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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan Symbian Anna desteğini arkasına alan X7-00 için tanıtım reklamı

7 yıl
21,5b
1
62
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, haziran ayından itibaren yaygın satışına başladığı modeli X7-00 için tanıtım reklamı yayınladı.
Yayınlanan reklamda Symbian Anna işletim sistemli akıllı telefonun 4.0-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekranına, arama özelliğine, kamera yeteneklerine (yüz algılama, fotoğraf  editörü, deklanşör tuşu, HD video kaydı, video editörü vb), isteğe göre uyarlanabilir ana ekranına ve GPS özelliğine değinilmiş.
İşte o reklam;



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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Yorum özgürlüğünüz yok demedim, benim çekemediğim falan da yok ama nedir arkadaşım bu? Her Nokia başlığının altında, hahaha mal nokia battın artık vs. yorumlar. Bunları da geçtim yok efendim neymiş nokia kullananlara acıyorlarmış, yok nokia kullananlar kroymuş, yok nokia kullananın aklına şaşaymış bazı arkadaşlar, yok bu devirde nokia alınır mıymış bilinçsizmiş insanlar vs. vs. İnsanların kişisel tercihlerini eleştirmeye, işi hakaret boyutuna götürmeye hakkınız yok. Birinin özgürlüğünün başladığı yerde birininki biter. Nokia konusunda da, yorum yapma özgürlüğünüz var, ancak tekrar ediyorum benim hoşlanmadığım nokta bu anti nokia popülerliği. Hayatında symbian kullanmamış adamlar symbiana sövebiliyor. Yanlı yorumlar yapılıyor, toplumda her konuda olduğu gibi bu konuda da nokiaya sövme popülerliği var.
Neyse devam etsin anti nokiacı oluşum, zaten durmaya niyetleri yok, biz de malız ya, sadece Symbian için aldık N8leri. Telefonda herkesin öncelikleri bir değildir, bunu göz önünde bulundurarak yorumlar yapılmalı...
Sevmeyin Nokia'yı, gereksiz yere nefret edin. Batmasını, onlarca insanın işsiz kalmasını, böyle bir birikimin, teknoloji dünyasına katkısı tartışılmaz büyüklükte olan bir şirketin yokolmasını isteyin size zararı olmadığı halde. Ama öteki tarafta gidin yurtdışında 1000-1100 liraya sattığı cihazı ülkemize insanları haftalarca beklettikten sonra getirip 1700 liraya satan Samgun'u sevin.
Yorum özgürlüğünüz yok demedim, benim çekemediğim falan da yok ama nedir arkadaşım bu? Her Nokia başlığının altında, hahaha mal nokia battın artık vs. yorumlar...
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Mr. Jingles 7 yıl

iyot_eksikliği
bu nokia mal geldi mal gidecek halan o eski kıro türkler bnm telefonlarımı kullanır düşüncesinde yazıkk =D
ANDROID hayatın tadı...

Nokia kullanmak kıroluk mu oluyor? Insanların tercihlerine saygı duymayıp bunu kıroluk olarak görmek asıl kıroluktur terbiye yoksunu forumdaşım. Sen Android kullan Google senin mahrem bilgilerini reklam veren şirketlere satarak seni afişe ediyor. O çok sevdiğin Android'in sahibi Google'ın gözünde kişisel mahremiyetinizin zerre önemi yok. Android kullanacağıma 10 kere de Symbian 100 kere de Symbian kullanırım.

Biraz daha tuz tüketmende fayda var. Gerçekten nikinle uyuşan mesajlar atıyorsun. Bkz: Nik mesaj uyumu.
iyot_eksikliğibu nokia mal geldi mal gidecek halan o eski kıro türkler bnm telefonlarımı kullanır düşüncesinde yazıkk =DANDROID hayatı...
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DH Misafiri 7 yıl
Ya arkadaşlar ben geçende bir iphone4 aldım ekran hassastı ama bana biraz küçük geldi sonra onu sattım gittim galaxy s2 aldım ekran güzeldi ama android den sıkıldım bu telefona meego yükleniyosa bunuda alıp deneyeceğim
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MagicSnipeR 7 yıl
mahubey
symbian annayı inceleme fırsatım oldu. ve kesinlikle sevdim. hız konusunda problem yok. kasma yok. işlevsellik süper. n8 için anna güncellemesinin çıkmasını 4 gözle bekliyorum. şuan e71 kullanıyorum. n8in anna güncellemesi çıksın o gün alacağım.

