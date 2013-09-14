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"Nokia'nın gelecek yıl sonlarında Android cihaz üretme planları vardı"

5 yıl
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163
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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 Sürpriz bir şekilde Microsoft'a satılmasıyla akıllı telefon pazarındaki macerasına son veren Nokia, ardında pek çok önemli iddia bıraktı. Microsoft ile yapılan ortaklığın firmayı satışa götürdüğü söylense de yöneticilerin herşeyi ben bilirim edasının çöküşü başlattığı belirtiliyor.

Nokia'nın en büyük hatasının Android ekosistemine geçmemesi olduğu sürekli yazılıp çizildi. Nokia patronu Elop, lider olacakları bir platformu tercih ettiklerini söylese de iddialar aksini işaret ediyor.

New York Times tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Nokia, satış görüşmeleri başlamadan önce Lumia cihazlarda Android işletim sistemini test etmesi amacıyla bir ekip oluşturdu ve tatmin edici sonuçlar alındığı takdirde gelecek yılın sonlarında geçiş yapma planı masaya yatırılacaktı.

Kaynaklar projenin çok gizli yürüdüğünü ve Microsoft yöneticilerinin de konudan haberdar olduğunu belirtti. Ayrıca Microsoft ile yapılan ortaklık anlaşmasının 2014 yılı sonunda sona erdirme opsiyonunun olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak bunun artık gerçekleşme ihtimali kalmadı.

Nokia satın alınmasa idi Android işletim sistemli Lumia modelleri görebilirmiydik bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak gerçekleşse idi Nokia'nın ekosisteme ayrı bir hava katacağına şüphe yoktu.

http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/13/behind-microsoft-deal-the-specter-of-a-nokia-android-phone/?smid=tw-nytimesbits&seid=auto&_r=2& Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen Affirmative!!
Affirmative!!

Hepimizin istediği bir durumdu. Son Avrupalıyı kaybettik. Başımız sağolsun.

Dostlar sağolsun. Avrupalılara başsağlığı dilerim. Finlandiya'yı çıkarsınlar avrupa birliğinden.
Affirmative!!Hepimizin istediği bir durumdu. Son Avrupalıyı kaybettik. Başımız sağolsun.Dostlar sağolsun. Avrupalılara ...
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nomenore 5 yıl
Ah keşke lerle dolu bir haber okudum simdi gene keşke diyorum nokia android cihaz uretseydi
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kesbi 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

Bu adamların tahmin özelliği 0 . Androidin kaç yıl ömrü kaldı ? Samsung Tizen'e geçecek, HTC Sony Huawei Oppo vs. firmalar ne kadar satar androidi Samsung Tizen'e geçince. HTC De wp'ye yönelir, Sony ortada kalır. Sony'nin Ya işletim sistemi üretmesi lazım ya da WP'ye geçmesi.


