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Nokia'nın yıllık mali durum raporu açıklandı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de her yıl firmaların mali durumunu ve pazar risklerini resmi olarak sunduğu Güvenlikler ve Değişim Komisyonu - SEC'e, Nokia da kendi raporunu kısa süre önce gönderdi.

Genel anlamda finansal tablo ve gelecek mali risklerin tanımlanmasından oluşan rapora göre Nokia'nın 2011 yılını 1.4 milyar Avro zararla kapattığı görülüyor. 2010 yılında 1.3 milyar Avro kar ile karşılaştırıldığında büyük bir düşüş sözkonusu.

2011 yılında toplam satışlardan elde edilen gelir ise 38.6 milyar Avro oldu ve 339.8 milyon adet mobil telefon satışı gerçekleştirildi. 2010 yılında ise 349.2 milyon mobil telefon satışı ve 42.4 milyar Avro gelir elde edilmişti. Rekabetçi fiyata sahip rakipler ve çift SIM kart seçeneği sunan farklı modeller karşısında Nokia biraz geriledi.

Nokia'nın en çok gerileme yaşayan bölümü akıllı telefon bölümü oldu. 2010 yılını 103.6 milyon akıllı telefon satışıyla kapatan Nokia, 2011 yılında 77.3 milyon ünite satabildi. Üretim ağırlığının Symbian işletim sisteminden Windows Phone cihazlarına kayması ve yaşanan bu geçiş süreci Nokia'nın pazar payını kaybetmesine neden oldu.

Firmanın bu yıl karşılaşabileceği muhtemel tehdit olarak ise Lumia cihazlarındaki başarısızlığı gösteriliyor. Windows Phone cihazlarının başarılı olması geliştirici ve tüketici açısından benimsenme oranına bağlı olarak gerçekleşecek. Ayrıca Nokia-Microsoft ortaklığının ardından firmanın 150 milyon Symbian cihaz sözü de havada kaldı. Nokia Symbian platformuna 2016 yılına kadar destek verecek ancak cihaz üretimi konusunda grafiklerin aşağı seyrinin devam edeceği belirtiliyor. 

Nokia'nın başarılı sayılabilecek bölümü ise S40 cihaz departmanı olarak gösteriliyor. 1.5 milyar ünite satışını geride bırakan S40 bölümü bununla birlikte düşük kar marjı nedeniyle firmanın mali tablosuna büyük bir katkı yapamıyor.

http://i.nokia.com/blob/view/-/1015984/data/3/-/form20-f-11-pdf.pdf Yorum Yaz
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Yorumlara bakar mısınız ya biri çıkmış adamlar milyar dolar diyor nereye batıyor demiş diğeri gelmiş windows phone ile masaüstü windowsu karşılaştırmış. Tam komedi. Adamlar milyar dolar zarar açıklıyor sen daha laf ediyorsun. Ekrem çukurca da editörlüğü bıraksın ya da yorum katmasın haberlerine
Yorumlara bakar mısınız ya biri çıkmış adamlar milyar dolar diyor nereye batıyor demiş diğeri gelmiş windows phone ile masaüstü windowsu karşılaştırmış. Tam ko...
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Gelu 7 yıl
Gercekten hic bisi anlamadim.Anlatacak olan varsa seve seve dinlerim.
340milyon telin tanesinden 10 dolar temiz para kazansa (ki cok daha fazlasini kazaniyor ) 3.4milyar $ kar olmasi gerekiyor.Ama zarar aciklanmis..
Yoksa 1.4 milyar zarar kardan zarari mi ? Yane gecen sene misal 10 kazandida bu sene 8.6 mi kazandi..
Bu tarz seyleri okurken ilk aklima gelen sey vergi kacirmak icin boyle seyler yapiyorlar..Yalnissam duzeltsin bilen arkadaslar.
Gercekten hic bisi anlamadim.Anlatacak olan varsa seve seve dinlerim.340milyon telin tanesinden 10 dolar temiz para kazansa (ki cok daha fazlasini kazaniyor...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar telefon ne kadar donanınlı olursa olsun türkiyede simkart sağlayıcılar internet konusunda kötü 5 çekirdek yasalarda boş wifi kadar bağlantı hızı yok bu iş jip alıp yakıt koyamamaya benziyor yoksa biz c7 ile wifi üzerinden internete bağlandık laptop yada pc den farkı yok önce buna bakalım alt yapı sonra çekirdek vs nokia samsung sony htc çok bi fark yok ama parça ve aksesuarda nokia 50 yıl ilerde nokia ekranını samsung yapıyor heryerde mevcut ama kendi modellerinin çoğunun kulaklık şarz aleti ekran zor bulunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
ben nokia nın inadını biliyorum.
illa telefonlarını ilk çıkartırken yuksek fiyattan satcak ordan kar etcek.
nokia satar ama androit e geçmesi şart
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emresoyak 7 yıl
Güney korenin büyük elektronik markası Samsung,Finlandiyalı cep telefon üreticisi Nokiaya, 2012 yılın ilk çeyreğinde 929 milyon avro net zarar ettirdi.

Ekonomistler, şirketin söz konusu dönemde 554 milyon avro zarar edeceğini tahmin ediyordu.

