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Nokia'dan fiyatıyla dikkat çeken alt segment cep telefonu: 103

7 yıl
25,6b
1
49
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan fiyatıyla dikkat çeken alt segment cep telefonu: 103
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, alt segmentte konumlandırdığı modeli 103'ü Nijerya pazarı için duyurdu. Bir cep telefonunda zengin multimedya özelliklerine, donanıma önem vermeyenlerin ve alt gelir grubunun hedef alındığı 103, 107.2 mm uzunluğunda, 45.1 mm genişliğinde, 15.3 mm kalınlığında ve batarya dahil 76.57 gram ağırlığında tasarlanmış. 

Çizilmelere ve tozlara karşı dayanıklı olduğu belirtilen 103'te, 1.36-inç boyutunda siyah - beyaz ekrana yer verilmiş. FM radyosu, 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve loş mekanlarda aydınlatma amaçlı ışığı bulunan cep telefonu 800 mAh'lik bataryaya sahip. Batarya, 27 güne varan bekleme ve 11 saate varan konuşma süresi vaat ediyor. Son olarak cep telefonunun 250 mesaj ve 500 kişilik rehber kapasitesinin olduğunu ekleyelim.
2012'nin 2. çeyreğinde boy göstermesi beklenen Nokia 103'ün fiyatı vergiler hariç 16 Euro olacak. Nokia, 103'ün Nijerya dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair açıklama yapmadı.
Nokia'dan fiyatıyla dikkat çeken alt segment cep telefonu: 103
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Nokia'dan fiyatıyla dikkat çeken alt segment cep telefonu: 103
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http://press.nokia.com/wp-content/uploads/mediaplugin/doc/nokia-103-data-sheet.pdf Yorum Yaz
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slymn_mndrl 7 yıl en beğenilen
SpyPC
16 euro
ben o fiyata Galaxy S2 me şarj aleti alıyorum.

sürekli sarz etmen gerekdigi icin dime?
1 Yanıt Yanıtla +45
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infom@n 7 yıl
SpyPC
16 euro
ben o fiyata Galaxy S2 me şarj aleti alıyorum.

Çok güzel kazıklanmışsın :):):):)
Allah övmekten bıkmadığın SII'ine öyle bir arıza verir ki teknik servis bile ayağa kaldıramaz
. Biz oturup şu telefonumuz var diye pankart açıyor muyuz:).
Nokia ve bütün benzeri firmalar bu tür telefonlar üretiyor. Bunda küçümseyecek ne var anlamıyorum.
Görmemişin bir telefonu olmuş bütün forumda yazıp durmuş :)
SpyPC16 euroben o fiyata Galaxy S2 me şarj aleti alıyorum.Çok güzel kazıklanmışsın :):):):)Allah övmekten b...
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magicboyguccino 7 yıl
forumdaki kişileri hala anlamış değilim. nokia battı, ucuz telefon yapıyor, iphone gibi telefonu yok diyorlar.

avrupa,amerikada ve uzak doğuda birkaç ülkeyi çıkarın diğer ülkelerdeki gelir düzeyi buradaki insanlar kadar değilki.

adamın iphone ne işine yarasın, akıllı telefon ne işine yarasın. adama alo diyecek telefon lazım. belki o bile lüks geliyor.

avrupadaki lüks markalar teker teker dökülmeye başladı. Ucuz ürün yapıyor diye begenilmeyen Çinliler, Hintliler gelip bu firmaları alıyorlar, ortak oluyorlar.Adamlar orta segmentte ciddi paralar kazanıyorlar.Kazandıkları para ile de lüks ve prestijli markaları alıyorlar.

orta segment ürünler herzaman iş yapar. (avrupadan örnek swatch. swatchgroup.com/... siteyi açın bakın bünyesine hangi firmaları katmış.)

Akıllı telefon kavramıda enterasan. Yüksek donanımlı olmayınca akıllı telefon olmuyormu? Nokia'nın birçok akıllı telefonu var.Yurtdışı fiyatlarıda 500 tl altında.
Yurtdışında adam benim gelir düzeyim düşük diyor ben şu şu ürünleri alabilirim diyor. Fazlası benim için bütçeme uygun değil diyor. Bizde ise asgari ücret alan kişi bakmışsınız 1000-1500 tlilik telefon kullanıyor.Havasından geçilmiyor. Görende xx şirketin patronu sanar.

herkesde akıllı telefon kullanacak diye bir kaide de yok. (birde akıllı telefon alıp, akılsız olarak kullananlar varki (sadece alo demek için) onlardan da allah korusun!Şekil yapacağım diye iki büklüm oluyorlar. Mevlanın şu sözü hep aklımdadır; "Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok" )

Problem sanırım Nokia'da değil, Bizde. Üretmeden tüketen toplum olduk gittik!
forumdaki kişileri hala anlamış değilim. nokia battı, ucuz telefon yapıyor, iphone gibi telefonu yok diyorlar.avrupa,amerikada ve uzak doğuda birka...
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DH Misafiri 7 yıl
Telefona birde anten koysalarmış tam nostaljik olurmuş :)
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DH Misafiri 7 yıl

