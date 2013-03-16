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Nokia'dan Samsung'a ilginç gönderme

6 yıl
2,8b
1
169
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan Samsung'a ilginç gönderme

Samsung'un kısa süre önce tanıtılan amiral gemi modeli Galaxy S4'ü eleştirenler kervanına Nokia da katıldı.

Nokia Twitter hesabı üzerinden mesaj gönderirken, üslubun biraz sert olduğu gözlerden kaçmadı. Nokia, ilk olarak lansman sonrası bir tweet atarak sınav esnasında yanındaki arkadaşından kopya çekmeye çalışan bir öğrenci kompozisyonu paylaştı. Öğrenci kopyayı ise tüketici odaklı yenilik konulu derste çekiyor.

Nokia, resimde kimin kim olduğu tahminini ise takipçilerine bırakmış. Nokia sonraki tweet'inde ise hiç bir şeyin ilk olmanın heyecanından daha iyi hissettirmeyeceğine vurgu yaparak, kablosuz şarj, yenilikçi kamera gibi kavramların kendileri tarafından ilk olarak ortaya konulduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca mesajdaki görselde de yenilik ve kopyacılığa vurgu yapılıyor.

Şüphesi Nokia'nın biraz agresif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak geçen yıl Samsung, Galaxy S3 modeli ile kablosuz şarj konusunu gündeme getirmiş fakat gerekli aksesuarlar biraz gecikmişti. Nokia ise Galaxy S3 modelinden aylar sonra Lumia 920 modeli ile kablosuz şarjı yaygın kullanıma sunmuştu. Bu bakımdan pek ilk olduğu söylenemez. 

Galaxy S4'ün daha lansman esnasında rakiplerini oldukça rahatsız ettiği görülüyor. Galaxy S serisiyle deyim yerindeyse Android dünyasının tozunu attıran Samsung'un yeni amiral gemi modeli ile de büyük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.  

http://www.neowin.net/news/nokias-twitter-feed-mocks-samsungs-galaxy-s4 Yorum Yaz
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Zogguko 6 yıl en beğenilen
şimdi nokia ya "kumda oyna diyen" bile çıkmış birazcık düşünerek konuşmalarını rica ediyorum çok geriyeden başlıcam 6600 ın ilk çıktığı yıllara gitsinler nokia hep zirvedeydi 6600la yapmadığımız iş yoktu zamanında ne oyunlar vardı ngage oyunlarımı dersin kamera üzerinden oynanan değişik oyunlarmı dersin şimdi çıkarttıkları tv yi kumanda gibi kontrol etme olayımı dersin 10 sene öncesi için bunlar çok büyük olaylardı telefon adeta şimdiki android gibi herşeyi kapsıyordu hem mp3 çalar hem oyun hem telefon hem gitar akort u için bile kullanabiliyordun :)

ek olarak şimdide eskiden de her zaman nokia sağlam telefonlar üretmiştir s3 gibi elinden düşünce hiç birinin ekranı patlamaz 500 lira istemezler verdiğiniz paranın her zaman hakkını verir benim 1o senelik 6600 ım hala evde hala orjinal parçalarıyla sorunsuz çalışıyor pili bile orjinal, ayrıca ucuz dayanıklı telefonlar üretip el yakmamaya da özen göstermiştir

şimdi gelelim samsunga son 2 senede yaptığı atılımlarla android işletim sistemini alıp donanımı basıp tek tip telefonlar üretip parayı kırdı şimdi yazılım olarak gelişiyor samsungun androidden önceki halini söylemeye gerek varmı telefon konusunda ? işletim sistemi rezillikti hiç bir telefonunu bırak almayı gerektiğinde bile kullanmadım şimdi androidle bir başarı yakaladı donanımı basıp androidi kur yolla ne bir sağlamlık ne bir hoparlör ne başka bir şey salla gitsin donanım var android var piyasa yer...

