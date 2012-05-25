Nokia'nın yeni Windows Phone modelleri Alpha, Phi, PurePhi ve PureLambda modelleri olabilir

Nokia'nın ilk nesil Lumia cihazlarını piyasaya sürmesinin ardından ikinci nesil Windows Phone modelleri hakkında henüz bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ancak Windows Phone benchmark uygulaması WP Bench listesinde bazı kod adları olduğu farkedildi.





Wp Bench uygulamasını cihazlarında MyNokiaBlog sitesi sonuç listesinde bazı farklı kod adları olduğunu ortaya çıkardı. Bu kod adları Nokia Alpha, Phi, PurePhi ve PureLambda olarak listelenmiş.





Uygulamanın açıklama kısmında ise benchmark testi yaptıran en yeni modelin OS 8.0.9842 sürümü üzerinde çalışan PureLambda olduğu belirtiliyor.





Alpha, Phi ve PurePhi kod adlarının muhtemelen ikinci nesil Windows Phone Tango sürümlü Nokia cihazları olacağı düşünülüyor. Bunların final sürümlerindeki isimleri de değişebilir.





OS 8.0 sürümü ise Windows Phone 8 olarak biliniyor. Bu bakımdan PureLambda modelinin WP8 yüklü bir cihaz olabileceği tahmin ediliyor. Ancak piyasaya çıkışı yılın sonlarına doğru olabilecek.





Listede dikkat çeken ise Pure ön ekli iki model olması. Nokia'nın PureView modelindeki 41MP'lik kamerayı bu modellerde de kullanabileceği düşüncesi akıllara geliyor ancak Nokia gelecek yıl ortalarında böyle bir transferin mümkün olabileceğini ifade etmişti. Bu önekler aynı kamera kalitesi olmasa da Lumia cihazları arasındaki en iyi kamera donanımının Pure modellerine geleceği anlamını taşıyor olabilir.





Microsoft'un Windows Phone 8 geliştirmeleri detaylanmaya başladığında yeni nesil cihazlara ait ilk bilgilerin de yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünebiliriz.