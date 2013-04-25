Nokia'nın HAAC mikrofon davası HTC One satışlarını etkilemeyecek

Nokia hafta başında yayınladığı bir basın açıklamasında, HTC'nin One isimli yeni amiral gemisine Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararı getirerek Hollanda'da yasaklattığını ileri sürmüştü. Firmanın kendi geliştirdiği HAAC mikrofonuyla satışa sunulan One'nin Nokia'ya ait özel bir donanımı taşımasından ötürü satışının kısıtlanacağı belirtilirken, davanın her iki telekomünikasyon devi için mikrofon tedariğinde bulunan ST Microelectronics'i de kapsadığı aktarılmıştı. Davayla ilgili ulaşan son bilgiler, Finlandiyalı şirketin yaptığı açıklamanın aksine herhangi bir ürünün satışına yasak getirilmediğini ortaya çıkardı. Teknoloji medyasında oluşan yanlış kanıyı düzeltmek için e-posta yoluyla basın mensuplarını bilgilendiren HTC, üst düzey akıllı telefonunun Hollanda veya dünyanın diğer bölgelerinde satılmasında hiçbir mahzur olmadığını dile getirdi.

Avrupa'nın en büyük yarı iletken üreticisi ST Microelectronics ve Nokia'nın taraf olduğu davada, müşterisiyle arasındaki gizlilik anlaşmasını ihlal eden STM yargılanıyor. Hukuki sürecin devam ettiği zaman diliminde davalının mağdur olmaması adına alınan tedbir kararı, ST Microelectronics'in HAAC mikrofonlarını Nokia dışında herhangi bir şirkete satmasına yasaklıyor. Gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt veren Amsterdam merkezli holding şirketi, donanım parçası için imzalanan anlaşma şartlarında bir yanlış anlaşılma olduğunu ve Nokia'ya özel satış periyodunun bir yıl değil, alt ay süreceği zannına kapıldığı iddia etti. Ancak çift zarlı HAAC mikrofonunun yeni versiyonuna sahip ilk modelin Lumia 720 olması nedeniyle ST Microelectronics, bu ürünü Mart 2014'e kadar başka bir müşterisine satamayacak. HTC'nin rakibine ait bir icadı kötü niyetli olarak satın almadığında karar kılan mahkeme ise, mevcut stokları sona erene kadar Tayvanlı üreticinin HAAC mikrofonlarını kullanmaya devam edebileceği yönünde hüküm verdi.

Donanım tedariğinde peşini bırakmayan sorunlara bir yenisi daha eklenen HTC, ST Microelectronics'ten satın aldığı çift zarlı mikrofonlar tükenene kadar bu donanım elemanıyla ilgili sıkıntı yaşamayacak. Fakat sonraki dönemlerde firmanın alternatif bir çözüme yönelmesi gerekecek. Bu nedenle, yılın ikinci yarısında satılacak yeni üretim HTC One'lerin daha farklı bir ses kayıt - ses iletim deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. Nokia'ya özel bir mikrofonla donatılan Android işletim sistemli bu çözümleri edinebilmek için HTC One satın almayı planlayan tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.