Aynen şuan bende e71 kullanıyorum Anna güncellemesi çıktığında umduğumu bulabilirsem N8 alabilirim ama Anna umduğum gibi çıkmassa Xperia Neo almayı düşünüyorum
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sewger 7 yıl
bir zamanların efsanesinin haline bak sürekli pazar kaybediyor.inadını kırıp vazgeçse bu symbian dan diğer markalardan daha çok tercih edileceğinden eminim
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K_Spartakus 7 yıl
darkaura
Afterdarq nokia connecting people... Bir telefondan beklediğim herşeyi sorunsuzca n8 ile yapabiliyorum. Çok çekirdek veya yüksek frekans isteyen arkadaşları anlamıyorum... Telefonun en basit ve ilk görevi konuşturmaktır... Sizin telefonunuz ne kadar konuşturabiliyor?
bence siz olayi en basindan anlamamissiniz. akilli telefonlari telefon olarak degil cebde kolayca tasinabilen mobil bilgisayar olarak aliyoruz. telefon sadece yan ozelligi ve acikcasi cebde tasimak icin bahanesi. ha bu telefonlari sadece pahali diye prestij icin alip alodan baska is yapmayan insanlarda var onlar ayri hikaye. ama derdiniz sadece alo demekse bunu 200tlye cok cok guzel yapan telefonlar mevcut. yaninada 300-400tl ye n8 den 10 kat guzel foto ceken fotograf makinalari satiliyor. bunun disindaki islere gelirsek n8 bir akilli telefondan bekledigim islerin hic birini duzgun yapamiyor. daha cok yapiyormus gibi yapiyor.

n8 akıllı telefonmuş , diğerşeride pda yani cep bilgisayarı ...yani birkaç gömlek üstünler n8den .
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K_Spartakus 7 yıl
danGerfuLL
K_Spartakus ne alaka olduğu belli işte sen işine gelmediği gibi anlıyorsun . zorlamı sattılar diye sordun bende cevabını olduğu şekilde verdim eğer nokiayla içli dışlıysan anlamamazlıktan gelmen çok normaldir .
Nokia cihaz kullanmiyorum bilmem imzam dikkatinizi cektimi. Diger taraftan diyorsunuz ya KVK ve TIMler Nokia disinda dogru durust cihaz satmadi diye, emin olun Nokia onlarin da babasinin mali degil. Bu ulkede zamaninda w810i, k750i gibi cihazlarda cok satti. Diger taraftan bir cihazi distrubutor yerine bir GSM firmasindan almak o firmanin bu ulkedeki biz tuketicilere gosterdigi degerdir. Nokia cihazlarini sadece Turkcell ile degil ayni zamanda distributor ile de sunuyor. Cesitlilik artti diyorsunuz da HTCnin bu sektorde kac yillik mazisi var? Simdi baska firmalara urettigi cihazlardan bahsetmeyin bana. Android ile beraber hizli bir yukselise gecti HTC, keza WM cihaz urettigi zamanlarda da her model bulunmuyordu ulkemizde. Diger taraftan SEde distrubutor sorununu bir turlu asamadi, LG, Motorola ve diger firmalar arada bir ugruyorlar eksik olmasinlar. Yani cesidi artirmasi gereken Vodafone degil firmalarin ta kendisi. TRye, cihazin satisa cikmasindan sonra getiren 2 firma var biri Nokia digeri de Samsung. Bu durumda da Nokiaya sizce rekabeti saglayan Vodafone araciligiyla giydirmek ne kadar mantikli? Nokia her modelini getiriyor mu sorusu gelecek gelmeden ona da cevap vereyim; o ulke icin destek verebilecegi modelleri getiriyor. Ör: N900 TR destegi olmayan bir model olmadigi icin gelmedi. Simdi esas mevzuya gelecek olursak da Nokia sizin kucuk gordugunuz kadar kucuk bir sirket degil. Bu sektorde sadece yazilim uretmekle degil ayni zamanda iletisime de destek vermekle mesguldu. Symbian seven sever sevmeyen sevmez o ayri bir boyut; ama Nokia sadece Symbianden ibaret degil. Tabi son kullanici ne kullandigina bakar, neyi kim gelistirmis o pek umursanmaz ki mobil iletisimden bahsediyoruz elimizdeki cihazlarin oncelikli amaci iletisim.