yani nokia nın orjinalliğini şimdi donanımdan geri kalması yada android olmamasıyla nokiayı anında gömdüler ki hala kararlı bir şekilde windows ile farkını koruması sağlamlığını hala bozmamış olması rengarenk telefonlar farklı şeyler üretebilmesi kameralarda hala ilkler yapabilmesi gibi bir durumda var ve halada yoğun kullanımda, bazı arkadaşlar fazla fanboyluk yapıp hakkını yiyor elinde androidle doğan çocuklar şimdi nokia ya kumda oyna diyor :)
şimdi nokia ya "kumda oyna diyen" bile çıkmış birazcık düşünerek konuşmalarını rica ediyorum çok geriyeden başlıcam 6600 ın ilk çıktığı yıllara gitsinler nokia...
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khaos 6 yıl
Tüketici taleplerini (android) görmezden gelen "senin kafan basmaz ben senin için olanı senden daha iyi bilirim" düsturuyla hareket eden bir firmanın geçmişi ne kadar parlak olursa olsun saygıyı hak edecek bir tarafı yoktur! Bir gün bunu samsung yaparsa lafım aynen onun içinde geçerli olur!
Tüketici taleplerini (android) görmezden gelen "senin kafan basmaz ben senin için olanı senden daha iyi bilirim" düsturuyla hareket eden bir firmanın geçmişi n...
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4 Yanıt Yanıtla +12
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tahayasin1 6 yıl
Aple Endişeli
mobile.donanimhaber.com/...

HTC geriden gekmenin acı tablosu
mobile.donanimhaber.com/...

LG ise New York'a S4'ün lansmsn afişleri nin üzerine koca koca LG panoları asmasi

Ayrıca S4'ün tanıtımı bittiği an twitter dan sony'nin paylaştığı Z fotoları.

Ve son olarak yılların deneyimi'ne sahip olup düne kadar cihazlarına 264MB RAM koyan ve 5MP kamera takıntısını ayıp olmasın diye aşan sonrada kabak çiçeği gibi açan Nokia da endişe kervanına eklendi.

Eeeee tutuştu tabii.
Ne demişler meyve veren ağaç taşların.
Saygılar...

Aple Endişelimobile.donanimhaber.com/...HTC geriden gekmenin acı tablosumobile.donanimhaber.com/...LG ise...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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wolferto 6 yıl
aslinda alisinca tamamda parmaklar birbirine carpiyor parmaklari döwùs etdiriyorum
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donniedarko 6 yıl
Bu forumu okuyan arkadaşların artık buradan düzgün, sağlıklı bilgi edinebileceğine inancım kalmadı. Herkes fanboy olmuş durumda.

Android vagonuna binmiş gidiyorsunuz ve sadece rakamlara bakarak telefonu değerlendiriyor birçoğunuz.

Android gerçekten güzel bir işletim sistemi, açık kaynak kodlu olmasıi esnek olması harika ama şu gerçeği de gözardı etmemek lazım Android = LagDroid.

O alay ettiğiniz Nokia'nın 529/620 gibi 1 GHz Dual core işlemcili cihazları her türlü iddaa ediyorum ve biliyorum ki Galaxy S3'den daha akıcı arkadaşlar. 520/620 ile aynı segmentteki Andorid Samsung'lardan da kat ve kat iyi.

Yine alay ettiğiniz Nokia şu an için tekrar Samsung'dan daha fazla innovasyon yapar hale gelmiş durumda, sadece daha hızlısını, daha fazlasını koy pompala değil olay..... herneyse....

Windows Phone 8, Android in ve iOS'un birçok noktada epey gerisinde (ileri olduğu noktalar da var), ancak sene sonuna kadar yetişecek ve hatta geçecek, çok iddaalıyım.

Çok daha ucuza, daha iyi bir deneyimi satın almak yerine, sırf en iyisi, en fazlası diye paranıza yazık etmeyin derim.

