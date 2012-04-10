Nokia'dan fiyatıyla dikkat çeken alt segment cep telefonu: 103

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, alt segmentte konumlandırdığı modeli 103'ü Nijerya pazarı için duyurdu. Bir cep telefonunda zengin multimedya özelliklerine, donanıma önem vermeyenlerin ve alt gelir grubunun hedef alındığı 103, 107.2 mm uzunluğunda, 45.1 mm genişliğinde, 15.3 mm kalınlığında ve batarya dahil 76.57 gram ağırlığında tasarlanmış.





Çizilmelere ve tozlara karşı dayanıklı olduğu belirtilen 103'te, 1.36-inç boyutunda siyah - beyaz ekrana yer verilmiş. FM radyosu, 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve loş mekanlarda aydınlatma amaçlı ışığı bulunan cep telefonu 800 mAh'lik bataryaya sahip. Batarya, 27 güne varan bekleme ve 11 saate varan konuşma süresi vaat ediyor. Son olarak cep telefonunun 250 mesaj ve 500 kişilik rehber kapasitesinin olduğunu ekleyelim.

2012'nin 2. çeyreğinde boy göstermesi beklenen Nokia 103'ün fiyatı vergiler hariç 16 Euro olacak. Nokia, 103'ün Nijerya dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair açıklama yapmadı.

http://press.nokia.com/wp-content/uploads/mediaplugin/doc/nokia-103-data-sheet.pdf