Şirket yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Nokia, ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk üç ayında 929 milyon avro net zarar etti. ADAMLAR ZATEN KAZIK FİYATTA TELEFON SATIYOR BİDE ZARA EDİYOR ÇOK HAYRET

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ataberk36ex 7 yıl
nokia batmaz elindeki patentlerle zaten dünya para kazanıyor .hiç sevmem nokia cihazlarını yıllarca kullanıcıyı sömürdüler . ama rakip yokdu karşılarında .nokia nın ciddi kararlar alma zamanı geldi sonuçta transfer edeceği insanlarla ciddi çıkış yakalayabilir aslında çok geniş olan müşteri portföyü ucuz cihazlar üzerine elindeki patentlerle ciddi bir çıkış yapabilir fakat mantaliteyi değiştirmesi gerek . artık eskisi gibi aynı sistemi cihazı değiştirip değiştirip müşteriye sunma devri bitti insanlar teknolojiyi kullanıyor 3 , 4 g nin nimetlerinden faydalanmak istiyor .nokia n900 le aslında bu akıllı telefon pazarında ciddi bir oyuncu olacağını gösterdi fakat devamını getirmedi . alanda rekabetçi olmasını isterim sonuçta bizlere faydası olur
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darkaura 7 yıl ataberk36ex
ataberk36ex

nokia batmaz elindeki patentlerle zaten dünya para kazanıyor .hiç sevmem nokia cihazlarını yıllarca kullanıcıyı sömürdüler . ama rakip yokdu karşılarında .nokia nın ciddi kararlar alma zamanı geldi sonuçta transfer edeceği insanlarla ciddi çıkış yakalayabilir aslında çok geniş olan müşteri portföyü ucuz cihazlar üzerine elindeki patentlerle ciddi bir çıkış yapabilir fakat mantaliteyi değiştirmesi gerek . artık eskisi gibi aynı sistemi cihazı değiştirip değiştirip müşteriye sunma devri bitti insanlar teknolojiyi kullanıyor 3 , 4 g nin nimetlerinden faydalanmak istiyor .nokia n900 le aslında bu akıllı telefon pazarında ciddi bir oyuncu olacağını gösterdi fakat devamını getirmedi . alanda rekabetçi olmasını isterim sonuçta bizlere faydası olur

aynen katiliyorum. anlayisin felsefenin degismesi gerek. eskiden telefon sadece telefondu. guzel dizayna bir kac extra ozellik kattinmi isi goturuyordu. nokiada bir kac ozelligi degistirip, ayni telefonu farkli govdeler icinde sayisiz farkli model serilerinde satarak cesitlilik sunuyordu. bu sekilde buyuk basari kazandi. ama bu basarili strateji akilli telefonlarda isi yaramadi. cunku akilli telefon herseyden once telefon degil. telefon ozelligi olan el bilgisayari. ona hala telefon, kalaninada ekstra ozellik oalrak baktigi icin nokia 600mhz arm11 islemcilerde bu kadar israr etti ya. n900 se arge bolumundeki muhendislerin elinden cikan tamamen deneysel bir urun. bu kadar farkli ve esnek olmasi bu yuzden. ama klasik nokia anlayisi yeni piyasa dinamiklerini algilayamadiigindan n900un ve onun yolundan gelen meego nun potansiyelini bir turlu kavriyamadi.
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nightsoldier 7 yıl
bir zamanlar panasonic vardı. Şimdi tekrar mobil telefon pazarına girmeye çalışıyor.ama apple gibi çağı yakalayan bir yenilikle gelmediği sürece durumu zor. Nokia Kendini microsofta bağladı. Yeni bir oluşumda olduğu için Geçiş döneminde zarar normal. Ancak seneyede zarar açıklarsa canlarnokia için çalıyor demektir.
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Mike Tyson 7 yıl
Seni ozleyecegiz nokia.
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DH Misafiri 7 yıl
velhasil Nokia nin bittiğinin resmidir. zaten bes yıl önce iphonla bitmişti ama boyle köklü bir firmanın gostergelirine zararın yansıması ancak buguneymis hadee sür eşeğini mideye:))
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obi1 7 yıl
nokia batmaz diyenler tarihe karışan teknoloji firmalarına bir baksın.
motorola neydi ne oldu, apple batmak üzereyken steve jobs sayesinde hayatta.. yani nokia'nın kan kaybetmeye başlaması oldukça ciddi bir olay..
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murano55 7 yıl
telefonun babası klasik nokia dır , akıllı değil ama baya uzun şarjı gidiyor:)
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söny 7 yıl
Nokia ne kadar gerilesede çok güzel yıllık gelirler elde edebilir ki bu gelirler ilk 3dedir ama rakibi samsung a bakıcak olursak samsung glaxy serisi vs nokia yok note vs nokia yok nokianın artık 41mp cam'li telefon cıkarmayı bırakıp apple samsung lg htc gibi firmalara rakip modellerle gelmek zorunda ki nokianın öyle bi serisini cok tutulcagını sanıyorum
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nihaidevran 7 yıl
Arkadaşlar Symbian'ı kaldırıp yerine Android yüklemenin bir yolu yok mudur?
Böyle bir şey mümkün olursa DH'yi zengin edebiliriz. :)
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RevivaL 7 yıl
Böyle giderse batmaya mahkum
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Volkanbaba 7 yıl
Akıllı telefonda tutunamadı nokia yeni modellerle yer bulur umarım.
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alpa07 7 yıl
dedelerde olmasa bu kadar çok telefon satamaz
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