Saygılar...
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Volvic 6 yıl
nokia kusura bakmasin hicbir zaman kaliteyi yakalayamadipar piyasalari hic olmadi bir telefon cikarttilar ertesi Ay yine cikartip milletin malinin degerini dusurduler onlarin tek istedigi kendi ceplerini doldurmakti lumia cikarttilar tamam olmus dedik her nekadAr rezil bir fasist dedigim dedik windows isletim sistemi olsa da ama gidip hemen ardinden 10 cesit lumia piyasaya surduler yok mini yok midi yok orta... iphone aldiginda millet bakiyor elindekine ve iste bu iphone diyor prestini var ne oldugu belli nokiada ise farkedilmek zor ben sen biliyoruz da anliyoruz ama bana gore nokia almak mercedes varken audi almak gibidir veya peugeot ayrica nokia once rezalet otesi nokia storeu duzeltsin hic eski urunlerine destek vermiyoar 5800 ole storedAn bir sey indirmek imkansiz tum kullanocar feryad etmis inmiyor bu app fLan diye ama nokianin umurund mi sizce? adamlarin gozunu para burumus. kimse kusura bakmasin ama samsung da tam bir cekik gozlu kopyaci mantigi ile ilerliyor resmen calmadiklari fikir kalmadi apple da son i5 ki suanda kullAndigim telefon ile prestin kaybetti dandik malzeme berbat batarya i4den farki ne simdi bunun? safari cok hizli ve ustten alttan yarim cm ekrAn buyumus aman ne buyuk bir basari.
velhasil suanda al birini vur otekine o yuzden en azindan para ucup gitmesin diye iphone Almakta fayda var gerisi hikaye kimse kendini kandirmAsin yok su kAdar ghz yok bu kadar dpi
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wolferto 6 yıl Volvic
Volvic
nokia kusura bakmasin hicbir zaman kaliteyi yakalayamadipar piyasalari hic olmadi bir telefon cikarttilar ertesi Ay yine cikartip milletin malinin degerini dusurduler onlarin tek istedigi kendi ceplerini doldurmakti lumia cikarttilar tamam olmus dedik her nekadAr rezil bir fasist dedigim dedik windows isletim sistemi olsa da ama gidip hemen ardinden 10 cesit lumia piyasaya surduler yok mini yok midi yok orta... iphone aldiginda millet bakiyor elindekine ve iste bu iphone diyor prestini var ne oldugu belli nokiada ise farkedilmek zor ben sen biliyoruz da anliyoruz ama bana gore nokia almak mercedes varken audi almak gibidir veya peugeot ayrica nokia once rezalet otesi nokia storeu duzeltsin hic eski urunlerine destek vermiyoar 5800 ole storedAn bir sey indirmek imkansiz tum kullanocar feryad etmis inmiyor bu app fLan diye ama nokianin umurund mi sizce? adamlarin gozunu para burumus. kimse kusura bakmasin ama samsung da tam bir cekik gozlu kopyaci mantigi ile ilerliyor resmen calmadiklari fikir kalmadi apple da son i5 ki suanda kullAndigim telefon ile prestin kaybetti dandik malzeme berbat batarya i4den farki ne simdi bunun? safari cok hizli ve ustten alttan yarim cm ekrAn buyumus aman ne buyuk bir basari.
velhasil suanda al birini vur otekine o yuzden en azindan para ucup gitmesin diye iphone Almakta fayda var gerisi hikaye kimse kendini kandirmAsin yok su kAdar ghz yok bu kadar dpi

Apple dan bahseden yok yaw apple dusuk donanimla yazilim sayesin imkansizi basarmis bi firma mini 512mb ram ama ucuyor cihaz fiyatida onla beraber ama ben olsam android alirim nerdeyse herseyi beles ya paraya kiyacak insan tabiki apple alsin derim ama iphone 5 cogu kullanicinin isteklerini karsilamayacak gbi ekran yandan basik gbi artik bunlarda 5 inc cikarsinlar bnce
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VLCplayer 6 yıl
şu alıntıları kaldırın siteden ya...
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Roark 6 yıl
Apple daima samsung ile ugrasiyor, nokia da basladi, htc de basladi, lg ezelden beridir rakip. Bir tek Sony asaletini bozmadi. Herkes bilir ki belki ciro olarak degil ama dunyaninen saygin firmasi Sony'dir. Herkes almaz ama hemen herkes saygı duyar.
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dockhanger 6 yıl
sen su 808 e bi güncelleme gönder işini yap bırak bu boş muhabbetleri
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sefernac 6 yıl
Haşin_ErKeK
VerdampferNokia kendini kandırmaya devam etsin bu kafayla bi cacık olmaz 3310 üretip satsınlar belki birinin kafasına atmak için alır millet...
3310un neyi vardı ? Taş gibi telefondu

