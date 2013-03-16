Nokia'dan Samsung'a ilginç gönderme





Samsung'un kısa süre önce tanıtılan amiral gemi modeli Galaxy S4'ü eleştirenler kervanına Nokia da katıldı.





Nokia Twitter hesabı üzerinden mesaj gönderirken, üslubun biraz sert olduğu gözlerden kaçmadı. Nokia, ilk olarak lansman sonrası bir tweet atarak sınav esnasında yanındaki arkadaşından kopya çekmeye çalışan bir öğrenci kompozisyonu paylaştı. Öğrenci kopyayı ise tüketici odaklı yenilik konulu derste çekiyor.





Nokia, resimde kimin kim olduğu tahminini ise takipçilerine bırakmış. Nokia sonraki tweet'inde ise hiç bir şeyin ilk olmanın heyecanından daha iyi hissettirmeyeceğine vurgu yaparak, kablosuz şarj, yenilikçi kamera gibi kavramların kendileri tarafından ilk olarak ortaya konulduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca mesajdaki görselde de yenilik ve kopyacılığa vurgu yapılıyor.





Şüphesi Nokia'nın biraz agresif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak geçen yıl Samsung, Galaxy S3 modeli ile kablosuz şarj konusunu gündeme getirmiş fakat gerekli aksesuarlar biraz gecikmişti. Nokia ise Galaxy S3 modelinden aylar sonra Lumia 920 modeli ile kablosuz şarjı yaygın kullanıma sunmuştu. Bu bakımdan pek ilk olduğu söylenemez.





Galaxy S4'ün daha lansman esnasında rakiplerini oldukça rahatsız ettiği görülüyor. Galaxy S serisiyle deyim yerindeyse Android dünyasının tozunu attıran Samsung'un yeni amiral gemi modeli ile de büyük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

http://www.neowin.net/news/nokias-twitter-feed-mocks-samsungs-galaxy-s4