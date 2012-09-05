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Nokia'dan Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefon: Lumia 920

6 yıl
24b
1
239
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefon: Lumia 920
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft, bugün New York'ta ortaklaşa düzenledikleri etkinlik kapsamında Lumia 820 ve Lumia 920 modellerine resmiyet kazandırdı. Şimdi Nokia'nın ''Windows Phone 8'' mobil işletim sistemli üst düzey akıllı telefonu Lumia 920'nin teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.
130.3 mm uzunluğunda, 70.8 mm genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 185 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 920, Nokia'nın özgün tasarım çizgilerini taşıyor. Akıllı telefonun gövdesinde tek parça polikarbonat; yandaki tuş takımında ve kamera bölgesinde ise çizilmeye dayanıklı seramik zirkonyum materyal kullanılmış. Basın fotoğraflarında da görüleceği üzere sarı, kırmızı, beyaz, gri ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle gelen akıllı telefon, hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan HSPA+ (HSDPA: 42 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve LTE (Downlink: 100 Mbps, Uplink: 50 Mbps) alt yapılarına destek veriyor.
28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformunun, Adreno 225 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 768 x 1280 piksel (332 ppi) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Lumia 920'nin, Nokia'nın ürün portföyündeki en büyük ekranlı ve en yüksek çözünürlüklü akıllı telefon olduğunu söylemek münkün.
Nokia'nın ''PureMotion HD+''olarak isimlendirdiği teknolojinin eşlik ettiği dokunmatik ekran, gerek parlaklık, gerek yenileme hızı, gerekse hassasiyet konularında iddialı. 600-nit parlaklık seviyesi sunan ekranda örneğin internette gezinirken anlık bulanıklıkların yaşanmadığı dile getiriliyor. Ellerinize eldiven giymiş dahi olsanız ekran verdiğiniz komutları algılayabiliyor. Bu bilgilere ilaveten ekran, darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilmiş.
Nokia'dan Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefon: Lumia 920
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32 GB kapasiteli dahili flash belleğin ve 7 GB SkyDrive bulut tabanlı depolama alanının sunulduğu akıllı telefonun ön yüzünde 720p, arka yüzünde ise 8.7 megapiksel 1/3-inç BSI sensörlü ve çift LED flaşlı kamera konumlandırılmış. Nokia'nın ''PureView Görüntüleme Teknolojisi'' desteğini arkasına alan ana kameraya, 26 mm Carl Zeiss objektif, f/2.0 diyafram açıklığı, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı ve ''Floating Lens'' olarak isimlendirilen optik görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor. Çekimler esnasında yaşanan titreşimlerin önüne geçen bu görüntü stabilizasyon teknolojisinin, dijital kameralarda kullanılan teknolojilere kıyasla daha etkin çalıştığı iddia ediliyor.
Lumia 920'de arttırılmış gerçeklik tabanlı ''Nokia City Lens'' uygulaması ön yüklü şekilde geliyor. Bu uygulama ile akıllı telefonun kamerası kullanılarak restoran, eğlence yerleri vb hakkındaki detaylar ekrandan görülebiliyor.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısına, Bluetooth 3.1'e, yakın alan iletişim teknolojisi NFC'ye ve kablosuz şarj desteğine ev sahipliği yapan akıllı telefon, hem GPS alıcısı hem Glonass alıcısı ile donatılmış. Yani hem ABD'nin hem de Rusya'nın navigasyon uydularından faydalanabiliyorsunuz. Böylece daha hızlı konum saptama yapılabiliyor.
Akıllı telefonun bataryası ise 2000 mAh değerinde. Batarya, 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 400 saate varan bekleme süresi, 10 saate varan konuşma süresi, 67 saate varan müzik dinleme süresi, 6 saate varan video izleme süresi süresi ve 9 saate varan internette gezinme süresi sağlıyor.
Nokia, Lumia 920'nin fiyatına dair açıklama yapmadı. Ancak elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
 

