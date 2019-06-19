Nokia telefonlar gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geliyor

Akıllı telefon üreticileri bazen kendi uygulamalarını bazense yaptığı anlaşmalar ile farklı firmaların uygulamalarını cihazlara ön yüklü olarak yerleştirebiliyor. Genellikle kaldırılması mümkün olmayan bu uygulamalar kullanıcıları en çok sinir eden şeylerden biri. Nokia, telefonlarının saf Android ile gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geldiğini belirtiyor.

Ne yükleyeceğinize siz karar verin

Farklı akıllı telefon üreticileri birçok ön yüklü uygulama ile telefonları sunabiliyor. Bunların bazıları yararlı uygulamalar olsa da geri kalanların çoğu hiçbir zaman açılmayan ancak telefonda yer kaplayan uygulamalar oluyor. Örneğin firmaların kendi uygulama mağazaları buna örnek olarak verilebilir. Android One projesine dahil olan Nokia gibi firmalarda ise bu tarz uygulamaları neredeyse hiç görmüyorsunuz. Yani telefonunuzda hangi uygulamanın bulunacağına siz karar veriyorsunuz.

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Rehber, tarayıcı, kamera gibi temel uygulamalar haricinde geri kalan birçok şeyi yüklemek size kalıyor. Tabii ki bazı kullanıcılar ekstra uygulamaları ve araçları sevseler de çoğu kişi için telefonunun temiz halde gelmesi daha önemli. Ayrıca gereksiz uygulamalardan arındırılmış sade ara yüzün, telefonun hızına yaptığı katkı da unutulmamalı.