Tamam telefon güzeldi ama zihniyette hala o telefon zamanından kalma. Problem orada zaten..
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DH Misafiri 6 yıl
Apple fanbotu uyuzlar her zamanki gibi saçmalamışlar... NOKIA kadar beton blokları kafanıza düşsün... alıklar...
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crossmatch 6 yıl
"Evet olay yerine geldik ve çok kötü arbedeyle karşılaştık." Lan DH sen yok musun sen? :D:D:D
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tolgatelli 6 yıl
Holy Templar
gentleman_
Holy Templar
gentleman_
[__Zahid__] Herkes saldiriyosa s4 iyidir. Ciksin gemen aliyorum
[__Zahid__]
gentleman_ herkes neden telefonu kötülüyor
Cunku cok kotu bi telefon
forum.donanimhaber.com/... kontra


headshot
aga bi sen fark etmişsin yalnız koca forumda
konudan konuya renk değiştirenleri benden başka fark eden olunca şaşırdım hocam.saygılar

var ya süper tespit,
zaten forumdaki pek çok "insan" böyle garip hareketler içinde
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia laf olsun diye eleştirmiş bence bu kulvarda bende varım hala ölmedim mesajı gibi.
Teknolojiyi seviyorum, rekabet beni heyecanlandırıyor ama malesef hala apple ı yerinden (tepe) edebilecek rekabet oluşmadı, hala pazarın yarısı apple yarısı da diğer firmalar olarak devam ediyor.
Yorumlarda bu senenin telefonu şu, şu özelliğiyle zirvede gibi yazılar var ama sadece reklam, sonuca bakın, çok beğenilmedi satılmıyor denilen iphone 5 2012 son 3 ayında 35 milyon satıyor ve pazarda hala talebi canlı tutup aynı fiyattan alıcı bulurken diğerleri sürekli fiyat indiriyor. 2. el piyasasından bahsetmiyorum bile altın gibi değerini koruyor :)
Bence bunun sebebi temelleri sağlam atılmış dışa bağımlı olmayan bütünlüğü olan yazılım, donanım, teknoloji üretimi aynı zamanda talebi doğru anlama ihtiyaca göre ürün üretimi.
Ben hala 4 inç boyutunda en yüksek teknolojinin iphone 5 te olduğunu düşünüyorum çünkü diğerleri boyutları büyüterek avantaj sağlamaya çalışıyorlar çünkü hacim kazanılıyor ve daha fazla donanım yerleştirilmesi sağlanabiliyor.
Teknolojik gelişmelerin geçmişine gidersek ilk bilgisayarların bir odaya sığdığını görebiliriz ama şu anda cebimize koyduğumuz cihazlardan düşüncelerimizi okumasını bekliyoruz göz algılaması şimdiden hazır. Hatırlarmısınız bilmiyorum Nokia dan 8210 diye bir model vardı, casus telefonu gibi varlığı ile yokluğu arasında 79 gr bulunuyordu. o dönemde 8210 hastası olan kişilerle şimdilerde Samsung Note 2 hastası olan kişileri benzer buluyorum (istisnalar kaideyi bozmaz amacına göre alanlar da olabilir) son teknoloji olması ve bazı değerlerin aşırısı yani küçüklükse dip noktası, büyüklükse tepe noktası olması bu kişiler için alınabilir olmasını sağlıyor.
Bu senenin telefonlarına bakarsak benim yorumlarım
Iphone 5 :(IOS=stabilite,sınırlı) 4 inç ekran boyutunda en düşük hacim, en düşük ağırlık ve en yüksek teknoloji
Galaxy S4 :(Android=özgürlük,stabil değil) 5 inç boyutunda en yüksek teknoloji,kalitesiz malzeme
HTC One :(Android=özgürlük,stabil değil) kaliteli malzeme, yüksek teknoloji
Sony Xperia Z:(Android=özgürlük,stabil değil) suya ve toza dayanım, yüksek teknoloji, kaliteli malzeme
Nokia Lumia 820:(WP8=stabilite,yeni) düşük teknoloji, kaliteli malzeme, ağır
BB Z10 :(BB10=çok yeni) düşük teknoloji, kaliteli malzeme
Galaxy Note 2 : telefon değil yorumsuz

:) notçular kızmasın telefon özellikli tablet diyecektim :P
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