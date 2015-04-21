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Nokia önümüzdeki sene telefon sektörüne geri dönebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nokia önümüzdeki sene telefon sektörüne geri dönebilir
Finlandiyalı eski teknoloji devi Nokia bilindiği üzere üst üste yaptığı stratejik hatalar sonrası telefon pazarındaki yüksek satış hakimiyetinden dibe çakılmış ve mobil cihazlar departmanını 2013 senesinde Microsoft'a satmıştı. O günden beri Microsoft ile olan anlaşma gereği Nokia isimli herhangi bir telefonu pazarda göremedik.
Recode sitesi kaynaklarına göre 31 Aralık 2015'de isim kullanım yasağı bitecek olan Nokia, 2016 yılında telefon piyasasına tekrar girmeye hazırlanıyor. Elinde kalan 3 tane büyük iş biriminden biri olan Nokia Technologies tarafından geliştirilen telefonun Çin'de piyasaya sürülen Nokia N1 tableti gibi Nokia tarafından tasarlanıp, üretimi için Foxconn gibi farklı bir üretici firmaya lisanlanacağı belirtiliyor.
Telefonun tasarımına ve kullanılacak işletim sistemine dair herhangi bir detay bulunmazken, Nokia N1'i tasarlamanın dışında Android cihazları için Z Launcher'ı da hazırlayan Nokia Technologies'in sanal gerçeklik gibi gelişmekte olan teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü gelen bilgiler arasında.
Her ne kadar cihazı üretime hazır hale getirip üretmesi için başkasına lisanslamak işin ucuz yolu olsa da, bu durum işin içine pazarlama ve dağıtım gibi kısımlar girdiğinde cihazın Nokia'nın kontrolünde olmadan satılması ve başarısının üretici firmaya kalması gerçeğini de doğuruyor.
Günümüzde sektöre baktığımızda Nokia'nın sadece isim hakkıyla satması artık eskisi kadar mümkün değil, oldukça yüksek pazarlama rakamlarının döndüğü mobil sektörde Nokia'nın tekrar aktif bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini bekleyip hep beraber göreceğiz.

http://recode.net/2015/04/20/nokia-plots-2016-return-to-phone-market/ Yorum Yaz
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canguler917 4 yıl en beğenilen
gelirse gözünü kırpmadan alma,sana uygunsa al.nokia yı ülkemizin şirketiymiş gibi savunanları görüyorum.ülkemize ait değerleri bu şekilde savunun.nokia dan bizene!
gelirse gözünü kırpmadan alma,sana uygunsa al.nokia yı ülkemizin şirketiymiş gibi savunanları görüyorum.ülkemize ait değerleri bu şekilde savunun.nokia dan bize...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ultraslan.1905 4 yıl
Zamanında neydi be nokia kendi kendine topuğuna sıktı
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DH Misafiri 4 yıl
Benim bildiğim Nokia gidişi suskun oldu ama dönüşü muhteşem olur
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DH Misafiri 4 yıl
NOKIA HEP KRALDIR ŞİMDİ SADECE DURGUNLUK DÖNEMİNE GİRDİ VE NOKIANIN KIYMETİNİ BİLEMEDİK AÇ GÖZLÜLÜK YAPTIK.. AZ BEKLEYİN SAMSUNG IPHONE MAYFON FALAN HEPSİNE NAL TOPLATACAKTIR TEKRAR.. BUNLAR NOKIAYA RAKİP OLAMAZLAR NOKIA HER ZAMAN EN İYİSİDİR VE İLKTİR, TEMELDİR. TEMEL ÇÖKERSE TÜM BİNA ÇÖKER NE AYFON MAYFON KALIR NEDE SAMSUNG. HERKES HADDİNİ BİLECEKKK
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DH Misafiri 4 yıl
Nokianın yapması gereken android tabanlı güzel görünümlü ekranı ve kamerası kaliteli telefon üretmek bu kadar basit.Piyasayı çöp tabir ettiğimiz birbirini taklit eden modelleri doldurmaktan vazgeçmeli model sayısını belli sınırda tutacak kaliteye göre fiyat performans telefonlarıda üretecek üst amiral gemiside bak bakalım nokia neler yapıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Patlak nokia:)bit pazarina nur yagmaz
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Gandalf81 4 yıl
dönsün bakalım.
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kav1nsky 4 yıl
Hiç bir şey geliştirmeden yıllarca aynı telefonları sattılar. Sektör onlarsız daha iyi.
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TayyarNX2500 4 yıl
bu lumıa ne iş
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Glorfindel1907 4 yıl
Beklemedeyiz
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Manchester United 4 yıl
Nokia'sız telefon piyasasımı olur. Gelsin gelsin.
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huseyincarnege 4 yıl
aman symbian la dönmesinler :s
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murdocklawless 4 yıl
yibudak
darkdivaAndroidli Nokialar gelsin tabi ama eski günlerine dönmesi imkansız.
bi bitmediniz... Nedir bu android sevdasi anlamis degilim. 6-7 yillik symbian telefonda aldigin performansi androidde hala alamiyorsun. Yazilimdan anlayan birisi android iyi bir isletim sistemidir demez, diyemez. Zamaninda nokia gelistiricilere destek verseydi ve symbian acik kaynakli bir isletim sistemi olsaydi suanda piyasada android goremeyecektin.

amma sallıyorsun ha? 6-7 yıllık symbian telefonla şimdiki android arasında paralel evrenler kadar fark var.
bir bitmediniz.
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tugares 4 yıl
Eski hatalarından ders aldılar ise ne mutlu onlara, dönmesin diyecek olan bir teknoloji tutkunu yoktur diye düşünüyorum :)
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