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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı

2014 yılında Nokia’nın en büyük hamlesi olarak kabul edilen ve piyasaya çıkışına kısa bir süre kala iptal edilen McLaren kod adlı modelin prototipi, nihayet kendisini gösterdi.
2 yıl
9b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllar liderlik yaptığı akıllı telefon pazarından silinen ve şimdi yeni ortaklıklarla tekrar büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Nokia’nın, 2014 yılında iptal edilen McLaren kod adlı Windows Phone amiral gemi modeli nihayet ortaya çıktı.

Nokia’nın Lumia 1520 modelinden sonra piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi, o dönem sahip olduğu özelliklerle diğer rakiplerine de meydan okuma potansiyeline sahipti. Ne var ki, sürpriz bir şekilde Temmuz ayında iptal edildi ve 2015 sonlarına kadar da Windows Phone tarafında bir amiral gemisi olmadı. Bazı kaynaklar, telefonun iptalinden sonra inceleme imkanı bulmuş ve ilginç detaylar gün yüzüne çıkmış.

Nokia McLaren

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan McLaren modeline Snapdragon 800 yonga seti güç veriyor ve o dönemde tüketicilerin olmasını istediği bir donanımdı diyebiliriz zira Galaxy S5, LG G3 gibi rakip modellerde biraz daha hızlı Snapdragon 801 yonga kullanılıyordu. Böylece rekabetten kopması da söz konusu olmayacaktı.

2GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasiteye sahip akıllı telefonun arka kamerasında 20MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli PureView kamera kullanılmış. Ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde. Metal gövdenin alt kısmında, anten yerleşiminin olduğu bölge polikarbonat alaşım ile desteklenmiş.

3D Touch

Nokia’nın yine mühendisliğini konuşturduğu noktalardan birisi Projected-Capacitive olarak adlandırılan farklı bir teknolojiye yer vermesi. 3D Touch olarak da bilinen bu teknoloji, ekrana ve telefonun kenarlarına entegre edilmiş sensörlerden yardım alarak çalışıyor.

İncelemelere göre, yeni dokunmatik teknolojisini Nokia, arayüze çok iyi bir şekilde entegre etmiş. Ekranın biraz üzerinde elinizi gezdirmeniz durumunda bile, arayüz ile etkileşime geçebiliyorsunuz.

Kamerada farklı kontroller, başlangıç ekranında işlemler gezdirme veya farklı el hareketleri ile sağlanabiliyor. Örneğin elinizi telefonun alt kısmında gezdirirseniz, gelen arama sessize alınıyor. Veya kenarlardan sıkarsanız yine çağrıyı reddedebiliyorsunuz. Yine telefonu tuttuğunuz müddetçe ekran açık kalıyor.

Ayrıca Bkz. "599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi"

O dönemlerde en azından kenar kısımlara sensör entegre eden üreticiler görmüştük ancak böyle bir kombinasyon ilk kez kullanılıyordu ve gelecek için de önemli bir potansiyel olarak görülüyordu. Ne yazık ki, Nokia bu potansiyeli kullanamadı. 

 

http://www.windowscentral.com/nokia-mclaren-review?utm_source=Boomtrain&utm_medium=email&utm_campaign=20160720&bt_email=kakardan@gmail.com&bt_ts=1469047008419#slide2 Yorum Yaz
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0MG90 2 yıl en beğenilen
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Yanıtla +32
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Quard 2 yıl
Nokia yi özledim :)
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12 Angry Men 2 yıl
Kendıme aldıgım en son telefon nokia n73 du. Onu kaybettık sonra hıc telefon almadım, aılemdekılerın kullanmadıgı degıstırdıgı telefonlarla ıdare edıyorum. :)

Her sene telefon alıcam dıye yenı modelleri beklıyorum 10 sene oldu hala almadım.
Kendıme aldıgım en son telefon nokia n73 du. Onu kaybettık sonra hıc telefon almadım, aılemdekılerın kullanmadıgı degıstırdıgı telefonlarla ıdare edıyorum. :)
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Kara Börü 2 yıl
Bu kalite ve bu tasarımda telefon bekliyorum Nokia aşağısı kurtarmaz
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malkooklam 2 yıl
mate 8 kullanıyorum, lumia 735imde var. az geiştirilse WM ler iyi telefon. AMA kompak bir 6'' mate de cok iyi.
bekliyoruz bakalım eski gunleri.
saygılar.
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yoksulseytan22 2 yıl
Nokia 1020 bile android ile gelseydi ortalığı yıkardı.
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12 Angry Men 2 yıl
Kendıme aldıgım en son telefon nokia n73 du. Onu kaybettık sonra hıc telefon almadım, aılemdekılerın kullanmadıgı degıstırdıgı telefonlarla ıdare edıyorum. :)

Her sene telefon alıcam dıye yenı modelleri beklıyorum 10 sene oldu hala almadım.
1 Yanıt Yanıtla +9
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BARIŞ55 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Kendıme aldıgım en son telefon nıka n73 du. Onu kaybettık sonra hıc telefon almadım, aılemdekılerın kullanmadıgı degıstırdıgı telefonlarla ıdare edıyorum. :)

Her sene telefon alıcam dıye yenı modelleri beklıyorum 10 sene oldu hala almadım.

Kapitalizm çökene kadar yeni modeller çıkacak.

Kapitalizm çöküşe çoktan girdi orası ayrı tabi.
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kadirirdem 2 yıl
kaç günlük haber çevirmesi mi uzun sürdü...
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mkyb 2 yıl
Lumia 1020'nin geliştirilmiş haliydi. Çıkması Microsoft'ta satım zamanına denk geldiği için arada kaynadı bu model. Tebrikler Microsoft güzelim Nokia'yı bitirdin. Umarım mutlusundur. Hoş Nokia sanada yaramadı Windows telefonlar satmıyor.


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wolf silver 2 yıl
Özelikler güzel görünüyor ama fiyatta önemli.. Zaten Android üreticileri genelde fiyattan kaybeder.. Sony, HTC gibi.. Telefon özellikleri güzel ama pahalı. Kendilerine Apple olarak görüyorlar...
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Patren 2 yıl
tanker gemisi
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King Stannis 2 yıl
Bugün bu telefon Android 6 ve uygun fiyata satışa sunulsa alırım, yazık ettiler Nokia'ya ama efsaneler ölmez elbet bir gün Gerçek Kral geri dönecek.
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Quard 2 yıl
Nokia yi özledim :)
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darkdiva 2 yıl
Çıksa da bir şey değişmeyecekti.
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