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Ciddiyetsiz 6 yıl en beğenilen
lansmanı canlı izleyenlerdenim. biraz geciksem de tam da 920 tanıtımında açmışım. zaten aşağı yukarı özellikleri bilinen bir telefondu. bilinenler dışında çok farklı bir şey tanıtılmadı. haber de diğer sitelerden geç yayınlansa da tipik donanımhaber haberi, geç olsun iyi olsun mantığında. olabildiğince net bilgiler verilmiş.
kişisel fikrim net. olmuş bu. bazı yabancı sitelerde renklerinden dolayı oyuncak gibi denmiş ama siyah olanı bayağı bi fiyakalı duruyor bence. sonuçta adamlar her zevke hitap etmeye çalışıyor.
en çok dikkatimi çeken uygulama "Nokia City Lens" oldu. lansmanda sorun yaşasalarda araştırdım güzel bi uygulama. ben kullanmam ancak kullanıcısı ve beğeneni çıkar.
lansmanın tabi en çok dikkat çeken yeri kameranın tanıtılması oldu. beklendiği gibi pureview destekli kamera ile geldi. video üzerinde galaxy s3 adı verilmeden üst seviye bir telefon denilerek çekilmiş video ve fotograflar kıyaslandı. eğer ki o kalitede resim çekebiliyorsa zaten söz bitmiştir. kamera şu anki en iyi akıllı telefon kamerası diyebiliriz.
bana göre ise tek eksiği arttırılabilir hafızaya yer vermemesi. 32GB + 7GB skydrive (üçüncü parti bulut teknolojileri de dahil edilebilir) yeter gibi görünse de ufacık bi kart yuvası olabilirdi kanımca.
fiyat ile bir şey söylenmedi ancak bu özelliklere bakarsak ucuz olmayacağı kesin. tamam işlemci 1.5Ghz çift çekirdek 4 çekirdek değil ancak sunduğu özellikler az değil. 1.5Ghz çift çekirdek günümüz WP8 uygulamalarını düşündüğümüzde yeterli sayılabilir. çok uçuk bir fiyat gelmezse (ki zor ilk başta pastadan iyi pay kapmak için yüksek olacaktır) alınır. uçuk gelirse de bi süre bekleyip alınabilir.
yorum biraz uzun oldu ama kendimce objektif yorum yapmaya çalıştım. okuyanlar için şimdiden teşekkürler.
lansmanı canlı izleyenlerdenim. biraz geciksem de tam da 920 tanıtımında açmışım. zaten aşağı yukarı özellikleri bilinen bir telefondu. bilinenler dışında çok f...
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Feralas 6 yıl
Yav gelip de yok çok kalın, yok çok ağır filan diye sırf eleştri yapmak için konuşanlar var ya onlara bir sözüm var.
Arkadaşım adamlar telefonda tuğla çimento filan mı kullanmışlar ağırlığı 10kg filan mı neyin kafasını yaşıyorsunuz gören de taşıyacağın şey telefon değil de dumble filan sanar tövbe ya. altı üstü 40 50gr ağır ki o kadar ağırlıkla kolum filan kopmaz ve ayrıca zamanın telefonlarını çok çabuk unutuyorsunuz herhalde onları sanki cebinde taşımıyordun.
Kısaca kusur aramak istersen herşeyde çok rahat bulabilirsin ki zaten bu telefonun da ancak ağırlığına laf edebilirsin başka türlü ağzını açamayacağın çok açık ortada.
Ben burada tartışmasız en iyi telefon dediğiniz telefonların bile 1001 tane kusurunu bulurum lütfen konuşmak için konuşmayın burada.
Marka fanatikliği yapmanın da tek bir düzgün sebebini de bulamazsınız bana arkadaş bir kurtulamadık şunlardan yemin ediyorum.
Telefonla ilgili ise genel olarak gerek özellikleri gerek tasarımı olarak bence güzel görünüyor. Çıktıktan sonra açıkçası canlı bir şekilde görüp incelemek isterim.
Yav gelip de yok çok kalın, yok çok ağır filan diye sırf eleştri yapmak için konuşanlar var ya onlara bir sözüm var.Arkadaşım adamlar telefonda tuğla çim...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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alaz1903 6 yıl
Bu arada forum can cekisiyor. Mobil sürüm olmasa yazmayı geçtik okumak bile sıkıntı.
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Master-Fİ 6 yıl
Uzun zamandir omnia 7 kullaniyorum tango guncellenmiş halde kullaniyorum.en buyuk hayal kirikligi apollo yani wp8 guncellemesi alamamak oldu benim icin.onun yerine 7.8 gelecekmiş gorecegiz bakalim.

Mangodan sonra bu işletim sistemi kusursuz oldu,inanilmaz akici kararli keyifli bir kullanimi var.

Nokia inanilmaz iyi işler yapmaya başladi,wp7.5 in 1 ghz işlemciyle neler yaptigini kullanan biri olarak iyi biliyorum,nokianin bu donanimla nasil bir canavar yarattigini zamanla herkes anlayacaktir.

Lumia lar gercekten cok fantastik makinalar.her anlamda klansman olarak androidlerden 2 iostan 1 gomlek ustun.

