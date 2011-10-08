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Nokia'dan Symbian v9.4 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı telefon: C5-06

7 yıl
44,4b
1
113
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan Symbian v9.4 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı telefon: C5-06
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini tanıtacağı Nokia World 2011 etkinliği için geri sayımın başladığı şu günlerde, C5-06 sürpriz şekilde ortaya çıktı.
Teknik detaylara geçmeden önce bugün gün yüzüne çıkan C5-06'nın, C5-03'ün teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. C5-03 ile benzer tasarıma sahip olan C5-06, 105.8 mm uzunluğunda, 50.8 mm genişliğinde, 13.8 mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında tasarlanmış. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile uyumlu çalışan telefonda, C5-03'ün aksine 3G veya HSPA desteği bulunmuyor. Bu durumun hücresel ağ üzerinden sık sık internete bağlananlar için olumsuz olarak karşılanabileceğini söyleyebiliriz.
600 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç alan C5-06, Symbian 9.4 işletim sistemini kullanıyor. 3.2-inç boyutunda ve 360 x 640 (nHD) piksel çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekrana, 40 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilen telefonun microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth ve GPS özellikleriyle donatılan telefonda, 2 megapiksel kamera (C5-03: 5 MP) konumlandırılmış. Kamera VGA çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Son olarak FM radyosu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunan telefonun bataryası 1000 mAh. Nokia'ya göre telefon 600 saate varan bekleme, 11.5 saate varan konuşma, 35 saate varan müzik dinleme ve 7.5 saate varan video izleme süresi sunuyor.
Nokia C5-06'nın birbirinden farklı renk seçenekleriyle 120 ile 140 Euro arasında fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Nokia'dan Symbian v9.4 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı telefon: C5-06
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http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-c5-06 Yorum Yaz
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BayZagor 7 yıl en beğenilen
5800 dan aşağı bir model çıkarmayı becerdi ya artık laf yok Nokia'ya
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KalemKolik 7 yıl
Nokia 128mb ram nedir arkadaşım yıl olmuş 2012
1 Yanıt Yanıtla +18
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Volkanbaba 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1 Avatar
Haşin_ErKeK 5 yıl
Aynısından kaynımada aldım.
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DH Misafiri 5 yıl
acaba nokiadan daha sağlam telefon üreten bir firma varmı merak ediyom
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expo-9009 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

acaba nokiadan daha sağlam telefon üreten bir firma varmı merak ediyom

Hocam naptın sen ya tarihi konuyu hortlattın
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EmreTheBand 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
acaba nokiadan daha sağlam telefon üreten bir firma varmı merak ediyom


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Technotronic 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
acaba nokiadan daha sağlam telefon üreten bir firma varmı merak ediyom

Tabiki var, SONY
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Feel The Difference 7 yıl
Yıl 2012 hala nokia kullanan var
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agaçe 7 yıl
ya hakikaten şimdi yeni çıkrdığın bi telefonu eski telefondan daha düşük özellikte neden yapıyosun ki
tamam anladım alt-düşük sınıflar için yapıyosun bu telefonu ama hacıyı dayıyı emmiyi bu kadar da küçümsememek lazım
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Miex 7 yıl
Nokia lutfen batsin artik, cok istiyor belli
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agaçe 7 yıl
torunlarıma vereceğim öğütlerden biri
torunlarım kesinlikle nokia dan uzak durun hatta ismini duyunca yorum bile yapmayın
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gowlet 7 yıl
Siz öyle sanın. Zaten iyi olduğu için n oyun ne de program desteği yok değil mi..
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praqq 7 yıl
Nokia'nın zaten genel prensibi buydu ki..adamlar sürekli aynı modelleri az değişikliklerle piyasaya sürme stratejisini ilk günden bu yana sürdürüyor..İlk günden beri temel 5 tane modeli vardır,diğerlerinin ya aydınlatması farklıydı ya tuşları biraz farklıydı bu şekilde gitti..Nokia esasen baktığınızda teknoloji üreten bir firma değildir..Teknoloji satın almayı becerebilen bir firma olamadığı için sıkıntıya girmiştir. Her zaman için nokia nın iyi bir telefon olmadığını söyledim..Zaman ilerledi ve bu ortaya çıktı..Türkiye pazarı bugüne kadar nokia yı kurtardı.."Değiştir kapağı aynı modelden sat" anlayışı bir yere kadar işlerdi o da son buldu..

Nokia'nın esasen ne firması olduğunu lütfen araştırın...Teknolojik birikim ve bilgiyi kullanmak ayrı bir sanattır..Zaten okadar birikimi olsaydı telefonla sınırlı kalmazlardı..Adamlar da biliyordu ne olacağını gittiği yere kadar dediler..
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ultraslan.1905 7 yıl
sony ericssoncular nerede s.e. Son çıkan dokunmatik cihazları işlemcide ram romda kamerada ses kalitesinde yukarıda yazılan markaları yer yutar
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gowlet 7 yıl
Nokia, benim gibi bir fanını kaybetti ve buna devam ediyor. Böyle saçma salak modellerle, donanım ve işletim sistemiyle devam ederse sonunu iyi görmüyorum ben. Yapmayın kardeşim o zaman. Niye 2014'e kadar Symbian'a destek veripte kendini yoruyorsun. O enerjini harca yeni telefonlara. Artık Symbiandan kurtulması gerek Nokia'nın. Nokia'nın Androidli bir cebini hep hayal ederim. Nokia çıkarsa Androidli bir cep; ben neden Nokia yerine Samsung tercih edeyim. Gitmiş Symbian Belle çıkarmış Androidden esinlenme. Madem empatin var WM yerine Google'dan teklif geldi zaten Google ile anlaşsaydın. Stephen Elop ne akla hizmet ediyor birisi söylesin..
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FRAPS 7 yıl gowlet
gowlet

Nokia, benim gibi bir fanını kaybetti ve buna devam ediyor. Böyle saçma salak modellerle, donanım ve işletim sistemiyle devam ederse sonunu iyi görmüyorum ben. Yapmayın kardeşim o zaman. Niye 2014'e kadar Symbian'a destek veripte kendini yoruyorsun. O enerjini harca yeni telefonlara. Artık Symbiandan kurtulması gerek Nokia'nın. Nokia'nın Androidli bir cebini hep hayal ederim. Nokia çıkarsa Androidli bir cep; ben neden Nokia yerine Samsung tercih edeyim. Gitmiş Symbian Belle çıkarmış Androidden esinlenme. Madem empatin var WM yerine Google'dan teklif geldi zaten Google ile anlaşsaydın. Stephen Elop ne akla hizmet ediyor birisi söylesin..

Symbian belle , androidden daha iyidir
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endoplazmik bir kulum 7 yıl
Telefonu almak icin 1 tane neden yok.
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Hirotaro 7 yıl
nokia senden iğrenmeye başladım artık . En kısa sürede batarsın umarım
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|cypo| 7 yıl
yine mi bamya?
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ZZ RAT 7 yıl
bunu alt kesime yapiyorlarsa ne gerek var dokunmatige,
yap tuslu telefon olsun bitsin.
Haci emmi ne anlar dokunmatikten,
pazarlamada bi terslik var aslinda.
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