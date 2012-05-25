Nokia'nın yeni Windows Phone modelleri Alpha, Phi, PurePhi ve PureLambda modelleri olabilir

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Nokia'nın ilk nesil Lumia cihazlarını piyasaya sürmesinin ardından ikinci nesil Windows Phone modelleri hakkında henüz bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ancak Windows Phone benchmark uygulaması WP Bench listesinde bazı kod adları olduğu farkedildi.
Wp Bench uygulamasını cihazlarında MyNokiaBlog sitesi sonuç listesinde bazı farklı kod adları olduğunu ortaya çıkardı. Bu kod adları Nokia Alpha, Phi, PurePhi ve PureLambda olarak listelenmiş.
Uygulamanın açıklama kısmında ise benchmark testi yaptıran en yeni modelin OS 8.0.9842 sürümü üzerinde çalışan PureLambda olduğu belirtiliyor.
Alpha, Phi ve PurePhi kod adlarının muhtemelen ikinci nesil Windows Phone Tango sürümlü Nokia cihazları olacağı düşünülüyor. Bunların final sürümlerindeki isimleri de değişebilir.
OS 8.0 sürümü ise Windows Phone 8 olarak biliniyor. Bu bakımdan PureLambda modelinin WP8 yüklü bir cihaz olabileceği tahmin ediliyor. Ancak piyasaya çıkışı yılın sonlarına doğru olabilecek.
Listede dikkat çeken ise Pure ön ekli iki model olması. Nokia'nın PureView modelindeki 41MP'lik kamerayı bu modellerde de kullanabileceği düşüncesi akıllara geliyor ancak Nokia gelecek yıl ortalarında böyle bir transferin mümkün olabileceğini ifade etmişti. Bu önekler aynı kamera kalitesi olmasa da Lumia cihazları arasındaki en iyi kamera donanımının Pure modellerine geleceği anlamını taşıyor olabilir.
Microsoft'un Windows Phone 8 geliştirmeleri detaylanmaya başladığında yeni nesil cihazlara ait ilk bilgilerin de yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünebiliriz.
http://mynokiablog.com/2012/05/24/nokia-purelamda-with-os-8-0-9842-nokia-purephi-nokia-phi-and-nokia-alpha-spotted-on-wp-bench/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben de senin gibi düşünüyordum windows phone android'den çok daha stabil bir sistem ama 2-4 işlemcili modeller çıkmaya başladı bu kadar işlemci hızıyla takılma yavaşlatma sorunları olmaz heralde tabi artan işlemci sayısı yüzünden bataryaların dayanmadığından da yakınanlar var ama s3 ve one x gibi modellere uyumlu ekipmanları görmüştük zaten güçlü bataryalar da çıkıyor
Bu da bişeydir, önceden 5 sene geriden geliyorlardı
hocam benzetme 10 numara olmuş
Belkide Google ilk olarak Nokia'nın kapısını çalsaydı anlaşma sağlanabilirdi. Ama Microsoft daha erken daha davrandı. Bana göre Microsoft şu anda Nokia'yı arge çalışması olarak görmekte. Eğer Nokia bu işi başarırsa, Microsoft akıllı telefon bölümünü satın alır veya ortak olur. Ayrıca yurt dışındaki incelemelerde Windows Phone hem işletim sistemi hemde telefon modelleri olarak yaygınlaşırsa üçüncü bir alternatif olarak görünebileceği ifade ediliyor.
Bu arada bu yılın sonlarında ortaya çıkacak Tizen işletim sistemli telefonların akıbeti de Windows Phone'yi etkileyecektir.
tam tersi 640*480 ekranlı 256 mb ramli android 4.0 lı amiral gemileri dolanırdı ortalıkta. Sonra google nokia ya android i yasaklardı.
ama nokia yöneticilerinin beceriksizliği konusunda kesinlikle haklısın.en yenilikçi firma takipçi bile olmakta zorlanmaya başladı
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