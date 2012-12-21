Nokia ve RIM yeni bir patent anlaşması imzaladı





Teknoloji gündemini Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası meşgul ederken, aslında pek çok firma arasında patent davaları var. Bunlardan birisi RIM ve Nokia arasında yaşanıyor.



Nokia, kablosuz teknolojilerle ilgili bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle RIM'e karşı bir hukuk mücadelesi veriyordu. Ancak RIM lisans bedeli ödemeyi kabul edince davalar da düştü.



Lisans bedelinin ne kadar olduğu açıklanmadı. Ancak şimdiye kadar ki kullanım kapsamında RIM, bedelin bir kısmını tek seferde ödeyecekken, kalanını da periyodik olarak ödeyecek.



Anlaşma kapsamında ABD, İngiltere ve Kanada'daki açılan davalar düşmüş oldu.



Nokia'nın kablosuz teknolojilerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına 45 milyar dolar ayırdığı ve yaklaşık 10 bin patent ailesine sahip olduğu belirtiliyor.







http://press.nokia.com/2012/12/21/nokia-and-rim-enter-into-new-patent-license-agreement/