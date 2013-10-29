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Nokia üçüncü çeyrek raporu : 8.8 milyon Lumia, 55.8 milyon cep telefonu

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia üçüncü çeyrek raporu : 8.8 milyon Lumia, 55.8 milyon cep telefonu

Gelecek yıl itibariyle mobil cihaz bölümünü resmen Microsoft'a devredecek olan Nokia, bununla birlikte satışlarını artırmaya devam ediyor.

Firma yayınladığı üçüncü çeyrek raporunda beklentileri aşarak 8.8 milyon Lumia cihazı sattığını duyurdu. Çeyrek bazda yüzde 19 artış elde edildi. Satışlara en büyük katkı ise Lumia 520 modelinden geldi.

Standart işletim sistemli telefon satışı ise 55.8 milyon olurken, çeyrek bazda artış yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. En çok rağbet gören modeller Nokia 105, Asha 501 ve Nokia 210 oldu.

Firma grup olarak 5.7 milyar Avro net satış geliri elde ederken, bunun 2.9 milyar Avro'su çeyrek bazda yüzde 6 artış kaydeden mobil cihaz bölümünden geldi. Firmanın operasyon karı 118 milyon Avro olurken, önceki çeyrekte yaşanan zarar nedeniyle ilk 9 aylık periyotta 147 milyon Avro operasyon zararı oluştu. Elde edilen net nakit akışı ise 2.4 milyar Avro oldu. 

Firmanın ağ bölümü 2.6 milyar Avro ve harita bölümü de 200 milyon Avro gelir elde etse de çeyrek bazda düşüş yaşadı. Nokia'nın sonraki çeyrek yıl için satış ve gelirlerde yüzde 12 civarında artış bekliyor. 

http://press.nokia.com/2013/10/29/nokia-corporation-interim-report-for-q3-2013-and-january-september-2013/ Yorum Yaz
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İronik Adam 5 yıl en beğenilen mehmedaltair
Mehmed Altair
Helal olsun bu kadar çirkin bir arayüz ve birbirinin aynısı baymış tasarımla bu kadar satması büyük başarı


Unutmuşum bir de mağaza var tabi telefonda 32 tane oyun yüklü yarıdan fazlası yoktur eminim


Ara yüzün geliştirilmeye ihtiyacı var doğrudur. Ama ilk olarak diğer platformlardan farklı olması sayesinde bir albeni yarattı şimdi yine bazı rötuşlarla arayüz değişmiş olacak. Ve eminim ki başarılı olacak.

Oyun konusuna gelirsek ha var ha yok. Bazı istediğim oyunlar yok ama oynamasam da olur. Zaten hepsi 5 dakikalık heves. Sırf bunun için değerli vaktimizi harcıyoruz. Haa sen çok oynuyorsan almazsın olur biter. Aşağılamanın mantığı yok.
Mehmed AltairHelal olsun bu kadar çirkin bir arayüz ve birbirinin aynısı baymış tasarımla bu kadar satması büyük başarı
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DraGonS 5 yıl
Şu marketteki kur sorunu çözülmesi lazım, 2 dolar olan uygulama 5 tl 2.99 dolar olan uygulama 7 TL abi. Zaten sayılı uygulama var bide kurdan geçiriyor mikro yazılım üreticimiz.

Ayrıca zil sesi uygulama sesi sorunları gibi saçma sapan sorunları artık düzeltmesi lazım microsft'un.

Bu arada nokia ya birşey söylemek istiyorum.

512MB ram ile 1GB ram arasında üretim mâliyeti açısından seri üretimde 1-2$ oynarken, SIRF SATIŞ POLITIKASI yüzünden 512 mb ramli telefonlar çıkarması ve SIRF SATIŞ politikası yüzünden kısmış olmak için 50 centlik led flash modülünü telefonundan çıkarıp yeni model adı altında satması tamamiyle kullanıcı yontma politikasıdır BENIM FİKRİMCE.


Nokia bu mantıkla giderse yeniden lider olur ama ancak giriş seviyesi telefonlada olacaktır.

