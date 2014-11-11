Nokia'sız ilk Lumia resmiyet kazandı





Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alması sonrasında kendi adını taşıyan ilk Lumia akıllı telefonu resmiyet kazandı. Model Nokia markasının çıkarıldığı ilk Lumia akıllı telefonu olma özelliği de taşıyor.





Daha önce internete sızdığı üzere modelin isimlendirmesi Microsoft Lumia 535 adını taşıyor. Model Windows Phone 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Lumia Denim güncellemesini de almış durumda. Lumia 535 modeli 5xx serisinin konsepti gereği giriş seviyesine hitap etmeye devam ediyor .





5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Lumia 530 ile sunulan ve tepki çeken 512MB RAM seviyesi bu modelde yine 1GB'a yükseliyor.





Modelde 8GB artırılabilir hafıza, WiFi, Bluetooth 4.0, Cortana sesli asistan, 1905mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 146gr ağırlık, 8.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 110 Avro fiyat etiketi ile ilk olarak Asya pazarında satışa sunulacak.





