Nokia'nın WP Mango'lu prototipine ait olduğu belirtilen fotoğraflar sızdırıldı

Singapur'da gerçekleştirilen ''Nokia Communications'' etkinliği kapsamında MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemi, 1 GHz TI OMAP3630 platformu, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 64 GB dahili bellek ve 3.9-inç 480 x 854 piksel dokunmatik AMOLED ekranı bütünleştiren N9'u uzun süreli bir bekleme sürecinin ardından teknoloji meraklılarıyla buluşturan Nokia, bilindiği üzere yıl sonuna doğru Windows Phone Mango işletim sistemli (Windows Phone 7'nin güncellenmiş hali) modelleriyle karşımıza çıkmayı planlıyor.

Nokia'nın Windows Phone Mango'lu prototipine ait olduğu belirtilen üç farklı fotoğraf internete sızdırıldı. Fotoğraflar, Stephen Elop'un yaptığı sunum esnasında çekilmiş. Fakat o da nesi? Fotoğrafı sızdırılan prototip, N9'a neredeyse birebir benziyor. Göze çarpan iki farklılık çift led flaşın konumunun farklı olması ve N9'da bulunmayan ek tuş. (Tuşun deklanşör görevi göreceği düşünülmekte) Elop, ekranda çizilmelere karşı önlem için Gorilla Glass kaplamanın kullanıldığını sunum esnasında belirtiliyor.



Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli telefonlarını Londra'da 26-27 Ekim tarihleri arasında düzenlemesi beklenen Nokia World 2011 etkinliğinde sergileyeceği söyleniyor. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.



http://www.technet.hu/nokia_blog/20110624/nokia_a_vezer_bemutatta_az_elso_winpho_keszuleket/