Nokia'nın 2. çeyrek mali tablosu : 4 milyon Lumia cihazı satıldı

Lumia cihazlarının satış performansı merakla beklenen Nokia, yılın ikinci çeyreğine ait mali tablosunu kamuoyu ile paylaştı.





Tahminlere yakın olarak Nokia'nın 2. çeyrekte 4 milyon Lumia cihazı sattığı görülüyor. AT&T ve T-Mobile kampanyaları satışların lokomotifi haline gelmiş. Mobil telefon segmentinde ise Nokia 73 milyon cihaz satışı gerçekleştirmiş. Toplam mobil cihaz satışı 83 milyon seviyesinde. Bu durumda Belle cihazlarının 6 milyon dolayında satış yaptığı görülüyor.





Net satış gelirleri 7.5 milyar Avro seviyesinde. Lumia satışlarının bu çeyrekte ikiye katlanmış olması tablonun iyimser tarafı.





Firmanın bu çeyrekteki işletim kaybı 1.01 milyar Avro oldu. Amerika'da oldukça zayıf olan Nokia 2. çeyrekte sadece 600 000 mobil cihaz satabildi. 28 milyon mobil cihaz satışı ile Asya/Pasifik bölgesi Nokia'nın en güçlü olduğu bölge. Sonrasında 19 milyonla Ortadoğu ve 15 milyonla Avrupa geliyor.

Firmanın nakit rezervi ise 6.3 milyar dolardan 4.1 milyar dolara geriledi.





2. çeyreğin zorlu geçtiğini belirten Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, 3. çeyreğin de kendileri için zor olacağını sözlerine ekledi.