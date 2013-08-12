Nokia'dan Windows Phone 8 cihazlarına çağrı ve mesaj engelleme desteği

Piyasaya sunduğu Windows Phone 8 cihazlarına yazılımsal olarak destek vermeye devam eden ve bu açıdan oldukça beğenilen Nokia, Lumia modellerine çağrı ve mesaj engelleme desteği ekledi.

Ekstralar + Bilgi uygulamasına yapılan güncelleme ile gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirledikleri numaralardan gelen mesajları (SMS) ya da çağrıları engelleyebilecekler. Ayrıca canlı kutucuk üzerinden engellenen çağrı ya da mesajların sayısını da gösterebilen uygulama, Windows Phone telefon bölümüne entegre olmasıyla da hızlı bir kullanım vaat ediyor.





Yayınlanan Ekstralar + Bilgi uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/nokia-adds-call-and-sms-filters-lumia-1020-lumia-925