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Nokia'dan Asha serisi dokunmatik ekranlı üç yeni cep telefonu: 305, 306 ve 311

6 yıl
31,1b
1
112
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan Asha serisi dokunmatik ekranlı üç yeni cep telefonu: 305, 306 ve 311
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Microsoft ile gerçekleştirdiği işbirliğinin ardından Windows Phone mobil işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia, diğer yandan Series 40 arayüzünü kullanan modelleri ihmal etmemeye çalışıyor. Nokia, bugün Asha ailesine üç yeni üye birden kazandırdı: Asha 305, Asha 306 ve Asha 311.
Öncelikle Asha 305 ile Asha 306'nın benzer teknik özellikleri ve tasarımları paylaştıklarını belirtelim. Ancak cep telefonlarını birbirinden ayıran üç farklı detay bulunuyor. Asha 305 çift sim kart girişiyle; Asha 306 ise dörtband GSM şebekesi desteği (Asha 305: çift band) ve Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısıyla ön plana çıkıyor. 110.3 mm x 53.8 mm x 12.8 mm ebatlarında ve 96 gram ağırlığında (Asha 305: 98 gram) tasarıma sahip cep telefonları, 3.0-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekranı, 64 MB ROM'u, 32 MB RAM'i, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, 176 x 144 piksel video kaydedebilen 2.0 MP kamerayı, RDS'li FM radyoyu ve 1110 mAh bataryayı bünyelerinde barındırıyor.
106 mm x 52 mm x 12.9 mm ebatlarında ve 95 gram ağırlığında tasarlanan Asha 311, HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 128 MB RAM, 256 MB ROM, 3.0-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Corning Gorilla Glass), 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 640 x 480 piksel video kaydı yapabilen 3.2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 1110 mAh batarya ile donatılmış durumda.
Nokia, Asha 305'i 63 Euro, Asha 306'yı 68 Euro, Asha 311'i ise 92 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor.
Nokia'dan Asha serisi dokunmatik ekranlı üç yeni cep telefonu: 305, 306 ve 311
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Nokia'dan Asha serisi dokunmatik ekranlı üç yeni cep telefonu: 305, 306 ve 311
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johnny_bravo_ 6 yıl en beğenilen
bu milletteki kasılmışlık havasını anlamıyorum...tamam iphone un var tamam galaxy s IIIIII ün var htc in var sus...niye her nokia konusunun altına gelip de nokia telefonmu bunu nasıl çıkarıyorlar kim alırki diye boş boş laflar yapıyorsunuz...


herkes iphone galaxy almak zorunda değil...kimi parası olmaz gider bunu alır kimi de ihtiyacını karşılayacağı için bunu alır...şahsen asla ve asla telefona 2000 tl vermem param olmadığından mı değil...15 gün önce 701 aldım hala aklıma geldikçe keşke almasaydım diyorum ne oyun oynuyorum ne nete giriyorum bişey yapıyorum öylece duruyor... telefonu telefon olarak kullananların sayısı akıllı telefon hastalarının sayısından fazla o yüzden nokia ya hiç bişey olmaz..


