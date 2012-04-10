Nokia'dan fiyatıyla dikkat çeken alt segment cep telefonu: 103

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, alt segmentte konumlandırdığı modeli 103'ü Nijerya pazarı için duyurdu. Bir cep telefonunda zengin multimedya özelliklerine, donanıma önem vermeyenlerin ve alt gelir grubunun hedef alındığı 103, 107.2 mm uzunluğunda, 45.1 mm genişliğinde, 15.3 mm kalınlığında ve batarya dahil 76.57 gram ağırlığında tasarlanmış.
Çizilmelere ve tozlara karşı dayanıklı olduğu belirtilen 103'te, 1.36-inç boyutunda siyah - beyaz ekrana yer verilmiş. FM radyosu, 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve loş mekanlarda aydınlatma amaçlı ışığı bulunan cep telefonu 800 mAh'lik bataryaya sahip. Batarya, 27 güne varan bekleme ve 11 saate varan konuşma süresi vaat ediyor. Son olarak cep telefonunun 250 mesaj ve 500 kişilik rehber kapasitesinin olduğunu ekleyelim.
2012'nin 2. çeyreğinde boy göstermesi beklenen Nokia 103'ün fiyatı vergiler hariç 16 Euro olacak. Nokia, 103'ün Nijerya dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair açıklama yapmadı.
http://press.nokia.com/wp-content/uploads/mediaplugin/doc/nokia-103-data-sheet.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sürekli sarz etmen gerekdigi icin dime?
Çok güzel kazıklanmışsın :):):):)
Allah övmekten bıkmadığın SII'ine öyle bir arıza verir ki teknik servis bile ayağa kaldıramaz . Biz oturup şu telefonumuz var diye pankart açıyor muyuz:).
Nokia ve bütün benzeri firmalar bu tür telefonlar üretiyor. Bunda küçümseyecek ne var anlamıyorum.
Görmemişin bir telefonu olmuş bütün forumda yazıp durmuş :)
avrupa,amerikada ve uzak doğuda birkaç ülkeyi çıkarın diğer ülkelerdeki gelir düzeyi buradaki insanlar kadar değilki.
adamın iphone ne işine yarasın, akıllı telefon ne işine yarasın. adama alo diyecek telefon lazım. belki o bile lüks geliyor.
avrupadaki lüks markalar teker teker dökülmeye başladı. Ucuz ürün yapıyor diye begenilmeyen Çinliler, Hintliler gelip bu firmaları alıyorlar, ortak oluyorlar.Adamlar orta segmentte ciddi paralar kazanıyorlar.Kazandıkları para ile de lüks ve prestijli markaları alıyorlar.
orta segment ürünler herzaman iş yapar. (avrupadan örnek swatch. swatchgroup.com/... siteyi açın bakın bünyesine hangi firmaları katmış.)
Akıllı telefon kavramıda enterasan. Yüksek donanımlı olmayınca akıllı telefon olmuyormu? Nokia'nın birçok akıllı telefonu var.Yurtdışı fiyatlarıda 500 tl altında.
Yurtdışında adam benim gelir düzeyim düşük diyor ben şu şu ürünleri alabilirim diyor. Fazlası benim için bütçeme uygun değil diyor. Bizde ise asgari ücret alan kişi bakmışsınız 1000-1500 tlilik telefon kullanıyor.Havasından geçilmiyor. Görende xx şirketin patronu sanar.
herkesde akıllı telefon kullanacak diye bir kaide de yok. (birde akıllı telefon alıp, akılsız olarak kullananlar varki (sadece alo demek için) onlardan da allah korusun!Şekil yapacağım diye iki büklüm oluyorlar. Mevlanın şu sözü hep aklımdadır; "Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok" )
Problem sanırım Nokia'da değil, Bizde. Üretmeden tüketen toplum olduk gittik!