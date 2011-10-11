Nokia'dan iki yeni cep telefonu: X2-05 ve C2-05

Çok yakında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan birbirinden yeni akıllı telefonlarını sergilemesi beklenen Nokia, bugün iki yeni cep telefonuna resmiyet kazandırdı: X2-05 ve C2-05.

Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan ve cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenlerin hedef alındığı X2-05 monoblok, C2-05 ise kızaklı tasarıma sahip. Yeni cep telefonlarının başlıca teknik özellikleri, tahmini çıkış tarihleri ve fiyatları şu şekilde;





Nokia X2-05



113 x 50 x 15 mm boyut, 87.8 mm ağırlık

2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde 65.536 renk TFT ekran

Çift band GSM şebekesi desteği

16 MB RAM, 64 MB ROM

32 GB'a kadar microSD kart desteği

Bluetooth 2.1 + EDR

3.5 mm kulaklık girişi

VGA kamera



800 mAh batarya (643 saat bekleme, 7.4 saat konuşma, 20 saat müzik dinleme süresi)

106 phon ses çıkış gücü Çıkış tarihi ve fiyat: 2011 4. çeyrek / Vergiler hariç 46 Euro

Tam Boyutta Gör Nokia C2-05

99.43 x 47.77 x 16.28 mm boyut, 98.5 gram ağırlık

2.0-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk TFT ekran

Çift band GSM şebekesi desteği

16 MB RAM, 64 MB ROM

32 GB'a kadar microSD kart desteği

Bluetooth 2.1 + EDR

3.5 mm kulaklık girişi



VGA kamera

860 mAh batarya (600 saat bekleme, 5 saat konuşma süresi) Çıkış tarihi ve fiyat: 2011 4. çeyrek / Vergiler hariç 50 Euro