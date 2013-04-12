Nokia'nın HAAC mikrofon teknolojisinin detayları





Nokia, geçen yıldan beri müşterilerine yeni bir ses yakalama teknolojisiyle hizmet veriyor. Yüksek sesleri rakipleriyle karşılaştırıldığında daha iyi kayıt altına alabilen yeni mikrofonlarla donatılmış ürünler piyasaya süren ve bu donanım elemanlarını kendi geliştirdiği HAAC (Yüksek Genlikli Ses Yakalama) teknolojisi yardımıyla üreten tecrübeli firma, kısa süre önce resmi blogu Nokia Conversations'ta yayınladığı bir yazıyla bu teknolojinin detaylarını gün yüzüne çıkardı. İlk kullanım alanı; kamera özellikleriyle dikkat çeken, ancak ses hususunda da mobil endüstrideki en başarılı çözümler arasına girmeyi başaran Pureview 808 olan HAAC mikrofonları, Nokia'nın geliştirici takımının 2007'den beri üzerinde çalıştığı bir proje kapsamında ortaya çıkmış. Yüksek genlikli seslerin bozulmadan dijitalleştirilebilmesini amaç edinen Finlandiyalı firmanın mühendisleri, ilk prototip mikrofonları 2009'da test etmeye başlamış, beş yıl süren ar-ge faaliyetleri sonucu keşfettikleri ürünü 2012'de tüketiciyle buluşturmuş.





Mobil sektörün eski liderinde ses uzmanı olarak çalışan Antti Kangasaho ve Teemu Rämö'nün HAAC'nin geliştirilme aşaması ve çalışma prensibine dair açıklamalarda bulunduğu yazıda projenin asıl amacının; konser, spor etkinlikleri, düğün gibi çok sayıda farklı ses kaynağından farklı genlikte seslerin yayıldığı gerçek hayat senaryolarında mobil telefonların aynı anda hem yüksek hem de alçak genlikli dalgaları düzgün bir şekilde kaydememesinden doğan sorunları gidermek olduğu belirtiliyor. Piyasadaki mevcut mobil cihaz mikrofonlarını incelemekle işe başlayan ekip, bu donanımlarda 110 desibelin üzerindeki seslerin sayısallaştırılırken bozulmaya uğradığı ve bu durumun kayda alınan anın etkisini kaybetmesine neden olduğunu gözlemliyor. Bir konser ortamında sesin rahatlıkla 120dB seviyesine ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin yanından ayırmadığı mobil telefonlarının bu tür durumlardaki ses yakalama becerileriyle vasatın altında bir performans ortaya koyması kaçınılmaz görünüyor.

Yalnızca Nokia telefonlarda kullanılan HAAC teknolojisi ise; 140dB'ye kadar sorunsuzca kayıt gerçekleştirebiliyor. Cihazlara iki farklı şekilde uygulanan HAAC teknolojili mikrofonlar, tek veyahut çift zarlı bir yapıya sahip olabiliyor. İlk yöntemde zar, gelen ses dalgalarıyla titreşerek insan kulağına benzer bir prensiple çalışıyor. İkinci yöntemde ise; biri diğerinden daha hassas iki zar birlikte işlem yapıyor. HAAC'nin bu iki kullanım biçimi, Nokia'nın ses uzmanları tarafından aynı soruna farklı yaklaşımlarla çözüm getiren benzer yollar olarak nitelendiriliyor olsa da; özellikle Pureview 808 ve 2012 ikinci yarısında çıkış yapan modeller arasında belirgin bir fark olduğu, 808'in daha detaylı ses kaydettiği bildiriliyor. Mikrofon gibi donanım elemanlarının en fazla 3-5 milimetre genişliğinde tasarlanabildiği mobil aygıtlara böylesine geniş kapsama alanlı bir çözümü uygulamak için yoğun çaba harcayan Nokia, Pureview 808'in yanı sıra Lumia 920 ve Lumia 620 gibi Windows Phone 8 işletim sistemli birçok akıllı telefonunda HAAC mikrofonlarına yer verdiğini ifade ediyor. İlerleyen dönemlerde üreticinin kendi geliştirdiği zengin ses yakalama kapasiteli HAAC çözümlerini daha fazla cihazda bulmak mümkün olacak.

http://conversations.nokia.com/2013/04/09/make-a-lot-of-noise-for-nokias-haac-recording-technology/