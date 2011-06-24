Nokia, tabularını yıkıyor mu? N9'a benzer bir model Android OS ile görüntülendi

21 Haziran tarihinde Singapur'da düzenlenen Nokia Communications etkinliğinde teknoloji meraklılarının uzunca bir süredir beklediği MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemli N9'un lansmanını gerçekleştiren Nokia firması, Windows Phone 7 ''Mango'' işletim sistemi desteğini arkasına alan SeaRay kod adlı modelinin de yüzeysel olarak sergilenmesinin ardından son günlerde hakkında en çok konuşulan cep telefonu üreticileri arasındaki yerini aldı.

Bugün ise Nokia'nın Windows Phone 7 ''Mango'' işletim sistemini kullanan akıllı telefon prototipine ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı internette paylaşan weibo.com, hemen ardından Android işletim sistemli N9 benzeri bir akıllı telefona ait iki tane fotoğraf (bazı kesimler fotoğrafların Nokia N9'a, bazı kesimler ise SeaRay kod adlı modele ait olduğunu ileri sürüyor) yayınladı ve bu fotoğraflar teknoloji dünyasında şimdiden heyecan oluşturmaya yetti. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçekle mi yoksa kötü bir şakayla mı karşı karşıyayız?



Bu konuda çeşitli otoritelerden pek çok farklı görüşe rastlamak mümkün. Bazıları SeaRay veya N9'a custom ROM yüklenmiş olabileceğini söylerken, bazıları ise ciddi bir Photoshop / duvar kağıdı hilesiyle karşı karşıya olabileceğimizi belirtiyor.

kışın soğukta ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara'' Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın her zaman bir B planının bulunduğunu söyleyenler dahi bulunmakta. B planına göre 2011 yılının sonuna doğru piyasaya sürülecek Windows Phone Mango'lu akıllı telefonlar ile beklenen başarı düzeyi yakalanamazsa ve Microsoft, Nokia'nın akıllı telefon üretim bölümünü satın almaya odaklanmazsa Nokia, 2012 yılında gün geçtikçe popülerliği artan Android'den yana şansını deneyebilir. Google'ın CEO'su Eric Emerson Scmidt, Android kapılarının Nokia için her zaman açık olduğunu ifade ederken Nokia'nın geçmişteki önemli isimlerinden Anssi Vanjoki, Android tabanlı telefon üreticilerini '''' benzetiyordu

Akıllı telefon pazarını domine ederken günümüzde sürekli pazar payı kaybeden Nokia fikrini zamanla 180 derece değiştirmiş olabilir mi? Her şeyi gelecekte yaşanacak gelişmeler bizlere gösterecek. Hep beraber bekleyelim ve görelim.







http://mynokiablog.com/2011/06/24/nokia-n9-with-android/