bence gayetde güzel telefonlar.... sanki iphone la android ile doğdunuz arkadaş
bu milletteki kasılmışlık havasını anlamıyorum...tamam iphone un var tamam galaxy s IIIIII ün var htc in var sus...niye her nokia konusunun altına gelip de n...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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AnonimAdam 6 yıl
Nokia biraz daha kalınlaştırsa telefonları yanlarada ekran koyabilir bence
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thepersonyouhavecalled 6 yıl
Nokia'nın telefonlarını tasarım yönünden seviyorum.Özellikle son zamanda çıkardıkları.Yani telefon gibi telefon :D .üstteki arkadaşın da dediği gibi neden eleştiriyorsunuz ki ? nokia bu telefonla nova 3 çalıştıracam demiyor ki.Ben şu an xperia s kullanıyorum.Telefondan ziyade eğlence odaklı kullanım benim amacım.Ama ileride işe güce karışınca , mail atsın tel etsin web de dolaşsın yetecek gibi geliyor.Bu segment teki telefonlar da buna yarıyor zaten.Nokia ya hep sempatim vardı.Umarım yakında kendini biraz düzeltir.Daha rahat şekilde daha da sağlam modeller çıkartır.
Nokia'nın telefonlarını tasarım yönünden seviyorum.Özellikle son zamanda çıkardıkları.Yani telefon gibi telefon :D .üstteki arkadaşın da dediği gibi neden eleşt...
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DH Misafiri 3 yıl
NOKİA ASHA 311 VAR BENDEDE SES KALİTESİ DİYE BİŞİ YOK TELDE SESİ ÇOK OLDUĞUNDAN KALİTE YOK BOKTAN NERDEN ALDIYSAM
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MrCaner 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
NOKİA ASHA 311 VAR BENDEDE SES KALİTESİ DİYE BİŞİ YOK TELDE SESİ ÇOK OLDUĞUNDAN KALİTE YOK BOKTAN NERDEN ALDIYSAM

Nerden aldın
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Hatsune Miku 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
NOKİA ASHA 311 VAR BENDEDE SES KALİTESİ DİYE BİŞİ YOK TELDE SESİ ÇOK OLDUĞUNDAN KALİTE YOK BOKTAN NERDEN ALDIYSAM

bendede var 311 çok dandik bir telefon
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PunkBunny 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
NOKİA ASHA 311 VAR BENDEDE SES KALİTESİ DİYE BİŞİ YOK TELDE SESİ ÇOK OLDUĞUNDAN KALİTE YOK BOKTAN NERDEN ALDIYSAM

Nereden aldin hocam?
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DH Misafiri 5 yıl
aynısından benim var memnunum sesi yükse 12 yaşındayım
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Manisale-AFG 5 yıl
nokia asha 311 kullanım yönünden iyi ve ara sıra bozukluklar oluyor ve çabuk ısınıyor ama oyun yönünden çok kötü hiçbir güzel oyun yok dokunmatiği samsung galaxy y kadar iyi ama dediğim gibi oyunları az ve bazı wifi lere bağlanmıyor



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DH Misafiri 5 yıl
sa arkadaşlar telefonu bayadır kullanıyorum telefon güzel gibi gelsede android telefonların yanında 3310 gibi. dokunmatik kapasitif olmalıydı. işletim sistemi s40 olmamalı ulan s40 neee nokıadan sogudum aklınız varsa android yada nokıa win8 s60 n9 c7 falan gerisi oyuncak s40 hayatta almayın kasıyor ama 1 güncellemeye bakar nerde o akıl nokıa da
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DH Misafiri 6 yıl
bncede almayın 311 asha cok kötü 3 gün kullandım bozuldu telefon kapanıo wifi bağlanmıo facebook paketim warken girmio bnde telefonu servise verdim bu hafta içinde qelcekmiş
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can_navaro5 6 yıl
bence nokia artık uğraşmasın devirleri kapandı
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1881 6 yıl
Bu devirde hala Nokia mı kaldı?
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maydoganlar1156 6 yıl
asha 311 sahibiyim çift kameralı önde de kamera var. 3,5G yazıyo kullanan görüşen varsa yardımcı olursa çok sevinirim...
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Manisale-AFG 6 yıl maydoganlar1156
maydoganlar1156

asha 311 sahibiyim çift kameralı önde de kamera var. 3,5G yazıyo kullanan görüşen varsa yardımcı olursa çok sevinirim...

