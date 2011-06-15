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Nokia'nın Apple'dan alacakları; tek seferlik 605M $, çeyrek başına 138M $

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
1
38
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Apple ile patent lisanslama konusunda anlaşan Nokia'nın anlaşmanın mali yapısı gereği Apple'dan alacakları resmi olarak açıklanmış değil, ancak Deutsche Bank'ın analistlerinden Kai Korschelt'e göre bu değer tek seferlik 420 milyon avro (608 milyon doları) olacak.

Korschelt, hesabını, pazardaki benzer lisanslama anlaşmalarına dayandırıyor. Tek seferlik alacağı, bundan önce satılan 110 milyon adet iPhone'u kapsamasından dolayı; bu telefonların ortalama satış fiyatı 550 dolar olarak hesaplandığında ve elde edilen gelirin %1'i Nokia'a verildiği göz önüne alındığında; Nokia'nın tek seferlik alacağı ücret yaklaşık 605 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bunun yanı sıra Korschelt, devam eden gayrimaddi haklardan dolayı, yani her satılan yeni iPhone'dan dolayı, Apple'ın Nokia'a çeyrek başına yaklaşık 137,6 milyon dolar ödeyeceğini söylüyor.

Özellikle Microsoft ile yaptığı iş birliğinden dolayı geçiş dönemi yaşayan Nokia'nın Apple ile giriştiği patent savaşında yüzünün maddi açıdan gülmüş olması, Finli teknoloji şirketi için mükemmel bir sonuç olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.


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Mr. Jingles 8 yıl en beğenilen
Buna koparmaktan ziyade hakkını aramak desek daha doğru olur. Kullanılan patentlerin ücretini ödemeden cihaz üretmek ticari etiğe yakışmaz. Zaten Nokia'nın elinde bulunan binlerce patent var ve bu patentleri kullanmadan cihaz üretmek imkansız. Yani telefon üretecekseniz isteseniz de istemeseniz de Nokia'nın kapısını çalmak zorundasınız. Neticede haklı olan Nokia idi ve adalet geç de olsa yerini buldu.

Hatırlayın geçen yılki haberleri... Steve Jobs'un müridleri nasıl da savunuyorlardı Apple'ı. :) Madem Nokia haklıydı da neden daha önceden dava açmadı falan filan saçma sapan şeyler yazmışlardı. :)
Buna koparmaktan ziyade hakkını aramak desek daha doğru olur. Kullanılan patentlerin ücretini ödemeden cihaz üretmek ticari etiğe yakışmaz. Zaten Nokia'nın eli...
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mertgraph1979 8 yıl
Apple'ın yada NOKIA'nın tazminat ödemesi veya alması neden bu kadar sevinç yada üzüntü yaratıyor anlamıyorum.
Siz kimsiniz NOKIA yada Apple için. Biraz bunu sorgulayın sonra göbek atar yada üzülürsünüz.

Gerçekten beyin bedava demek lazım böyle durumlar için...
Apple'ın yada NOKIA'nın tazminat ödemesi veya alması neden bu kadar sevinç yada üzüntü yaratıyor anlamıyorum.Siz kimsiniz NOKIA yada Apple için. Biraz bu...
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umutarslan.com 8 yıl
Yeter ki sen doğru dur, eğri kendini belli eder :) iyi olan kazandı.yok öyle üste yatma
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kaanworld 8 yıl
Adamlarin piyasa degeri 340 milyar dolar sizce nokia gibi artik capulcu bi firma apple a zarar verebilirmi :D hahahahahabah
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olağan_şüpheli 8 yıl
kazanılan para kaybedilen prestiji geri getirmiyor ne yazık ki... bir zamanlar nokia deyince akan sular dururdu.. gerçi bu da dünya hali işte..telefonlar ilk yaygınlaştıkları yıllardada en kral telefonlar panasoniclerdi...
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DH Misafiri 8 yıl
hah işte apple yazısını gören bir fandroid bastı flash cevabını. Şimdi bütün apple fanboyları apışıp kalmıştır eminim.
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jvcjvc 8 yıl
şu an hüngür hüngür ağlıyorum apple a ceza yazdıkları için. sabah dersime de giremedim üzüntüden.

--

beyler sizde bir tuhaflık var mı kusura bakmayın... konudaki mesajlara bakıyorum da sadece gülesim geliyor. neyin gerçeği beyler? neyin kapak olmuşluğu? banane ceza yazıldı ise, size ne ceza yazıldı ise... öz be öz fan boy olan adamların, telefon tercihleri farklı diye haha diye gülmeleri gerçekten çok güzel. evet biz fanatiğiz siz en birincisiniz.

gayet doğal elinde böyle patentler bulunması, piyasada en çok satan telefon olup şımarana kadar neredeyse 8 yıl en iyi telefonları yaptı nokia. şimdi de bunun haracını topluyor işte, bundan sonra da anca böyle devam eder zaten.
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alpa07 8 yıl
nokia batacak diyorlardı.davalardan kazandıgı para yeter
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panelci 8 yıl
Nokia adina çok sevindim,umarim artik akilli telefonda üretebilirler:)siradaki hedefleri ciga pixelli telefon olsa gerek..
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seckinkyc 8 yıl
Oo offf ZENGİNİN MALİ ZUGURDUN AGZİNİ YORARMİS gecelim arkadaslar burayi ;)
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murat2098 8 yıl
demek ki burada nokia hakkında sallayan apple fanboyların ödedikleri 2000 tl nin %1 i nokia ya gidecek + olarak her firmaya bizden birşeyler calıyor diyen apple mağdur olmus aynı sebepden işe bak
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patrain 8 yıl
nokia gücünü göstermiştir diyebiliriz. Bu kadar çok patent hakkına sahip olmasına ilkleri yapmasına rağmen hala akıllı telefon pazarında neden bu kadar saçmaladı kendini göz göre göre bir kenara itti anlamak güç.
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waspsich 8 yıl
Geçenki konuda bi arkadaşın söylediği gibi: Nokia'nın dokunmatik ekran patentini alıp dokunmatik ekranı kullanamaması çok komik :)
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FightForBeer 8 yıl
Apple a bu para dokunmaz bile :D
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Mr. Jingles 8 yıl

Orqun06

Apple a bu para dokunmaz bile :D

Zaten işin trajikomik tarafı da bu oluyor. Hisselerini geçtim kasasında 50 milyar dolardan fazla nakit bulunan bir şirketten bahsediyoruz. Yukarıda bahsi geçen rakam bu şirket için devede kulak diyebileceğimiz bir miktar. Kasasındaki nakit paranın %1'ine tekabül ediyor.
İstese misli misli öder ama kendisi için cüzi sayılacak bir miktarı bile ödemek istememeleri nasıl bir karaktere sahip olduklarını da gösteriyor.
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W01fMaNT3am 8 yıl
Yontucu Apple
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