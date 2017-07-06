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Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü

Nokia, eski iş ortağı Zeiss markası ile yeniden bir araya geldiğini duyurdu. Bundan böyle yeni Nokia telefonlarında Zeiss lensleri ve teknolojileri kullanılacak.
1 yıl
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18
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü
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HMD Global, Nokia firmasının lisans haklarını satın almış ve dört yeni Nokia modeli ile karşımıza çıkmıştı. Bir zamanlar cep telefonu piyasasına hakim olan firmayı canlandırma girişiminde bulunan firma, bir takım iş ortaklığı girişiminde bulunuyor. Örneğin Nokia ve Xiaomi arasında yonga üretimi konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurmuştuk. Yapılan resmi açıklama göre HMD Global'in son hamlesi ise Zeiss makası ile iş ortaklığı oldu.
Ayrıca Bkz. "Yeni Nokia telefonlarına Xiaomi dokunuşu"

Zeiss firması lens üretiminde 165 yılı aşkın tecrübeye sahip. Son 20 yıldır da Sony ile Zeiss arasında bir iş ortaklığı var. Nokia ile Zeiss arasındaki iş ortaklığı ise yeni değil. Nokia'nın pazara hakim olduğu dönemlerde üst seviye Nokia telefonlarında Carl Zeiss lensler kullanılıyordu. Yeni dönemdeki iş ortaklığı ise sadece optik üretim anlaşması olmayacak. Kamera teknolojileri, lens üretimi, sensör üretimi ve yazılım üretimi gibi endüstriyel aşamaları da kapsayacak. Anlaşmanın ne kadar süreceği hakkında açıklama yapılmadı.

Yeni İş Ortaklıkları Gelebilir

Müşterilerin cep telefonu satın alım kriterlerini ele alan raporlar incelendiğinde kamera özelliklerinin büyük rol oynadığını, hatta bazı araştırmalarda en önemli kriter olarak belirlendiğini görüyoruz. Bu bağlamda Nokia ve Zeiss iş birliğinin akıllı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.

HMD'nin CEO'su Florian Zeiche yaptığı açıklamada, şirketin tüm iş modelinin stratejik ortaklıklar üzerine kurulduğunu söyledi. Böylece ileride yeni ortaklıklar yapılacağının sinyalini verdi.


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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Nokia ve Carl Zeiss.. İşte bu be. Kameranın kralı geliyor şimdi onlar düşünsün.
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Fx_57,5 1 yıl
umarım nokia eski günlerine döner,samsunga bir rakip lazım android kısmında.htc ve lg nin harcı değil geçen zamanda bunu gördük,sony hep aynı kafada gidiyor.
üşüyoruz nokia reyiz
umarım nokia eski günlerine döner,samsunga bir rakip lazım android kısmında.htc ve lg nin harcı değil geçen zamanda bunu gördük,sony hep aynı kafada gidiyor.
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Yanıtla +14
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High Sierra 1 yıl
Bir tek Pureview markası harcandı demek oluyor bu işte.
Onu da geri getirseler tek eksikleri Qi Wireless Charging.
Zaten Samsung bununla gövde gösterisi yapmadan çok önceden Nokia OIS ve Wireless Change teknolojisini bizlere (2012'de) sunmuştu.
Nokia'yı yenilikçi olmasından (tabi bir zamanlar şundan kısıp yeni model bundan arttırıp yeni model yapması sonunu getirir gibi olmuştu ama Lumia markası onu da kurtarmak üzereydi. Elop sağ olsun) ötürü Ericsson'u da tasarımsal zevki yüzünden çok seviyorum. Gerçi Motorola ikisini de başarmış cihazlar üretmişti de (Atrix devrimsel Lapdock ve Razr kapaklı telefonlarda en zevk sahibi olanı) hep üçüncü planda kaldı ne yazık ki.
Bu üçü düştü de şimdi diğerleri boş boş telefonlar üretiyorlar. Hiç de heyecanlandırmıyorlar. Ona yanıyorum bir tek. Donanım da bir yere kadar. 4 çekirdek (o bile fazla da gerçi) 2 GB RAM'ı gördükten sonra gerisi rakamlara oynamaya döndü. Bakalım Nokia bu tabuyu yıkabilecek güçte mi?
Bir tek Pureview markası harcandı demek oluyor bu işte.Onu da geri getirseler tek eksikleri Qi Wireless Charging.Zaten Samsung bununla gövde gösterisi ...
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SHADOW 1 yıl
808,N8,1020 gibi efsaneleri olan nokia bu sekilde devam ederse siradaki cihazim nokia olur.
Su an hala 808 ve 1020 gibi cekebilen telefon yok ulkemizde.Gelip burda zenfone filan demeyin bosuna
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Kerim5100 1 yıl
Geldi yine zoom una...
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kadirirdem 1 yıl
Kameraların kralı geldi,bakalım eskisi gibi olacak mı ?
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Fenomenon 1 yıl
İşte bu haber müthiş. Carl zeiss olsun 2 kat pahalı olsun yine alırım. iphone video çekemediği zamanlarda nokia HD video çekiyordu. iphone 3 mp flaşsız foto çekerken nokia 8 mp flaşlı (hem de 8mp'in hakkını vererek) foto çekiyordu.
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Glorfindel1907 1 yıl
Son günlerdeki en güzel haber bence ve beklediğim bir haber, N73 ME ile tanıştığım seri N8 ve sonrasında Lumia 1020 ile devam etti, Kamera konusunda en iyi olmaya geliyor yine krallar
Hazır N8'den bahsetmişken bununla çektiğim bir iki fotoğraf atayımda amiral gemisi olanlar detay ve kalite görsün


