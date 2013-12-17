Nokia'ın kısa süre önce ismi değişen MixRadio uygulaması güncellendi

Kişilere müzik dinleme imkanı tanıyan Nokia Müzik uygulaması hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemde ismini MixRadio olarak değiştirmişti. İşte bu uygulama 4.1.0.250 sürümüne güncellendi.

Sürekli bir müzik akışı için "Zevkime Göre Çal" özelliğiyle dilediğiniz müziği anlık olarak sunabilen Nokia MixRadio, kişilerinden gelen bildirimler yardımıyla da çalan her listenin bir öncekinden daha iyi olmasını sağlayabiliyor, sevilen listeleri telefonda saklama desteği veriyor ve bu sayede bağlantı olmadığı zaman bile müzik keyfine devam edilebiliyor. Uygulamanın yeni güncellemeyle kazandıkları ise şu şekilde;

Listeler, müziğim ve favoriler arasında geliştirilmiş gezinme deneyimi

Çevrimdışı listeleri geliştirilmiş şekilde indirme

Konser bilgisi olmayan ülkeler için basitleştirilmiş arama deneyimi

Hata düzeltmeleri

Nokia MixRadio uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nokia-mixradio/f5874252-1f04-4c3f-a335-4fa3b7b85329