Nokia üçüncü çeyrek raporu : 8.8 milyon Lumia, 55.8 milyon cep telefonu

Haber Editörü
Gelecek yıl itibariyle mobil cihaz bölümünü resmen Microsoft'a devredecek olan Nokia, bununla birlikte satışlarını artırmaya devam ediyor.
Firma yayınladığı üçüncü çeyrek raporunda beklentileri aşarak 8.8 milyon Lumia cihazı sattığını duyurdu. Çeyrek bazda yüzde 19 artış elde edildi. Satışlara en büyük katkı ise Lumia 520 modelinden geldi.
Standart işletim sistemli telefon satışı ise 55.8 milyon olurken, çeyrek bazda artış yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. En çok rağbet gören modeller Nokia 105, Asha 501 ve Nokia 210 oldu.
Firma grup olarak 5.7 milyar Avro net satış geliri elde ederken, bunun 2.9 milyar Avro'su çeyrek bazda yüzde 6 artış kaydeden mobil cihaz bölümünden geldi. Firmanın operasyon karı 118 milyon Avro olurken, önceki çeyrekte yaşanan zarar nedeniyle ilk 9 aylık periyotta 147 milyon Avro operasyon zararı oluştu. Elde edilen net nakit akışı ise 2.4 milyar Avro oldu.
Firmanın ağ bölümü 2.6 milyar Avro ve harita bölümü de 200 milyon Avro gelir elde etse de çeyrek bazda düşüş yaşadı. Nokia'nın sonraki çeyrek yıl için satış ve gelirlerde yüzde 12 civarında artış bekliyor.
http://press.nokia.com/2013/10/29/nokia-corporation-interim-report-for-q3-2013-and-january-september-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ara yüzün geliştirilmeye ihtiyacı var doğrudur. Ama ilk olarak diğer platformlardan farklı olması sayesinde bir albeni yarattı şimdi yine bazı rötuşlarla arayüz değişmiş olacak. Ve eminim ki başarılı olacak.
Oyun konusuna gelirsek ha var ha yok. Bazı istediğim oyunlar yok ama oynamasam da olur. Zaten hepsi 5 dakikalık heves. Sırf bunun için değerli vaktimizi harcıyoruz. Haa sen çok oynuyorsan almazsın olur biter. Aşağılamanın mantığı yok.
Ayrıca zil sesi uygulama sesi sorunları gibi saçma sapan sorunları artık düzeltmesi lazım microsft'un.
Bu arada nokia ya birşey söylemek istiyorum.
512MB ram ile 1GB ram arasında üretim mâliyeti açısından seri üretimde 1-2$ oynarken, SIRF SATIŞ POLITIKASI yüzünden 512 mb ramli telefonlar çıkarması ve SIRF SATIŞ politikası yüzünden kısmış olmak için 50 centlik led flash modülünü telefonundan çıkarıp yeni model adı altında satması tamamiyle kullanıcı yontma politikasıdır BENIM FİKRİMCE.
Nokia bu mantıkla giderse yeniden lider olur ama ancak giriş seviyesi telefonlada olacaktır.
Sende git Lumia 1320 gibi bir model çıkar NEXUS 5 ile aynı fiyata hatta daha pahalı fiyattan sat. Abi o zaman kullanıcı seni neden seçsin? Kullanıcı seni seçmezse wp8 platformu nasıl büyüsün? WP8 platformunu kullanan çoğalmazsa, yazılım geliştiriciler niye yazılım geliştirsin?
Hala aynı mantık gidiyor ya ona üzülüyorum. Nitekim WP satışlarının %60 ı geçik oranı lumia 520 telefonu. Böyle yaparsa üst seviye cihaz nasıl satacak merak ediyorum. Oda amerika fiyatı 149$ olan bir telefon Türkiye'den 599 TL fiyatla satışa başladı. Fiyatlandırma politikaları gerek MICROSOFT'UN gerek NOKIA'NIN maalesef türkiye açısında yontma poliikası olduğunu gösteriyor...
Daha bir sürü sorun yazabilirim... İnşallah bunlar düzelir..