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Nokia'nın 2. çeyrek mali tablosu : 4 milyon Lumia cihazı satıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia cihazlarının satış performansı merakla beklenen Nokia, yılın ikinci çeyreğine ait mali tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Tahminlere yakın olarak Nokia'nın 2. çeyrekte 4 milyon Lumia cihazı sattığı görülüyor. AT&T ve T-Mobile kampanyaları satışların lokomotifi haline gelmiş. Mobil telefon segmentinde ise Nokia 73 milyon cihaz satışı gerçekleştirmiş. Toplam mobil cihaz satışı 83 milyon seviyesinde. Bu durumda Belle cihazlarının 6 milyon dolayında satış yaptığı görülüyor.

Net satış gelirleri 7.5 milyar Avro seviyesinde. Lumia satışlarının bu çeyrekte ikiye katlanmış olması tablonun iyimser tarafı.

Firmanın bu çeyrekteki işletim kaybı 1.01 milyar Avro oldu. Amerika'da oldukça zayıf olan Nokia 2. çeyrekte sadece 600 000 mobil cihaz satabildi. 28 milyon mobil cihaz satışı ile Asya/Pasifik bölgesi Nokia'nın en güçlü olduğu bölge. Sonrasında 19 milyonla Ortadoğu ve 15 milyonla Avrupa geliyor.
Firmanın nakit rezervi ise 6.3 milyar dolardan 4.1 milyar dolara geriledi. 

2. çeyreğin zorlu geçtiğini belirten Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, 3. çeyreğin de kendileri için zor olacağını sözlerine ekledi.

