Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü

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HMD Global, Nokia firmasının lisans haklarını satın almış ve dört yeni Nokia modeli ile karşımıza çıkmıştı. Bir zamanlar cep telefonu piyasasına hakim olan firmayı canlandırma girişiminde bulunan firma, bir takım iş ortaklığı girişiminde bulunuyor. Örneğin Nokia ve Xiaomi arasında yonga üretimi konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurmuştuk. Yapılan resmi açıklama göre HMD Global'in son hamlesi ise Zeiss makası ile iş ortaklığı oldu.

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Zeiss firması lens üretiminde 165 yılı aşkın tecrübeye sahip. Son 20 yıldır da Sony ile Zeiss arasında bir iş ortaklığı var. Nokia ile Zeiss arasındaki iş ortaklığı ise yeni değil. Nokia'nın pazara hakim olduğu dönemlerde üst seviye Nokia telefonlarında Carl Zeiss lensler kullanılıyordu. Yeni dönemdeki iş ortaklığı ise sadece optik üretim anlaşması olmayacak. Kamera teknolojileri, lens üretimi, sensör üretimi ve yazılım üretimi gibi endüstriyel aşamaları da kapsayacak. Anlaşmanın ne kadar süreceği hakkında açıklama yapılmadı.

Yeni İş Ortaklıkları Gelebilir

Müşterilerin cep telefonu satın alım kriterlerini ele alan raporlar incelendiğinde kamera özelliklerinin büyük rol oynadığını, hatta bazı araştırmalarda en önemli kriter olarak belirlendiğini görüyoruz. Bu bağlamda Nokia ve Zeiss iş birliğinin akıllı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.

HMD'nin CEO'su Florian Zeiche yaptığı açıklamada, şirketin tüm iş modelinin stratejik ortaklıklar üzerine kurulduğunu söyledi. Böylece ileride yeni ortaklıklar yapılacağının sinyalini verdi.