1280 ve 1203 vb modeller gibi ses sorunu varsa atın çöpe,
bu kadarda olmaz ya gerçekten yazıklar olsun bir ahize sorunu gidermek bu kadar mı zor ?
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OZYMANDIAS 7 yıl
Huawei daha iyisini yapti.. Uzgunum Nokia, yine olmadi
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slymn_mndrl 7 yıl
sertacarslan
slymn_54
SpyPC
slymn_54
SpyPC 16 euro
ben o fiyata Galaxy S2 me şarj aleti alıyorum.
sürekli sarz etmen gerekdigi icin dime?
Ne alaka?
Çok ucuz olduğu için söyledim. Ayrıca kullandığın nasıl bir Türkçe sarz,dime
evet ucuz olabilir ona bisey demiyorum ama ordan telefonunun ŞARZ aletine nasil bagladin? dilim şarj demeye dönmediginden degil önceden beri hep şarz derim ben. bu arada negatif yorum aldin diye karsindakinin hatasini(ki ben o kelimeyi aliskanlik oldugu icin öyle diyorum) hemen vurman gerekmiyo. cocukca yani:)) alindigimdan degil.
Şarj

Şarz :))
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Obscurus 7 yıl
Takdir ettim Nokia'yı bu tutumundan dolayı. En azından her kesimin ihtiyacına yönelik telefon yapıyor.

ahkbjk

ben seviyorum tuslu telefonlari..suyu cikti dokunmatiklerin herkesin elinde var yahu sıktı beni bu durum..


Demek tek değilmişim bunu düşünen.
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sertacarslan 7 yıl slymn_mndrl
slymn_54

sertacarslan

slymn_54
SpyPC
slymn_54
SpyPC 16 euro
ben o fiyata Galaxy S2 me şarj aleti alıyorum.
sürekli sarz etmen gerekdigi icin dime?
Ne alaka?
Çok ucuz olduğu için söyledim. Ayrıca kullandığın nasıl bir Türkçe sarz,dime
evet ucuz olabilir ona bisey demiyorum ama ordan telefonunun ŞARZ aletine nasil bagladin? dilim şarj demeye dönmediginden degil önceden beri hep şarz derim ben. bu arada negatif yorum aldin diye karsindakinin hatasini(ki ben o kelimeyi aliskanlik oldugu icin öyle diyorum) hemen vurman gerekmiyo. cocukca yani:)) alindigimdan degil.
Şarj


Şarz :))

:))
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sertacarslan 7 yıl
slymn_54
SpyPC
slymn_54
SpyPC 16 euro
ben o fiyata Galaxy S2 me şarj aleti alıyorum.
sürekli sarz etmen gerekdigi icin dime?
Ne alaka?
Çok ucuz olduğu için söyledim. Ayrıca kullandığın nasıl bir Türkçe sarz,dime
evet ucuz olabilir ona bisey demiyorum ama ordan telefonunun ŞARZ aletine nasil bagladin? dilim şarj demeye dönmediginden degil önceden beri hep şarz derim ben. bu arada negatif yorum aldin diye karsindakinin hatasini(ki ben o kelimeyi aliskanlik oldugu icin öyle diyorum) hemen vurman gerekmiyo. cocukca yani:)) alindigimdan degil.

"Şarj"
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sweatcan 7 yıl
bu model güzel ancak bir özelliği varki adamı deli eder iç kulaklıkla dış hoparlör aynı ve siz konuşurken yanınızdakiler konuşmanızı olduğu gibi duyacaktır.
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ahkbjk 7 yıl
ben seviyorum tuslu telefonlari..suyu cikti dokunmatiklerin herkesin elinde var yahu sıktı beni bu durum..
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DH Misafiri 7 yıl
zaten nokia tamamen Türkler için yapıyor bizim milletten başkada kullananı yok galiba avrupa samsung hc iphona lg sharp motorla ile yıkılıyo bizde nokia ile sar değeri nedir telefonda hiç bir bilgi verilmiyor ?
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laerrof 7 yıl
tasarımı hoşuma gitti :)
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alpa07 7 yıl
bizde 100 tl
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be Nokia nostalji yapmış.. Akıllı telefon pazarında istediğini yakalıyamadı bu segmente gerimi dönüyor yoksa :p :))
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magicboyguccino 7 yıl
forumdaki kişileri hala anlamış değilim. nokia battı, ucuz telefon yapıyor, iphone gibi telefonu yok diyorlar.

avrupa,amerikada ve uzak doğuda birkaç ülkeyi çıkarın diğer ülkelerdeki gelir düzeyi buradaki insanlar kadar değilki.

adamın iphone ne işine yarasın, akıllı telefon ne işine yarasın. adama alo diyecek telefon lazım. belki o bile lüks geliyor.

avrupadaki lüks markalar teker teker dökülmeye başladı. Ucuz ürün yapıyor diye begenilmeyen Çinliler, Hintliler gelip bu firmaları alıyorlar, ortak oluyorlar.Adamlar orta segmentte ciddi paralar kazanıyorlar.Kazandıkları para ile de lüks ve prestijli markaları alıyorlar.

orta segment ürünler herzaman iş yapar. (avrupadan örnek swatch. swatchgroup.com/... siteyi açın bakın bünyesine hangi firmaları katmış.)

Akıllı telefon kavramıda enterasan. Yüksek donanımlı olmayınca akıllı telefon olmuyormu? Nokia'nın birçok akıllı telefonu var.Yurtdışı fiyatlarıda 500 tl altında.
Yurtdışında adam benim gelir düzeyim düşük diyor ben şu şu ürünleri alabilirim diyor. Fazlası benim için bütçeme uygun değil diyor. Bizde ise asgari ücret alan kişi bakmışsınız 1000-1500 tlilik telefon kullanıyor.Havasından geçilmiyor. Görende xx şirketin patronu sanar.

herkesde akıllı telefon kullanacak diye bir kaide de yok. (birde akıllı telefon alıp, akılsız olarak kullananlar varki (sadece alo demek için) onlardan da allah korusun!Şekil yapacağım diye iki büklüm oluyorlar. Mevlanın şu sözü hep aklımdadır; "Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok" )

Problem sanırım Nokia'da değil, Bizde. Üretmeden tüketen toplum olduk gittik!
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