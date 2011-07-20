Nokia'dan Symbian Anna desteğini arkasına alan X7-00 için tanıtım reklamı

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, haziran ayından itibaren yaygın satışına başladığı modeli X7-00 için tanıtım reklamı yayınladı.
Yayınlanan reklamda Symbian Anna işletim sistemli akıllı telefonun 4.0-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekranına, arama özelliğine, kamera yeteneklerine (yüz algılama, fotoğraf editörü, deklanşör tuşu, HD video kaydı, video editörü vb), isteğe göre uyarlanabilir ana ekranına ve GPS özelliğine değinilmiş.
İşte o reklam;
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Neyse devam etsin anti nokiacı oluşum, zaten durmaya niyetleri yok, biz de malız ya, sadece Symbian için aldık N8leri. Telefonda herkesin öncelikleri bir değildir, bunu göz önünde bulundurarak yorumlar yapılmalı...
Sevmeyin Nokia'yı, gereksiz yere nefret edin. Batmasını, onlarca insanın işsiz kalmasını, böyle bir birikimin, teknoloji dünyasına katkısı tartışılmaz büyüklükte olan bir şirketin yokolmasını isteyin size zararı olmadığı halde. Ama öteki tarafta gidin yurtdışında 1000-1100 liraya sattığı cihazı ülkemize insanları haftalarca beklettikten sonra getirip 1700 liraya satan Samgun'u sevin.
Nokia kullanmak kıroluk mu oluyor? Insanların tercihlerine saygı duymayıp bunu kıroluk olarak görmek asıl kıroluktur terbiye yoksunu forumdaşım. Sen Android kullan Google senin mahrem bilgilerini reklam veren şirketlere satarak seni afişe ediyor. O çok sevdiğin Android'in sahibi Google'ın gözünde kişisel mahremiyetinizin zerre önemi yok. Android kullanacağıma 10 kere de Symbian 100 kere de Symbian kullanırım.
Biraz daha tuz tüketmende fayda var. Gerçekten nikinle uyuşan mesajlar atıyorsun. Bkz: Nik mesaj uyumu.