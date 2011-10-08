Nokia'dan Symbian v9.4 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı telefon: C5-06

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini tanıtacağı Nokia World 2011 etkinliği için geri sayımın başladığı şu günlerde, C5-06 sürpriz şekilde ortaya çıktı.



Teknik detaylara geçmeden önce bugün gün yüzüne çıkan C5-06'nın, C5-03'ün teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. C5-03 ile benzer tasarıma sahip olan C5-06, 105.8 mm uzunluğunda, 50.8 mm genişliğinde, 13.8 mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile uyumlu çalışan telefonda, C5-03'ün aksine 3G veya HSPA desteği bulunmuyor. Bu durumun hücresel ağ üzerinden sık sık internete bağlananlar için olumsuz olarak karşılanabileceğini söyleyebiliriz.



600 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç alan C5-06, Symbian 9.4 işletim sistemini kullanıyor. 3.2-inç boyutunda ve 360 x 640 (nHD) piksel çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekrana, 40 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilen telefonun microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth ve GPS özellikleriyle donatılan telefonda, 2 megapiksel kamera (C5-03: 5 MP) konumlandırılmış. Kamera VGA çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Son olarak FM radyosu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunan telefonun bataryası 1000 mAh. Nokia'ya göre telefon 600 saate varan bekleme, 11.5 saate varan konuşma, 35 saate varan müzik dinleme ve 7.5 saate varan video izleme süresi sunuyor.

Nokia C5-06'nın birbirinden farklı renk seçenekleriyle 120 ile 140 Euro arasında fiyatla satışa sunulması bekleniyor.



http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-c5-06