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Nokia'dan Lumia 6xx serisine yeni üyeler : 630 ve 635

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan Lumia 6xx serisine yeni üyeler : 630 ve 635

Microsoft'un Windows Phone 8.1 güncellemesini resmen duyurduğu BUILD 2014 konferansında Nokia da sahne aldı ve Lumia 930 üst seviye modelinden sonra maliyeti düşük iki akıllı telefon daha tanıttı.

Modeller Lumia 630 ve Lumia 635 adlarını taşıyor. Daha önce internete sızan bilgilerden cihazlar hakkında az çok bilgi sahibi olmuştuk. Ancak bazı farklılıklar var. Lumia 630 modeli 3G destekli iken Lumia 635 modeli LTE destekli. Lumia 630 modelinin çift SIM destekli bir versiyonu daha mevcut ve bu versiyon ekosistemin ilk çift SIM kart desteği sunan modeli olma ünvanını kazandı.

Çift SIM desteği gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi görüyor ve sayısız Android cihazında çift SIM desteği yer alıyor. Nokia, Lumia 630 ile bu pazarlarda kendisine yer arayacak. Modellerin diğer bir dikkat çeken özelliği ise fitness takibi yapabilen SensorCore adlı düşük güçte çalışan bir yonga. Bu yonga bize Apple'ın M7 yardımcı işlemcisini hatırlatıyor. Nokia için önemli bir hamle olarak görülen SensorCore, kullanıcının fitness verilerini topluyor ve uyumlu uygulamalara aktarıyor.

Cihazların donanımı ise 4.5 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 1.2Ghz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongaseti, Windows Phone 8.1 şeklinde sıralanıyor. Modellerin en büyük avantajı fiyatı olacak. Lumia 630 tek SIM versiyonu 160$, Lumia 630 çift SIM versiyonu 170$, Lumia 635 ise 190$ olarak Mayıs ayında ilk Asya ülkelerinde satışa sunulacak. Sonrasında ise dünya çapına yayılacak. 

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Guaire 5 yıl en beğenilen
Muazzam olmuş. 512MB RAM. Flash yine yok. 854*480 çözünürlük.
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mydoktor 5 yıl
Lumia 525 de 1gb ram kullanıyorsun Daha gelişmiş bir model çıkarıyorsun güya 635 de 512 mb ram bu nokia adam olmayacak.Nokia 630 almaya karar vermiştim ama sırf bu 512 ram yüzünden vazgeçtim,adam gibi cihaz yapmadıktan sonra işin zor nokia daha çook zarar edersin.....
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fransiz33 5 yıl
moto g 180$ civarı fiyatı ülkemizde 800TL ye raflarda,
lumia 635, 190$ ise abd de bakalım ülkemizde 999TL ye çıkar diye düşünüyorum...
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Surfer Rosa 5 yıl
Çıkış fiyatları uzaktan iyi de, burada artıyor işte.
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medyxnet 5 yıl
bencede bu telefon iyi iş yapabilir
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307kd 5 yıl
Bu nokia bu kafayla microsoftu da batırır. Bir modelde flash yok diğerinde kart slotu başka birinde gorilla glass birinde ekran çözünürlüğü çok düşük. Arkadaş yapacaksan adam gibi 3 model sun piyasaya her segmentte bir tane olsun. 1 haftadır araştırıyorum her modelde ayrı bir saçmalık var.
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ANLOVE 5 yıl
Eğer fiyatı ucuz gelirse alınası telefonlardan biri kuvvetle muhtemel. Ancak 600TL felan olursa tabii ki alıcı bulmak zorlaşır.
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Umutcan 5 yıl 307kd
malatyaspor
Bu nokia bu kafayla microsoftu da batırır. Bir modelde flash yok diğerinde kart slotu başka birinde gorilla glass birinde ekran çözünürlüğü çok düşük. Arkadaş yapacaksan adam gibi 3 model sun piyasaya her segmentte bir tane olsun. 1 haftadır araştırıyorum her modelde ayrı bir saçmalık var.

Adamların zamanında s60 symbian ve s40 modelleri de öyleydi, aynı mantık devam. Birinde birşey varsa diğerinde olmaz.
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RoadSing3r 5 yıl
Sahneye çıkıp hangi özelliğini abartarak anlatıyorlar acaba ?
Özellik yok ki, utanç kaynağı bir telefon bile denilebilir.
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ender ahmet 5 yıl
moto g akar
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brshr 5 yıl
Nokia'nın zibilyon tane birbirine benzer telefon çıkarma mantığı halen daha devam ediyor. Bi dur da artık.
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InViSiBLePLaYeR 5 yıl
Fiyat olarak ülkemizde de uygun olursa orta segmentteki en alınası telefonlardan biri olur fiyatlandırma en önemli şey.Fiyatı düşük olmasına rağmen 800x480 çözünürlük olması ve Flash olmamasını eksiklik olarak görüyorum özellikle flash olmaması sanki çok pahalıymış gibi koyulmuyor bazı telefonlara.
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gorkem2626 5 yıl
Keşke bu cihazlar 400 500 tlden ulkemizde satilsa herseyden önce wp ye olan on yargi ortadan kalkar cihaz ucuz diye çoğu kullanici bu cihaza yönlenir
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System X 5 yıl
cihaz muhtemelen 600 liradan çıkacak da 4çekirdekli bir işlemcinin yanına 512mb ram gitmemiş hiç...

hız olarak bir sıkıntı yaratmayacak olsa da mağazadaki bağzı uygulamaları oyunları yükleyemeyebilirsiniz...
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hukuksever 5 yıl
moto g al geç
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Master_Evil 5 yıl
bu telefon iyi iş yapabilir
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