Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın HAAC mikrofon teknolojisinin detayları

Nokia, geçen yıldan beri müşterilerine yeni bir ses yakalama teknolojisiyle hizmet veriyor. Yüksek sesleri rakipleriyle karşılaştırıldığında daha iyi kayıt altına alabilen yeni mikrofonlarla donatılmı
6 yıl
1,9b
1
25
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın HAAC mikrofon teknolojisinin detayları

Nokia, geçen yıldan beri müşterilerine yeni bir ses yakalama teknolojisiyle hizmet veriyor. Yüksek sesleri rakipleriyle karşılaştırıldığında daha iyi kayıt altına alabilen yeni mikrofonlarla donatılmış ürünler piyasaya süren ve bu donanım elemanlarını kendi geliştirdiği HAAC (Yüksek Genlikli Ses Yakalama) teknolojisi yardımıyla üreten tecrübeli firma, kısa süre önce resmi blogu Nokia Conversations'ta yayınladığı bir yazıyla bu teknolojinin detaylarını gün yüzüne çıkardı. İlk kullanım alanı; kamera özellikleriyle dikkat çeken, ancak ses hususunda da mobil endüstrideki en başarılı çözümler arasına girmeyi başaran Pureview 808 olan HAAC mikrofonları, Nokia'nın geliştirici takımının 2007'den beri üzerinde çalıştığı bir proje kapsamında ortaya çıkmış. Yüksek genlikli seslerin bozulmadan dijitalleştirilebilmesini amaç edinen Finlandiyalı firmanın mühendisleri, ilk prototip mikrofonları 2009'da test etmeye başlamış, beş yıl süren ar-ge faaliyetleri sonucu keşfettikleri ürünü 2012'de tüketiciyle buluşturmuş.

Mobil sektörün eski liderinde ses uzmanı olarak çalışan Antti Kangasaho ve Teemu Rämö'nün HAAC'nin geliştirilme aşaması ve çalışma prensibine dair açıklamalarda bulunduğu yazıda projenin asıl amacının; konser, spor etkinlikleri, düğün gibi çok sayıda farklı ses kaynağından farklı genlikte seslerin yayıldığı gerçek hayat senaryolarında mobil telefonların aynı anda hem yüksek hem de alçak genlikli dalgaları düzgün bir şekilde kaydememesinden doğan sorunları gidermek olduğu belirtiliyor. Piyasadaki mevcut mobil cihaz mikrofonlarını incelemekle işe başlayan ekip, bu donanımlarda 110 desibelin üzerindeki seslerin sayısallaştırılırken bozulmaya uğradığı ve bu durumun kayda alınan anın etkisini kaybetmesine neden olduğunu gözlemliyor. Bir konser ortamında sesin rahatlıkla 120dB seviyesine ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin yanından ayırmadığı mobil telefonlarının bu tür durumlardaki ses yakalama becerileriyle vasatın altında bir performans ortaya koyması kaçınılmaz görünüyor. 
Yalnızca Nokia telefonlarda kullanılan HAAC teknolojisi ise; 140dB'ye kadar sorunsuzca kayıt gerçekleştirebiliyor. Cihazlara iki farklı şekilde uygulanan HAAC teknolojili mikrofonlar, tek veyahut çift zarlı bir yapıya sahip olabiliyor. İlk yöntemde zar, gelen ses dalgalarıyla titreşerek insan kulağına benzer bir prensiple çalışıyor. İkinci yöntemde ise; biri diğerinden daha hassas iki zar birlikte işlem yapıyor. HAAC'nin bu iki kullanım biçimi, Nokia'nın ses uzmanları tarafından aynı soruna farklı yaklaşımlarla çözüm getiren benzer yollar olarak nitelendiriliyor olsa da; özellikle Pureview 808 ve 2012 ikinci yarısında çıkış yapan modeller arasında belirgin bir fark olduğu, 808'in daha detaylı ses kaydettiği bildiriliyor. Mikrofon gibi donanım elemanlarının en fazla 3-5 milimetre genişliğinde tasarlanabildiği mobil aygıtlara böylesine geniş kapsama alanlı bir çözümü uygulamak için yoğun çaba harcayan Nokia, Pureview 808'in yanı sıra Lumia 920 ve Lumia 620 gibi Windows Phone 8 işletim sistemli birçok akıllı telefonunda HAAC mikrofonlarına yer verdiğini ifade ediyor. İlerleyen dönemlerde üreticinin kendi geliştirdiği zengin ses yakalama kapasiteli HAAC çözümlerini daha fazla cihazda bulmak mümkün olacak.

