Nokia'dan çift sim kart desteği sunan cep telefonu: X2-02

Son dönemlerde Windows Phone Mango ve Symbian Belle işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia'nın alt segment çözümleri de göz ardı etmemeye çalıştığını görüyoruz. Nokia, kısa bir süre önce çift GSM operatörünü kullananların hedef alındığı X2-02 modelini duyurdu.



Finlandiya merkezli üreticinin klasik çizgilerini taşıyan X2-02, 113 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde ve 15 mm kalınlığında tasarlanmış durumda. Çift band GSM (900 MHz / 1800 MHz) şebekesi ve Series 40 arayüzüyle gelen cep telefonunda, 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekran ve microSD kart girişi yer alıyor. MicroSD kart girişi aracılığıyla toplam kapasite 32 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Bünyesinde barındırdığı kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen X2-02'de dahili FM radyo alıcısı ve vericisi bulunuyor. Radyoda dinlediğiniz şarkıların istediğiniz takdirde kaydedilebildiği belirtiliyor. Son olarak 3.5 mm kulaklık girişine ve Bluetooth 2.1 bağlantısına sahip cep telefonunda, 1020 mAh batarya yeterli görülmüş. Batarya 443 saate varan bekleme, 9.7 saate varan konuşma süresi vadediyor.

Nokia X2-02'nin, beş farklı renk seçeneğiyle vergiler hariç 60 Euro'dan satılması planlanıyor.

