Nokia yılın ilk çeyrek mali tablolarını açıkladı; 5.6 milyon Lumia satışı





Yılın ilk çeyreği itibariyle Lumia modellerinin satışlarında yükseliş yaşayan ve yeni modellerin hazırlığını sürdüren Nokia, ilk çeyreğe ait mali tabloları da kamuoyu ile paylaştı.





Firma ilk çeyrekte 7.8 milyar dolar gelir elde ederken, faaliyet kaybı ise 196 milyon dolar oldu. Nokia Siemens Networks bölümü uzun süre zarar ettikten sonra, 4 çeyrektir üst üste kar açıklıyor.





Lumia satışları önceki çeyreğe göre yüzde 27 artarak 5.6 milyon adede yükseldi. S40 platformuna ait Asha serisi 5 milyon adet satış yaparken, Symbian cihazları da 0.5 milyon adet satış yaptı. Firma toplamda 6.1 milyon akıllı telefon, 55.8 milyon da cep telefonu satmış oldu.





Firma en çok satış gelirini önce Avrupa'da sonra da Asya/Pasifik bölgesinde elde etti. Model anlamında ise Asya/Pasifik bölgesinde 23.1 milyon adet, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 11.5 milyon adet satış yapıldı.





Nokia Lumia cihaz satışlarını artırma eğiliminde olsa da Lumia modelleri henüz karlılığa geçecek kadar gelirlere katkı yapamıyor. Yine de mali tablolarda umut verici sonuçlar olduğu belirtiliyor.



