Nokia önümüzdeki sene telefon sektörüne geri dönebilir

Finlandiyalı eski teknoloji devi Nokia bilindiği üzere üst üste yaptığı stratejik hatalar sonrası telefon pazarındaki yüksek satış hakimiyetinden dibe çakılmış ve mobil cihazlar departmanını 2013 senesinde Microsoft'a satmıştı. O günden beri Microsoft ile olan anlaşma gereği Nokia isimli herhangi bir telefonu pazarda göremedik.

Recode sitesi kaynaklarına göre 31 Aralık 2015'de isim kullanım yasağı bitecek olan Nokia, 2016 yılında telefon piyasasına tekrar girmeye hazırlanıyor. Elinde kalan 3 tane büyük iş biriminden biri olan Nokia Technologies tarafından geliştirilen telefonun Çin'de piyasaya sürülen Nokia N1 tableti gibi Nokia tarafından tasarlanıp, üretimi için Foxconn gibi farklı bir üretici firmaya lisanlanacağı belirtiliyor.

Telefonun tasarımına ve kullanılacak işletim sistemine dair herhangi bir detay bulunmazken, Nokia N1'i tasarlamanın dışında Android cihazları için Z Launcher'ı da hazırlayan Nokia Technologies'in sanal gerçeklik gibi gelişmekte olan teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

Her ne kadar cihazı üretime hazır hale getirip üretmesi için başkasına lisanslamak işin ucuz yolu olsa da, bu durum işin içine pazarlama ve dağıtım gibi kısımlar girdiğinde cihazın Nokia'nın kontrolünde olmadan satılması ve başarısının üretici firmaya kalması gerçeğini de doğuruyor.

Günümüzde sektöre baktığımızda Nokia'nın sadece isim hakkıyla satması artık eskisi kadar mümkün değil, oldukça yüksek pazarlama rakamlarının döndüğü mobil sektörde Nokia'nın tekrar aktif bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini bekleyip hep beraber göreceğiz.

http://recode.net/2015/04/20/nokia-plots-2016-return-to-phone-market/