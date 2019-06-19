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Nokia telefonlar gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geliyor

Akıllı telefon sahiplerinin en sevmediği şeylerden biri, kaldırılması mümkün olmayan ön yüklü uygulamalar. Nokia telefonlar saf Android desteği ile birlikte bu uygulamalara yer vermiyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
4,3b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia telefonlar gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geliyor
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Akıllı telefon üreticileri bazen kendi uygulamalarını bazense yaptığı anlaşmalar ile farklı firmaların uygulamalarını cihazlara ön yüklü olarak yerleştirebiliyor. Genellikle kaldırılması mümkün olmayan bu uygulamalar kullanıcıları en çok sinir eden şeylerden biri. Nokia, telefonlarının saf Android ile gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geldiğini belirtiyor.

Ne yükleyeceğinize siz karar verin

Farklı akıllı telefon üreticileri birçok ön yüklü uygulama ile telefonları sunabiliyor. Bunların bazıları yararlı uygulamalar olsa da geri kalanların çoğu hiçbir zaman açılmayan ancak telefonda yer kaplayan uygulamalar oluyor. Örneğin firmaların kendi uygulama mağazaları buna örnek olarak verilebilir. Android One projesine dahil olan Nokia gibi firmalarda ise bu tarz uygulamaları neredeyse hiç görmüyorsunuz. Yani telefonunuzda hangi uygulamanın bulunacağına siz karar veriyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı"

Rehber, tarayıcı, kamera gibi temel uygulamalar haricinde geri kalan birçok şeyi yüklemek size kalıyor. Tabii ki bazı kullanıcılar ekstra uygulamaları ve araçları sevseler de çoğu kişi için telefonunun temiz halde gelmesi daha önemli. Ayrıca gereksiz uygulamalardan arındırılmış sade ara yüzün, telefonun hızına yaptığı katkı da unutulmamalı.


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hareketliperde 3 gün en beğenilen ymhaslaman
değil, general mobile telefon alırsanız içinden kendi mağazası uygulamaları çıkıyor mesela
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intel7mix 2 gün
Root atın silin, çok zor işlemler değil.
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Fakirdepocu 3 gün
Yil olmus 2019 hala uygulama kaldirarak cihazlari hizlandirmaya calisiyorlar.
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Rachsuchtig 3 gün Fakirdepocu
Amac hizlandirmak degil yer acmak
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DH Misafiri 3 gün
Nokia her zaman kaliteli telefonlar yapmıştı hala da öyleler. 1 yıldır Nokia 7 Plus kullanıyorum efsane bir telefon. Ayrıca saf Android'i de seviyorum. Kafama göre istediğim programı Play Store'dan indiriyorum ya da kaldırıyorum. Kullanan bilir Nokia kalitesini
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burakdc 3 gün
Belki eskiden bundan 5-6 sene oncesi olsa tamamda. Bu devirde snap dragon 855 lerin 8 gb ramle kullnıldıgı orta sevıyeyı bırakın gırıs sevıyesının bıle note 3 ten ıyı donanımla geldıgını dusunursek saf androıd deneyımının bır ıse yarayacagını sanmam. Elbette android ozgurluktur acıkkaynaktır telefonu istediğim gibi şekillendirmeliyim oyuzden kim ne uygulama yüklerse yüklesin bana silme hakkını vermeli en azından. Yoksa günümüz telefonlarında yuklenmis 3-5 adet programın performans konusunda bıseyi degistirecegine pek inanmıyorum acıkcası kaldıkı bu programlar kıme gore neye gore yuklenıyor benım emektar note 3 te facebook ve twıtter on yuklu gelıyor ıkısındede accountum yok olmadı olmayacak.
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SEO-Uzmanı 3 gün
saf android olmaz !'
saf olan sadece linux !
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SEO-Uzmanı 3 gün
TCL linux gibi geleceğim diyor hım :)
tinycorelinux.net/...
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aktorun 4 gün
Uygulama dayatması gerçekten can sıkıcı bir hal aldı. Hiç kullanmadığın, kullanmak istemediğin uygulamaların yer kaplaması dışında bir de sürekli güncelleme almaları felan da cabası. Yıllardır Nokia (orta seviye) ve Samsung (üst seviye) telefon kullanıyorum. Samsung un getirdiği 10larca kapatılamayan uygulama nedeniyle gınaa geldi. Nokia ise kalite olarak eski günlerinden oldukça uzak...
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TearsForFears 4 gün
Nokia güzel telefonlar üretiyor fakat biraz geriden geliyor ve fiyatları yüksek tutuyor. Tr pazarında zaten yoklar. Nokia 8.1 orta segmentin en iyi telefonlarından biriydi ülkemize gelmedi.
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teknokaptan 4 gün
Nokia isim değerinden başka bir şey değil.tepe model ile orta model arasında çok az bir fark kaldı o yüzden nokia sana diyom bilmesende, görmesende orda bir Apple ve Samsung var.
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.TT. 4 gün yeni yorumcu
Nokia mı kaldı, pazar payı mı kaldı(altyapı tarafı değil) kenardaki etiket markalarından başka değeri yok. Eskiden olsa kamerayla tavlar derdim, şimdi 5-6 kamera olan model çıkardı-çıkaracakken çinlilerde de var. Zaten bütün sektörde sony'nin 42mp sensörü konuşuluyor, kısacası günümüzde kodak gibi değerli bir isim ama teknoloji üreten büyük bir şirket almadıktan sonra boş.
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