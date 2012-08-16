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Nokia ve Microsoft, 5 Eylül'de, New York'ta etkinlik düzenleyecek

6 yıl
6,3b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft, ortaklaşa düzenleyecekleri basın konferansı için şimdiden davetiye yollamaya başlamış. Elimize ulaşan bilgilere göre etkinlik, 5 Eylül Çarşamba günü, New York'ta gerçekleştirilecek. Davetlilere kapılar Türkiye saatiyle gece 2:30'dan itibaren açılmaya başlayacak.
Etkinlikte, Microsoft'un Windows Phone 8 mobil işletim sistemine ve Nokia'nın yeni nesil Lumia serisi akıllı telefonlarına dair detayların ortaya çıkması bekleniyor. Elimize farklı bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Ciddiyetsiz 6 yıl
free4200
@sugar_klavyeciGoogle yöneticilerinin söylediklerine katılmıyorum. Birçok kişi de benim gibi yorum yapıyordur muhtemelen. Söyledikleri sadece Nokia için geçerli. Ama Microsoft iyi yolda. Uzun vadede diğer üreticilerle ortaklıklarını henüz daha görmedik. Ayrıca ben Microsoftun Nokia ile yaptığı anlaşmayı önceden kısaca bir incelemiştim. Hatırladığım kadarıyla birçok madde Microsoft lehine. Nokia yararına olan fazla birşey yok açıkçası. Acaba Nokia popularite arttırmak için farklı bir reklam politikası mı izlemeye çalışıyor diye düşünüyor insan. Herhalde Samsung, Htc nin WP telefonlarını yakalamayacaklarını düşündüler. Elimizde süper anlaşma var diye bas bas bağırıyorlar. Birisi hindi ama diğeri pusudaki bir kartal olabilir. Bekleyip göreceğiz.

haklısınız. bir çok kişi de aynını düşünüyor. bana göre de microsoft ilk windows phone geliştirme aşamalarında fazla destek göremedi. zaten görmesi de çok beklenemez android de ilk etapta göremedi. hatta şahsi fikrim HTC Sense arayüzü ile sevdirdi açılan bu yoldan da samsung donanım ve kalitesi ile sıyrıldı. motorola'ya da gidecek hali yok, malum. microsoft'a da kala kala pazarda fazla iddiası olmayan ama öyle veya böyle pazarda bir şekilde saygı gören eski usta nokia kaldı. neredeyse bütün şartlar ms lehine. burada nokia uçurumun ucunda dala tutunan aciz konumunda. eğer wp tutarsa yırtarız düşüncesindeler -ki öyle-. sonuç itibari ile ios'un yeri, android'in yükselişi bu kadar açıkken artık geliştirse dahi zihinlerde "fosil" olarak kalan symbian ile de devam edemezlerdi.
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TECHTRONİC 6 yıl
Kim ne derse desin Windoes Phone 8 le birlikte çıkacak bir Nokia telefonu çok iyi fark atacak hem diğer markalara hemde diğer yazılımlara. donanimhaber.com/...
Ayrıca üstteki habere bakın Windows Phone 8 telefonlar S4 Plus işlemci kulancaklar ve adreno 320 gibi gpu kullancaklar.E zaten kasmayan bir sistem olan Windows Phone bu işlemci ve gpu ile uçmaz mı?
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senatorlines 6 yıl
sugar_klavyeci
Google: (Nokia ve Microsoft ortaklığı için) İki hindi bir kartal etmez.

Reklamcı google de kendini bişey sanıyor çinli ve koreli ortakları sayesinde, motorola'yı da aldıya iyice havalarda uçuyor, yalnız bir çakılırsa tam çakılır, boşuna hava atmasın çünkü programı microsoft patentlerini kullanınca kullanışlı hale geliyor böylece de microsoft androitten de para kazanmış oluyor. Apple ve Microsoft/Nokia de boş firmalar değil hem patent portföyü hem de güç bakımından, google ve samsungun tekel olmasını engelleyebilecek firmalar Apple ve Microsoft/Nokia'dır.
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DemirKipi 6 yıl
RAN7843
WP kimse beklemesin insanlar alıştıkları şeyleri kolay kolay değiştirmez wp baya bir zamanı varrrr anlayacağınızzz

