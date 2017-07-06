Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü

Zeiss firması lens üretiminde 165 yılı aşkın tecrübeye sahip. Son 20 yıldır da Sony ile Zeiss arasında bir iş ortaklığı var. Nokia ile Zeiss arasındaki iş ortaklığı ise yeni değil. Nokia'nın pazara hakim olduğu dönemlerde üst seviye Nokia telefonlarında Carl Zeiss lensler kullanılıyordu. Yeni dönemdeki iş ortaklığı ise sadece optik üretim anlaşması olmayacak. Kamera teknolojileri, lens üretimi, sensör üretimi ve yazılım üretimi gibi endüstriyel aşamaları da kapsayacak. Anlaşmanın ne kadar süreceği hakkında açıklama yapılmadı.
Yeni İş Ortaklıkları Gelebilir
Müşterilerin cep telefonu satın alım kriterlerini ele alan raporlar incelendiğinde kamera özelliklerinin büyük rol oynadığını, hatta bazı araştırmalarda en önemli kriter olarak belirlendiğini görüyoruz. Bu bağlamda Nokia ve Zeiss iş birliğinin akıllı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.
HMD'nin CEO'su Florian Zeiche yaptığı açıklamada, şirketin tüm iş modelinin stratejik ortaklıklar üzerine kurulduğunu söyledi. Böylece ileride yeni ortaklıklar yapılacağının sinyalini verdi.
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üşüyoruz nokia reyiz
Onu da geri getirseler tek eksikleri Qi Wireless Charging.
Zaten Samsung bununla gövde gösterisi yapmadan çok önceden Nokia OIS ve Wireless Change teknolojisini bizlere (2012'de) sunmuştu.
Nokia'yı yenilikçi olmasından (tabi bir zamanlar şundan kısıp yeni model bundan arttırıp yeni model yapması sonunu getirir gibi olmuştu ama Lumia markası onu da kurtarmak üzereydi. Elop sağ olsun) ötürü Ericsson'u da tasarımsal zevki yüzünden çok seviyorum. Gerçi Motorola ikisini de başarmış cihazlar üretmişti de (Atrix devrimsel Lapdock ve Razr kapaklı telefonlarda en zevk sahibi olanı) hep üçüncü planda kaldı ne yazık ki.
Bu üçü düştü de şimdi diğerleri boş boş telefonlar üretiyorlar. Hiç de heyecanlandırmıyorlar. Ona yanıyorum bir tek. Donanım da bir yere kadar. 4 çekirdek (o bile fazla da gerçi) 2 GB RAM'ı gördükten sonra gerisi rakamlara oynamaya döndü. Bakalım Nokia bu tabuyu yıkabilecek güçte mi?