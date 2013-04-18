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Nokia yılın ilk çeyrek mali tablolarını açıkladı; 5.6 milyon Lumia satışı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia yılın ilk çeyrek mali tablolarını açıkladı; 5.6 milyon Lumia satışı

Yılın ilk çeyreği itibariyle Lumia modellerinin satışlarında yükseliş yaşayan ve yeni modellerin hazırlığını sürdüren Nokia, ilk çeyreğe ait mali tabloları da kamuoyu ile paylaştı.

Firma ilk çeyrekte 7.8 milyar dolar gelir elde ederken, faaliyet kaybı ise 196 milyon dolar oldu. Nokia Siemens Networks bölümü uzun süre zarar ettikten sonra, 4 çeyrektir üst üste kar açıklıyor.

Lumia satışları önceki çeyreğe göre yüzde 27 artarak 5.6 milyon adede yükseldi. S40 platformuna ait Asha serisi 5 milyon adet satış yaparken, Symbian cihazları da 0.5 milyon adet satış yaptı. Firma toplamda 6.1 milyon akıllı telefon, 55.8 milyon da cep telefonu satmış oldu.

Firma en çok satış gelirini önce Avrupa'da sonra da Asya/Pasifik bölgesinde elde etti. Model anlamında ise Asya/Pasifik bölgesinde 23.1 milyon adet, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 11.5 milyon adet satış yapıldı.

Nokia Lumia cihaz satışlarını artırma eğiliminde olsa da Lumia modelleri henüz karlılığa geçecek kadar gelirlere katkı yapamıyor. Yine de mali tablolarda umut verici sonuçlar olduğu belirtiliyor.


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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Inque
Hala Nokia alanlar var.

hala senin gibi insanlar var.
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khaos 6 yıl
Nokia seven/kullanan arkadaşlar kızmasın ama nokia'ya bir türlü kanım ısınamıyor belkide yıllarca "rakipsizlik" nedeniyle tüketicilere kendine mecbur edip "ahmak" yerine koymasındandır!
Nokia seven/kullanan arkadaşlar kızmasın ama nokia'ya bir türlü kanım ısınamıyor belkide yıllarca "rakipsizlik" nedeniyle tüketicilere kendine mecbur edip "ahma...
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N. Chomsky 6 yıl
Cidden de lumia satışları kötü. S3 ilk ayında 8 milyon Xperia Z ise 7 milyon civarı satmıştı
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inexo 6 yıl
android kurtarırdı nokia yı
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MustfEge.T 6 yıl
gelen uygulamalarda 1gb ram istio ama nokianin sadece iki cihazinda 1gb ram var oysa iphone 512 mb ram ile neler yapio microsoft utansn
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Srcn81 6 yıl
Nokia da düştü artık.
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DH Misafiri 6 yıl
qökalp58
Daha yenilikçi ürünlerle gelmesi lazım

lumia 920deki yenilikçi teknoloji hangi üründe var?
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Tirion Fordring 6 yıl
WPyi bir gün dahi kullanmamış adamlar atıp tutmaktan vazgeçin artık cidden mide bulandırıyorsunuz bilmediğiniz şeyler hakkında konuşmayın
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..dEnZeL.. 6 yıl
şaha kalktı
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alaz1903 6 yıl
khaos
Nokia seven/kullanan arkadaşlar kızmasın ama nokiaya bir türlü kanım ısınamıyor belkide yıllarca rakipsizlik nedeniyle tüketicilere kendine mecbur edip ahmak yerine koymasındandır!

98 yılından beri mobil telefon kullanıyorum. O yıllardan beri Nokia markasına sempati duymadığım için bir tane bile nokia kullanmadım. Ama Lumia serisi ile bakış açım değişti. Bir antinokia'cı olarak 2013 itibarı ile bana bile 920 aldırttı. Hiç de pişman olmadım. O yıllarda Nokia'nın güttüğü politikanın daha da aşırısını devam ettiren apple ve samsung markalarına karşı bir tavır oluştu şimdi de :)
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K.can.tas 6 yıl
Daha yenilikçi ürünlerle gelmesi lazım
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DarkHellKnightX 6 yıl
darkaura
Orijinalden alıntı: Awerz
Orijinalden alıntı: kasim33 bir fandroid olrak tasarıma gerçekten bayıldım yalan yok ama win8 olması şüpheli çünkü windows yüklü cihazları herzama tedirgin kullanırım malum virüs ve benzeri trojanlar
android kullandığını söylemişsin zaten ama belki bir yerlerden duyup okumuşsundur şu an piyasadaki mobil oslardan ençok virüs ve trojana sahip sistem android dir bunu biliyorsun wp8 kapalı bir sistem olduğu için risk az denecek kadar azdır şüphe duymana pek gerek yok
niye. windows pc kapali isletim sistemi degil mi? buna ragmen en cok virus barindiran platform degil mi? acik kaynak linuxda bu olaylar nerdiyse hic yasanmiyor. olay acik yada kapali olmasi degil cok kullanilmasi. windows phone da su an dogru duzgun uygulama bile yokki birileri onun icin virus trojan yazsin. yarin obur gun yayginlasirsa durumunun cok farklimi olacagini saniyorsunuz.

Açık ya da kapalı olması çokta farketmiyor. Önemli olan zararlı hangi platformda yazılırsa daha fazla kullanıcıya ulaşabilir sorusu. Bu sorunun cevabı şu an bilgisayarlar için Windows, telefonlar için ise Android. Fakat Windows masaüstü uygulamalarının aksine Android uygulamaları Google ın kontrolünden geçiyor(herhalde geçiyordur) ve mağazaya yükleniyor. Bu yüzden mağazadaki zararlı sayısının çok küçük bir miktar olması beklenir. O kadar küçük değil diye biliyorum.
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LightningRaven 6 yıl
Nokia , beceremiyorsun işte.
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QuantumVM 6 yıl
Tam bi hayal kırıklığı. Ben en az 10 milyon bekliyordum. Nokia ile bu iş olmayacak asyalıların desteği şart.
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darkaura 6 yıl
Firma toplamda 6.1 milyon akıllı telefon, 55.8 milyon da cep telefonu satmış oldu.

nokia bu hallerede dustu ya. eskiden piyasanin 3de 2si nokiaydi. simdi tum telefon satislari samsungun akilli telefonlarini bile gecemiyor. ayni ceyrekde samsungun sadece akilli telefonlari 70milyon adet satti.
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KayhanKaan 6 yıl
5.6 milyon Lumia satmış.
Müşterilerden en az 1 milyonu şu anda beddua ediyor.
Bu kadar bedduadan sonra Nokiayı kimse kurtaramaz
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