Nokia'dan alt segment iki yeni cep telefonu: 100 ve 101

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Dün düzenlediği büyük etkinlik kapsamında 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Symbian Belle işletim sistemi desteğini arkasına alan 600, 700 ve 701 modellerini ard arda sergileyen Nokia, bugün de alt segmentte konumlandırdığı iki yeni cep telefonuna resmiyet kazandırdı.
Firmanın yeni isimlendirme stratejisi gereği 100 ve 101 olarak isimlendirilen cep telefonları, aynı tasarımı paylaşmakla beraber, telefonların teknik açıdan birbirlerinden ayrıldıkları bazı yönler söz konusu. Nokia 101'de, Nokia 100'den farklı olarak birden fazla GSM operatörü kullanan veya kullanmak zorunda kalanlar için çift sim kart girişi, MP3 desteği ve ek depolama kapasitesi için 16 GB'a kadar microSD kart girişi bulunuyor.
Series 30 arayüzüyle gelen cep telefonlarında FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, LED ışık ve 25 güne varan bekleme - 6.7 saate varan konuşma süresi vadeden bataryaya yer verilmiş.
Nokia 100'ün vergiler hariç 20 Euro, Nokia 101'in ise vergiler hariç 25 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
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kısacası uzak durun düşük modelli nokia telefonlardan. samsung kullandım memnun kaldım. siz de araştırıp düşük modelli bir samsung telefon edinin.
Ağzınıza sağlık hocam, ben bunu defalarca anlatıyorum, anlayan yok. Yok sorun değil, yok tek hoparlör gibi saçma sapan karşı görüşlü yorumlar geliyor. 100 ve 101 modellerinde de aynı ses sızıntısı problemi var. Nokia 100 yerine ben size Samsung E1230T'yi tavsiye ederim. Nokia'nın iflasın eşiğine gelmesenin nedeni de bu zaten. Symbian felan hiç ilgisi yok.
BIR ARKADAS NOKIA 100 BIMEKSTE SATILIYOR DEMIS. FIYATI NE KADARDI ONUN ?
alıntı: "Nokia telefon maliyetini düşürmek için zil sesleri ile kulaklık hoparlörünü tek parça olarak üretmiş. Bu nedenle konuşmaların tamamı dışarıya çıkıyor. "
sonuçta 20euroluk alet hem bunlar genelde yaşlılar kullanıyor kulakları zor duyuyor o yüzden yaşlı insanlar çok seviyor bu telefonları.Hükümetimiz vergiyi düşürürse 50-60liralık cihaz.mp3 player fiyatında sadece mp3 dinlemek için bile alınır.ben babama almayı düşünüyorum yurt dışından :)
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