Nokia üçüncü çeyrek raporu : 8.8 milyon Lumia, 55.8 milyon cep telefonu





Gelecek yıl itibariyle mobil cihaz bölümünü resmen Microsoft'a devredecek olan Nokia, bununla birlikte satışlarını artırmaya devam ediyor.





Firma yayınladığı üçüncü çeyrek raporunda beklentileri aşarak 8.8 milyon Lumia cihazı sattığını duyurdu. Çeyrek bazda yüzde 19 artış elde edildi. Satışlara en büyük katkı ise Lumia 520 modelinden geldi.





Standart işletim sistemli telefon satışı ise 55.8 milyon olurken, çeyrek bazda artış yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. En çok rağbet gören modeller Nokia 105, Asha 501 ve Nokia 210 oldu.





Firma grup olarak 5.7 milyar Avro net satış geliri elde ederken, bunun 2.9 milyar Avro'su çeyrek bazda yüzde 6 artış kaydeden mobil cihaz bölümünden geldi. Firmanın operasyon karı 118 milyon Avro olurken, önceki çeyrekte yaşanan zarar nedeniyle ilk 9 aylık periyotta 147 milyon Avro operasyon zararı oluştu. Elde edilen net nakit akışı ise 2.4 milyar Avro oldu.





Firmanın ağ bölümü 2.6 milyar Avro ve harita bölümü de 200 milyon Avro gelir elde etse de çeyrek bazda düşüş yaşadı. Nokia'nın sonraki çeyrek yıl için satış ve gelirlerde yüzde 12 civarında artış bekliyor.

http://press.nokia.com/2013/10/29/nokia-corporation-interim-report-for-q3-2013-and-january-september-2013/