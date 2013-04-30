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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, sonradan odak değişmine izin veren teknolojiler geliştiren Pelican Imaging firmasına yatırım yapmayı planlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia, sonradan odak değişmine izin veren teknolojiler geliştiren Pelican Imaging firmasına yatırım yapmayı planlıyor
Uzun yıllardır cep telefonu sektöründe yer alan Nokia, özellikle son zamanlarda akıllı cep telefonları üzerinde kullandığı kaliteli kameralar ile gündeme geliyor ve beğeni topluyor. Nokia tarafından gelen son bilgilere göre ise firma, kamera performansını bir adım daha öteye götürmek için yeni arayışlar ve yatırımlar içerisinde.
Kaliforniya merkezli olarak faaliyet gösteren Pelican Imaging görüntüleme teknolojileri firmasına yatırım yapmayı planladığı öğrenilen Nokia, firmanın daha önce Lytro kameralar üzerinde de benzerini gördüğümüz ve fotoğrafların çekildikten sonra odak değişikliklerinin yapılmasına izin veren bir teknolojisini, gelecekti yeni akıllı telefonları üzerine eklemeyi düşündüğü konuşuluyor. 
Tek bir büyük lens yerine daha küçük optik dizilimler sayesinde her piksel için çok daha derin bilgiler elde edebilen sistem, bu sayede fotoğraf çekimi sonrası farklı odak ayarlarına izin verebiliyor. Nokia Growth Partners'dan Bo Ilsoe, bu tarz bir kamera sistemi için oluşturulan algoritmaların çok zor olduğu, ancak Pelican Imaging'in bunu başarılı ile yerine getirdiğini söylüyor.
2008 yılından beri Nokia tarafından yaptığı çalışmalar izlenen Pelican Imaging firmasının geliştirdiği yeni teknolojilerin Nokia'nın telefonları üzerinde ne zaman göreceğimizi ise henüz belli olmasa da, bu yeni teknolojinin Nokia'nın eski pazar hakimiyetine gelebilmesi ya da yaklaşması için bir kilit yenilik olacağı söyleniyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-29/nokia-invests-in-high-resolution-cameras-to-woo-apple-customers.html Yorum Yaz
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Krauser ll 6 yıl
atomtornaci
trsriphone 5 kaç çekirdekli peki sayın darkaura
Adamda onu soyluyo zaten once yazilim sonra donanim tek basina donanim yada tek basina yazilim = nokia. symbiandan vazgecti w8 phonelara yoneldi bu kezde donanim yillar oncesinin teknolojisi simdide yine yanlis politikayla kamereya yoneliyor. Bu kamera icin harcayacagi arge masraflarini 5-6 dolar fazla verip donanimini guclendirse kendisi icin daha iyi olur telefona 48mp kamera koymakla olmuyor bu isler

he yav he. lumiaların donanımı gününün standartlarında
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DH Misafiri 6 yıl
trsriphone 5 kaç çekirdekli peki sayın darkaura
Adamda onu soyluyo zaten once yazilim sonra donanim tek basina donanim yada tek basina yazilim = nokia. symbiandan vazgecti w8 phonelara yoneldi bu kezde donanim yillar oncesinin teknolojisi simdide yine yanlis politikayla kamereya yoneliyor. Bu kamera icin harcayacagi arge masraflarini 5-6 dolar fazla verip donanimini guclendirse kendisi icin daha iyi olur telefona 48mp kamera koymakla olmuyor bu isler
bu yorumları yapmaya daha devam edin siz daha wp işletim sistemini nasıl çalıştıgını donanım olarak ne kadar güçlü işlemci istediğini bilmiyorsunuzki hala bu yorumları yapmaya devam ediyorsunuz Nokia istese 4 çekirdekli 8 çekirdekli telefonları çıkartırdı ama sunu aklınıza sokun wp işletim sistemi 2 çekirdekli işlemci bana yetiyor diyor anladınmı arkadaşım çünkü işletim sistemi o kadar stabil hızlı çalsıyorki insanlar hala çekirdek sayısına kanıyor buda sizlersiniz işte birtek Nokia wp işletim sistemi kullanmıyor htc'de wp işelitim sistemli akıllı telefon kullanıyor oda iki çekirdekli bir telefon çıkarttı htc 4 çekirdekli telefonları var neden wp 4 çekirdekli bir işlemci koymasın wp farkı bu işte android ios para kazanmak için sizleri kandırmaktan başka bir şey yapmıyor örnek olarak sizleri kandırıyorlar işte android ve ios cular
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Dexstz 6 yıl
Tamam.
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trsr 6 yıl
iphone 5 kaç çekirdekli peki sayın darkaura
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atomtornaci 6 yıl trsr
trsr
iphone 5 kaç çekirdekli peki sayın darkaura

Adamda onu soyluyo zaten once yazilim sonra donanim tek basina donanim yada tek basina yazilim = nokia. symbiandan vazgecti w8 phonelara yoneldi bu kezde donanim yillar oncesinin teknolojisi simdide yine yanlis politikayla kamereya yoneliyor. Bu kamera icin harcayacagi arge masraflarini 5-6 dolar fazla verip donanimini guclendirse kendisi icin daha iyi olur telefona 48mp kamera koymakla olmuyor bu isler
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darkaura 6 yıl
nokianin isik alani kameralarina yatirimi mantikli bir yatirim. ona itirazim yok ama nokianin akilli telefonlarda onceligi hala kameraya vermesi bence stratejik yanlis. hatalarindan bir turlu ders cikarmamislar. n8 deki kamera bugunun bile standarinin uzerindeydi, satisina bir faydasi oldumu. akilli telefondan bahsediyorsak, bilgisayardan bahsediyoruz demektir bu yuzden once yazilim ve cekirdek donanimi gelir. ancak bunlar belli bir noktadaysa diger ozellikleri arti olarak degerlendirilir. iphone ilk ciktiginda kac mp kamerayla gelmisti hatirlatirim.
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mert1907 6 yıl
Lumia Camera.
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