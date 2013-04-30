Nokia, sonradan odak değişmine izin veren teknolojiler geliştiren Pelican Imaging firmasına yatırım yapmayı planlıyor

Uzun yıllardır cep telefonu sektöründe yer alan Nokia, özellikle son zamanlarda akıllı cep telefonları üzerinde kullandığı kaliteli kameralar ile gündeme geliyor ve beğeni topluyor. Nokia tarafından gelen son bilgilere göre ise firma, kamera performansını bir adım daha öteye götürmek için yeni arayışlar ve yatırımlar içerisinde.

Kaliforniya merkezli olarak faaliyet gösteren Pelican Imaging görüntüleme teknolojileri firmasına yatırım yapmayı planladığı öğrenilen Nokia, firmanın daha önce Lytro kameralar üzerinde de benzerini gördüğümüz ve fotoğrafların çekildikten sonra odak değişikliklerinin yapılmasına izin veren bir teknolojisini, gelecekti yeni akıllı telefonları üzerine eklemeyi düşündüğü konuşuluyor.

Tek bir büyük lens yerine daha küçük optik dizilimler sayesinde her piksel için çok daha derin bilgiler elde edebilen sistem, bu sayede fotoğraf çekimi sonrası farklı odak ayarlarına izin verebiliyor. Nokia Growth Partners'dan Bo Ilsoe, bu tarz bir kamera sistemi için oluşturulan algoritmaların çok zor olduğu, ancak Pelican Imaging'in bunu başarılı ile yerine getirdiğini söylüyor.

2008 yılından beri Nokia tarafından yaptığı çalışmalar izlenen Pelican Imaging firmasının geliştirdiği yeni teknolojilerin Nokia'nın telefonları üzerinde ne zaman göreceğimizi ise henüz belli olmasa da, bu yeni teknolojinin Nokia'nın eski pazar hakimiyetine gelebilmesi ya da yaklaşması için bir kilit yenilik olacağı söyleniyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-29/nokia-invests-in-high-resolution-cameras-to-woo-apple-customers.html