Android'in de bayağı bir zamanı var. Microsoft'un ve Apple'ın sağladığı hızlı ve kararlı çalışmayı Google'ın yapabilmesi için daha 5 senesi var rahat.
Android'e 50 çekirdek de versen Android yine Android.
Android şuan daha işletim sistemi olarak hiçbir şeyken piyasada bu kadar satılıyorsa, insanlar biraz olsun kaliteden anlıyorsa WP deneyimini kesinlikle denemek isteyeceklerdir.
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janeiro1209 6 yıl
deneyebilir miyim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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RAN7843 6 yıl
WP kimse beklemesin insanlar alıştıkları şeyleri kolay kolay değiştirmez wp baya bir zamanı varrrr anlayacağınızzz
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turkattack 6 yıl
Bir zamanlar microsoft,nokiayaya isletim sistemi (smybian)tekel oldugu icin dava acmisti.
Neydin ne oldun nokia.
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wustti 6 yıl
wphone a ve nokia nın lumia tasarımlarına söylenecek bişey yok zaten. şimdi telefolara koyackları donanımları ve telefonların fiyatlarını görmek lazım. nokia şu anda virajı döndü döndü yoksa kesinlikle yarış dışı kalacak. diğer üreticilerle aynı fiyatları verirlerse ben gider samsung ya da htc alırım. nokia dan iyi kazık yedim çünkü. ama nokia ciddi anlamda rakiplerinden ucuz olursa. o zaman da cebime bakarım. aynı teknolojiyi daha ucuza verirlerse tercihim nokia olacak.
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DH Misafiri 6 yıl
Lumia istiyorum ))))
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free4200 6 yıl
@sugar_klavyeci
Google yöneticilerinin söylediklerine katılmıyorum. Birçok kişi de benim gibi yorum yapıyordur muhtemelen. Söyledikleri sadece Nokia için geçerli. Ama Microsoft iyi yolda. Uzun vadede diğer üreticilerle ortaklıklarını henüz daha görmedik.
Ayrıca ben Microsoft'un Nokia ile yaptığı anlaşmayı önceden kısaca bir incelemiştim. Hatırladığım kadarıyla birçok madde Microsoft lehine. Nokia yararına olan fazla birşey yok açıkçası. Acaba Nokia popularite arttırmak için farklı bir reklam politikası mı izlemeye çalışıyor diye düşünüyor insan. Herhalde Samsung, Htc nin WP telefonlarını yakalamayacaklarını düşündüler. Elimizde süper anlaşma var diye bas bas bağırıyorlar. Birisi hindi ama diğeri pusudaki bir kartal olabilir. Bekleyip göreceğiz.
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Mr. Jingles 6 yıl free4200
free4200
@sugar_klavyeci
Google yöneticilerinin söylediklerine katılmıyorum. Birçok kişi de benim gibi yorum yapıyordur muhtemelen. Söyledikleri sadece Nokia için geçerli. Ama Microsoft iyi yolda. Uzun vadede diğer üreticilerle ortaklıklarını henüz daha görmedik.
Ayrıca ben Microsoft'un Nokia ile yaptığı anlaşmayı önceden kısaca bir incelemiştim. Hatırladığım kadarıyla birçok madde Microsoft lehine. Nokia yararına olan fazla birşey yok açıkçası. Acaba Nokia popularite arttırmak için farklı bir reklam politikası mı izlemeye çalışıyor diye düşünüyor insan. Herhalde Samsung, Htc nin WP telefonlarını yakalamayacaklarını düşündüler. Elimizde süper anlaşma var diye bas bas bağırıyorlar. Birisi hindi ama diğeri pusudaki bir kartal olabilir. Bekleyip göreceğiz.

Nokia'nın yararına bir şey yok ki zaten. Microsoft Nokia'nın adını kullanarak bir yerlere gelme çabası içinde. Zaten Nokia içerideki gizli Microsoft taraftarı Amerikalı yöneticilerin desteğiyle Nokia'yı kontrolü altına aldı.
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