Nokia yeniden akıllı telefon pazarına dönme planları yapıyor





Nokia'nın mobil cihaz bölümü bu sene itibariyle resmi olarak Microsoft bölümüne katıldı ve Nokia adı da firmanın kararı gereği artık sadece standart işletim sistemli cep telefonlarında yaşayacak.





Şu bir gerçek ki Nokia isminin akıllı telefon pazarında tanınırlık açısından çok büyük bir etkisi var ve bu etki halen devam ediyor. Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satan Finlandiyalı Nokia ise halen bu markadan vazgeçmiş değil.





Telekomünikasyon ekipmanları ve harita geliştirme hizmetini halen bünyesinde barındıran Nokia'nın HERE markası altında Android işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürmek istediği bir süre önce gündeme gelmişti. Ancak firma Nokia isminden vazgeçmek istemiyor.





Yapılan anlaşma gereği bir süre Nokia markasının kullanım hakları Microsoft'un elinde olacak. Ancak önümüzdeki yıllarda marka kullanım hakkının tekrar Nokia'ya geçmesi bekleniyor.





Firma bu bakımdan Nokia markasının kullanım lisansı serbest kalana kadar bekleyecek ve sonrasında bu marka altında neler yapabileceğinin planlarını yapacak. Bu sayede uzun yıllardır beklenen Android işletim sistemli Nokia akıllı telefonlarının da önü açılabilir.

http://wmpoweruser.com/nokia-hints-at-returning-to-the-smartphone-market-in-2016/