Nokia'dan çift sim kart desteği sunan cep telefonu: X2-02

Haber Editörü
Son dönemlerde Windows Phone Mango ve Symbian Belle işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia'nın alt segment çözümleri de göz ardı etmemeye çalıştığını görüyoruz. Nokia, kısa bir süre önce çift GSM operatörünü kullananların hedef alındığı X2-02 modelini duyurdu.
Finlandiya merkezli üreticinin klasik çizgilerini taşıyan X2-02, 113 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde ve 15 mm kalınlığında tasarlanmış durumda. Çift band GSM (900 MHz / 1800 MHz) şebekesi ve Series 40 arayüzüyle gelen cep telefonunda, 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekran ve microSD kart girişi yer alıyor. MicroSD kart girişi aracılığıyla toplam kapasite 32 GB'a kadar arttırılabiliyor.
Bünyesinde barındırdığı kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen X2-02'de dahili FM radyo alıcısı ve vericisi bulunuyor. Radyoda dinlediğiniz şarkıların istediğiniz takdirde kaydedilebildiği belirtiliyor. Son olarak 3.5 mm kulaklık girişine ve Bluetooth 2.1 bağlantısına sahip cep telefonunda, 1020 mAh batarya yeterli görülmüş. Batarya 443 saate varan bekleme, 9.7 saate varan konuşma süresi vadediyor.
Nokia X2-02'nin, beş farklı renk seçeneğiyle vergiler hariç 60 Euro'dan satılması planlanıyor.
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muzik kalitesi nasil?
bir de mesaj yazmasi kolay mi hizli mi?
bilgi verebilirsen cok sevinirim, tesekkurler
bu ekonomik şartlarda insanlar yurtdışına yönelmeye başlıyor , avrupadaki yada amerikadaki dostlara telefon siparişleri veriliyor , üstüne 100 lira verip pasaporta kaydettirse bile yarı yarıya kar ediyor herkes .
düşününki bir ülkede satılan telefon fiyatı kendi değerinin 3 katı yada iki katı ! tabiki yüksek vergiler sayesinde fiyatlar uçuyor .
şahsen geçtiğimiz haftadan itibaren türkiyeden pahalı yada ucuz ne olursa olsun telefon almamaya karar verdim ve amerikadan telefon siparişi verdim yarı yarıya karı ediyorum üstüne .
çift sim kartlı telefonlar aarsında en güvenilir marka olucağı için çok tutabilir ve bu konuda çin malları konusunda artık güven azaldığı için samsungla beraber pastadan daha fazla pay alacaklardır .