tım ve kvk shoplar ağırlıklı olarak nokia sattıkları için nokianın satışları çok büyüdü sözümü başka markalara hiç önem vermedikelri anlamına getiriyorsan o da senin işine geldiği gibi anladığını gösterdiği içindir .
elbette başka markalarıda satacaklar elbette diğer markalarla satış anlaşması yapıp hedef koyacaklar ama bu ana markanın diğer yardımcı markaların önüne geçeceği anlamınada gelmez
htcnin bu sektördeki geçmişini bilmeyecejk kadar cahilsin yada bilgi sahibi değilsin . htc 1999 dan beri üretim yapan bir marka ama bu htc markası olarak gerçek anlamda yaklaşık 7 seneyi buluyor . htcnin ilk kurulduğu yıldan bu yana yaptığı başarıların sayısı yoktur ve bu başarılar teknolojik anlamda nokiadan fazladır . htc başka markalara yaptığı fason işlerde bile çok kaliteli cihazlar üretmiştir ve ben bu cihazlardan birisini 5 sene kullandım ( i-mate )
turkcell stratejik partneri nokia satarken vodafone dünya genelindeki partneri nokiayı satamaz demiyorum zaten . vodafoneda büyük marka olma özelliğini ve söz hakkını kullanıp turkcellin bir adım önüne geçip diğerinin getiremediği cihazı getirip satabilir . bunda sakınca yoktur .
avea'da htc satmaya başladı hatta vodafonedan farklı ilk defa yeni cihaz çıkardı . neden turkcell htcnin yeni modelini artık satamıyor ?
senin nacizane görüşlerini merak ediyorum
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danGerfuLL 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus
danGerfuLL
Orijinalden alıntı: K_Spartakus ne alaka olduğu belli işte sen işine gelmediği gibi anlıyorsun . zorlamı sattılar diye sordun bende cevabını olduğu şekilde verdim eğer nokiayla içli dışlıysan anlamamazlıktan gelmen çok normaldir .
Nokia cihaz kullanmiyorum bilmem imzam dikkatinizi cektimi. Diger taraftan diyorsunuz ya KVK ve TIMler Nokia disinda dogru durust cihaz satmadi diye, emin olun Nokia onlarin da babasinin mali degil. Bu ulkede zamaninda w810i, k750i gibi cihazlarda cok satti. Diger taraftan bir cihazi distrubutor yerine bir GSM firmasindan almak o firmanin bu ulkedeki biz tuketicilere gosterdigi degerdir. Nokia cihazlarini sadece Turkcell ile degil ayni zamanda distributor ile de sunuyor. Cesitlilik artti diyorsunuz da HTCnin bu sektorde kac yillik mazisi var? Simdi baska firmalara urettigi cihazlardan bahsetmeyin bana. Android ile beraber hizli bir yukselise gecti HTC, keza WM cihaz urettigi zamanlarda da her model bulunmuyordu ulkemizde. Diger taraftan SEde distrubutor sorununu bir turlu asamadi, LG, Motorola ve diger firmalar arada bir ugruyorlar eksik olmasinlar. Yani cesidi artirmasi gereken Vodafone degil firmalarin ta kendisi. TRye, cihazin satisa cikmasindan sonra getiren 2 firma var biri Nokia digeri de Samsung. Bu durumda da Nokiaya sizce rekabeti saglayan Vodafone araciligiyla giydirmek ne kadar mantikli? Nokia her modelini getiriyor mu sorusu gelecek gelmeden ona da cevap vereyim; o ulke icin destek verebilecegi modelleri getiriyor. Ör: N900 TR destegi olmayan bir model olmadigi icin gelmedi. Simdi esas mevzuya gelecek olursak da Nokia sizin kucuk gordugunuz kadar kucuk bir sirket degil. Bu sektorde sadece yazilim uretmekle degil ayni zamanda iletisime de destek vermekle mesguldu. Symbian seven sever sevmeyen sevmez o ayri bir boyut; ama Nokia sadece Symbianden ibaret degil. Tabi son kullanici ne kullandigina bakar, neyi kim gelistirmis o pek umursanmaz ki mobil iletisimden bahsediyoruz elimizdeki cihazlarin oncelikli amaci iletisim.

tım ve kvk shoplar ağırlıklı olarak nokia sattıkları için nokianın satışları çok büyüdü sözümü başka markalara hiç önem vermedikelri anlamına getiriyorsan o da senin işine geldiği gibi anladığını gösterdiği içindir .
elbette başka markalarıda satacaklar elbette diğer markalarla satış anlaşması yapıp hedef koyacaklar ama bu ana markanın diğer yardımcı markaların önüne geçeceği anlamınada gelmez
htcnin bu sektördeki geçmişini bilmeyecejk kadar cahilsin yada bilgi sahibi değilsin . htc 1999 dan beri üretim yapan bir marka ama bu htc markası olarak gerçek anlamda yaklaşık 7 seneyi buluyor . htcnin ilk kurulduğu yıldan bu yana yaptığı başarıların sayısı yoktur ve bu başarılar teknolojik anlamda nokiadan fazladır . htc başka markalara yaptığı fason işlerde bile çok kaliteli cihazlar üretmiştir ve ben bu cihazlardan birisini 5 sene kullandım ( i-mate )
turkcell stratejik partneri nokia satarken vodafone dünya genelindeki partneri nokiayı satamaz demiyorum zaten . vodafoneda büyük marka olma özelliğini ve söz hakkını kullanıp turkcellin bir adım önüne geçip diğerinin getiremediği cihazı getirip satabilir . bunda sakınca yoktur .
avea'da htc satmaya başladı hatta vodafonedan farklı ilk defa yeni cihaz çıkardı . neden turkcell htcnin yeni modelini artık satamıyor ?
senin nacizane görüşlerini merak ediyorum

Hem cahilsin diyorsun hem de gorusumu merak ediyorsun? Sen kimsin capin kac cm?

