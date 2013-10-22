Nokia'dan yeni bir orta seviye akıllı telefon : Lumia 1320









Nokia'nın 6 inçlik Full HD ekrana sahip Lumia 1520 akıllı telefonundan sonra Windows Phone 8 Update 3 güncellemesini taşıyan ikinci modeli de Lumia 1320 olacak.





Nokia, Lumia 1320 modelini daha çok orta seviyeye hitap edecek bir donanımla karşımıza çıkardı. 6 inçlik ClearBlack IPS ekranda 720p çözünürlük sunan Lumia 1320, güncelleme ile gelen yanyana 3 büyük karo dizilimini de destekliyor. Modelin dış görünümü Lumia 625'i andırıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş.





Lumia 1320 modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan 2 Krait çekirdekli Snapdragon 400 işlemci ve 1GB RAM yer alıyor. 8GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile artırılabilirken, 5MP çözünürlükteki arka kamera otomatik odaklama özellikli.





Modelin 3G/4G LTE desteği, 3400mAh batarya, 9.8mm kalınlık, 220gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model ilk olarak gelecek yıl başlarında Vietnam ve Çin için satışa sunulacak. Ardından Avrupa ve Asya bölgelerine gelecek. Fiyatı ise vergiler hariç 339$ olacak.