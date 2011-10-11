Nokia'dan iki yeni cep telefonu: X2-05 ve C2-05

Haber Editörü
Çok yakında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan birbirinden yeni akıllı telefonlarını sergilemesi beklenen Nokia, bugün iki yeni cep telefonuna resmiyet kazandırdı: X2-05 ve C2-05.
Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan ve cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenlerin hedef alındığı X2-05 monoblok, C2-05 ise kızaklı tasarıma sahip. Yeni cep telefonlarının başlıca teknik özellikleri, tahmini çıkış tarihleri ve fiyatları şu şekilde;
Nokia X2-05
- 113 x 50 x 15 mm boyut, 87.8 mm ağırlık
- 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde 65.536 renk TFT ekran
- Çift band GSM şebekesi desteği
- 16 MB RAM, 64 MB ROM
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 2.1 + EDR
- 3.5 mm kulaklık girişi
- VGA kamera
- 800 mAh batarya (643 saat bekleme, 7.4 saat konuşma, 20 saat müzik dinleme süresi)
- 106 phon ses çıkış gücü
Çıkış tarihi ve fiyat: 2011 4. çeyrek / Vergiler hariç 46 Euro
Nokia C2-05
- 99.43 x 47.77 x 16.28 mm boyut, 98.5 gram ağırlık
- 2.0-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk TFT ekran
- Çift band GSM şebekesi desteği
- 16 MB RAM, 64 MB ROM
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 2.1 + EDR
- 3.5 mm kulaklık girişi
- VGA kamera
- 860 mAh batarya (600 saat bekleme, 5 saat konuşma süresi)
Çıkış tarihi ve fiyat: 2011 4. çeyrek / Vergiler hariç 50 Euro
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hocam onlar boot. Nokia etiketini gördülermi hemen başlıyorlar.İnsan değiller!