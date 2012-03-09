Nokia'nın yıllık mali durum raporu açıklandı

ABD'de her yıl firmaların mali durumunu ve pazar risklerini resmi olarak sunduğu Güvenlikler ve Değişim Komisyonu - SEC'e, Nokia da kendi raporunu kısa süre önce gönderdi.





Genel anlamda finansal tablo ve gelecek mali risklerin tanımlanmasından oluşan rapora göre Nokia'nın 2011 yılını 1.4 milyar Avro zararla kapattığı görülüyor. 2010 yılında 1.3 milyar Avro kar ile karşılaştırıldığında büyük bir düşüş sözkonusu.





2011 yılında toplam satışlardan elde edilen gelir ise 38.6 milyar Avro oldu ve 339.8 milyon adet mobil telefon satışı gerçekleştirildi. 2010 yılında ise 349.2 milyon mobil telefon satışı ve 42.4 milyar Avro gelir elde edilmişti. Rekabetçi fiyata sahip rakipler ve çift SIM kart seçeneği sunan farklı modeller karşısında Nokia biraz geriledi.





Nokia'nın en çok gerileme yaşayan bölümü akıllı telefon bölümü oldu. 2010 yılını 103.6 milyon akıllı telefon satışıyla kapatan Nokia, 2011 yılında 77.3 milyon ünite satabildi. Üretim ağırlığının Symbian işletim sisteminden Windows Phone cihazlarına kayması ve yaşanan bu geçiş süreci Nokia'nın pazar payını kaybetmesine neden oldu.





Firmanın bu yıl karşılaşabileceği muhtemel tehdit olarak ise Lumia cihazlarındaki başarısızlığı gösteriliyor. Windows Phone cihazlarının başarılı olması geliştirici ve tüketici açısından benimsenme oranına bağlı olarak gerçekleşecek. Ayrıca Nokia-Microsoft ortaklığının ardından firmanın 150 milyon Symbian cihaz sözü de havada kaldı. Nokia Symbian platformuna 2016 yılına kadar destek verecek ancak cihaz üretimi konusunda grafiklerin aşağı seyrinin devam edeceği belirtiliyor.





Nokia'nın başarılı sayılabilecek bölümü ise S40 cihaz departmanı olarak gösteriliyor. 1.5 milyar ünite satışını geride bırakan S40 bölümü bununla birlikte düşük kar marjı nedeniyle firmanın mali tablosuna büyük bir katkı yapamıyor.