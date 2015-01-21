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Nokia ve Meizu ile ilgili ortaklık iddiaları gündemde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia ve Meizu ile ilgili ortaklık iddiaları gündemde

Mobil cihazlar bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra Android işletim sistemli bir tablet modeli ile gündeme gelen Nokia'nın bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı uzun süredir dillendiriliyor. Son bilgiler Nokia'nın akıllı telefonunu tek başına üretmeyeceği yönünde.

Ancak ortaklık biraz farklı bir konumda gerçekleşecek. Ortaklığın asıl amacı Meizu'nun akıllı telefonlarının uluslararası sulara açılabilmesi. MX4 Supreme adı verilen projede Meizu'nun hali hazırdaki MX4 akıllı telefonunun dış tasarımı aynen korunurken, donanım, yazılım ve kasa renkleri Nokia tarafından belirlenerek ortaya yeni bir cihaz konacak.

Cihazın Meizu markasını taşıyacağı belirtiliyor. Zira Nokia markasının akıllı telefonlarda kullanım hakları Microsoft'un elinde bulunuyor. Böylece Nokia planladığı gibi akıllı telefon pazarında dolaylı da olsa girmiş olacak. Meizu ise biraz çekimser kaldığı global pazarlarda Nokia'nın da etkisini kullanarak iddialı olmaya çalışacak.

Ortaklık ile ilgili henüz ortada resmi bir açıklama yok. Bu bakımdan böyle bir cihaz gelir mi veya gelirse ne zaman olabilir şimdilik net bilgiler mevcut değil. Ancak yıl ortalarına doğru bazı detaylar ortaya çıkmaya başlayacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-and-Meizu-to-collaborate-on-a-new-MX4-phone-rumors-say_id65054 Yorum Yaz
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GOTHAM CITY 4 yıl
Nokia Meizu'yu da batıracak anlaşıldı

..
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abdullaharif 4 yıl GOTHAM CITY
Senin forumda yazdığın mesajlarla ne Nokia batar ne de Microsoft. sen ateş olsan cürmün kadar yeri bile yakamazsın. Yoksa teknoloji konusunda dünya otoritesisin de benim mi haberim yok.
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DH Misafiri 4 yıl
bence nokianın "here" markasını kulanabilirler veya nokia nın sevis ağını kullanabilirler (servis ağıda microsofttamı bilmiyorum ama)
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destinati0n 4 yıl
Microsoft ile cyanogenmod için aynı şeyleri yazıp çizdik bir ara.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Haber yalanlandı meizu tarafından ??
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Her isi ters giden adam 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Haber yalanlandı meizu tarafından ??

Yapmayın yaw
Nokia bir an önce andrıid çıkarması lazım
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Elsa 4 yıl
Haberi gördüğümde verdiğim tepki


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General. 4 yıl
Artık çok geç.
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Oyun Bilgisayar 4 yıl
meizu piyasaya girdi donanım haberdede makalelerde ismi daha fazla geçmeye başladı ki discovery zamanındada böyle olmuştu ama iki cihaz içinde reklam olarak yada tanıtı olarak yapıldığını düşünüyorum Allahtan cihazlar başarılı cıkıyorda nokta atışı olmuş gibi oluyor.Yoksa burda çok patırdı kopardı
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arel.gr 4 yıl
bu diger nokia !
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alprkrkmz 4 yıl
Haber yalanlandi haberiniz olsun. Meizu yalanladi.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Birazcık üzerinde oynama yapsalarmış bari
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