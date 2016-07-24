Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı

Uzun yıllar liderlik yaptığı akıllı telefon pazarından silinen ve şimdi yeni ortaklıklarla tekrar büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Nokia’nın, 2014 yılında iptal edilen McLaren kod adlı Windows Phone amiral gemi modeli nihayet ortaya çıktı.

Nokia’nın Lumia 1520 modelinden sonra piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi, o dönem sahip olduğu özelliklerle diğer rakiplerine de meydan okuma potansiyeline sahipti. Ne var ki, sürpriz bir şekilde Temmuz ayında iptal edildi ve 2015 sonlarına kadar da Windows Phone tarafında bir amiral gemisi olmadı. Bazı kaynaklar, telefonun iptalinden sonra inceleme imkanı bulmuş ve ilginç detaylar gün yüzüne çıkmış.

Nokia McLaren

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan McLaren modeline Snapdragon 800 yonga seti güç veriyor ve o dönemde tüketicilerin olmasını istediği bir donanımdı diyebiliriz zira Galaxy S5, LG G3 gibi rakip modellerde biraz daha hızlı Snapdragon 801 yonga kullanılıyordu. Böylece rekabetten kopması da söz konusu olmayacaktı.

2GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasiteye sahip akıllı telefonun arka kamerasında 20MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli PureView kamera kullanılmış. Ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde. Metal gövdenin alt kısmında, anten yerleşiminin olduğu bölge polikarbonat alaşım ile desteklenmiş.

3D Touch

Nokia’nın yine mühendisliğini konuşturduğu noktalardan birisi Projected-Capacitive olarak adlandırılan farklı bir teknolojiye yer vermesi. 3D Touch olarak da bilinen bu teknoloji, ekrana ve telefonun kenarlarına entegre edilmiş sensörlerden yardım alarak çalışıyor.

İncelemelere göre, yeni dokunmatik teknolojisini Nokia, arayüze çok iyi bir şekilde entegre etmiş. Ekranın biraz üzerinde elinizi gezdirmeniz durumunda bile, arayüz ile etkileşime geçebiliyorsunuz.

Kamerada farklı kontroller, başlangıç ekranında işlemler gezdirme veya farklı el hareketleri ile sağlanabiliyor. Örneğin elinizi telefonun alt kısmında gezdirirseniz, gelen arama sessize alınıyor. Veya kenarlardan sıkarsanız yine çağrıyı reddedebiliyorsunuz. Yine telefonu tuttuğunuz müddetçe ekran açık kalıyor.

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O dönemlerde en azından kenar kısımlara sensör entegre eden üreticiler görmüştük ancak böyle bir kombinasyon ilk kez kullanılıyordu ve gelecek için de önemli bir potansiyel olarak görülüyordu. Ne yazık ki, Nokia bu potansiyeli kullanamadı.