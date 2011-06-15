Nokia'nın Apple'dan alacakları; tek seferlik 605M $, çeyrek başına 138M $

Apple ile patent lisanslama konusunda anlaşan Nokia'nın anlaşmanın mali yapısı gereği Apple'dan alacakları resmi olarak açıklanmış değil, ancak Deutsche Bank'ın analistlerinden Kai Korschelt'e göre bu değer tek seferlik 420 milyon avro (608 milyon doları) olacak.

Korschelt, hesabını, pazardaki benzer lisanslama anlaşmalarına dayandırıyor. Tek seferlik alacağı, bundan önce satılan 110 milyon adet iPhone'u kapsamasından dolayı; bu telefonların ortalama satış fiyatı 550 dolar olarak hesaplandığında ve elde edilen gelirin %1'i Nokia'a verildiği göz önüne alındığında; Nokia'nın tek seferlik alacağı ücret yaklaşık 605 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bunun yanı sıra Korschelt, devam eden gayrimaddi haklardan dolayı, yani her satılan yeni iPhone'dan dolayı, Apple'ın Nokia'a çeyrek başına yaklaşık 137,6 milyon dolar ödeyeceğini söylüyor.

Özellikle Microsoft ile yaptığı iş birliğinden dolayı geçiş dönemi yaşayan Nokia'nın Apple ile giriştiği patent savaşında yüzünün maddi açıdan gülmüş olması, Finli teknoloji şirketi için mükemmel bir sonuç olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.