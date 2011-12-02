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Nokia'dan çift sim kart desteği sunan cep telefonu: X2-02

7 yıl
37,4b
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21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan çift sim kart desteği sunan cep telefonu: X2-02
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Son dönemlerde Windows Phone Mango ve Symbian Belle işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia'nın alt segment çözümleri de göz ardı etmemeye çalıştığını görüyoruz. Nokia, kısa bir süre önce çift GSM operatörünü kullananların hedef alındığı X2-02 modelini duyurdu.
Finlandiya merkezli üreticinin klasik çizgilerini taşıyan X2-02, 113 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde ve 15 mm kalınlığında tasarlanmış durumda. Çift band GSM (900 MHz / 1800 MHz) şebekesi ve Series 40 arayüzüyle gelen cep telefonunda, 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekran ve microSD kart girişi yer alıyor. MicroSD kart girişi aracılığıyla toplam kapasite 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. 
Bünyesinde barındırdığı kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen X2-02'de dahili FM radyo alıcısı ve vericisi bulunuyor. Radyoda dinlediğiniz şarkıların istediğiniz takdirde kaydedilebildiği belirtiliyor. Son olarak 3.5 mm kulaklık girişine ve Bluetooth 2.1 bağlantısına sahip cep telefonunda, 1020 mAh batarya yeterli görülmüş. Batarya 443 saate varan bekleme, 9.7 saate varan konuşma süresi vadediyor.
Nokia X2-02'nin, beş farklı renk seçeneğiyle vergiler hariç 60 Euro'dan satılması planlanıyor.
Nokia'dan çift sim kart desteği sunan cep telefonu: X2-02
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darugga 7 yıl
arkadaşlar telefon çift işlemcil degil bir hattan arama gelince digeri iptal oluyor
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BuZZLuCK 7 yıl darugga
darugga

arkadaşlar telefon çift işlemcil degil bir hattan arama gelince digeri iptal oluyor

muzik kalitesi nasil?

bir de mesaj yazmasi kolay mi hizli mi?

bilgi verebilirsen cok sevinirim, tesekkurler
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar insan illa ki ucuz olmasını ister fakat kanaat edene bir telefon ortalama 5 sene gider fakat bizim ülkemiz de yıllık 4 milyon cep telefonu satılıyor bu devlet bu kadar vergiyi aldığı halde bu kadar satılıyor almasa kim bilir ne olacak elhasılı telefon eğer ki çift işlemcili ise süper şarjı mükemmel bana göre eskiden 1 saat müzik dinleyince batarya biterdi şimdi 20 saat çalıyor şükredin zaten bu yetmemezlik ve şükürsüzlük bizi bu hale getirdi ayrıca firmalar pazar stratejisi için bazı eksiklik bırakıyor
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freefalcon 7 yıl
FM transmitter özelliği yazmıyordu, bu çok hoşuma gitti. Telefonumdan müziği çalıyorum arabanın radyosunu ayarlayıp ordan dinliyorum, harici fm transmitter a gerek kalmadı.
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hmzgl 7 yıl
özelliklerindeki yazdığı donanımlar ortalama performans verirse bence çok kullanışlı olur bundan önceki x3 ve x2 modellerindeki batarya kapasitene göre 120 m amper daha yüksek. Çift sim olduğu için sanırım aynı performansı verecektir. benim kanaatim 200 ve 250 tl arası olursa alınabilir
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omers 7 yıl
son zamanlarda nokia ile ilgili haberlerde, haberlere yapılan yorumlarda gittikçe azalıyor, artık kimse nokia şöyle kötü demek için bile bakmıyor haberlere
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K_Spartakus 7 yıl
hükümetin yaptığı ( zammın yeni adıyla ) güncellemeyle telefonların fiyatı arttığı bir gerçek . hergün internette telefon fiyatlarına göz attıkça ağzım açık kalmaya başlıyor ve her seferinde şaşkınlıktan küçük dilimi yutuyorum , çok değil 1 sene önce 99 liraya aldığım telefon bu sene 200 liranın üstündeydi .
bu ekonomik şartlarda insanlar yurtdışına yönelmeye başlıyor , avrupadaki yada amerikadaki dostlara telefon siparişleri veriliyor , üstüne 100 lira verip pasaporta kaydettirse bile yarı yarıya kar ediyor herkes .
düşününki bir ülkede satılan telefon fiyatı kendi değerinin 3 katı yada iki katı ! tabiki yüksek vergiler sayesinde fiyatlar uçuyor .
şahsen geçtiğimiz haftadan itibaren türkiyeden pahalı yada ucuz ne olursa olsun telefon almamaya karar verdim ve amerikadan telefon siparişi verdim yarı yarıya karı ediyorum üstüne .
çift sim kartlı telefonlar aarsında en güvenilir marka olucağı için çok tutabilir ve bu konuda çin malları konusunda artık güven azaldığı için samsungla beraber pastadan daha fazla pay alacaklardır .
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Numan 7 yıl
ÖTV'si 100 liradan düşük olan telefonların ÖTV miktarı direkt 100 liraya tamamlandı diye biliyorum. Bu yüzden alt segment telefonlarda 2 kata yakın zamlanan cihazlar oldu.
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haymatloshan 7 yıl
Bu telefonla 32 gb hafızayı ne yapacaksınız ki,zaten pil ömrü fazla değil müzik dinleyeyim demeye.
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Luaz. 7 yıl
Akıllı telefonlarda olmasa bile düşük segmentli telefonlarda hala lider
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Technotronic 7 yıl
bu telefona benziyo




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Luc4sHood 7 yıl
Nokia her zaman alt segmente hitap etmeyi iyi bildi.Uzun zamandır ilk defa böyle bir telefon hoşuma gitti.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
iki simli çakma nokialardan gına geldi.
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