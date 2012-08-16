Nokia ve Microsoft, 5 Eylül'de, New York'ta etkinlik düzenleyecek

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft, ortaklaşa düzenleyecekleri basın konferansı için şimdiden davetiye yollamaya başlamış. Elimize ulaşan bilgilere göre etkinlik, 5 Eylül Çarşamba günü, New York'ta gerçekleştirilecek. Davetlilere kapılar Türkiye saatiyle gece 2:30'dan itibaren açılmaya başlayacak.
Etkinlikte, Microsoft'un Windows Phone 8 mobil işletim sistemine ve Nokia'nın yeni nesil Lumia serisi akıllı telefonlarına dair detayların ortaya çıkması bekleniyor. Elimize farklı bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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haklısınız. bir çok kişi de aynını düşünüyor. bana göre de microsoft ilk windows phone geliştirme aşamalarında fazla destek göremedi. zaten görmesi de çok beklenemez android de ilk etapta göremedi. hatta şahsi fikrim HTC Sense arayüzü ile sevdirdi açılan bu yoldan da samsung donanım ve kalitesi ile sıyrıldı. motorola'ya da gidecek hali yok, malum. microsoft'a da kala kala pazarda fazla iddiası olmayan ama öyle veya böyle pazarda bir şekilde saygı gören eski usta nokia kaldı. neredeyse bütün şartlar ms lehine. burada nokia uçurumun ucunda dala tutunan aciz konumunda. eğer wp tutarsa yırtarız düşüncesindeler -ki öyle-. sonuç itibari ile ios'un yeri, android'in yükselişi bu kadar açıkken artık geliştirse dahi zihinlerde "fosil" olarak kalan symbian ile de devam edemezlerdi.
Ayrıca üstteki habere bakın Windows Phone 8 telefonlar S4 Plus işlemci kulancaklar ve adreno 320 gibi gpu kullancaklar.E zaten kasmayan bir sistem olan Windows Phone bu işlemci ve gpu ile uçmaz mı?
Reklamcı google de kendini bişey sanıyor çinli ve koreli ortakları sayesinde, motorola'yı da aldıya iyice havalarda uçuyor, yalnız bir çakılırsa tam çakılır, boşuna hava atmasın çünkü programı microsoft patentlerini kullanınca kullanışlı hale geliyor böylece de microsoft androitten de para kazanmış oluyor. Apple ve Microsoft/Nokia de boş firmalar değil hem patent portföyü hem de güç bakımından, google ve samsungun tekel olmasını engelleyebilecek firmalar Apple ve Microsoft/Nokia'dır.
Android'in de bayağı bir zamanı var. Microsoft'un ve Apple'ın sağladığı hızlı ve kararlı çalışmayı Google'ın yapabilmesi için daha 5 senesi var rahat.
Android'e 50 çekirdek de versen Android yine Android.
Android şuan daha işletim sistemi olarak hiçbir şeyken piyasada bu kadar satılıyorsa, insanlar biraz olsun kaliteden anlıyorsa WP deneyimini kesinlikle denemek isteyeceklerdir.
Neydin ne oldun nokia.
Google yöneticilerinin söylediklerine katılmıyorum. Birçok kişi de benim gibi yorum yapıyordur muhtemelen. Söyledikleri sadece Nokia için geçerli. Ama Microsoft iyi yolda. Uzun vadede diğer üreticilerle ortaklıklarını henüz daha görmedik.
Ayrıca ben Microsoft'un Nokia ile yaptığı anlaşmayı önceden kısaca bir incelemiştim. Hatırladığım kadarıyla birçok madde Microsoft lehine. Nokia yararına olan fazla birşey yok açıkçası. Acaba Nokia popularite arttırmak için farklı bir reklam politikası mı izlemeye çalışıyor diye düşünüyor insan. Herhalde Samsung, Htc nin WP telefonlarını yakalamayacaklarını düşündüler. Elimizde süper anlaşma var diye bas bas bağırıyorlar. Birisi hindi ama diğeri pusudaki bir kartal olabilir. Bekleyip göreceğiz.
Nokia'nın yararına bir şey yok ki zaten. Microsoft Nokia'nın adını kullanarak bir yerlere gelme çabası içinde. Zaten Nokia içerideki gizli Microsoft taraftarı Amerikalı yöneticilerin desteğiyle Nokia'yı kontrolü altına aldı.