"Nokia'nın gelecek yıl sonlarında Android cihaz üretme planları vardı"





Sürpriz bir şekilde Microsoft'a satılmasıyla akıllı telefon pazarındaki macerasına son veren Nokia, ardında pek çok önemli iddia bıraktı. Microsoft ile yapılan ortaklığın firmayı satışa götürdüğü söylense de yöneticilerin herşeyi ben bilirim edasının çöküşü başlattığı belirtiliyor.





Nokia'nın en büyük hatasının Android ekosistemine geçmemesi olduğu sürekli yazılıp çizildi. Nokia patronu Elop, lider olacakları bir platformu tercih ettiklerini söylese de iddialar aksini işaret ediyor.





New York Times tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Nokia, satış görüşmeleri başlamadan önce Lumia cihazlarda Android işletim sistemini test etmesi amacıyla bir ekip oluşturdu ve tatmin edici sonuçlar alındığı takdirde gelecek yılın sonlarında geçiş yapma planı masaya yatırılacaktı.





Kaynaklar projenin çok gizli yürüdüğünü ve Microsoft yöneticilerinin de konudan haberdar olduğunu belirtti. Ayrıca Microsoft ile yapılan ortaklık anlaşmasının 2014 yılı sonunda sona erdirme opsiyonunun olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak bunun artık gerçekleşme ihtimali kalmadı.





Nokia satın alınmasa idi Android işletim sistemli Lumia modelleri görebilirmiydik bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak gerçekleşse idi Nokia'nın ekosisteme ayrı bir hava katacağına şüphe yoktu.

http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/13/behind-microsoft-deal-the-specter-of-a-nokia-android-phone/?smid=tw-nytimesbits&seid=auto&_r=2&