Nokia ve Qualcomm, iç mekan navigasyon teknolojileri için işbirliği yapıyor





Snapdragon 800 çözümü ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Qualcomm, sadece işlemci ve grafik birimleri ile pazarda olan bir firma değil. Bluetooth, WiFi, GPS, FM Radyo yongalarını tek bir yonga üzerinde toplayan Qualcomm, bunu LTE modülüyle birleştirerek sektörün en popüler bileşenlerini üretiyor.





Qualcomm bunun yanında iç mekan navigasyon teknolojileri geliştiren Qualcomm Atheros adlı bir yan şirkete de sahip. Atheros, IZat adını verdiği 3-5 metreye kadar akıcı konumlama yapabilen bir iç mekan navigasyon teknolojisi üzerinde çalışıyor.





HERE adlı harita hizmetini farklı yeniliklerle geliştiren Nokia, artık IZat platformundan da iç mekan navigasyon için destek alacak. Qualcomm ve Nokia arasında yapılan işbirliği neticesinde HERE hizmeti iç mekan gezinti imkanı sunacak ve alışveriş merkezlerinde anlık promosyonlar gibi ekstralar da olacak.





HERE harita mühendisleri bunun için dünyada havalimanından hayvanat bahçesine kadar sayısız binayı gezerek, kat planlarını elde ediyor ve hiçbir detayın atlanmadığı iç mekan haritaları oluşturuyor. Böylece 69 ülkede 9000 noktada 50 000 benzersiz bina haritasından oluşan dev bir veritabanı oluşturuldu.





Nokia, IZat teknolojisini gelecekteki mobil cihazlarında kullanmayı planlıyor. Ancak hangi modellerde ve ne zaman kullanılacağına dair bir bilgi yok.

http://wmpoweruser.com/nokia-formally-announces-partnership-with-qualcomms-izat-platform-for-indoor-location-mapping/