Unuttuğunuz nokta biz android telefon alırken ille samsung olsun demiyoruzki. Şuan samsung s3 mini kullanıyorum ve samsung ve amoled ekranlarından nefret ediyorum. Samsung tizene biraz zor geçer. Geçerse de bu topyekün olmaz ve yıllar sürer. Bada gibi bir denemesi var. Symbian gibi bir örnek var. Ayrıca bu kadar çok ugulama ve özgürlük sunan bir sistem varken neden yeni maceralara açılalım ki. O kadar uygulama satın aldık baştan bir daha almanın ne mantığı var. Blackberry os da çok güzel ama herşey işletim sistemi değil. Hiç kasılma donma yapmıyor diye bir işletim sistemini kullanmam. Bakınız linuxlara hem beleş hem güzel. Ama ne doğru dürüst sürücü var, ne oyun, ne de yazılım. Windows bile pc sektöründeki hakimiyetine rağmen rezil durumda. Baktığınız zaman az donanımla hızlı ve stabil. Ancak azı yetiyor diye adamlar bu sefer de az donanım koyuyorlar ömrü yine kısa oluyor. Yani hızlı ve stabil bir tizen ortaya çıksa bile kimse en az 3-5 yıl yüzüne bakmaz. Menülerde hızlı geziliyor diye telefon alsak 3310 filan almamız lazımdı.
Speedy-StepBu adamların tahmin özelliği 0 . Androidin kaç yıl ömrü kaldı ? Samsung Tizen'e geçecek, HTC Sony Huawei Oppo vs. firmalar ne...
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bkaakco 5 yıl
Nokia, Android tarafı karışık diye girmiyordu sözde. Seneye daha da karışacak büyük ihtimal.
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TrMhMt 5 yıl
Gecti artik yavrum. Biz bu Ms denen kan emiciden yillarca cektik pclerde. Birdaha hic bir alanda kan emici olamaz dedik ama dinletemedik Nokiaya. Eee yapacak birsey yok.
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Genç Düşünür 5 yıl
Nokia akıllı telefonda zaten çok geri kaldı.
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e-Militarist 5 yıl
Nokia'nın geri kaldığı falan yok. İnanmayın geri kaldı diyenlere. Kızdırmak için yazıyorlar. Kızmış gibi yapalım da boşa gitmesin çabaları. 1020 ve 1520 nin donanım ve yazılım özelliklerine bakın laf salatası yaptıklarını göreceksiniz. Bir cep telefonunda olması gereken en son teknoloji her iki cihazda da var. Android ve iosda olan uygulama ve oyunlar 3 aşağı 5 yukarı nokia telefonlarda da var.
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MrtAltg 5 yıl
Doğrudur içindeki donanımın hakkını veriyor bir rehberi bile kaç Sn de acıyor ? Sen desen de demesende damacana yere düşünce kırılmıyor ama samsung un dandik malzeme si darmadağın oluyor
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darkaura 5 yıl MrtAltg
samsung kirilabilir. konumuz samsung degil. eskiden herkez gibi cok nokia kullandim ve cogu modeli iddia ettiginiz kadar saglam degil. en yukek fiyatlardan satilan sozde amiral gemisi modellerinde malzeme kalitesinden kaynaklanan problemler yasadim. hatta bu problemlerin nasil bir yan yedek parca sanayi yarattigina sahit oldum. 3310 gibi saglamlikda efsane modellerde var ama bir tugla kadar malzeme kullanip, tugla agirligina geldikden sonra saglam olsunlar bir zahmet. bu nokia 920 icinde gecerli. gercek muhendislik agirligi minimalde tutarken yeterli saglamligi sagliyabilmektir.

kaldiki malzeme kalitesi iyi yada kotu olmasi, nokianin senelerce ucuz donanimlara farkli plastik govdeler giydirerek fais fiyatlardan sattigi gercegini degistirmez.
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muratkaya 5 yıl
Nokia Android telefon çıkarsa ne güzel olurdu muhabbeti o kadar büyüdü ki ama inat edip yapmayınca Android nokia cihaz çıkarmaya karar vermişti.
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muratkaya 5 yıl
elin nokiası için üzülüyor millet. Nokia yıllarca insanları güzelce yoldu. Keşke satılmasaydı tamamen batsaydı.
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SystemApps 5 yıl muratkaya
muratkaya

elin nokiası için üzülüyor millet. Nokia yıllarca insanları güzelce yoldu. Keşke satılmasaydı tamamen batsaydı.

teknolojiyle 1gr alakan olmadığını düşünüyorum nedense
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Sirchade 5 yıl
gecti borun pazari sur esegini nigdeye
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ah ulan nokia neydin ne hale geldin bi inat uğruna
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SEO-Uzmanı 5 yıl
gelecek yıla kadar, kim öle, kim kala !
nokia gider ayak fantezi yapmış işte :)
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DH Misafiri 5 yıl
Androit' te neymiş İos varken androit hiç bir anlam ifade etmez. Windows phone aslında ileriye dönük en iyi yatırım artık ms ile ios' un kapıştığı hatta büyük tartışmaların olduğu bir ortam olacak. android' in ne desteği var nede başka bir haltı fiyasko ürün ve her yanı virüsler ile çevrili.
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