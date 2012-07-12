Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın Windows Phone 8 cihazları için Lumia üretimini azalttığı rapor ediliyor

6 yıl
1,8b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini resmi olarak tanıtmasının ardından, üreticiler yıl sonuna doğru çıkaracakları modellerin çalışmalarını hızlandırdı. Ancak WP8 güncellemesinin hali hazırdaki modellere gelmeyecek olması tüketicinin bu modellere olan ilgisini de azaltmış gibi.

DigiTimes tarafından verilen bir habere göre, son çeyrekteki gelirleri 116 milyon dolara düşen, Lumia cihazlarının 1 numaralı tedarikçisi Compal, buna sebep olarak Nokia'nın siparişlerini büyük oranda azaltmasını göstermiş.

Analist Mark Sue, WP8 güncellemesi nedeniyle Lumia modellerinin satışında zorluk yaşandığını, Nokia'nın WP8 modellerinin üretimi için stokları temizleme adına milyarlarca dolar masrafa gireceğini tahmin ediyor.

Nokia'nın bu problemi, Microsoft ile yapılan anlaşma öncesinden bu yana bildiği gündeme gelmişti. Compal'ın yaşadığı sıkıntı da bunu doğrular nitelikte. Ancak İngiltere'de fiyatı düşen Lumia 800 modeli halen en çok satanlar listesinde ve stokların eritilmesine biraz katkıda bulunacak.

Compal'ın asıl etkiyi Temmuz ayından itibaren yaşayacağı belirtiliyor. Firma gelir düşüşlerinde yine çift haneli yüzde oranlarına ulaşacak. Bununla birlikte Windows Phone 8 cihazlarının üretime başlaması biraz rahatlama getirecektir.

http://wmpoweruser.com/nokia-said-to-be-reducing-lumia-orders-in-run-up-to-windows-phone-8-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 6 yıl en beğenilen
İngilterede 500tllik cihaz türkiyede 1000tl ingilizler enayi değil herhalde Win8 sekiz çıkar eskiyi çöpe atar yenisini 500tlye yine alır 2 cihaz 1000tl kaldıki kişi başı milli gelirleri ortalama 50 bin dolar adam bu gelirle 2cihaza 1000lira veriyor bizde sözde 10 bin dolarla 1 cihaca 1000lira veriyoruz peki ingilizmi enayi yoksa bizmi akıllıyız?
İngilterede 500tllik cihaz türkiyede 1000tl ingilizler enayi değil herhalde Win8 sekiz çıkar eskiyi çöpe atar yenisini 500tlye yine alır 2 cihaz 1000tl kaldıki ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dr.Mouse 6 yıl
web101
İngilterede 500tllik cihaz türkiyede 1000tl ingilizler enayi değil herhalde Win8 sekiz çıkar eskiyi çöpe atar yenisini 500tlye yine alır 2 cihaz 1000tl kaldıki kişi başı milli gelirleri ortalama 50 bin dolar adam bu gelirle 2cihaza 1000lira veriyor bizde sözde 10 bin dolarla 1 cihaca 1000lira veriyoruz peki ingilizmi enayi yoksa bizmi akıllıyız?

Çok haklısın kardeş +1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl en beğenilen
İngilterede 500tllik cihaz türkiyede 1000tl ingilizler enayi değil herhalde Win8 sekiz çıkar eskiyi çöpe atar yenisini 500tlye yine alır 2 cihaz 1000tl kaldıki kişi başı milli gelirleri ortalama 50 bin dolar adam bu gelirle 2cihaza 1000lira veriyor bizde sözde 10 bin dolarla 1 cihaca 1000lira veriyoruz peki ingilizmi enayi yoksa bizmi akıllıyız?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TG: N Computing ile 1 PC’i Paylaşın 100 Kişiye Kadar Kullanın! 6 yıl AMD FX-8120 Video İnceleme 6 yıl Windows Phone 8 hakkında merak edilen her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim