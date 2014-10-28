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Nokia yeniden akıllı telefon pazarına dönme planları yapıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia yeniden akıllı telefon pazarına dönme planları yapıyor

Nokia'nın mobil cihaz bölümü bu sene itibariyle resmi olarak Microsoft bölümüne katıldı ve Nokia adı da firmanın kararı gereği artık sadece standart işletim sistemli cep telefonlarında yaşayacak. 

Şu bir gerçek ki Nokia isminin akıllı telefon pazarında tanınırlık açısından çok büyük bir etkisi var ve bu etki halen devam ediyor. Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satan Finlandiyalı Nokia ise halen bu markadan vazgeçmiş değil. 

Telekomünikasyon ekipmanları ve harita geliştirme hizmetini halen bünyesinde barındıran Nokia'nın HERE markası altında Android işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürmek istediği bir süre önce gündeme gelmişti. Ancak firma Nokia isminden vazgeçmek istemiyor. 

Yapılan anlaşma gereği bir süre Nokia markasının kullanım hakları Microsoft'un elinde olacak. Ancak önümüzdeki yıllarda marka kullanım hakkının tekrar Nokia'ya geçmesi bekleniyor. 

Firma bu bakımdan Nokia markasının kullanım lisansı serbest kalana kadar bekleyecek ve sonrasında bu marka altında neler yapabileceğinin planlarını yapacak. Bu sayede uzun yıllardır beklenen Android işletim sistemli Nokia akıllı telefonlarının da önü açılabilir.  


Kaynak:http://wmpoweruser.com/nokia-hints-at-returning-to-the-smartphone-market-in-2016/
http://wmpoweruser.com/nokia-hints-at-returning-to-the-smartphone-market-in-2016/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Haber dogruymuş helal olsun
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DH Misafiri 4 yıl
Nokia N97 geri dönsün ne telefondu bee
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Teknode 4 yıl
Nokia'nın yapmadigini Samsung yaptı ve aradan siyrildi. Nokia bu saatten sonra cok zor yani.
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Melkone 4 yıl
Nokiaya androidi yakistiramiyorum baska bir cozum bulsa keske
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SDLGranada 4 yıl
Nokia çok kaliteli ve güzel yapıyordu cihazlarını. Elimde Symbian Belle FP2 li 603 ve Symbian Belle Refresh li n8 var ve hala seviyorum bunları :)
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DH Misafiri 4 yıl
Onu bunu bilmem de nokia kandır. nokia candır. 6230i,n95 8gb, ve halen kendisinin tek rakibi kendisi 2012 3.çeyrekte nokia 808 ve 2014 model nokia lumia 1020. bunların üstüne yok.hele elinize nokia 808 telefonu alın gidin bir düğüne vs. gürültüsü bol olan yerde bir video çekimi yapın.gidip geniş ekranlı bir tv vs. bağlayın ve hem ses hem görüntü hd kaliteyi gerçek manada görün.halen nokia 808 pureview kullanıyorum.tek kelime ile mükemmel…
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Kulak Misafiri 4 yıl
Tizen işletim sistemli yapsın bari. Seviyor böyle zorlu parkurları. Sonra Samsung'a satar, böyle böyle devam eder. Bu da bi strateji işte :)
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07ONUR 4 yıl
Tizen'e gerek yok Sailfish var hazırda.
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Parallel Killer 4 yıl
yıl olmuş 2014 nokiaya mı kalmış blackberry mi kalmış, hayal kurmak güzeldir (nokia çalışanları için)
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nano6824 4 yıl
forbes.com/...
Nokia eğer iyi bir çıkış yaparsa 2-3 model gibi dünyayı tekrar sallar ki bunu yapacaklarmış.Bir sitede duymuştum şu anda çin'deki nokia fabrikasında android'li nokia testleri yapılıyorlarmış mühendisler.Yani adamlar bildiğin şu anda android'li nokia'yı deniyorlarmış.Ciddi ciddi geri dönüyor firma.Nokia Z Launcher ile de zaten kesinleşti bu iş.
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bkaakco 4 yıl
Nokia da ikiye bölündü demek. Amerikalı Nokia, Finlandiyalı Nokia.
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307kd 4 yıl
Nokia BlackBerry gibi Android uygulamalarını sorunsuz çalıştıran sıfırdan bir işletim sistemi ile ve here markası ile piyasaya girerse nokia markasını geri aldığında tekrar pazara hükmedebilir. Ama wp veya Android işletim sistemleri ile nerede bıraktıysa oradan devam eder. Artık meego olur symbian olur ne olursa olsun tüketicinin taleplerini karşılamalı ve 7-8 değil en fazla 3 modelle piyasada olmalı. Aynı segmentte birinde bluetooth olmayan birinde bataryası gömülü olan birinde kamerası kötü olan 4-5 modelle hiçbirşey yapamaz... apple i apple yapan da bu zaten. Modeli çok olan firma batmaya mahkumdur..
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