Aferim Nokia bu kez gercekten başardin..
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Paul Klee 6 yıl
Arkadaşlar yukarıda sormuştum ama cevap veren çıkmadı. Nokia, HTC ve Samsung dışında hangi telefon üreticileri wp8'i kullanacak? Mesela Sony de wp8'li bir model piyasaya sürecek mi?
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RootUser 6 yıl
symbian yüzünden nokia'ya b.k atanlar şimdi ne yapacak merakla bekliyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
nokia'nın son yıllarda tanıttığı en güzel modelidir. tek çekirdekli işlemcilerde bile yağ gibi akıcılığa sahip windows phone, çift çekirdekli işlemci ve yeni versiyonuyla bu sefer oldukça iddialı olacak gibi duruyor. burada nokia kendine düşeni fazlasıyla yapmış gibi. 326 ppi pixel yoğunluğu olan bir ekran ve bu bir nokia telefonu.
Bunlara ek olarak Eldivenle kullanım,smart shot (arka arkaya çektiği birkaç fotoğrafla kadraja giren istenmeyen vatandaşları silebiliyor.), cinemagraph (fotoğraflara hareket katıp gif benzeri fotolar çekilebiliyor.el sallayan, zıplayan, dil çıkaran, göz kırpan fotolar gibi. ),wireless sarj,nokia city lens. bence bu sefer olmuş.
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bkaakco 6 yıl
Daha yeni 603 aldım. Pahalı olur bu zaten alamam. Neyse naber.
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DH Misafiri 6 yıl
beyler yorumlara bakıyorum da aramızda telefondan hiç anlamayan adamlar var birincisi bu telefon kalın ikincisi boyutları devasa ücüncüsü cerceve cok büyük olmus dördüncüsü 185 gram üstüne basa basa soyluyorum 185 gram kılıfla düsünün en az 250 gram olur tam rezalet
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DH Misafiri 6 yıl
bataryası tam 2 gün gitsin nokia küllerinden doğar la!
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aziz77 6 yıl
Bu telefon çok can yakar.
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reactor1111 6 yıl
windows 8 in internet performansı nasıl? internet sitelerinde sorunsuz çalışıyorsa ben bu telefonu veya wp8li bir telefon kesin alırım.
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the_end_ 6 yıl
Agirlikla arasi iyi olanlara dokunmatik taş versinler. bi telefon agirlasinca daha mi kaliteli ve saglam oluyor. bu telefonlar boyut olarak buyuk telefonlar. Sahsen ben cebimdeki s2 ye kilif takinca gulle gibi agir oluyor ve telefondan soguyorum. Siz nasil gulle gibi telefonlara bu kadar ilgi duyuyorsunuz.
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darkaura 6 yıl the_end_
the_end_
Agirlikla arasi iyi olanlara dokunmatik taş versinler. bi telefon agirlasinca daha mi kaliteli ve saglam oluyor. bu telefonlar boyut olarak buyuk telefonlar. Sahsen ben cebimdeki s2 ye kilif takinca gulle gibi agir oluyor ve telefondan soguyorum. Siz nasil gulle gibi telefonlara bu kadar ilgi duyuyorsunuz.

Kesinlikle katiliyorum. 40gram nedir diyenler hic buyuk telefon kullanmamislar belli. 4kusur inch telefona biraz kaba, agir bir kilif giyrince bile telefon cepte korkunc rahatsizlik vermeye basliyor. Cihaz kaliteli hissi verecek diye yururken bacagima hancer gibi saplanmasimi gerek.

Agirligi daha dogrusu yogunlugu kalite zannedenler hep s2 nin arka kapagini elestirdi. Arka kapak kagit kadar ince ama buksenizde kirilmiyor ve 1 sene gecmesine ragmen kimsede arka kisimla ilgili bir sorun gormedim. Hic bir kaza olmasa bile ucuz plastigin kenarlari 1senede pantolonun surtmesiyle erirdi. O bile yok. S2nin basarisinin sirrida biraz burada. Her seyin en ini kullanabilir sekilde vermesi
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baybarut 6 yıl
Umarım çıkışı n8-n9 ve 808 gibi olmaz;belirtilen tarihleri epey bir geçmişti üç modelde;gerçi 2012 bitmeden piyasada olacağı söylenmiş tabi 31.12.2012'de olabilir ^_^
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bizimdenizci 6 yıl
umarım güzel bi fiyat ile sunarlar..
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MIKROP DOGAN 6 yıl
o degil de lumia ispanyolcada hic iyi anlamlara gelmiyor
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oguzhanozmen 6 yıl
Paylaşımlar için Herkese Teşekkürler...
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