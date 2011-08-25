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Nokia'dan alt segment iki yeni cep telefonu: 100 ve 101

7 yıl
29,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan alt segment iki yeni cep telefonu: 100 ve 101
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Dün düzenlediği büyük etkinlik kapsamında 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Symbian Belle işletim sistemi desteğini arkasına alan 600, 700 ve 701 modellerini ard arda sergileyen Nokia, bugün de alt segmentte konumlandırdığı iki yeni cep telefonuna resmiyet kazandırdı.
Firmanın yeni isimlendirme stratejisi gereği 100 ve 101 olarak isimlendirilen cep telefonları, aynı tasarımı paylaşmakla beraber, telefonların teknik açıdan birbirlerinden ayrıldıkları bazı yönler söz konusu. Nokia 101'de, Nokia 100'den farklı olarak birden fazla GSM operatörü kullanan veya kullanmak zorunda kalanlar için çift sim kart girişi, MP3 desteği ve ek depolama kapasitesi için 16 GB'a kadar microSD kart girişi bulunuyor.
Series 30 arayüzüyle gelen cep telefonlarında FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, LED ışık ve 25 güne varan bekleme - 6.7 saate varan konuşma süresi vadeden bataryaya yer verilmiş.
Nokia 100'ün vergiler hariç 20 Euro, Nokia 101'in ise vergiler hariç 25 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

Nokia'dan alt segment iki yeni cep telefonu: 100 ve 101
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-mehmet- 7 yıl en beğenilen
alt segmentte nokiadan şaşma üst segmentte şaşabilirsin
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infinite 6 yıl
yurt dışında 25€ bizde 200TL ah ne güzel
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FreeRun 5 yıl
ah beya ses sızıntısı da ses sızıntısı senin telefon bozuk olmasın hocam sesnden başka şikaytci yok alıcam bu telefonu senin yüzünden alamıyorum kurt düşürdün içime.
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DH Misafiri 7 yıl
sar değeri düşük, tuşları sorunsuz, sesi net olan özelliksiz bir telefon almak istiyorum ama nokia bu işi artık beceremiyor. telefonun ahizesinden çok orasından burasından ses geliyor. nasıl bir mühendislik ya bu? insan test eder, deneme yapar. hadi birini anladık, ikisini de anladık, ama bu belki 10. ses problemi olan telefon.
kısacası uzak durun düşük modelli nokia telefonlardan. samsung kullandım memnun kaldım. siz de araştırıp düşük modelli bir samsung telefon edinin.
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Strazburg 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sar değeri düşük, tuşları sorunsuz, sesi net olan özelliksiz bir telefon almak istiyorum ama nokia bu işi artık beceremiyor. telefonun ahizesinden çok orasından burasından ses geliyor. nasıl bir mühendislik ya bu? insan test eder, deneme yapar. hadi birini anladık, ikisini de anladık, ama bu belki 10. ses problemi olan telefon.

kısacası uzak durun düşük modelli nokia telefonlardan. samsung kullandım memnun kaldım. siz de araştırıp düşük modelli bir samsung telefon edinin.

Ağzınıza sağlık hocam, ben bunu defalarca anlatıyorum, anlayan yok. Yok sorun değil, yok tek hoparlör gibi saçma sapan karşı görüşlü yorumlar geliyor. 100 ve 101 modellerinde de aynı ses sızıntısı problemi var. Nokia 100 yerine ben size Samsung E1230T'yi tavsiye ederim. Nokia'nın iflasın eşiğine gelmesenin nedeni de bu zaten. Symbian felan hiç ilgisi yok.
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Master-Fİ 7 yıl
Bu cihazlarda kesin olarak ses sizintisi oldugunu teyit edecek biri varmi? Annem icin dusunuyorum,tus takimi falan cok hosuma gitti.
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADASLAR 101 NE ZAMAN GELECEK CIKTIGI GIBI ALACAGIM.
BIR ARKADAS NOKIA 100 BIMEKSTE SATILIYOR DEMIS. FIYATI NE KADARDI ONUN ?
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devrimdoga 7 yıl
Ben x1 imle mutluyum.
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Strazburg 7 yıl
Nokia'nın Allah belasını versin. Türkiye'ye yeni gelen 100 modelini denedim. Malesef bu modelde de ses sızıntısı sorunu var. Bu telefonları almak isteyenler uzak dursun. Bunun yerine Samsung E1230T almanızı tavsiye ederim. Nokia artık bitmiştir, şimdi Smasung alma zamanı.
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ozandrl 7 yıl
elimde bi 1112 var,annem kullandı,babam kullandı,abim kullandı,en son telefonsuz kaldım şuan ben kullanıyorum.x2 gbi bi telefonun şarjı bana 1gün giderken elimdekiyle 3 günü görüyorum elimdeki telefon 2006 çıkışlı olmasına rağmen.anlıycağınız alt seviyede nokia gerçekten çok çok çok başarılıydı.ancak artık model sayısı arttıkça hepsi birbirine benzemeye ve cihazlardaki kalite azalmaya başladı.umarım nokia eski ilerleyen modellerde eski kullanışlılık ve kalitesi kaybetmez.aksi halde samsung nokia yı Türkiye bünyesinde gerçekten büyük zarara uğratıcağa benziyor zira şuanda da öne geçmeye çok yaklaşmış durumda.
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korsanzeki168 7 yıl
en çok şu led fener olayını seviyorum eve gelirken kapıda anahtarı bulmaya arabada da aynı şekilde çok işlevsel nokia tüm modeller de hepsine radyo gibi standart olarak koyması gerekiyor pratik bir çözüm karanlığa karşı
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IceRulez 7 yıl
3.5 mm kulaklık girişine kulaklığı taktıktan 5 dakika sonra çıkartınız çünkü memnun kalmayacaksınız
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umutarslan.com 7 yıl
Strazburg
Arkadaşlar, bu telefonları boşuna beklemeyin. Nokianın üst seviyede olduğu gibi, alt seviyedeki modellerin hepsi de başarısız. 1203, 1208, 1280, 1616, 1661, 1800, C1-01 ve C1-02 modellerin hepsinde ses sızıntısı sorunu var. Yeni gelecek olan 100 ve 101de de aynı sorunlar varsa millet artık Nokia almaz.

alıntı: "Nokia telefon maliyetini düşürmek için zil sesleri ile kulaklık hoparlörünü tek parça olarak üretmiş. Bu nedenle konuşmaların tamamı dışarıya çıkıyor. "
sonuçta 20euroluk alet hem bunlar genelde yaşlılar kullanıyor kulakları zor duyuyor o yüzden yaşlı insanlar çok seviyor bu telefonları.Hükümetimiz vergiyi düşürürse 50-60liralık cihaz.mp3 player fiyatında sadece mp3 dinlemek için bile alınır.ben babama almayı düşünüyorum yurt dışından :)
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mawoix 7 yıl
nokianın alt segment çalışması üstten çok daha iyi.. anlam veremiyorum bu firmaya.. Stephen Elop Nokiadan gitmedikçe üst segmentte gelişemez bu kesin..
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Strazburg 7 yıl
Arkadaşlar, bu telefonları boşuna beklemeyin. Nokia'nın üst seviyede olduğu gibi, alt seviyedeki modellerin hepsi de başarısız. 1203, 1208, 1280, 1616, 1661, 1800, C1-01 ve C1-02 modellerin hepsinde ses sızıntısı sorunu var. Yeni gelecek olan 100 ve 101'de de aynı sorunlar varsa millet artık Nokia almaz.
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