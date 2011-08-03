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Nokia'dan N9 ile kaydedilmiş örnek video

7 yıl
25,7b
1
63
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji severlerin merakla beklediği ve birçoğunun ilgisini çeken MeeGo'lu N9'un yetenekleri bir bir ortaya çıkıyor. Bir süre önce N9 ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayarak telefonun kamera performansına dikkat çeken Nokia cephesinden bu sefer N9 imzalı örnek video geldi.

 

Videoyu hazırlayan ve yayınlayan Nokia'nın Görüntüleme birimindeki yöneticilerden Bill Perry; Potrero Hill Community Garden, San Francisco'da kaydettiği görüntülerden oluşan videonun sadece montajı esnasında Adobe Premiere Pro CS4 kullanıldığını, bunun dışında renk düzeltme gibi hiçbir post prodüksiyon işlemine tabi kalmadığını belirterek; N9'un doğal video kalitesine dikkat çekiyor.



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darkaura 7 yıl en beğenilen
video kalitesi gercekten iyi. videoyaya soyliyecek sozum yok. ama nokia son senelerdeki basarisizliklardan dersini almamis belli. yuksek foto, video kalitesi guzel sey tabi ama rekabeti kazandiran faktor bu degil. eger oyle olsaydi simdi N8in kirdigi satis rekorlarini konusuyor olurduk.

akilli telefonda onemli faktor genis yazilim destegi, sorunsuz hizli akici fonksiyonel arayuz ve bunlari mumkun kilcak guclu bir islemci. son 5 senede basarili olan tum akilli telefonlara ve platformlara bakin istisnasiz bu ozellikleri gorursunuz.

nokia fanlari N9u yazilim yonu nasil olacak diye merakla beklerken, nokia hala video foto ozellikleriyle one cikmaya calisiyor. fotograf makinasi sattigini saniyor galiba.
video kalitesi gercekten iyi. videoyaya soyliyecek sozum yok. ama nokia son senelerdeki basarisizliklardan dersini almamis belli. yuksek foto, video kalitesi g...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DarkEnergy 7 yıl
MeeGo Android'ide iOS'uda tokatlar merak etmeyin.
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DH Misafiri 7 yıl
ANDROİD İOS MeeGO Windows Mobile
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Guest-F8946C419 7 yıl
Marka nokia

İşletim sistemi Symbian

olan hiçbirşeyi eve sokmam artık.

Devir android ios devri.
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Al PaC 7 yıl

carnador

Marka nokia

İşletim sistemi Symbian

olan hiçbirşeyi eve sokmam artık.

Devir android ios devri.


Yanlış yere geldin, bir önceki durakta inecektin. Ama istersen otogardan aktarma yapabilirsin.
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thunderbolt 7 yıl

carnador

Marka nokia

İşletim sistemi Symbian

olan hiçbirşeyi eve sokmam artık.

Devir android ios devri.


Tercih meselesi...Ama bu kadar ön yargılı ve kesin yorum yapacağınıza, ilkönce cihazın özelliklerini tam olarak bir baksaydınız da ondan sonra yazsaydınız...Kullanılan işletim sistemi meego 1.2 symbian değil...
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NomadCRY 7 yıl

carnador
Marka nokia

İşletim sistemi Symbian

olan hiçbirşeyi eve sokmam artık.

Devir android ios devri.

Marka Nokia.
İşletim sistemi MeeGo 1.2. Symbian değil. Ne saçmalıyorsunuz?

