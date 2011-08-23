Nokia'dan 1 GHz işlemcili ve 18 ayar altın kaplamalı cep telefonu: C3-01 Gold Edition

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango desteğini arkasına alan akıllı telefonları için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan Series S40 arayüzlü çözümleri göz ardı etmemeye çalışıyor. Bugün, Nokia'nın C3-01 Gold Edition modeli gün ışığına çıktı.

Son olarak 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 440 saate varan bekleme, 4 saate varan konuşma süresi vadeden 1050 mAh'lik bataryayla gelen Nokia C3-01 Gold Edition'ın, vergiler hariç 220 Euro fiyatla Doğu Avrupa ile Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.

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Series S40 6th Edition arayüzünü kullanan C3-01 Gold Edition'ı, gördüğümüz kadarıyla C3-01 Touch and Type'dan ayıran üç farklı özelliği bulunuyor. Bunlar: 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 18 ayar altın kaplama tasarıım ve seramik hissi uyandıran tuş takımı. C3-01 Gold Edition'ın gün ışığına çıkmasıyla beraber Nokia'nın Series S40 arayüzlü telefonlarda da 1 GHz işlemciye yer vereceği iddiası doğrulanmış oldu.111 mm uzunluğunda, 47.5 mm genişliğinde, 11 mm kalınlığında ve 100 gram ağırlığında tasarlanan Nokia C3-01 Gold Edition, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısına destek veriyor.2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik resistif ekrana, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilen C3-01 Gold Edition, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 + A2DP gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Telefonun arkasında ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Aynı zamanda 640 x 480 piksel video kaydı yapabilen kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.