Sizin gibileri de kale alip yaziyoruz iste.
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inexo 7 yıl
anna sini belle diler yine olmayacak
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onboardx 7 yıl
beş para etmez.
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Afterdarq 7 yıl
nokia connecting people... Bir telefondan beklediğim herşeyi sorunsuzca n8 ile yapabiliyorum. Çok çekirdek veya yüksek frekans isteyen arkadaşları anlamıyorum... Telefonun en basit ve ilk görevi konuşturmaktır... Sizin telefonunuz ne kadar konuşturabiliyor?
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darkaura 7 yıl

Afterdarq

nokia connecting people... Bir telefondan beklediğim herşeyi sorunsuzca n8 ile yapabiliyorum. Çok çekirdek veya yüksek frekans isteyen arkadaşları anlamıyorum... Telefonun en basit ve ilk görevi konuşturmaktır... Sizin telefonunuz ne kadar konuşturabiliyor?


bence siz olayi en basindan anlamamissiniz. akilli telefonlari telefon olarak degil cebde kolayca tasinabilen mobil bilgisayar olarak aliyoruz. telefon sadece yan ozelligi ve acikcasi cebde tasimak icin bahanesi. ha bu telefonlari sadece pahali diye prestij icin alip alodan baska is yapmayan insanlarda var onlar ayri hikaye. ama derdiniz sadece alo demekse bunu 200tlye cok cok guzel yapan telefonlar mevcut. yaninada 300-400tl ye n8 den 10 kat guzel foto ceken fotograf makinalari satiliyor. bunun disindaki islere gelirsek n8 bir akilli telefondan bekledigim islerin hic birini duzgun yapamiyor. daha cok yapiyormus gibi yapiyor.
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ultiMance 7 yıl
Nokia kendi kendine degil microsoft un sayesinde batacak.Tipki SEGA ya olan durum gibi.Microsoft sega yi batirdi kendi oyun konsolunu uretti.Simdi de sira nokia da.Nokia batacak microsoft satin alacak kendi telefonlarini uretip windows mobile isletim sistemini daha da gelistirecek.Microsoft bunu hep yapiyor.Nokia ya karsi hain plani da bu.
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flyer_mig 7 yıl
Bence reklam karmaşık ve kamera ağırlıklı tanıtım olmuş,kısaca reklam hatalı,kamera odaklı olarak X-7 yerine N8 koymaları lazımdı :)
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Makarov06 7 yıl
ben hayatımda bukadar saçma sapan yorumlar görmedim artık kötü ye kötüde detirttirmiyecekler bu gidişle zorla satmıyorlar ama bizim milletimiz gibi teknolojiden uzak işletim sisteminin ne demek olduğunu bilmeyen insanlar gidipte nokia alıyorlar sırf adı var diye geçen yıl s60 lı n97 yi(salak 5800 dan hiçbir farkı olmayan)telefonu 1000tl nin üstünde bir rakama satıyordu ve bazılarıda gidip alıyordu şimdide milleti iyice aptal yerine koymaya başladı ve kameraya oto fokus bile koymuyor artık saçma sapan modeller çıkartıyor yok nokia oro yok x1-00 gibi hiçbir işey yaramayan akıllı telefon bile sayılmayan saçma sapan telefonlar çünkü artık anladı akıllı telefon yapamayacağını ve alt seviye kullanıcıları hitap etmeye çalışıyor hiç kimse inkar etmesin bana burada kendileri bile işletim sistemlerinin ne kadar iğrenç olduğunu anladı marketinde hiçbir uygulama olmayan stabilite olmayan telefon az kasıldımı reset atan vs vs saymakla bitmez şimdi.Bana android ve ya ios övüyo falanda demeyin tabiki ios a hiçbir işletim sistemi bir değil şuanda android de çok iyi bir işletim sistemi değil çünkü bizim hükümet bir türlü anlaşamadı gitti google ile markette hiçbir işey yarar uygulama yok sadece free uygulamalar var ve onlarda bin beterler nokia s40 tabanlı bir telefona 1ghz işlemci koyacak kadar akıllı işte :D birde symbian 3 ü çıkarttılar millette gidip nokia diye alıyor tabi çok benim tanıdıklar sırf marka yüzünden nokia iyidir güzeldir kalitelidir diye artık forumun %95 inin nokia yı sövmesine karşmayacaksınız çünkü bunlar doğrular bir arkadaşta yazmış çok güldüm doğrusu :D:D android kişisel verilerimizi ortaya döküyormuş android li telefonu olsa bile kullanmaz symbian kullanırmış :d
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