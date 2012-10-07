Nokia, veri tasarrufu sağlayan Xpres internet tarayıcısını Lumia akıllı telefonları için kullanıma sundu





Nokia, kısa süre önce duyurduğu yeni Asha modellerine eşlik eden Xpres internet tarayıcısını Lumia serisi akıllı telefonları için resmen yayınladı. Şimdilik Windows Phone işletim sistemi için geliştirme çalışmaları tamamlanmadığından deneme sürümü takısıyla gelen bu özel içerik, bir tarayıcıdan çok daha fazlasını sunmayı vaat ediyor. Bulut tabanlı bir internet platformu olarak adlandırılan Xpres, verileri gelişmiş bulut motoru sayesinde %90'a kadar çıkan bir oranla sıkıştırarak hem daha az internet kullanımı gerçekleştiriyor hem de sitelerin daha hızlı bir şekilde yüklenebilmesini sağlıyor.

Zaman ve veri tasarrufu sağlayan yapısının yanı sıra akıllı telefonların internette gezinme süresini de büyük ölçüde arttıran Nokia Xpress tarayıcı, ek fonksiyonları sayesinde sınırlı internet paket kullanıcılarının harcadıkları veriyi kontrol ederek kotalı tarifelerinden en verimli şekilde yarlanabilmelerine imkan tanıyor. Nokia Asha ve Lumia cihazlarına özel bu tasarruflu uygulamayla, internet siteleri kaydedilip çevrimdışı okunabilecek ve hatta videolar mevcut mobil veri paketini harcamadan SkyDrive bulut servisine çeşitli formatlarda yüklenip başka bir konum veya bağlantı kullanılarak sonradan indirilebilecek.

Xpres ayrıca farklı dillerdeki internet sitelerini kolayca talep edilen dile çevirebiliyor, işaretlenen kelimeyle alakalı Bing arama sonuçları ve videoları hızla görüntülebiliyor, bununla birlikte tek dokunuşla siteleri dergi tarzında görüntüleyebiliyor. Henüz deneme aşamasındaki Lumia için Nokia Xpres uygulamasını Finlandiyalı üreticinin yazılım deneme laboratuvarına ait aşağıdaki adresten indirebilir, sorun ve görüşlerinizi bildirerek tarayıcının gelişimine fayda sağlayabilirsiniz.

Nokia Lumia 820 ve 920 modellerini de desteklemesi beklenen Xpres'in Microsoft tarafından Windows Phone 8'deki Internet Explorer tarayıcısına entegre bir şekilde sunulabileceği iddia ediliyor. Önümüzdeki haftalarda WP8 SDK'nın tüm geliştiriciler için yayınlanması ve ekosistemin ilk cihazlarının satışa sunulmasının ardından bununla ilgili daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır. Xpres'in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://betalabs.nokia.com/trials/nokia-xpress-internet