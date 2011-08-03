Nokia'dan N9 ile kaydedilmiş örnek video

Teknoloji severlerin merakla beklediği ve birçoğunun ilgisini çeken MeeGo'lu N9'un yetenekleri bir bir ortaya çıkıyor. Bir süre önce N9 ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayarak telefonun kamera performansına dikkat çeken Nokia cephesinden bu sefer N9 imzalı örnek video geldi.