http://conversations.nokia.com/2013/04/09/make-a-lot-of-noise-for-nokias-haac-recording-technology/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 6 yıl en beğenilen
Sektörde rakiplerin arasından sıyrılmanın ana teması kendine has özellikler sunmaktır.Nokia kamera teknolojilerinden sonra ses konusundada farklılık ve kalite sunuyor tebrik etmek gerek.aynı şekilde gerek kompanent,gerek yazılımsal özellikler olarak kendisini geliştirdiği sürece daha iyi bir Nokia'yı görebileceğiz.
Sektörde rakiplerin arasından sıyrılmanın ana teması kendine has özellikler sunmaktır.Nokia kamera teknolojilerinden sonra ses konusundada farklılık ve kalite ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
webdh 5 yıl
Çok sağlam bir teknoloji , haac mikrofonlu l920 ile en yoğun basslı müzikleri kaydederken bile bozulma olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
Bu Nokia'nın batmasına engel değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 6 yıl
Nokia yapar diğer firmalar kopyalar, nokia olmasa şuan ki kullanılan mobil teknolojinin yarısı olmazdı.Bazı nankörler bunu kabullenemez


Örnek kayıtlar....

youtube.com/...

youtube.com/...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl
HTC One X'im ile video kaydı yaptığımda seslerin içinde zerre bas yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
140 db çok ciddi bir seviye. Konserlerde sevgiliye müzik diye hışırtı ve patlamalar dinletmeyiz artık:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dogu-E 6 yıl
Fandroidler önceden İphonea sarmışlardı yeni mekanları anlaşılan burası
hadi bakalım eksileyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
Mobil donanimda yenilik deyince akla hep Nokia gelir yine bir yenilik , diger firmalar cekirdeklerle ugrassinlar
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl turbo-powwer
turbo-powwer
Mobil donanimda yenilik deyince akla hep Nokia gelir yine bir yenilik , diger firmalar cekirdeklerle ugrassinlar

Evet ya. Çok haklısın.

eMMC belleklerin gelişiminden tut da, Amoled ekranlara kadar zaten Nokia keşfetti.

Samsung çekirdeği buldu, onla uğraşsın..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiri 6 yıl
Eskiden teknoloji nereye götürürse bu tip firmalarda milleti o tarafa götürürdü ve elinde oynatırdı. Suan görünüyorki Para nerdeyse teknoloji ona göre sekilleniyor ve bu milleti elinde oynatan firmalar artık milletin yöneldigi tarafa Dogru yöneliyorlar.
Örnek olarak Akıllı Telefon teknolojisini gösterebiliriz. Dünyada akıllı Telefon ve tablet pazarına girmeyen Firma kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EveryDaySmoke 6 yıl
Bu büyüklükte ki firmalar ha deyince batıp kepenkleri indirmez. Bulundukları sektörde önemini yitirir değişik şekillerde piyasadan çekilirler veya bölünerek alan değiştirirler, başka firmalar alabilir. Bu konuda örnek verilebilecek çok firma var. IBM, Siemens Mobile, ericsson hatta motorola.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 6 yıl
memoseler
Yeni Nokia amiral gemisinden beklentilerim şunlar; *41MP Pureview Kamera *4K @30 Video Kayıt*Ve bu işlerin altından kalkabilecek bir işlemci + grafik birimi , işte ozaman piyasayı sallar.

4K 30fps mi hahahah gülerim ben buna önce FullHDyi 60fps çeksinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1925 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, nokia ve
3 etiket daha ses akıllı telefon mikrofon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TTEC Magic Box "Yeni nesil ses aktarım teknolojisi" mobil ses sistemi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim