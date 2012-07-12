Nokia'nın Windows Phone 8 cihazları için Lumia üretimini azalttığı rapor ediliyor

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini resmi olarak tanıtmasının ardından, üreticiler yıl sonuna doğru çıkaracakları modellerin çalışmalarını hızlandırdı. Ancak WP8 güncellemesinin hali hazırdaki modellere gelmeyecek olması tüketicinin bu modellere olan ilgisini de azaltmış gibi.





DigiTimes tarafından verilen bir habere göre, son çeyrekteki gelirleri 116 milyon dolara düşen, Lumia cihazlarının 1 numaralı tedarikçisi Compal, buna sebep olarak Nokia'nın siparişlerini büyük oranda azaltmasını göstermiş.





Analist Mark Sue, WP8 güncellemesi nedeniyle Lumia modellerinin satışında zorluk yaşandığını, Nokia'nın WP8 modellerinin üretimi için stokları temizleme adına milyarlarca dolar masrafa gireceğini tahmin ediyor.





Nokia'nın bu problemi, Microsoft ile yapılan anlaşma öncesinden bu yana bildiği gündeme gelmişti. Compal'ın yaşadığı sıkıntı da bunu doğrular nitelikte. Ancak İngiltere'de fiyatı düşen Lumia 800 modeli halen en çok satanlar listesinde ve stokların eritilmesine biraz katkıda bulunacak.





Compal'ın asıl etkiyi Temmuz ayından itibaren yaşayacağı belirtiliyor. Firma gelir düşüşlerinde yine çift haneli yüzde oranlarına ulaşacak. Bununla birlikte Windows Phone 8 cihazlarının üretime başlaması biraz rahatlama getirecektir.