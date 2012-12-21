Nokia ve RIM yeni bir patent anlaşması imzaladı

Haber Editörü
Teknoloji gündemini Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası meşgul ederken, aslında pek çok firma arasında patent davaları var. Bunlardan birisi RIM ve Nokia arasında yaşanıyor.
Nokia, kablosuz teknolojilerle ilgili bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle RIM'e karşı bir hukuk mücadelesi veriyordu. Ancak RIM lisans bedeli ödemeyi kabul edince davalar da düştü.
Lisans bedelinin ne kadar olduğu açıklanmadı. Ancak şimdiye kadar ki kullanım kapsamında RIM, bedelin bir kısmını tek seferde ödeyecekken, kalanını da periyodik olarak ödeyecek.
Anlaşma kapsamında ABD, İngiltere ve Kanada'daki açılan davalar düşmüş oldu.
Nokia'nın kablosuz teknolojilerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına 45 milyar dolar ayırdığı ve yaklaşık 10 bin patent ailesine sahip olduğu belirtiliyor.
Nokia, kablosuz teknolojilerle ilgili bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle RIM'e karşı bir hukuk mücadelesi veriyordu. Ancak RIM lisans bedeli ödemeyi kabul edince davalar da düştü.
Lisans bedelinin ne kadar olduğu açıklanmadı. Ancak şimdiye kadar ki kullanım kapsamında RIM, bedelin bir kısmını tek seferde ödeyecekken, kalanını da periyodik olarak ödeyecek.
Anlaşma kapsamında ABD, İngiltere ve Kanada'daki açılan davalar düşmüş oldu.
Nokia'nın kablosuz teknolojilerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına 45 milyar dolar ayırdığı ve yaklaşık 10 bin patent ailesine sahip olduğu belirtiliyor.
http://press.nokia.com/2012/12/21/nokia-and-rim-enter-into-new-patent-license-agreement/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ms google dan daha akilli cikti. Google telif haklari icin 12 milyar euroyu motorolaya bagladi, oysa ms hem parayi cebinde tuttu hemde yeni goirecegi pazarda deneyimli ama zayif halkayi kendi yanina cekti. Iki sekildede kazanclj cikicak. Eger nokia basarili lursa kendi isletim sistemide basarilj olmus olucak. Eger tersi olursa firmanin degeri hizla dusuyor bu seferde satin alirken karli cikicak cunki bu saatten sonra eger satin alinacaksa bu ms den baskasi olamz. O yuzden ms bu hamlesiyle google den daha akilli davrandi
ya da google ın yaptığı gibi başından beri işin içinde olan bir firmayı satın alacaksın; Bkz: Google 'ın Motorola'yı satın alması.
eskiden sadece telefon üreten firmalar, bugün artık ortalarda yok. sagem, pantech, alcatel, siemens...
eskiden akıllı telefonların ilk örneklerini ortaya koyan firmalar, bugün artık yoklar. palm, hp...
bugün nokia gibi bi özellik koyup birini eksilten, hiç bir zaman en iyisini üretmeyi amaçlamayan firmalar ayakta kalıyorlar.
ilginç.