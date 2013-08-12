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Nokia'dan Windows Phone 8 cihazlarına çağrı ve mesaj engelleme desteği

5 yıl
3,6b
1
9
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'dan Windows Phone 8 cihazlarına çağrı ve mesaj engelleme desteği
Piyasaya sunduğu Windows Phone 8 cihazlarına yazılımsal olarak destek vermeye devam eden ve bu açıdan oldukça beğenilen Nokia, Lumia modellerine çağrı ve mesaj engelleme desteği ekledi.
Ekstralar + Bilgi uygulamasına yapılan güncelleme ile gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirledikleri numaralardan gelen mesajları (SMS) ya da çağrıları engelleyebilecekler. Ayrıca canlı kutucuk üzerinden engellenen çağrı ya da mesajların sayısını da gösterebilen uygulama, Windows Phone telefon bölümüne entegre olmasıyla da hızlı bir kullanım vaat ediyor.

Yayınlanan Ekstralar + Bilgi uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/nokia-adds-call-and-sms-filters-lumia-1020-lumia-925 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Nokia Phone 8 resmen.
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serhans35 5 yıl
Amberden snramı gelcek yoksa geldi mi güncelleme çıkmıyor
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eP_362 5 yıl serhans35
serhans35

Amberden snramı gelcek yoksa geldi mi güncelleme çıkmıyor

Amber ile kullanılabilir olacak
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İronik Adam 5 yıl
Hep Nokia yapsın Microsoft baksın. Sonra niye HTC almıyorsun.
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Guest-F8946C419 5 yıl
Nokia Phone 8 resmen.
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