(Bende Huawei P9 kullanıyorum)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
white beauty by Tayfun, on Flickr
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Cat by Tayfun, on Flickr
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High Sierra 1 yıl
Bir tek Pureview markası harcandı demek oluyor bu işte.
Onu da geri getirseler tek eksikleri Qi Wireless Charging.
Zaten Samsung bununla gövde gösterisi yapmadan çok önceden Nokia OIS ve Wireless Change teknolojisini bizlere (2012'de) sunmuştu.
Nokia'yı yenilikçi olmasından (tabi bir zamanlar şundan kısıp yeni model bundan arttırıp yeni model yapması sonunu getirir gibi olmuştu ama Lumia markası onu da kurtarmak üzereydi. Elop sağ olsun) ötürü Ericsson'u da tasarımsal zevki yüzünden çok seviyorum. Gerçi Motorola ikisini de başarmış cihazlar üretmişti de (Atrix devrimsel Lapdock ve Razr kapaklı telefonlarda en zevk sahibi olanı) hep üçüncü planda kaldı ne yazık ki.
Bu üçü düştü de şimdi diğerleri boş boş telefonlar üretiyorlar. Hiç de heyecanlandırmıyorlar. Ona yanıyorum bir tek. Donanım da bir yere kadar. 4 çekirdek (o bile fazla da gerçi) 2 GB RAM'ı gördükten sonra gerisi rakamlara oynamaya döndü. Bakalım Nokia bu tabuyu yıkabilecek güçte mi?
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MDV 1 yıl
nokia gibi nefret ettigim baska marka yok
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CVenturas 1 yıl
Connecting people canlar hadi bakalım. Biraz Nokia sivrilir gibi olsun, 6 ay peş peşe yükselme kaydetsin. Bak nasıl pantolonlarına bırakıyor diğerleri. Şu durumda Nokia sevdalısı ben bile anca umut edebilirim. İnşallah geri dönüp estirirler. İş iyice monotona bağladı.
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12 Angry Men 1 yıl
Carl zeiss neden diğer markalarla çalışmıyor ? Samsung telefonlarında veya iphonda olsa fena olmazdı.
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Kaspersky Lab. 1 yıl 12 Angry Men
Çünkü ZEISS, Nokia'ya aşık. Nokia da ZEISS'a.
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Raven 1 yıl
808'e ois, snapdragon işlemci ve android koyup tekrar piyasaya sürün
3310 dinozorunu güncelleyeceğinize 808'i güncelleyin be
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