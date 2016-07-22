599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi

Ülkemizde ve Avrupa’da Android One programını ilk kez kullanıma sunan General Mobile, hatırlanacağı üzere geçen yıl General Mobile 4G akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. En güncel Android deneyimi sözünü veren General Mobile 4G, şimdi Android 7 Nougat’yı bekliyor.

Genelra Mobile, bu yıl 5 Plus adında daha güçlü bir model piyasaya sürmüştü ancak geçen yıl ki model de hala cazibesini koruyor. Uygun bir fiyata Android 7.0 deneyimi sunmak için, General Mobile yeni bir kampanya başlattı.

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Döneminin en çok satan cihazları arasında yer alan General Mobile 4G, 21 Temmuz tarihinden itibaren 599TL olarak yeniden satışa sunulacak. Operatör tarifelerinde ise 12, 24 veya 36 ay taksit seçenekleri mevcut.

5 inçlik IPS ekranında HD çözünürlük sunan telefon, Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alıyordu. Modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2500mAh kapasiteli batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. LTE Cat. 4 modem ile 150Mbps indirme hızlarına erişebiliyor.