Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan alışılmışın dışında tuş takımına sahip cep telefonu; X3-02

8 yıl
62,9b
1
45
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yönelik atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Alışılmışın dışında tuş takımına sahip monoblok tasarımlı Nokia X3-02, Mobile-review tarafından görüntülendi.

106.2 x 48.6 x 9.6 mm ebatlarındaki X3-02, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla ve WCDMA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 2.4 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilen telefonda 16 MB dahili bellek bulunuyor ve bellek tahmin edersiniz ki microSD kartlar vasıtasıyla yükseltilebiliyor. WI-FI ve Bluetooth bağlantılarına destek veren telefonun arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kameranın konumlandırıldığını görüyoruz.

Çıkış tarihi veya fiyata dair herhangi bir açıklama yapılmayan Nokia X3-02'nin işletim sisteminin Symbian olmadığı bildirilmekte.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bilip bilmeden konuşmayın. Cihaz gayet güzel ve şık. 3G WİFİ 5MP kamera daha ne olsunn!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
şarj durumu gerçekten nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu telefon kadar rezalet telefon görmedim ben keşke almasaydım aldığım günden beri telefonu kullanamıyorum kesinlikle hiç kimse almasın parasına yazık olur arkadaşlar nokia asla bir daha ürün almıyacağım tel benden çok serviste kaldı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emirada_0623 7 yıl
geçen hafta aldım... avea kampanyasından eski sim kartımı tktım çıkardım. yenisini taktım... 5 ve 8 tuşu çalışıyor diğer tuşlar çalışmıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar ben almayı dusunuomda alımı sızce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar başta şunu söyleyeyim telefonda 3G yok imiş haberiniz olsun. ama kullanımında önceliği ince, hafifte şık bir tasarım olsun diyorsanız alabilirsiniz. bu telefonun en büyük özelliği fazla incelememe rağmen hem dokunmatik hem de tuşlu olması bir de tabi 5mp kamera ve ince ele avuca sığar küçük boyutu. ama [Kunye=incelik ve kolay ele avuca sığması benim açımdan en iyi özell]iği. zaten geriye öyle göze çarpar da bir özelliği de var görünmüyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arif 7 yıl DH Misafiri
3G var, bilmeden yalan yanlış yönlendirmeyin insanları, hatta 3,5G var

nokia.com.tr/...

Model: Nokia X3-02 sağ üstte yazıyor sayfada
Veri ağı
-GPRS B sınıfı, çoklu yuvalı sınıf 33, maksimum hız 107 kbps alma/ 85,7 kbps gönderme
-EGPRS B sınıfı, çoklu yuvalı sınıf 33, maksimum hız 296 kb/s alma/ 236,8 kb/s gönderme
-HSDPA kategori 9, 10.2 Mb/s'ye kadar maksimum hız
-HSUPA kategori 5, 2 Mb/s'ye kadar maksimum hız
-Veri modemi görevi görebilme becerisi
-WLAN 802.11 b,g,n
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
telefon fiyasko araştırmadan aldım sonradan yorumları okudum şimdi ben evdeyim tel serviste yatıyo alalı üç gün oldu telefondan anlayan bi kaç arkdaş sorunları doğru yazmış dokunmatık kaydırma hızlı gibi ama yakalamak zor:)konuşurken çozurduyo o yüzden serviste tuş takımı rahat değil tıklama sesi var 9 parçalı menüsü saçma en önemlisi bunun kamerasına 5mg yazan nokiaya selam diyorum rezalet ötesii 1.3 oalbilir.. PARANIZA YAZIK
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bence bu kadar kötülencek bi telefon değil. gayet hoş. hangi telefon bi süre sonra sorun yaşamıyo ki ? dış görünüşü olsun özellikleri olsun çok güzel bi telefon...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar telefonu bugün alacağım kısmetse ama şöyle söyliyeyim bu telefon arkadaşımda var gerçekten çok hoş.tasarımı yuvarlak şekil sürgülü gibi telefonlara nedense bi antipatim var bu telefonun şekli tuşları hem dokunmatik olması hem tuşlu çok hoş seside çok güzel inceliğide .Hee telefon değilde bilgisayar isteyenlere telefon değilde kamera isteyenlere göre olmayabilir bunu bilemem.Ama ben bu şekilde kamera bilgisayar niyetine kullanılan telefonlara karşıyım herkesin şahsi görüşü tabi fakat bu özellikte hangi telefon olursa olsun bu kadar özellik yüklendiğinden bir süre sonra gidecektir.Verilen paraya yazık ..benim fikrim..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
kullanıcılar yorum yazmalı saygılı olun biraz sanki bu çirkin yorum yazanların elinde uzay telefonumu var maldarmalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
62890 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsd ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim