gösterildiği 80li yılların sonlarında sokakta kimse yoktu ve filmin havasını sonraki günlerde herkes yaşamıştı.Elbette tom cruise faktörü,efsane film müzkleri hala zihinlerde.
Film yaklaşık 8 yıldır yapım aşamasındaydı,efsane yönetmen tony scoot intihar edip ölünce proje sekteye uğradı,birde abd donanmasından gerekli izinler,kullanılacak askeri araçler ve ekipmanlar konusunda da oyuncuların takvimlerine göre izin zamanı ayarlamak vakit aldı ve filmin çekim süreci uzadı.Tom cruise özellikle gerçek mekanlarda gerçek araçlarda çekim yapılmasını,sci teknolojisini asgari oranda tutulmasını şart koşmuştu dolayısı ile filmin çekimleri bunca zaman uzatıldı.
Elbette filmin ismini aldığı "top gun özel şavaş pilotluğu okulu" sovyetler yıkıldıktan sonra abd nin başka savaş pilotluğu okuları ile birleştirildi, artık yok.
Aynı şekilde filmde kullanılan efsane uçak f22 de emekliye ayrıldı.1986da çekilen film pop kültürün zirve yaptığı,iki düşman kutupun toplumda oluşturduğu "nükleer savaş" korkusu ve devletler arasındaki güç çekişmesini "abd gözünden" gösteren ve daha çok genç kesimi hedef alan başarılı bir yapımdı.Şimdi ise ilginç bir şekilde bu filmin konusunu "dronelar" üzerine kurarak savaş uçakları vs drone şeklinde bir kurguya sokmuşlar.34 yıl sonra ilginç bir geri dönüş olacak ama temelde top gun herzaman abd vatanseverliği ve gücü üzerine odaklı bir yapımdır,çerezlik olarak tom ve müzikler hatrına izlenir bıraklır.
türkçe dublaj fragmanda burada.
https://www.youtube.com/watch?v=j_QgATgcGwA