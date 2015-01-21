Nokia ve Meizu ile ilgili ortaklık iddiaları gündemde





Mobil cihazlar bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra Android işletim sistemli bir tablet modeli ile gündeme gelen Nokia'nın bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı uzun süredir dillendiriliyor. Son bilgiler Nokia'nın akıllı telefonunu tek başına üretmeyeceği yönünde.





Ancak ortaklık biraz farklı bir konumda gerçekleşecek. Ortaklığın asıl amacı Meizu'nun akıllı telefonlarının uluslararası sulara açılabilmesi. MX4 Supreme adı verilen projede Meizu'nun hali hazırdaki MX4 akıllı telefonunun dış tasarımı aynen korunurken, donanım, yazılım ve kasa renkleri Nokia tarafından belirlenerek ortaya yeni bir cihaz konacak.





Cihazın Meizu markasını taşıyacağı belirtiliyor. Zira Nokia markasının akıllı telefonlarda kullanım hakları Microsoft'un elinde bulunuyor. Böylece Nokia planladığı gibi akıllı telefon pazarında dolaylı da olsa girmiş olacak. Meizu ise biraz çekimser kaldığı global pazarlarda Nokia'nın da etkisini kullanarak iddialı olmaya çalışacak.





Ortaklık ile ilgili henüz ortada resmi bir açıklama yok. Bu bakımdan böyle bir cihaz gelir mi veya gelirse ne zaman olabilir şimdilik net bilgiler mevcut değil. Ancak yıl ortalarına doğru bazı detaylar ortaya çıkmaya başlayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-and-Meizu-to-collaborate-on-a-new-MX4-phone-rumors-say_id65054