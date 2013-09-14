"Nokia'nın gelecek yıl sonlarında Android cihaz üretme planları vardı"

Haber Editörü
Sürpriz bir şekilde Microsoft'a satılmasıyla akıllı telefon pazarındaki macerasına son veren Nokia, ardında pek çok önemli iddia bıraktı. Microsoft ile yapılan ortaklığın firmayı satışa götürdüğü söylense de yöneticilerin herşeyi ben bilirim edasının çöküşü başlattığı belirtiliyor.
Nokia'nın en büyük hatasının Android ekosistemine geçmemesi olduğu sürekli yazılıp çizildi. Nokia patronu Elop, lider olacakları bir platformu tercih ettiklerini söylese de iddialar aksini işaret ediyor.
New York Times tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Nokia, satış görüşmeleri başlamadan önce Lumia cihazlarda Android işletim sistemini test etmesi amacıyla bir ekip oluşturdu ve tatmin edici sonuçlar alındığı takdirde gelecek yılın sonlarında geçiş yapma planı masaya yatırılacaktı.
Kaynaklar projenin çok gizli yürüdüğünü ve Microsoft yöneticilerinin de konudan haberdar olduğunu belirtti. Ayrıca Microsoft ile yapılan ortaklık anlaşmasının 2014 yılı sonunda sona erdirme opsiyonunun olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak bunun artık gerçekleşme ihtimali kalmadı.
Nokia satın alınmasa idi Android işletim sistemli Lumia modelleri görebilirmiydik bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak gerçekleşse idi Nokia'nın ekosisteme ayrı bir hava katacağına şüphe yoktu.
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/13/behind-microsoft-deal-the-specter-of-a-nokia-android-phone/?smid=tw-nytimesbits&seid=auto&_r=2& Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostlar sağolsun. Avrupalılara başsağlığı dilerim. Finlandiya'yı çıkarsınlar avrupa birliğinden.
Unuttuğunuz nokta biz android telefon alırken ille samsung olsun demiyoruzki. Şuan samsung s3 mini kullanıyorum ve samsung ve amoled ekranlarından nefret ediyorum. Samsung tizene biraz zor geçer. Geçerse de bu topyekün olmaz ve yıllar sürer. Bada gibi bir denemesi var. Symbian gibi bir örnek var. Ayrıca bu kadar çok ugulama ve özgürlük sunan bir sistem varken neden yeni maceralara açılalım ki. O kadar uygulama satın aldık baştan bir daha almanın ne mantığı var. Blackberry os da çok güzel ama herşey işletim sistemi değil. Hiç kasılma donma yapmıyor diye bir işletim sistemini kullanmam. Bakınız linuxlara hem beleş hem güzel. Ama ne doğru dürüst sürücü var, ne oyun, ne de yazılım. Windows bile pc sektöründeki hakimiyetine rağmen rezil durumda. Baktığınız zaman az donanımla hızlı ve stabil. Ancak azı yetiyor diye adamlar bu sefer de az donanım koyuyorlar ömrü yine kısa oluyor. Yani hızlı ve stabil bir tizen ortaya çıksa bile kimse en az 3-5 yıl yüzüne bakmaz. Menülerde hızlı geziliyor diye telefon alsak 3310 filan almamız lazımdı.