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Nokia'dan yeni bir orta seviye akıllı telefon : Lumia 1320

5 yıl
2,6b
1
64
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan yeni bir orta seviye akıllı telefon : Lumia 1320


Nokia'nın 6 inçlik Full HD ekrana sahip Lumia 1520 akıllı telefonundan sonra Windows Phone 8 Update 3 güncellemesini taşıyan ikinci modeli de Lumia 1320 olacak. 

Nokia, Lumia 1320 modelini daha çok orta seviyeye hitap edecek bir donanımla karşımıza çıkardı. 6 inçlik ClearBlack IPS ekranda 720p çözünürlük sunan Lumia 1320, güncelleme ile gelen yanyana 3 büyük karo dizilimini de destekliyor. Modelin dış görünümü Lumia 625'i andırıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş. 

Lumia 1320 modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan 2 Krait çekirdekli Snapdragon 400 işlemci ve 1GB RAM yer alıyor. 8GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile artırılabilirken, 5MP çözünürlükteki arka kamera otomatik odaklama özellikli.

Modelin 3G/4G LTE desteği, 3400mAh batarya, 9.8mm kalınlık, 220gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model ilk olarak gelecek yıl başlarında Vietnam ve Çin için satışa sunulacak. Ardından Avrupa ve Asya bölgelerine gelecek. Fiyatı ise vergiler hariç 339$ olacak.

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filteke 5 yıl en beğenilen
920 nin yerine gelecek full hd
800 işlemci
2 gb ram
20 mp kamera

bir telefona ihtiyacı var.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Bu arada hala model isimlerini ''binüçyüzyirmi-binbeşyüzyirmi-ikibinbeşyüzyirmi'' diye okuyanlar var.Nokia eski zamanlarında ki değişikliğe gitmiş nasıl 6300'ı(altmış üç çift sıfır diye okuyorsak) lumia 1320'yi(on üç yirmi) diye okumalıyız.
Bu arada hala model isimlerini ''binüçyüzyirmi-binbeşyüzyirmi-ikibinbeşyüzyirmi'' diye okuyanlar var.Nokia eski zamanlarında ki değişikliğe gitmiş nasıl 6300'ı(...
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5 Yanıt Yanıtla +5
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onsos1100 5 yıl
fiyatına göre müthiş özellikler bence. sonucta 1 gb ram ile geliyor windows phone da kasma şişme olmadıgı için her türlü götürür.
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mandepxl 5 yıl
ne zaman gelecek acaba mate ile bu cihaz arasında gidip geliyorum 800-900 arası çok iyi olur
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saditoy 5 yıl mandepxl
Aynı kararsızlık bende de var. Ascend 899 tl şu an KDV dahil. 4.2.2 firmware de yayınlanmış, tek korkutan şey bu firmanın teknik servisi. Lumia 520 cam kırıldı yaptırdık, aynı şey Ascend olsa ne olur acaba, mesela bütünleşik pili geberse ne yaparız acaba ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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king1403 5 yıl
FenereSevdalı

king1403

FenereSevdalı


king1403

Neredeyse her konuya yazdım ama buraya da yazayım :) Sizce pantolonun ön cebinde rahatça taşınabilir mi?

Ablamda lg optimus g Pro var 5.5 inch taşınıyor


Rahatsızlık vermiyor di mi :)

valla ben max 4,5 inch telefon seviyorum o kadar büyük telefon bana rahatsızlık veriyor aslında mesela otobüs gibi kalabalık bir yerde cebimden çıkarıp ta tek elimle rahatça kullanamıyorum ama sen seversi rahatsızlık duymazsın o da ayrı konu tabi


Eyvallah :)
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Persistent Stability 5 yıl
Nokia'nin satis mantigi yarimyamalak tasarlamak uzerine kurulu sanki. X varsa Y yok. X'in bi ustu olanda Z varsa, dusuk X olanda daha iyi Z var
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zotacing 5 yıl
Nokia E63 veya E72 gibi efsane bir telefon çıkarsa keşke W8'li.

Dünya satış rekorları kırar 150$ gibi bir fiyata gelirse.
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Led Zeppelin 5 yıl
Valla nokia yı tebrik etmek lazım her segmentte her bütçeye uygun cihaz çıkarıyorlar...
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LasciateSperanza 5 yıl
Bir windows phone sahibi ve destekcisi olarak, nokianin bu tutumunu pek dogru bulmuyorum. Ellerindeki tum ozellikleri, butce sirasina gore 2-3 cihazda kullanabilecekken, her yonden birseyi eksik 10 tane cihazlari var. Bu yuzden ben de HTCye yoneldim. Maalesef nokianin hala 8x inceliginde ve fiyat performans veren bir cihazi yok bana gore. Zaten 6 inclik cihazlari da kim kullaniyor telefon niyetine anlamis da degilim, cep telefonu bu, canta telefonu degil. Ha herkesin tercihi kendinedir ama marketin cok ufak bir bolumunu temsil ettigini dusunuyorum. Her cikan amiral gemi de kimse kusura bakmasin takoz gibi. Ozellik olarak iyi ama estetikten ve en basit elde tutustaki rahatliktan bile yoksun bana gore. Hele 920 dizayn odulu falan almis, o odulu verenlere munasip bir yerimle guluyorum acikcasi piyasadaki en kotu dizaynli telefon. Bu mesaji yazma amacim sadece objektif fikirlerimi dile getirmek. Ben de nokianin duzgun cihazlar cikarmasini istiyorum, bu yuzden elestiriyorum.
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Nokia Specialist 5 yıl
1520 :amiral model

1320: ucuz model

920: 1520 mini

925: 920'nin halefi

1020: kamera odaklı mini model

520: Microsoft un Windows Phone un tanınması için çıkardığı telefon. Çünkü çoğu kişi Windows Phone a yüksek meblalar yatırmak istemiyor

620-720-820: Nokia'nın üvey evlat muamelesi yaptığı modeller.
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king1403 5 yıl
Neredeyse her konuya yazdım ama buraya da yazayım :) Sizce pantolonun ön cebinde rahatça taşınabilir mi?
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e-Militarist 5 yıl
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Dogu-E 5 yıl
Batarya çok iyi
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FakülteninReyizi 5 yıl
lumia dokuz yirmi mi diyeydik
direkt 1000li seri ile gelseydi 63 00 gibi okurduk belki
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Srcn81 5 yıl
Renkleri hiç iyi görümüyor .Alacaklara şimdiden hayırlı olsun.
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vozer 5 yıl
Bu gidişle yakında alacak telefon bulamayacağım. Benim gibi düşünenler için küçük ekran ama yüksek donanım bir model de üretilmeli. Mümkünse 4" ekranı aşmayan ama donanım olarak daha kabul edilebilir modeller bekliyorum.

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pro-üye 5 yıl
Dolar yükselmeyeydi iyidi yaaaa :( . hadi bi kabataskak yapakkk
339*2 tl (1dolar 2 tl) = 680
HaDİ Devlet babada bize 400 geçirse 1080 tl
iyi iyiii :D
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Gukama 5 yıl pro-üye
olcayparlak

Dolar yükselmeyeydi iyidi yaaaa :( . hadi bi kabataskak yapakkk
339*2 tl (1dolar 2 tl) = 680
HaDİ Devlet babada bize 400 geçirse 1080 tl
iyi iyiii :D

1350 tlden girer diyorum
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