Sende git Lumia 1320 gibi bir model çıkar NEXUS 5 ile aynı fiyata hatta daha pahalı fiyattan sat. Abi o zaman kullanıcı seni neden seçsin? Kullanıcı seni seçmezse wp8 platformu nasıl büyüsün? WP8 platformunu kullanan çoğalmazsa, yazılım geliştiriciler niye yazılım geliştirsin?


Hala aynı mantık gidiyor ya ona üzülüyorum. Nitekim WP satışlarının %60 ı geçik oranı lumia 520 telefonu. Böyle yaparsa üst seviye cihaz nasıl satacak merak ediyorum. Oda amerika fiyatı 149$ olan bir telefon Türkiye'den 599 TL fiyatla satışa başladı. Fiyatlandırma politikaları gerek MICROSOFT'UN gerek NOKIA'NIN maalesef türkiye açısında yontma poliikası olduğunu gösteriyor...

Daha bir sürü sorun yazabilirim... İnşallah bunlar düzelir..
Şu marketteki kur sorunu çözülmesi lazım, 2 dolar olan uygulama 5 tl 2.99 dolar olan uygulama 7 TL abi. Zaten sayılı uygulama var bide kurdan geçiriyor mikro y...
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DH Misafiri 5 yıl
Microsoft nokia ismini değiştirmemeli, nokia şu andaki kötü imajına rağmen mutlaka çıkış yapacaktır
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hawloo 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Microsoft nokia ismini değiştirmemeli, nokia şu andaki kötü imajına rağmen mutlaka çıkış yapacaktır

Görünüm olarak herkes beğenmeye biliyor ama Ara yüzün kullanıp kolaylığı tartışılamaz ve bence gerektiği kadar fantastik.
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kpln04 5 yıl
teknosa hala s40 nokia tel satıyor bu seride olmasa çoktan bitmisti
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu dandik arayüzü değiştirseler aslında wp ço iş yapar
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mehmedaltair 5 yıl
Helal olsun bu kadar çirkin bir arayüz ve birbirinin aynısı baymış tasarımla bu kadar satması büyük başarı


Unutmuşum bir de mağaza var tabi telefonda 32 tane oyun yüklü yarıdan fazlası yoktur eminim
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İronik Adam 5 yıl mehmedaltair
Mehmed Altair
Helal olsun bu kadar çirkin bir arayüz ve birbirinin aynısı baymış tasarımla bu kadar satması büyük başarı


Unutmuşum bir de mağaza var tabi telefonda 32 tane oyun yüklü yarıdan fazlası yoktur eminim


Ara yüzün geliştirilmeye ihtiyacı var doğrudur. Ama ilk olarak diğer platformlardan farklı olması sayesinde bir albeni yarattı şimdi yine bazı rötuşlarla arayüz değişmiş olacak. Ve eminim ki başarılı olacak.

Oyun konusuna gelirsek ha var ha yok. Bazı istediğim oyunlar yok ama oynamasam da olur. Zaten hepsi 5 dakikalık heves. Sırf bunun için değerli vaktimizi harcıyoruz. Haa sen çok oynuyorsan almazsın olur biter. Aşağılamanın mantığı yok.
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DraGonS 5 yıl
Şu marketteki kur sorunu çözülmesi lazım, 2 dolar olan uygulama 5 tl 2.99 dolar olan uygulama 7 TL abi. Zaten sayılı uygulama var bide kurdan geçiriyor mikro yazılım üreticimiz.

Ayrıca zil sesi uygulama sesi sorunları gibi saçma sapan sorunları artık düzeltmesi lazım microsft'un.

Bu arada nokia ya birşey söylemek istiyorum.

512MB ram ile 1GB ram arasında üretim mâliyeti açısından seri üretimde 1-2$ oynarken, SIRF SATIŞ POLITIKASI yüzünden 512 mb ramli telefonlar çıkarması ve SIRF SATIŞ politikası yüzünden kısmış olmak için 50 centlik led flash modülünü telefonundan çıkarıp yeni model adı altında satması tamamiyle kullanıcı yontma politikasıdır BENIM FİKRİMCE.


Nokia bu mantıkla giderse yeniden lider olur ama ancak giriş seviyesi telefonlada olacaktır.

