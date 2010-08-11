Nokia'dan alışılmışın dışında tuş takımına sahip cep telefonu; X3-02

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yönelik atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Alışılmışın dışında tuş takımına sahip monoblok tasarımlı Nokia X3-02, Mobile-review tarafından görüntülendi.

106.2 x 48.6 x 9.6 mm ebatlarındaki X3-02, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla ve WCDMA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 2.4 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilen telefonda 16 MB dahili bellek bulunuyor ve bellek tahmin edersiniz ki microSD kartlar vasıtasıyla yükseltilebiliyor. WI-FI ve Bluetooth bağlantılarına destek veren telefonun arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kameranın konumlandırıldığını görüyoruz.

Çıkış tarihi veya fiyata dair herhangi bir açıklama yapılmayan Nokia X3-02'nin işletim sisteminin Symbian olmadığı bildirilmekte.