o kamera değil sensör kulağına koyunca konuşurken ekranı kapatıyor
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himmet_dal 6 yıl
Nokiadan sasmayin kendinizi aşmayin 5 para etmez andorite gecmeyin rn kotu nokia bile iyidir bu cakma telefonlardan
nokianin ustune cihaz yok her zaman kral nokia kalacak androit falan gecici sevda. bu fiyatada bu telefonlar super cin mali cakma androidlerde bile bu fiyat yok. Lg optimus 3d nerdeyse 2 yillik androit kullanicisiyim asla fanlik yapmam ya iphone ya nokia bundan sonra.
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Honanım Daber 6 yıl himmet_dal
himmet_dal
Nokiadan sasmayin kendinizi aşmayin 5 para etmez andorite gecmeyin rn kotu nokia bile iyidir bu cakma telefonlardan
nokianin ustune cihaz yok her zaman kral nokia kalacak androit falan gecici sevda. bu fiyatada bu telefonlar super cin mali cakma androidlerde bile bu fiyat yok. Lg optimus 3d nerdeyse 2 yillik androit kullanicisiyim asla fanlik yapmam ya iphone ya nokia bundan sonra.

O RLY?
Satıcı falansınız galiba. Androit değil android o bu bir. Nokia da uygulama kullanılmaz symbian kadar rezil bir işletim sistemi yoktur bu iki. Olmadı işte Nokia symbian dokymmatik telefonu sevmedi zorlama uygulama falan. Yoksa Facebook a girim müzik dinleyeyim diyene güzel telefon.
Bu yazdıklarım Lumia serisi haricindedir. Lumia serisi mükemmelin tanıma yaklaşmıştır. Uygulama sıkıntısı olmasaydı şuan lumia 920 kullanıyor olacaktım. Gerçi 2-3 ay sonra geçerdi o sorun
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oturtan boğa 6 yıl
Nokia nın telefonların da kullandığı malzeme kalitesine hayranım.En ucuz modellerin de bile kalite den ödün vermiyorlar.Asha 311 modelini bir haftadır kullanıyorum tasarımı malzeme kalitesi harika.Günde 1 saat internet yarım saate yakın telefon görüşmesi yarım saatte müzik dinliyorum şarjı bugün 5. gün bitmek üzere.480p 25 fps video çekiyor oldukçada akıcı.Fotoğraf kalitesi de yeterli.Samsung un dandik kanserojen malzemeler den ürettiği telefonlardan çok daha iyi.
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Rookie. 6 yıl oturtan boğa
çokonat

Nokia nın telefonların da kullandığı malzeme kalitesine hayranım.En ucuz modellerin de bile kalite den ödün vermiyorlar.Asha 311 modelini bir haftadır kullanıyorum tasarımı malzeme kalitesi harika.Günde 1 saat internet yarım saate yakın telefon görüşmesi yarım saatte müzik dinliyorum şarjı bugün 5. gün bitmek üzere.480p 25 fps video çekiyor oldukçada akıcı.Fotoğraf kalitesi de yeterli.Samsung un dandik kanserojen malzemeler den ürettiği telefonlardan çok daha iyi.

NOKIA CONNECTING PEOPLE

o kadar telefon varken 5 para etmez asha 311 mi aldın bilinçsiz tüketicimisiniz ya
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eozenir 6 yıl
harbi bu memleket düzelmez cehalet git gide arıyor bir fiyatına bakın bide kıyasladığınız cihazlara bakın. neden biraz eğitime yönelmiyorsunuz anlamamki. burda size laf anlatmaya bilmez. biri işlemci diyor biri ekran ufak diyor diğeri kamera 3.2 mp diyor. telefonun fiyatı belli. o zaman siz iphone falan dalın yada samsunng galaxy note mu her ne cihazsa. sizi kazıklamak için firmala sırada bekliyor yiğitlerim benim. türkiyeyi kazıklasınlarki sizin gibilerle adamlar ayakta kalsın. burda konuşacağınıza gidinde o 1 milyar üstü satın aldığınız aman ben pahalı telefon kullanıyorum tipler anavatanı olan markalara baksınlar ülkelerinde ne kadara satılıyor.
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