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Nokia'dan 1 GHz işlemcili ve 18 ayar altın kaplamalı cep telefonu: C3-01 Gold Edition

7 yıl
7,7b
1
63
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan 1 GHz işlemcili ve 18 ayar altın kaplamalı cep telefonu: C3-01 Gold Edition
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango desteğini arkasına alan akıllı telefonları için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan Series S40 arayüzlü çözümleri göz ardı etmemeye çalışıyor. Bugün, Nokia'nın C3-01 Gold Edition modeli gün ışığına çıktı.

Series S40 6th Edition arayüzünü kullanan C3-01 Gold Edition'ı, gördüğümüz kadarıyla C3-01 Touch and Type'dan ayıran üç farklı özelliği bulunuyor. Bunlar: 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 18 ayar altın kaplama tasarıım ve seramik hissi uyandıran tuş takımı. C3-01 Gold Edition'ın gün ışığına çıkmasıyla beraber Nokia'nın Series S40 arayüzlü telefonlarda da 1 GHz işlemciye yer vereceği iddiası doğrulanmış oldu.

111 mm uzunluğunda, 47.5 mm genişliğinde, 11 mm kalınlığında ve 100 gram ağırlığında tasarlanan Nokia C3-01 Gold Edition, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısına destek veriyor.

2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik resistif ekrana, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilen C3-01 Gold Edition, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 + A2DP gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Telefonun arkasında ise anı yakalamak için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Aynı zamanda 640 x 480 piksel video kaydı yapabilen kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.

Son olarak 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 440 saate varan bekleme, 4 saate varan konuşma süresi vadeden 1050 mAh'lik bataryayla gelen Nokia C3-01 Gold Edition'ın, vergiler hariç 220 Euro fiyatla Doğu Avrupa ile Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.
Nokia'dan 1 GHz işlemcili ve 18 ayar altın kaplamalı cep telefonu: C3-01 Gold Edition
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Bozdursak iyi para eder mi acaba?

Pardon nokiaymış.

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DH Misafiri 7 yıl
1 GHz işlemci ve S40 bir arada nasıl olacak merak ettim
1 Yanıt Yanıtla +6
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crashday 7 yıl
Bari kapasitif ekran olaydı...
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Tesla Nikola 7 yıl
nokia sinirlari zorlamaya devam.. yillardan 2020 ekran 2.2inc cozunurluk 240*320 islemci 4 cekirdek.. s40..
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eulogy 7 yıl
o değilde o altını kaplama yerine kulaklık girişlerinde kullansalarda bir işe yarasa
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SwiftShadow 7 yıl
Altın semerli eşek işte.
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arel.gr 7 yıl
220 Euro fiyatla kaplama degil varaktir ancak.
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dmxerkan 7 yıl
Resistif? Sebep? Çözünürlükte çok yüksek ya. Gözlere zarar.
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jasonn123 7 yıl
1ghz işlemci
altın kaplama
S40.

nokia iyce sıyırdı
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IceRulez 7 yıl
güzel alet minik dokunmatik ve hızlı 5mp kamerasıda yeterli
fiyatıda makul
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Mused 7 yıl
Bunu tasarlayanın

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Makarov06 7 yıl
hahaha nokia nın ceo su kafayı tırlatmış iyice :D
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Therocqula 7 yıl
alan olur mu ki ?
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FightForBeer 7 yıl
Simdi Nokia ya küfür ederdima ama, üyeliğim silinirdi..
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K_Spartakus 7 yıl
nokianın son çırpınışları . yakında adı değişir MS nokia diye :)
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oxxo 7 yıl
Biseyi anlayamadim 220eur vergiler haric denmis, iphone a bi dolu para veripte buna pahali demek ne garip bi ikilem bence sIk bi telefon, bagzi arkadaslar ukalalik yapmis ama bi arastirsa dunyada hala en cok satilan telefon nokia herseyi turkiyeyle kiyaslamayin, ayrica nokianin tasarim modelleri her zaman iyiydi 8110 8810 8850 8800 hepsini kullandim ve vertuyu saymassak dunyanin en basarili tasarim telefonlarini nokia uretiyor, bb kullaniyorum ama ne bb ne iphone tasarim konusunda hep sinifta kaldi
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GR33K 7 yıl
altın semer vurmuşlar
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