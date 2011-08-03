Nokia'dan N9 ile kaydedilmiş örnek video

Haber Editörü
Teknoloji severlerin merakla beklediği ve birçoğunun ilgisini çeken MeeGo'lu N9'un yetenekleri bir bir ortaya çıkıyor. Bir süre önce N9 ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayarak telefonun kamera performansına dikkat çeken Nokia cephesinden bu sefer N9 imzalı örnek video geldi.
Videoyu hazırlayan ve yayınlayan Nokia'nın Görüntüleme birimindeki yöneticilerden Bill Perry; Potrero Hill Community Garden, San Francisco'da kaydettiği görüntülerden oluşan videonun sadece montajı esnasında Adobe Premiere Pro CS4 kullanıldığını, bunun dışında renk düzeltme gibi hiçbir post prodüksiyon işlemine tabi kalmadığını belirterek; N9'un doğal video kalitesine dikkat çekiyor.
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akilli telefonda onemli faktor genis yazilim destegi, sorunsuz hizli akici fonksiyonel arayuz ve bunlari mumkun kilcak guclu bir islemci. son 5 senede basarili olan tum akilli telefonlara ve platformlara bakin istisnasiz bu ozellikleri gorursunuz.
nokia fanlari N9u yazilim yonu nasil olacak diye merakla beklerken, nokia hala video foto ozellikleriyle one cikmaya calisiyor. fotograf makinasi sattigini saniyor galiba.