Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın HAAC mikrofon davası HTC One satışlarını etkilemeyecek

6 yıl
670
1
8
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın HAAC mikrofon davası HTC One satışlarını etkilemeyecek
Nokia hafta başında yayınladığı bir basın açıklamasında, HTC'nin One isimli yeni amiral gemisine Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararı getirerek Hollanda'da yasaklattığını ileri sürmüştü. Firmanın kendi geliştirdiği HAAC mikrofonuyla satışa sunulan One'nin Nokia'ya ait özel bir donanımı taşımasından ötürü satışının kısıtlanacağı belirtilirken, davanın her iki telekomünikasyon devi için mikrofon tedariğinde bulunan ST Microelectronics'i de kapsadığı aktarılmıştı. Davayla ilgili ulaşan son bilgiler, Finlandiyalı şirketin yaptığı açıklamanın aksine herhangi bir ürünün satışına yasak getirilmediğini ortaya çıkardı. Teknoloji medyasında oluşan yanlış kanıyı düzeltmek için e-posta yoluyla basın mensuplarını bilgilendiren HTC, üst düzey akıllı telefonunun Hollanda veya dünyanın diğer bölgelerinde satılmasında hiçbir mahzur olmadığını dile getirdi.
Avrupa'nın en büyük yarı iletken üreticisi ST Microelectronics ve Nokia'nın taraf olduğu davada, müşterisiyle arasındaki gizlilik anlaşmasını ihlal eden STM yargılanıyor. Hukuki sürecin devam ettiği zaman diliminde davalının mağdur olmaması adına alınan tedbir kararı, ST Microelectronics'in HAAC mikrofonlarını Nokia dışında herhangi bir şirkete satmasına yasaklıyor. Gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt veren Amsterdam merkezli holding şirketi, donanım parçası için imzalanan anlaşma şartlarında bir yanlış anlaşılma olduğunu ve Nokia'ya özel satış periyodunun bir yıl değil, alt ay süreceği zannına kapıldığı iddia etti. Ancak çift zarlı HAAC mikrofonunun yeni versiyonuna sahip ilk modelin Lumia 720 olması nedeniyle ST Microelectronics, bu ürünü Mart 2014'e kadar başka bir müşterisine satamayacak. HTC'nin rakibine ait bir icadı kötü niyetli olarak satın almadığında karar kılan mahkeme ise, mevcut stokları sona erene kadar Tayvanlı üreticinin HAAC mikrofonlarını kullanmaya devam edebileceği yönünde hüküm verdi.
Donanım tedariğinde peşini bırakmayan sorunlara bir yenisi daha eklenen HTC, ST Microelectronics'ten satın aldığı çift zarlı mikrofonlar tükenene kadar bu donanım elemanıyla ilgili sıkıntı yaşamayacak. Fakat sonraki dönemlerde firmanın alternatif bir çözüme yönelmesi gerekecek. Bu nedenle, yılın ikinci yarısında satılacak yeni üretim HTC One'lerin daha farklı bir ses kayıt - ses iletim deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. Nokia'ya özel bir mikrofonla donatılan Android işletim sistemli bu çözümleri edinebilmek için HTC One satın almayı planlayan tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 6 yıl en beğenilen
HTC şimdilik yırttı. HTC One alacaklar Türkiye'ye geldiğinde bir an önce almalı.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Nokia yapar diğerleri kopyalar :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 6 yıl
htc one almayı düşünüyorum, içini görünce meslek lisesi 3 sınıfta yaptığımız projeleri hatırladım, dağınıklık ve imkansızlık :D
720 ise paralı veletlerin elektronik uzmanlarına yaptırdığı proje gibi duruyo ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
ST Microelectronics dediğimiz firma... aman. İnanılmaz bir firma aslında, çok geniş bir ürün gamı var ve çoğu ürünü benzersiz. Kalitedir yani. Nasıl oluyor da şöyle etraflıca bir işlemci işine girmiyorlar. :\
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
yani üretici bi evi iki kişiye satmış gibi bi konu var ortada htc nin eline yüzüne bulaştırdığı kanaatine nasıl variyosunuz? Son zamanların en dengeli cihazini üretmiştir bence ayrıca yeni teknolojileride bünyesinde barindiran bi cihaz umarım çok satar da artık htc hakettiği yerde olur..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 6 yıl
HTC bu gidişle telefonu üretip satamayacak eline yüzüne bulaştırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 6 yıl
değiştirmişken kamerayı da değiştirebilirler aslında hızlı hızlı üretsinler şunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Ben HAAC mikrofonu Nokia icat etti zannediyordum. Fakat ST Microelectronics yapmış. Nokia, onla anlaşma yapıp, bu mikrofonu 1 sene boyunca sadece bana satabilirsin. Benim haricimde hiçbir alıcıya veremezsin demiş.
Demek ki burada bir yenilikçilik falan yok. STM ye ilk gidip anlaşmayı yapan kimse, o firma övgüleri sahipleniyor. Yani daha önceki haberleri okuyanlar da benim gibi HAAC yi Nokia buldu zannetmişlerdir.
Ama şu da var ki Nokia HAAC teknolojisi ile ilgili bir patenti kendisi bulmuş ve bunu STM üzerinden ürettirmiş te olabilir.
Üstü kapalı bir konu olduğu için çok detaylı bilgim yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 6 yıl en beğenilen
HTC şimdilik yırttı. HTC One alacaklar Türkiye'ye geldiğinde bir an önce almalı.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim