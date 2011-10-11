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Nokia'dan iki yeni cep telefonu: X2-05 ve C2-05

7 yıl
23,2b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çok yakında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan birbirinden yeni akıllı telefonlarını sergilemesi beklenen Nokia, bugün iki yeni cep telefonuna resmiyet kazandırdı: X2-05 ve C2-05.
Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan ve cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenlerin hedef alındığı X2-05 monoblok, C2-05 ise kızaklı tasarıma sahip. Yeni cep telefonlarının başlıca teknik özellikleri, tahmini çıkış tarihleri ve fiyatları şu şekilde;

Nokia'dan iki yeni cep telefonu: X2-05 ve C2-05
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Nokia X2-05
  • 113 x 50 x 15 mm boyut, 87.8 mm ağırlık
  • 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde 65.536 renk TFT ekran
  • Çift band GSM şebekesi desteği
  • 16 MB RAM, 64 MB ROM 
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • VGA kamera
  • 800 mAh batarya (643 saat bekleme, 7.4 saat konuşma, 20 saat müzik dinleme süresi)
  • 106 phon ses çıkış gücü
Çıkış tarihi ve fiyat: 2011 4. çeyrek / Vergiler hariç 46 Euro

Nokia'dan iki yeni cep telefonu: X2-05 ve C2-05
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Nokia C2-05
  • 99.43 x 47.77 x 16.28 mm boyut, 98.5 gram ağırlık
  • 2.0-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk TFT ekran
  • Çift band GSM şebekesi desteği
  • 16 MB RAM, 64 MB ROM
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • VGA kamera
  • 860 mAh batarya (600 saat bekleme, 5 saat konuşma süresi)
Çıkış tarihi ve fiyat: 2011 4. çeyrek / Vergiler hariç 50 Euro

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
veleciraptor
Eleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.

hocam onlar boot. Nokia etiketini gördülermi hemen başlıyorlar.İnsan değiller!
veleciraptorEleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.hocam onlar boot. Nokia ...
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Note vigor ve bu teller arasinda kaldim simdi :)
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jiddi 7 yıl
Cep telefonu yanlış tabir olmuş "Çöp telefonu" olacaktı :)
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TIMERIDER 7 yıl
Gerçekten nokia yı kötülemek için burada pusuda bekleyenler var,ama diğer telefonlar bölümünde onları kötüleyip nokia yı övme fırsatı arayanlar görmedim neden acaba Nokia karşıtı yorum yapanların için için nokia yı aslında sevdiğini düşünüyorum
,yoksa neden sürekli buralarda dolaşsınki ?? Gerçekten iplemese gider uğramaz kendi telefonu ile ilgili konularda gezer.Şu forumda nokia kullandığım süre içerisinde bir kez olsun diğer bölümlere tıklamadım,ama nokia değiştirip başka birşey aldığımda gözüm yine buradaydı,ilginç değilmi
Windows phone ile de çok iyi olacağı kanaatindeyim.
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia X2-05 için 2.0" ekran yazlımış. Tanıtımda 2.2" olarak geçiyor. Bir hata var gibi....
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Vandrak 7 yıl
x2-05 tasarımı neredeyse X1-00'ın tasarımıyla aynı, VGA kamera saçma olmuş madem VGA koyuyorsun hiç koyma daha iyi.. Artık Nokia telefonlara isimleri -01 yada -02 diye verecek gibi.. Onun dışında X1-00 serisindeki en büyük eksi puan olan internet olmaması,bluetooth olmaması ve S30 arayüzü bu modellerde düzeltilmiş.. Giriş seviye için alınabilecek bir telefon...
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DH Misafiri 7 yıl
Eeee tabi parası olanlar artık nokia almıyo nokiada parası olmayanlara dikti gözü iyiki apple ve adroid işe el koydu yoksa nokia senelerce o dandik işletim sistemi ve donanımıyla bizi kazıklamaya devam edicekti
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K_Spartakus 7 yıl
1000 liralık telefonlardan bahsedilmiyorki , zaten açıklamada yazmışlar fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenler için diye .
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veto1214 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

1000 liralık telefonlardan bahsedilmiyorki , zaten açıklamada yazmışlar fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenler için diye .

artık 400tl lik telefondada 16M Renk var zaten Bu telefon 200tl olur desek bizde Ve bu fiyat rakipleride 256K diye dusunursek
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Batuist 7 yıl
hocam onlar boot. Nokia etiketini gördülermi hemen başlıyorlar.İnsan değiller!

çok güldüm buna yaa.!!! :))
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
veleciraptor
Eleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.

hocam onlar boot. Nokia etiketini gördülermi hemen başlıyorlar.İnsan değiller!
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veleciraptor 7 yıl
Eleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.
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Servin 7 yıl
veleciraptor

Eleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.

yok arkadaşım bu insanlar tüm nokia haber konularına aynı şeyleri yazmaktan bıkmıyorlar. Ben vazgeçtim dert anlatılmıyor bunlara
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veto1214 7 yıl
veleciraptor

Eleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.

256 k Renk yapsnlar bare
en azından Berbatolsada resimcekip telefonda bakalım 56k ne 3 dolar ucuz dıye
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Hirotaro 7 yıl veleciraptor
veleciraptor
Eleştirirken fiyatını da göz önünde bulundurun. 50 avroluk bir telefondan bahsediyoruz sonuçta.

x1-01 konusuna gidip bir bakın kaç €lık teli tr'de kaç liraya sattıklarına bakın (34euro --->85euro oluveriyor) o 50euroluk telinde ne kadara satılacağını hesaplayın . Kısacası tr fiyatına göre çöp bi telefon.
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veto1214 7 yıl
65 bin renk çok fazla değilmi nokia


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genc34 7 yıl
ilk telefon gayet güzel tuslari büyük,fiyat desen bedavadan biraz pahali, iste nokia'nin iddiali oldugu segment.
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