Nokia'dan Lumia 6xx serisine yeni üyeler : 630 ve 635





Microsoft'un Windows Phone 8.1 güncellemesini resmen duyurduğu BUILD 2014 konferansında Nokia da sahne aldı ve Lumia 930 üst seviye modelinden sonra maliyeti düşük iki akıllı telefon daha tanıttı.





Modeller Lumia 630 ve Lumia 635 adlarını taşıyor. Daha önce internete sızan bilgilerden cihazlar hakkında az çok bilgi sahibi olmuştuk. Ancak bazı farklılıklar var. Lumia 630 modeli 3G destekli iken Lumia 635 modeli LTE destekli. Lumia 630 modelinin çift SIM destekli bir versiyonu daha mevcut ve bu versiyon ekosistemin ilk çift SIM kart desteği sunan modeli olma ünvanını kazandı.





Çift SIM desteği gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi görüyor ve sayısız Android cihazında çift SIM desteği yer alıyor. Nokia, Lumia 630 ile bu pazarlarda kendisine yer arayacak. Modellerin diğer bir dikkat çeken özelliği ise fitness takibi yapabilen SensorCore adlı düşük güçte çalışan bir yonga. Bu yonga bize Apple'ın M7 yardımcı işlemcisini hatırlatıyor. Nokia için önemli bir hamle olarak görülen SensorCore, kullanıcının fitness verilerini topluyor ve uyumlu uygulamalara aktarıyor.





Cihazların donanımı ise 4.5 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 1.2Ghz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongaseti, Windows Phone 8.1 şeklinde sıralanıyor. Modellerin en büyük avantajı fiyatı olacak. Lumia 630 tek SIM versiyonu 160$, Lumia 630 çift SIM versiyonu 170$, Lumia 635 ise 190$ olarak Mayıs ayında ilk Asya ülkelerinde satışa sunulacak. Sonrasında ise dünya çapına yayılacak.