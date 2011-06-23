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Nokia'nın WP Mango'lu prototipine ait olduğu belirtilen fotoğraflar sızdırıldı

7 yıl
9,3b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın WP Mango'lu prototipine ait olduğu belirtilen fotoğraflar sızdırıldı
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Singapur'da gerçekleştirilen ''Nokia Communications'' etkinliği kapsamında MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemi, 1 GHz TI OMAP3630 platformu, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 64 GB dahili bellek ve 3.9-inç 480 x 854 piksel dokunmatik AMOLED ekranı bütünleştiren  N9'u uzun süreli bir bekleme sürecinin ardından teknoloji meraklılarıyla buluşturan Nokia, bilindiği üzere yıl sonuna doğru Windows Phone Mango işletim sistemli (Windows Phone 7'nin güncellenmiş hali) modelleriyle karşımıza çıkmayı planlıyor.
Nokia'nın Windows Phone Mango'lu prototipine ait olduğu belirtilen üç farklı fotoğraf internete sızdırıldı. Fotoğraflar, Stephen Elop'un yaptığı sunum esnasında çekilmiş. Fakat o da nesi? Fotoğrafı sızdırılan prototip, N9'a neredeyse birebir benziyor. Göze çarpan iki farklılık çift led flaşın konumunun farklı olması ve N9'da bulunmayan ek tuş. (Tuşun deklanşör görevi göreceği düşünülmekte)  Elop, ekranda çizilmelere karşı önlem için Gorilla Glass kaplamanın kullanıldığını sunum esnasında belirtiliyor.
Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli telefonlarını Londra'da 26-27 Ekim tarihleri arasında düzenlemesi beklenen Nokia World 2011 etkinliğinde sergileyeceği söyleniyor. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.
Nokia'nın WP Mango'lu prototipine ait olduğu belirtilen fotoğraflar sızdırıldı
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Güncelleme: İşte sunum esnasında yeni telefonun sergilendiği bölüm;

http://www.technet.hu/nokia_blog/20110624/nokia_a_vezer_bemutatta_az_elso_winpho_keszuleket/ Yorum Yaz
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10ur 7 yıl
hala kutuk hala kutuk..
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cmert 7 yıl
insan şu güzel tasarımda android görmek ister.
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lazloo 7 yıl
N9 un tasarım olarak aynısı olmuş.Donanımının N9 dan yüksek olacağı kesin gibi.Bu arada tanıtım tarihi çok uzun değil mi?
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sertacarslan 7 yıl
İlla ki donanımda birşeyler eksik olacaktır. Nokia işte...
İçinde WP7 olması bile Nokiadan uzak durma sebebidir benim için...
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orbitmach 7 yıl
yaw tam komedi adam kameralarınızı fotoğraf makinalarınızı kaldırın video veya fotoğraf çekmeyin diyor. sonra kendileri çektikleri video yu youtube koyuyorlar..komik
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patrain 7 yıl
tasarım olarak güzel ama donanım olarak inş. N9 gibi olmaz üstüne biraz daha ekleyip günümüz seviyesi telefonlarına ulaşmaları lazım.
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Klasör.:X:. 7 yıl
bence bu telefonda n9daki eksiklikler giderildi tabiki wp ile :)
Özellikle n9da hdmı olmaması büyük bir eksiklik bence
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meego 7 yıl
N9 içine WP7 koymuşlar okadar.
N9 MeeGO ,WP7 den daha çok satar
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