MeeGo hakkında hiçbirşey bilmediğiniz anlaşılıyor. Kendileri Android'den çok daha iyi bir işletim sistemi oluyor. Ve N9'da bunun ilk örneği olacak.
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nofearozi 7 yıl
xenon var mı
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Şahi_13 7 yıl
Buna laf yok gerçekten.Detaylar iyi ve arkaplanda derinlik hissi gayet hoş.
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perminal 7 yıl
ıphone tarih olacak
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ErTuFx 7 yıl
Biraz söyle düsünseniz diyorum Bu telefon elinizde tatiule gittiginizde günesteyken cekeceginiz fotograf ve videolar cok fayda saglayacaktir fotograf makinasi kalitesinde fotograf ve video ceken telefonlar her zaman avantajli bana göre millet NOKIA diye manä buluyor sanirim, adi cikti ya bir kere vurun gitsin...
Bu görüntüleri zifiri karanlikta cekseler siz karanlikta ne anlayacaksiniz kalitesindne ayrica kaciniz karanlikta video cekmeye calisacak isik olmadan normal ortamda iyi is yapiyor iste bu belli birsey inat etmenin bir anlami yok
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DH Misafiri 7 yıl
Şu yorumlardan sonra anladımki nokia ile ilişkiniz kocasından zamanında çok çekmiş ve babasının evine geri dönmüş bir gelinden farksız.(Tabi buradaki baba evine android diyebiliriz.)
Ama nokia donanımdaki tecrübesini düzgün bir işletim sistemi ile birleştirse(yani sizi arayıp, bir iki çicek gönderse) yine koşa koşa nokia' nıza geri döneceksiniz...
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TheMidnight 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şu yorumlardan sonra anladımki nokia ile ilişkiniz kocasından zamanında çok çekmiş ve babasının evine geri dönmüş bir gelinden farksız.(Tabi buradaki baba evine android diyebiliriz.)

Ama nokia donanımdaki tecrübesini düzgün bir işletim sistemi ile birleştirse(yani sizi arayıp, bir iki çicek gönderse) yine koşa koşa nokia' nıza geri döneceksiniz...



Benim anlamadığım kendi adıma söylüyorum Nokia şu anda yanlış tercihler yapıyor illa bi yerden eksik veriyorsa ve ben başka bir tercih kullanıyorsam bunda garip olan ne :)

N8 aldım çok güzeldi kullandım ama baktım sırf kamera ile bu işler olmuyor iyi bir Android modeli çıkana kadar bekledim ve aldım zaten öncedende Android kullanıyordum

Ne yani eskiden 3310 3510i Gibi telefonlar kullandım güzelde anlarım oldu onların hatrına Nokia'yı çekmek zorundamıyım :)

Ona bakarsan ilk telefonum Sony CMD C5 ti onun hatrı hepsinden fazla :)

Bu yorumu kendi adım söylüyorum hangisi benim işime gelirse kullanırım marka firma bağımlılığı yapmam Nokianında korunmaya ihtiyacı yok :)

Edit: Yazım hatası
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crowland 7 yıl
youtube.com/...
incelemeye bakın valla ben begendım :D
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photo sir 7 yıl
Video kalitesine söz yok, cidden alınmaya değer bir cihaz olmuş bakalım nokia bu cihazla bişeyler yapabilecek gibi duruyor.
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DH Misafiri 7 yıl
kim ne dersin desin kamerada en iyisi nokiaydı samsung galaxy s2 ile çektiğim fotoyu ve n95 ile çektiğim fotoyu karşılaştırdım n95 o teknoloji ile bile daha doğal gerçekçi ve ayrıntılıydı ama gel gelelim sadece kamera telefonu asla kurtarmıyor ki nokianın şuan içinde oldugu durumda bunun en iyi göstergesidir. yorumuma inanmıcaklar hepsiburada.coma gir yorumlarada bakabilirler sadece benim görüşüm değildir bu denemiş insanlarında görüşü mevcuttur.
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ErTuFx 7 yıl
piyasa da bulunan iphone ve samsung gibi android destekli telefonlar gayet iyi telefonlar, Nokia isletim sistemindeki problemler yüzünden yaristan biraz kopsada eger yeni cikaracagi akilli telefonlari iyi donanim ve yazilim ile desteklerse gene eski iyi günlerini kazanir. E72 kullanicisiyim tatilde fotograf makinesine ihtiyac duymadim cok da memnunum telefonumdan ve 2012 yilini bekiliyorum eger Nokia wp7 telefonlarinda istenilen donanim ve yazilim avantajlarini iyi sürerse kesin 2012 deki telefonum NOKIA
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