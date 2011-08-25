Nokia'dan alt segment iki yeni cep telefonu: 100 ve 101

Dün düzenlediği büyük etkinlik kapsamında 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Symbian Belle işletim sistemi desteğini arkasına alan 600, 700 ve 701 modellerini ard arda sergileyen Nokia, bugün de alt segmentte konumlandırdığı iki yeni cep telefonuna resmiyet kazandırdı.

Firmanın yeni isimlendirme stratejisi gereği 100 ve 101 olarak isimlendirilen cep telefonları, aynı tasarımı paylaşmakla beraber, telefonların teknik açıdan birbirlerinden ayrıldıkları bazı yönler söz konusu. Nokia 101'de, Nokia 100'den farklı olarak birden fazla GSM operatörü kullanan veya kullanmak zorunda kalanlar için çift sim kart girişi, MP3 desteği ve ek depolama kapasitesi için 16 GB'a kadar microSD kart girişi bulunuyor.



Series 30 arayüzüyle gelen cep telefonlarında FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, LED ışık ve 25 güne varan bekleme - 6.7 saate varan konuşma süresi vadeden bataryaya yer verilmiş.



Nokia 100'ün vergiler hariç 20 Euro, Nokia 101'in ise vergiler hariç 25 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.













