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Nokia ve Qualcomm, iç mekan navigasyon teknolojileri için işbirliği yapıyor

5 yıl
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21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia ve Qualcomm, iç mekan navigasyon teknolojileri için işbirliği yapıyor

Snapdragon 800 çözümü ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Qualcomm, sadece işlemci ve grafik birimleri ile pazarda olan bir firma değil. Bluetooth, WiFi, GPS, FM Radyo yongalarını tek bir yonga üzerinde toplayan Qualcomm, bunu LTE modülüyle birleştirerek sektörün en popüler bileşenlerini üretiyor.

Qualcomm bunun yanında iç mekan navigasyon teknolojileri geliştiren Qualcomm Atheros adlı bir yan şirkete de sahip. Atheros, IZat adını verdiği 3-5 metreye kadar akıcı konumlama yapabilen bir iç mekan navigasyon teknolojisi üzerinde çalışıyor.

HERE adlı harita hizmetini farklı yeniliklerle geliştiren Nokia, artık IZat platformundan da iç mekan navigasyon için destek alacak. Qualcomm ve Nokia arasında yapılan işbirliği neticesinde HERE hizmeti iç mekan gezinti imkanı sunacak ve alışveriş merkezlerinde anlık promosyonlar gibi ekstralar da olacak.

HERE harita mühendisleri bunun için dünyada havalimanından hayvanat bahçesine kadar sayısız binayı gezerek, kat planlarını elde ediyor ve hiçbir detayın atlanmadığı iç mekan haritaları oluşturuyor. Böylece 69 ülkede 9000 noktada 50 000 benzersiz bina haritasından oluşan dev bir veritabanı oluşturuldu.

Nokia, IZat teknolojisini gelecekteki mobil cihazlarında kullanmayı planlıyor. Ancak hangi modellerde ve ne zaman kullanılacağına dair bir bilgi yok. 

http://wmpoweruser.com/nokia-formally-announces-partnership-with-qualcomms-izat-platform-for-indoor-location-mapping/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
e-Militarist 5 yıl
Şimdi onlar düşünsün. Kimler mi? Onlar. Onlar kendilerini biliyor.
1 Yanıt Yanıtla +11
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hawloo 5 yıl en beğenilen blacksss
blacksss
e-Militarist
Şimdi onlar düşünsün. Kimler mi? Onlar. Onlar kendilerini biliyor.

Ne diyosun la değüsük


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blackssse-MilitaristŞimdi onlar düşünsün. Kimler mi? Onlar. Onlar kendilerini biliyor.Ne diyosun la değü...
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godless turtle 5 yıl
Nokia böyle çalışmaya devam ederse, (umarım eder) ortaya çoook iyi işler koyacağa benziyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizim millet zaten avmlerden cıkmıyor
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THESTER 5 yıl
Vay be 50000 binayı üşenmeden dolaşmışlar helal olsun valla adamlar çalışıyor
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modifci 5 yıl
Millet de navigasyon çıksa da yolumuzu kaybetmesek derdinde bina içi navigasyon ne demek arkadaş kafanı kaldırdığında tabela var zaten olmadı sor birine telefonsuz yol bulamayacağız bu gidişle ve 'Faruk Eczanesiiiiiiiiiiii' kültürümüzden uzaklaşacağız bunlar hep amerikanın oyunu 1!1!!!1!11111111111
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bluebest 5 yıl
Tamam tavsiyeler için teşekkürler ay sonunda Assos'a gideceğim bir de orada deneyeceğim bakalım umarım yüzümü kara çıkarır
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onur01651 5 yıl
Navigasyon denince akla, hemen onun adı gelir :D
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parberk9999 5 yıl onur01651
onur01651
Navigasyon denince akla, hemen onun adı gelir :D

Nokia Nokia Nokia
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e-Militarist 5 yıl onur01651
onur01651

Navigasyon denince akla, hemen onun adı gelir :D

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goo.gl/...
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokia pazara geri döndü
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CertificatedStaff 5 yıl
Nokia ve qualcomm sağlam bişeyler çıkabilir.
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godless turtle 5 yıl
Nokia böyle çalışmaya devam ederse, (umarım eder) ortaya çoook iyi işler koyacağa benziyor.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
HERE a baya yatırım yapıyorlar.İyidir iyi her yönden çalışmöalı bir şirket
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e-Militarist 5 yıl
Şimdi onlar düşünsün. Kimler mi? Onlar. Onlar kendilerini biliyor.
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