Sende git Lumia 1320 gibi bir model çıkar NEXUS 5 ile aynı fiyata hatta daha pahalı fiyattan sat. Abi o zaman kullanıcı seni neden seçsin? Kullanıcı seni seçmezse wp8 platformu nasıl büyüsün? WP8 platformunu kullanan çoğalmazsa, yazılım geliştiriciler niye yazılım geliştirsin?


Hala aynı mantık gidiyor ya ona üzülüyorum. Nitekim WP satışlarının %60 ı geçik oranı lumia 520 telefonu. Böyle yaparsa üst seviye cihaz nasıl satacak merak ediyorum. Oda amerika fiyatı 149$ olan bir telefon Türkiye'den 599 TL fiyatla satışa başladı. Fiyatlandırma politikaları gerek MICROSOFT'UN gerek NOKIA'NIN maalesef türkiye açısında yontma poliikası olduğunu gösteriyor...

Daha bir sürü sorun yazabilirim... İnşallah bunlar düzelir..
1 Yanıt Yanıtla +10
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zotacing 5 yıl DraGonS
DraGonS

Şu marketteki kur sorunu çözülmesi lazım, 2 dolar olan uygulama 5 tl 2.99 dolar olan uygulama 7 TL abi. Zaten sayılı uygulama var bide kurdan geçiriyor mikro yazılım üreticimiz.

Ayrıca zil sesi uygulama sesi sorunları gibi saçma sapan sorunları artık düzeltmesi lazım microsft'un.

Bu arada nokia ya birşey söylemek istiyorum.

512MB ram ile 1GB ram arasında üretim mâliyeti açısından seri üretimde 1-2$ oynarken, SIRF SATIŞ POLITIKASI yüzünden 512 mb ramli telefonlar çıkarması ve SIRF SATIŞ politikası yüzünden kısmış olmak için 50 centlik led flash modülünü telefonundan çıkarıp yeni model adı altında satması tamamiyle kullanıcı yontma politikasıdır BENIM FİKRİMCE.


Nokia bu mantıkla giderse yeniden lider olur ama ancak giriş seviyesi telefonlada olacaktır.

Sende git Lumia 1320 gibi bir model çıkar NEXUS 5 ile aynı fiyata hatta daha pahalı fiyattan sat. Abi o zaman kullanıcı seni neden seçsin? Kullanıcı seni seçmezse wp8 platformu nasıl büyüsün? WP8 platformunu kullanan çoğalmazsa, yazılım geliştiriciler niye yazılım geliştirsin?


Hala aynı mantık gidiyor ya ona üzülüyorum. Nitekim WP satışlarının %60 ı geçik oranı lumia 520 telefonu. Böyle yaparsa üst seviye cihaz nasıl satacak merak ediyorum. Oda amerika fiyatı 149$ olan bir telefon Türkiye'den 599 TL fiyatla satışa başladı. Fiyatlandırma politikaları gerek MICROSOFT'UN gerek NOKIA'NIN maalesef türkiye açısında yontma poliikası olduğunu gösteriyor...

Nokia'nın en kötü özelliği Apple gibi fiyatlarının düşmemesidir.

Lumia 520 gibi giriş seviyesi hatta giriş seviyesinden bile uzak bir cihaz, aylardır 599TL'den aşağı inmiyor. Telefonun ederi normal şartlarda en fazla 400TL civarı bir rakam olabilir, o da vergilerin hatrına.

Uyanık elektronik marketleri hesaba zaten katmıyorum, sözde %30 indirimle bile telefonun fiyatı 599TL oluyor.

Kimsede tepki vermediği için, telefon fiyatları motorsiklet fiyatlarına ulaştı.
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokianın tahta yeniden oturması tezdir..
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General. 5 yıl
Ms Nokia'yı aldığından beri işler birden düzelmeye başladı beklentiler iflastı birden tam tersi beklenti haber üstüne haber oluyor La yediniz bitirdiniz güzelim firmayı La elop mezarda ters döneceksin buda benim beklentim
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oktayakgoz 5 yıl
Kiracılı dükkan gibi firma almış Microsoft. Market ve bildirim sorunu çözülürse ios u rahat geçer. 2016 da da geçer diyordu analistler bakalım ne olacak
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SystemApps 5 yıl
manyak cihazlarla giderilen eksikliklerle tanıtım reklamlarıyla bundan sonra geriye gitmesi çok zor...
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