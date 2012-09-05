Nokia'dan Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefon: Lumia 920

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft, bugün New York'ta ortaklaşa düzenledikleri etkinlik kapsamında Lumia 820 ve Lumia 920 modellerine resmiyet kazandırdı. Şimdi Nokia'nın ''Windows Phone 8'' mobil işletim sistemli üst düzey akıllı telefonu Lumia 920'nin teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.



130.3 mm uzunluğunda, 70.8 mm genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 185 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 920, Nokia'nın özgün tasarım çizgilerini taşıyor. Akıllı telefonun gövdesinde tek parça polikarbonat; yandaki tuş takımında ve kamera bölgesinde ise çizilmeye dayanıklı seramik zirkonyum materyal kullanılmış. Basın fotoğraflarında da görüleceği üzere sarı, kırmızı, beyaz, gri ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle gelen akıllı telefon, hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan HSPA+ (HSDPA: 42 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve LTE (Downlink: 100 Mbps, Uplink: 50 Mbps) alt yapılarına destek veriyor.



28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformunun, Adreno 225 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 768 x 1280 piksel (332 ppi) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Lumia 920'nin, Nokia'nın ürün portföyündeki en büyük ekranlı ve en yüksek çözünürlüklü akıllı telefon olduğunu söylemek münkün.

Nokia'nın ''PureMotion HD+''olarak isimlendirdiği teknolojinin eşlik ettiği dokunmatik ekran, gerek parlaklık, gerek yenileme hızı, gerekse hassasiyet konularında iddialı. 600-nit parlaklık seviyesi sunan ekranda örneğin internette gezinirken anlık bulanıklıkların yaşanmadığı dile getiriliyor. Ellerinize eldiven giymiş dahi olsanız ekran verdiğiniz komutları algılayabiliyor. Bu bilgilere ilaveten ekran, darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilmiş.



32 GB kapasiteli dahili flash belleğin ve 7 GB SkyDrive bulut tabanlı depolama alanının sunulduğu akıllı telefonun ön yüzünde 720p, arka yüzünde ise 8.7 megapiksel 1/3-inç BSI sensörlü ve çift LED flaşlı kamera konumlandırılmış. Nokia'nın ''PureView Görüntüleme Teknolojisi'' desteğini arkasına alan ana kameraya, 26 mm Carl Zeiss objektif, f/2.0 diyafram açıklığı, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı ve ''Floating Lens'' olarak isimlendirilen optik görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor. Çekimler esnasında yaşanan titreşimlerin önüne geçen bu görüntü stabilizasyon teknolojisinin, dijital kameralarda kullanılan teknolojilere kıyasla daha etkin çalıştığı iddia ediliyor.

Lumia 920'de arttırılmış gerçeklik tabanlı ''Nokia City Lens'' uygulaması ön yüklü şekilde geliyor. Bu uygulama ile akıllı telefonun kamerası kullanılarak restoran, eğlence yerleri vb hakkındaki detaylar ekrandan görülebiliyor.



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısına, Bluetooth 3.1'e, yakın alan iletişim teknolojisi NFC'ye ve kablosuz şarj desteğine ev sahipliği yapan akıllı telefon, hem GPS alıcısı hem Glonass alıcısı ile donatılmış. Yani hem ABD'nin hem de Rusya'nın navigasyon uydularından faydalanabiliyorsunuz. Böylece daha hızlı konum saptama yapılabiliyor.

Akıllı telefonun bataryası ise 2000 mAh değerinde. Batarya, 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 400 saate varan bekleme süresi, 10 saate varan konuşma süresi, 67 saate varan müzik dinleme süresi, 6 saate varan video izleme süresi süresi ve 9 saate varan internette gezinme süresi sağlıyor.

Nokia, Lumia 920'nin fiyatına dair açıklama yapmadı. Ancak elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

