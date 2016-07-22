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599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi

General Mobile’nin geçen yıl Android One programı kapsamında piyasaya sürdüğü General Mobile 4G, 599TL fiyat etiketiyle Android 7.0 sürümünü sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde ve Avrupa’da Android One programını ilk kez kullanıma sunan General Mobile, hatırlanacağı üzere geçen yıl General Mobile 4G akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. En güncel Android deneyimi sözünü veren General Mobile 4G, şimdi Android 7 Nougat’yı bekliyor.

Genelra Mobile, bu yıl 5 Plus adında daha güçlü bir model piyasaya sürmüştü ancak geçen yıl ki model de hala cazibesini koruyor. Uygun bir fiyata Android 7.0 deneyimi sunmak için, General Mobile yeni bir kampanya başlattı.

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Döneminin en çok satan cihazları arasında yer alan General Mobile 4G, 21 Temmuz tarihinden itibaren 599TL olarak yeniden satışa sunulacak. Operatör tarifelerinde ise 12, 24 veya 36 ay taksit seçenekleri mevcut.

5 inçlik IPS ekranında HD çözünürlük sunan telefon, Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alıyordu. Modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2500mAh kapasiteli batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. LTE Cat. 4 modem ile 150Mbps indirme hızlarına erişebiliyor.  

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gbzlim 3 yıl en beğenilen
Bunlar reklam kokan hareketler mayk.
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KoşanBalık 3 yıl
ekrani 2 ayda bir sararir. 2 ayda bir servise gonderirim derseniz alin.hersey guncelleme demek degil.
1 Yanıt Yanıtla +27
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LastShip 3 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
Sharparrow
5" ekranda full hd yoksa, isterse android 70 olsun..

Snapdragon 410 u full HD ekrana gidecek bir işlemci değiil

S410 hd ekrana bile gitmiyor ki traffic rider 20 fps calisiyor.

S410 mu kaldi artik cop cop. S615 in maliyeti ne kadar 20 dolar mi 30 dolar mi?

S410 u kizilay dagitiyor herhalde. Su devirde s410 lu cihaza 1 lira vercek vatandasin aklindan suphe ederim.
GrkwnxsSharparrow5" ekranda full hd yoksa, isterse android 70 olsun..Snapdragon 410 u full HD ekrana gid...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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karakteristik61 3 yıl
Güncellesen ne olacak, galaxy a7 2016 yı androdi 5 den 6 ya yükselttim, hiçbir yenilik olmadığı gibi birde telefonun şarjına olumsuz etkisi oldu. GM nin zaten kalite- servis oranı herkes tarafından biliniyor ve bu açığı güncelleme borazanlığı ile kapatmaya çalışıyor. Böyle devam etsin ileride işi zor....
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DH Misafiri 3 yıl
Gm 4G den cok memnunum. Bu donanimda baska marka alsaydim herhalde telefonu coktan cope atmistim. Saf android olmasi en onemli ozelligi. Arada yavaslik batiyor ama bu fiyata normal diyip aldirmamaya calisiyorum. Hizli telefon isteyen parasini odeyecek. Yapacak birsey yok.
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atilasat 3 yıl
android sürümünün güncel olması donanım sorunlarını örtmez
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Dahi Olalım 3 yıl
"Alo desin mesaj atsın yeter" telefonu
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gurkanse 3 yıl
UCUZ MAL ALACAK KADAR ZENGİN OLMAYIN
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DemirAtlı 3 yıl
kötü telefon fiyatına göre idare eder eh işte
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Morphinz 3 yıl
General Mobile pişmanlıktır.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Çöp
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Captain_Ivy 3 yıl
ucuz etin yahnisi pek olur
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mrtdgci89 3 yıl
Teknoloji olarak fiyatı gerçekten iyi ama teknik servisi süründürüyor resmen birde ürün sıkıntılı çıkarsa düşünemedim
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