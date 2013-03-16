Nokia'dan Samsung'a ilginç gönderme

Haber Editörü
Samsung'un kısa süre önce tanıtılan amiral gemi modeli Galaxy S4'ü eleştirenler kervanına Nokia da katıldı.
Nokia Twitter hesabı üzerinden mesaj gönderirken, üslubun biraz sert olduğu gözlerden kaçmadı. Nokia, ilk olarak lansman sonrası bir tweet atarak sınav esnasında yanındaki arkadaşından kopya çekmeye çalışan bir öğrenci kompozisyonu paylaştı. Öğrenci kopyayı ise tüketici odaklı yenilik konulu derste çekiyor.
Nokia, resimde kimin kim olduğu tahminini ise takipçilerine bırakmış. Nokia sonraki tweet'inde ise hiç bir şeyin ilk olmanın heyecanından daha iyi hissettirmeyeceğine vurgu yaparak, kablosuz şarj, yenilikçi kamera gibi kavramların kendileri tarafından ilk olarak ortaya konulduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca mesajdaki görselde de yenilik ve kopyacılığa vurgu yapılıyor.
Şüphesi Nokia'nın biraz agresif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak geçen yıl Samsung, Galaxy S3 modeli ile kablosuz şarj konusunu gündeme getirmiş fakat gerekli aksesuarlar biraz gecikmişti. Nokia ise Galaxy S3 modelinden aylar sonra Lumia 920 modeli ile kablosuz şarjı yaygın kullanıma sunmuştu. Bu bakımdan pek ilk olduğu söylenemez.
Galaxy S4'ün daha lansman esnasında rakiplerini oldukça rahatsız ettiği görülüyor. Galaxy S serisiyle deyim yerindeyse Android dünyasının tozunu attıran Samsung'un yeni amiral gemi modeli ile de büyük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.
http://www.neowin.net/news/nokias-twitter-feed-mocks-samsungs-galaxy-s4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ek olarak şimdide eskiden de her zaman nokia sağlam telefonlar üretmiştir s3 gibi elinden düşünce hiç birinin ekranı patlamaz 500 lira istemezler verdiğiniz paranın her zaman hakkını verir benim 1o senelik 6600 ım hala evde hala orjinal parçalarıyla sorunsuz çalışıyor pili bile orjinal, ayrıca ucuz dayanıklı telefonlar üretip el yakmamaya da özen göstermiştir
şimdi gelelim samsunga son 2 senede yaptığı atılımlarla android işletim sistemini alıp donanımı basıp tek tip telefonlar üretip parayı kırdı şimdi yazılım olarak gelişiyor samsungun androidden önceki halini söylemeye gerek varmı telefon konusunda ? işletim sistemi rezillikti hiç bir telefonunu bırak almayı gerektiğinde bile kullanmadım şimdi androidle bir başarı yakaladı donanımı basıp androidi kur yolla ne bir sağlamlık ne bir hoparlör ne başka bir şey salla gitsin donanım var android var piyasa yer...
yani nokia nın orjinalliğini şimdi donanımdan geri kalması yada android olmamasıyla nokiayı anında gömdüler ki hala kararlı bir şekilde windows ile farkını koruması sağlamlığını hala bozmamış olması rengarenk telefonlar farklı şeyler üretebilmesi kameralarda hala ilkler yapabilmesi gibi bir durumda var ve halada yoğun kullanımda, bazı arkadaşlar fazla fanboyluk yapıp hakkını yiyor elinde androidle doğan çocuklar şimdi nokia ya kumda oyna diyor :)
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HTC geriden gekmenin acı tablosu
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LG ise New York'a S4'ün lansmsn afişleri nin üzerine koca koca LG panoları asmasi
Ayrıca S4'ün tanıtımı bittiği an twitter dan sony'nin paylaştığı Z fotoları.
Ve son olarak yılların deneyimi'ne sahip olup düne kadar cihazlarına 264MB RAM koyan ve 5MP kamera takıntısını ayıp olmasın diye aşan sonrada kabak çiçeği gibi açan Nokia da endişe kervanına eklendi.
Eeeee tutuştu tabii.
Ne demişler meyve veren ağaç taşların.
Saygılar...