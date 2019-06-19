Nokia telefonlar gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geliyor

Ne yükleyeceğinize siz karar verin
Farklı akıllı telefon üreticileri birçok ön yüklü uygulama ile telefonları sunabiliyor. Bunların bazıları yararlı uygulamalar olsa da geri kalanların çoğu hiçbir zaman açılmayan ancak telefonda yer kaplayan uygulamalar oluyor. Örneğin firmaların kendi uygulama mağazaları buna örnek olarak verilebilir. Android One projesine dahil olan Nokia gibi firmalarda ise bu tarz uygulamaları neredeyse hiç görmüyorsunuz. Yani telefonunuzda hangi uygulamanın bulunacağına siz karar veriyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı"
Rehber, tarayıcı, kamera gibi temel uygulamalar haricinde geri kalan birçok şeyi yüklemek size kalıyor. Tabii ki bazı kullanıcılar ekstra uygulamaları ve araçları sevseler de çoğu kişi için telefonunun temiz halde gelmesi daha önemli. Ayrıca gereksiz uygulamalardan arındırılmış sade ara yüzün, telefonun hızına yaptığı katkı da unutulmamalı.
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saf olan sadece linux !
tinycorelinux.net/...
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nokia, saf android ve