http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q2e.pdf Yorum Yaz
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Nehalem 6 yıl en beğenilen
Sattığınız telefonlara donanım yönünden önem verin ( CPU, RAM, Display, vs.) ve fiyat politikasınıda düzeltin anca yoksa Nokia eski nokia değil yani.
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DH Misafiri 6 yıl
Hala nokia nın batacağını düşünenler var... microsoft ile anlaşma yapıldıktan sonra teknolojide ne gibi değişikliler oldu kimsenin haberi yok anlayabilmeniz için önce rakiplerinden başlayalım apple ne yapıyor katı kurallı davranarak cihazlarını stabil tutuyor hiç birşey değişmiyor ve kalitesini bu şekilde koruyor donanım diyorsunuz yazılıma oranla en iyi donanıma sahip telefon nokiada android telefonlarda hızlı olması dışında hiçbir artısı yok aksine birçok eksileri bulunuyor apple en başından beri en çok ihtiyaç duyulan yazılım flash player a karşı duruyor zaten android inde bugüne kadar tek kozu bu idi flash desteğinide kaybedince android sona yaklaştı şimdi tüm siteler pc lerdede geçerli olmak üzere html5 kodlamasını kullanacak nokia bunu cihazlara entegre etmeye çoktan başladı işte microsoft anlaşmasından çıkan ilk gol... apple da html5 kullanmaya başladı zaten bunun üzerine yazılım donanım oranlamasına bakarsak ios ve android ağır sistemler olduklarından dolayı donanımın kuvvetli olması şart symbian da öle idi windows ise çok hafif bir sistem yani burda kullanılan 512 mb ram android e vurduğumuzda 2 gb a yakın oluyor ios zaten hızlı bir sistem ancak onunda yüksek işlemciye ihtiyacı var ayrıca android batarya ve işlemciyi sömürmekten başka bişe yapmıyor nokia windows,1ghz işlemci ve 512 ram ile bunları ikiye bile katlayabilir ve devamında ne mi olacak microsoft windows 8 i çıkarmaya hazırlanıyor ve nokia nın yeni telefonlarıda windows 8 ile birlikte çıkacak pc lerle aynı arayüze sahip olacaklar yani bu cihazlara ufak donanım takviyeleri uygularsa evinizdeki pc lerden neredeyse faksız olacaklar ve ben şimdi sabırsızlıkla lumia 800 ün türkeye ye gelmesini ve windows p8 (apollo) güncellemesini bekliyorum bakalım neler göreceğiz..
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ahmetdemirci 6 yıl
808'in ekran çözünürlüğünü artırıp birde güçlü bi işlemci ile piyasaya sürmüş olsaydı ortalığın anasını ağlatmıştı ama nokia işte ne diyeceksin :)
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Ed - 6 yıl
aynı donanıma yeni kasa giydirip satmak, ve ekranı hala 360x640 'da tutmak ve yeni telefonlarda eski donanım kullanmak gibi geleneklerinden vazgeçmediği sürece Nokia böyle gider. ne ileri ne geri. belki biraz geri. nokia sadıkları azalıyor. Yeni WP telefonlarla ne yaptıkları ise tam muamma. telefonlar daha adam gibi çıkmadan yazılım destekleri kesildi.
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nurettinaz 6 yıl
Nokia yeniden geliyor. Kimse bilmez ama siri var ya bildigin apple yazilimi hani ona zamaninda soruyordun en iyi pda hangisi diye o da sana lumia 900 diyordu. Sonra yediremediler duzelttiler bunu bakalim nokia daha neler neler yapacak bu eski sahibi oldugu piyasaya:D
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THESTER 6 yıl
Bana kalırsa nokia 2013'te zarar etmeyi bırakacak ve yükselişe geçecek.. Çünkü Nokia geçenlerde 5 yıldır üzerinde çalıştığımız cihazlarımız var onları piyasa sürmeyi bekliyoruz falan demişti. Aslında nokia şu anda hala aynı güçte fakat uzun bir uykuya yattı win8'le beraber donanım yazılım ve uygulama problemi de ortadan kalkacak sonra da geriye kalan yavaş yavaş tekrar kabul görmek. Yorumlarda da eskisi kadar sert eleştirilerin olmaması bence buna bir işaret.Lumia'ları Türkiye gibi ülkelere de sürecek yani satış rakamları her türlü artacak. bu haliyle 4 milyon satıyorsa Ülke ağını genişlettiğinde kim bilir ne gibi satış rakamlarına ulaşılır. Şahsen ben yeni lumia'nın en az 2 çekirdekli işlemci ve 1 Gb Ram bulundurursa kesinlikle alırım.
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teknoloji4ever 6 yıl
Arkadaşım böyle orantısız donanım fazla fiyat koyarsan tabi zarar edersin mesela pureview kameradan başka hiçbir olayı yok sen o kadar kameraya 640x360lık ekran 1.3 GHz işlemci koyuyosun bide yüksek bi fiyatla satmaya çalışıyosun.En azından HD bi ekran koy ki o telefonla çektiğimiz fotoğraflara bakarken tam bakalım bide çift çekirdekli bi işlemci fazla bişey yok bunda bu politikayla devam ederse sonu hiç iyi olmaz nokia'nın
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Umutcan 6 yıl
Nokia diğer başarılı rakipleri karşısında üst segmentten çekildi gibi birşey, ama alt segment ve giriş segmentinde olan s40 ve daha altı modelleri halen peynir ekmek gibi satıyor.
Satış adetleri de bunu doğruluyor bence.
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senatorlines 6 yıl
Bu S.Elop yüzünden ne duruma düştüler, illa da WP, yahu Meego vardı, Andrid var, adamlar aklını peynir ekmekle yemiş, WP8 ile ne olacak bakalım ve B planınız ne?
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yc#1 6 yıl
memoseler
Nokia 1 yılını daha garantiledi. Lumiaların satışları bitince Androidi piyasaya sunup HTC ve Samsung gibi ANİ bir giriş yapacağı kanısındayım

Microsoft'un kucağındayken Win Phone 8'den başka gül koklayamazlar.
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memoseler 6 yıl
Nokia 1 yılını daha garantiledi. Lumia'ların satışları bitince Android'i piyasaya sunup HTC ve Samsung gibi ANİ bir giriş yapacağı kanısındayım
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UnInvited_Guest 6 yıl
2. Çeyrekte Galaxy S3 darbeyi vurdu 3. Çeyrekte de iphone 5 darbeyi vuracak adam kendi ağzıyla söylüyor zaten. Geriye kaldı 2 çeyrek ondan 1 indede note 2 darbeyi vursun geriye kaldi BİR ceyrek onda da ne satarsan artik ah zavalli nokia bu her sene boyle devam edecek batmaya adim adim yaklasiyorsun.
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