Nokia'dan Asha serisi dokunmatik ekranlı üç yeni cep telefonu: 305, 306 ve 311

Microsoft ile gerçekleştirdiği işbirliğinin ardından Windows Phone mobil işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia, diğer yandan Series 40 arayüzünü kullanan modelleri ihmal etmemeye çalışıyor. Nokia, bugün Asha ailesine üç yeni üye birden kazandırdı: Asha 305, Asha 306 ve Asha 311.



Öncelikle Asha 305 ile Asha 306'nın benzer teknik özellikleri ve tasarımları paylaştıklarını belirtelim. Ancak cep telefonlarını birbirinden ayıran üç farklı detay bulunuyor. Asha 305 çift sim kart girişiyle; Asha 306 ise dörtband GSM şebekesi desteği (Asha 305: çift band) ve Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısıyla ön plana çıkıyor. 110.3 mm x 53.8 mm x 12.8 mm ebatlarında ve 96 gram ağırlığında (Asha 305: 98 gram) tasarıma sahip cep telefonları, 3.0-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekranı, 64 MB ROM'u, 32 MB RAM'i, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, 176 x 144 piksel video kaydedebilen 2.0 MP kamerayı, RDS'li FM radyoyu ve 1110 mAh bataryayı bünyelerinde barındırıyor.



106 mm x 52 mm x 12.9 mm ebatlarında ve 95 gram ağırlığında tasarlanan Asha 311, HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 128 MB RAM, 256 MB ROM, 3.0-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Corning Gorilla Glass), 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 640 x 480 piksel video kaydı yapabilen 3.2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 1110 mAh batarya ile donatılmış durumda.



Nokia, Asha 305'i 63 Euro, Asha 306'yı 68 Euro, Asha 311'i ise 92 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor.

