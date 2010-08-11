Nokia'dan alışılmışın dışında tuş takımına sahip cep telefonu; X3-02

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yönelik atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Alışılmışın dışında tuş takımına sahip monoblok tasarımlı Nokia X3-02, Mobile-review tarafından görüntülendi.
106.2 x 48.6 x 9.6 mm ebatlarındaki X3-02, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla ve WCDMA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 2.4 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilen telefonda 16 MB dahili bellek bulunuyor ve bellek tahmin edersiniz ki microSD kartlar vasıtasıyla yükseltilebiliyor. WI-FI ve Bluetooth bağlantılarına destek veren telefonun arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kameranın konumlandırıldığını görüyoruz.
Çıkış tarihi veya fiyata dair herhangi bir açıklama yapılmayan Nokia X3-02'nin işletim sisteminin Symbian olmadığı bildirilmekte.
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nokia.com.tr/...
Model: Nokia X3-02 sağ üstte yazıyor sayfada
Veri ağı
-GPRS B sınıfı, çoklu yuvalı sınıf 33, maksimum hız 107 kbps alma/ 85,7 kbps gönderme
-EGPRS B sınıfı, çoklu yuvalı sınıf 33, maksimum hız 296 kb/s alma/ 236,8 kb/s gönderme
-HSDPA kategori 9, 10.2 Mb/s'ye kadar maksimum hız
-HSUPA kategori 5, 2 Mb/s'ye kadar maksimum hız
-Veri modemi görevi görebilme becerisi
-WLAN 802.11 b,g,n