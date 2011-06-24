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Nokia, tabularını yıkıyor mu? N9'a benzer bir model Android OS ile görüntülendi

7 yıl
5,7b
1
39
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia, tabularını yıkıyor mu? N9'a benzer bir model Android OS ile görüntülendi
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21 Haziran tarihinde Singapur'da düzenlenen Nokia Communications etkinliğinde teknoloji meraklılarının uzunca bir süredir beklediği MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemli N9'un lansmanını gerçekleştiren Nokia firması, Windows Phone 7 ''Mango'' işletim sistemi desteğini arkasına alan SeaRay kod adlı modelinin de yüzeysel olarak sergilenmesinin ardından son günlerde hakkında en çok konuşulan cep telefonu üreticileri arasındaki yerini aldı.
Bugün ise Nokia'nın Windows Phone 7 ''Mango'' işletim sistemini kullanan akıllı telefon prototipine ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı  internette paylaşan weibo.com, hemen ardından Android işletim sistemli N9 benzeri bir akıllı telefona ait iki tane fotoğraf (bazı kesimler fotoğrafların Nokia N9'a, bazı kesimler ise SeaRay kod adlı modele ait olduğunu ileri sürüyor) yayınladı ve bu fotoğraflar teknoloji dünyasında şimdiden heyecan oluşturmaya yetti. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçekle mi yoksa kötü bir şakayla mı karşı karşıyayız?
Bu konuda çeşitli otoritelerden pek çok farklı görüşe rastlamak mümkün. Bazıları SeaRay veya N9'a custom ROM yüklenmiş olabileceğini söylerken, bazıları ise ciddi bir Photoshop / duvar kağıdı hilesiyle karşı karşıya olabileceğimizi belirtiyor.
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın her zaman bir B planının bulunduğunu söyleyenler dahi bulunmakta. B planına göre 2011 yılının sonuna doğru piyasaya sürülecek Windows Phone Mango'lu akıllı telefonlar ile beklenen başarı düzeyi yakalanamazsa ve Microsoft, Nokia'nın akıllı telefon üretim bölümünü satın almaya odaklanmazsa Nokia, 2012 yılında gün geçtikçe popülerliği artan Android'den yana şansını deneyebilir. Google'ın CEO'su Eric Emerson Scmidt, Android kapılarının Nokia için her zaman açık olduğunu ifade ederken Nokia'nın geçmişteki önemli isimlerinden Anssi Vanjoki, Android tabanlı telefon üreticilerini ''kışın soğukta ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara'' benzetiyordu.
Akıllı telefon pazarını domine ederken günümüzde sürekli pazar payı kaybeden Nokia fikrini zamanla 180 derece değiştirmiş olabilir mi? Her şeyi gelecekte yaşanacak gelişmeler bizlere gösterecek. Hep beraber bekleyelim ve görelim.

Nokia, tabularını yıkıyor mu? N9'a benzer bir model Android OS ile görüntülendi
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Windows Phone Mango'lu Nokia prototipine ait olduğu iddia edilen fotoğraf
Nokia, tabularını yıkıyor mu? N9'a benzer bir model Android OS ile görüntülendi
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http://mynokiablog.com/2011/06/24/nokia-n9-with-android/ Yorum Yaz
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Bl00dyHell 7 yıl en beğenilen
Ya Çin işi taklittir ya da rom'dur, Nokia öyle akıllıca hamleler yapmaz
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Hobar 7 yıl
yav istediğimiz işletim sistemini pc gibi kendimiz yüklesek ya. sonuçta hepsi arm tabanlı işlemciler. android, windows, megoo, bada, hatta zorlasak ios bile yüklenir hackintoslar gibi
Bunu yapsınlar isterlerse işletim sistemini de parayla satsınlar razıyım.
yav istediğimiz işletim sistemini pc gibi kendimiz yüklesek ya. sonuçta hepsi arm tabanlı işlemciler. android, windows, megoo, bada, hatta zorlasak ios bile yük...
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TsG 7 yıl
N9'a android kurmuşlardır, çok zor değil. Ne de olsa ikisi de linux...
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DreamGod 7 yıl
Photoshop kullanılmış galiba: regex.info/...
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yunuss.10 7 yıl

Rechorb

Photoshop kullanılmış galiba:
regex.info/...


Bunu da haber diye koyuyolar, gerçek olmiyacağı besbelli zaten
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Klasör.:X:. 7 yıl
nokia androide geçmez ki meego ya bi ihtimal devam eder.Ya da wp7den umduğunu bulamazsa winp7den vazcayıp andoide koşar artık bu kadar tecrübenden sonraa
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createemir 7 yıl
Teknoloji devi çinliler.
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Limitless` 7 yıl
çinlerin yaptığı belli oluyor ekranda mavi kalemle yazılmış çince kelimeler var
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DH Misafiri 7 yıl
eğer android işletim sistemli telefon üretirlerse iyi satacağını düşünüyorum
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musti545 7 yıl
nokıa ya hak vermek lazım android en büyük pazar takıyolar tegra 2 yi her telfna
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stradivardi 7 yıl
Muse00
Nokia nın para ıcın yapmayacagı bırsey söyleyın bana ?adamlar baktılar pıyasa gıttı avuçlarından anladılar anyayı gonyayı

Yok artık yahu Zaten para için yapacaklar Ne için yapmalarını bekliyorsun Nokia para için yapıyorsa Samsung ,Apple,HTC hayrına mı yapıyor İlla ki bir markayı kötülemek için birşeyler yazmayın Bu haber sahte olabilir ama nokia kesinlikle Android e geçmeli
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DH Misafiri 7 yıl
nokia android e geçse büyük kar yapar
yıllar güveni = android
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Volkanbaba 7 yıl
Yapsa güzel olur ama yapmaz işte.
Ayrıca kaynaktaki videoda n900e kurmuşlar androidi demekki imkansız değil.
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