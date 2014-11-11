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Nokia'sız ilk Lumia resmiyet kazandı

4 yıl
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93
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'sız ilk Lumia resmiyet kazandı

Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alması sonrasında kendi adını taşıyan ilk Lumia akıllı telefonu resmiyet kazandı. Model Nokia markasının çıkarıldığı ilk Lumia akıllı telefonu olma özelliği de taşıyor.

Daha önce internete sızdığı üzere modelin isimlendirmesi Microsoft Lumia 535 adını taşıyor. Model Windows Phone 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Lumia Denim güncellemesini de almış durumda. Lumia 535 modeli 5xx serisinin konsepti gereği giriş seviyesine hitap etmeye devam ediyor .

5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Lumia 530 ile sunulan ve tepki çeken 512MB RAM seviyesi bu modelde yine 1GB'a yükseliyor. 

Modelde 8GB artırılabilir hafıza, WiFi, Bluetooth 4.0, Cortana sesli asistan, 1905mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 146gr ağırlık, 8.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 110 Avro fiyat etiketi ile ilk olarak Asya pazarında satışa sunulacak.  



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Parallel Killer 4 yıl
kasalarında inceliğe dem vursalar olay biter
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beyinsis 4 yıl
ilk olarak asya. microsoft kendi cihazına güvenemiyor. ilk olarak kendi ülkesinde değil, fakir asya ülkelerinde çıkarıyor...
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Gömceli 4 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
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TechnoKolik199 4 yıl
Biraz gerginleşti gibime geldi ben de biraz gevşeteyim
Arkadaşlar bu telefon l630 dan daha ucuz
Ama yazıları telefonu bitirdi bende bu yorumu nokia telefonla yazıyorum
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erolustun 4 yıl TechnoKolik199
TechnoKolik199
Biraz gerginleşti gibime geldi ben de biraz gevşeteyim
Arkadaşlar bu telefon l630 dan daha ucuz
Ama yazıları telefonu bitirdi bende bu yorumu nokia telefonla yazıyorum


Ben olaya kendi bakış açımla son bir yorum getirmek istiyorum. Bugüne kadar aldığım telefonların hepsi Nokia markaydı. Nokia 3500c, Nokia 603 ve Lumia 925. Başkaları ne düşünür bilmem ama Nokia benim için sağlamlık ve kalitenin ifadesidir her zaman. Ben tüketici olarak firmaların ortaya koyduğu duruşa her zaman dikkat ederim. Nokia markasını yok ettikten sonra isterse telefonun kralını yapsınlar yine de üzerinde Microsoft yazan telefonu alıp kullanmam. Onu alana kadar gider Vestel alır onu kullanırım. Manevi değerlere saygısızlık yapan, yok eden, hiçe sayan kim olursa olsun para kazandırmam. İnsanı zorla konuşturuyorlar. Sen Microsoft olarak ana faaliyet konun olmasına rağmen yıllardan beri adam gibi sorunsuz ve stabil çalışan bir bilgisayar işletim sistemi bile yapama sonra gel telefon üretmeye kalk. O da eksik kalsın birader.
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erolustun 4 yıl
Microsoft sanıyor ki üzerinde Nokia yazıyor diye insanlar almıyor, veya Nokia yazmazsa daha çok satacak. Koskoca yazılım devisin işletim sistemi ve yazılım geliştirmeleriyle uğraşacağına telefonun üstündeki yazıyla uğraşıyorsun. Bunu kompleks haline getirmelerini de anlamıyorum. Sen ilk önce bildirim menüsüne 3g mobil veriyi açma kapatma kısa yolu koy. Mağaza da sanal açma kapatma tuşundan ibaret olan yazılım 2 TL'den satılıyor. Bu kafayla ilerlemeleri zor. Madem Nokia markasını hiçe sayacaksın markayı neden satın aldın. Çin'de dilediğin gibi fason olarak ürettirip üzerine Microsoft yazdırsaydın o zaman. Saçma sapan işler. Bu şirketler bu kafayla nasıl dünya devi olmuşlar anlamak güç.
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swat882 4 yıl erolustun
erolustun

Microsoft sanıyor ki üzerinde Nokia yazıyor diye insanlar almıyor, veya Nokia yazmazsa daha çok satacak. Koskoca yazılım devisin işletim sistemi ve yazılım geliştirmeleriyle uğraşacağına telefonun üstündeki yazıyla uğraşıyorsun. Bunu kompleks haline getirmelerini de anlamıyorum. Sen ilk önce bildirim menüsüne 3g mobil veriyi açma kapatma kısa yolu koy. Mağaza da sanal açma kapatma tuşundan ibaret olan yazılım 2 TL'den satılıyor. Bu kafayla ilerlemeleri zor. Madem Nokia markasını hiçe sayacaksın markayı neden satın aldın. Çin'de dilediğin gibi fason olarak ürettirip üzerine Microsoft yazdırsaydın o zaman. Saçma sapan işler. Bu şirketler bu kafayla nasıl dünya devi olmuşlar anlamak güç.

harika yorum eline sağlık
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nightbringer 4 yıl erolustun
Aynen katılıyorum. Madem Nokia yı bitirecen neden satın aldın o zaman? Hayret bir şey
Finlandiyalı olsam oturur ağlardım sinirimden.
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CemTnTn 4 yıl
1€ şuan 2.8025TL
110€ = 308,27TL yapıyor.
%18 KDV: 363.76 TL
ÖTV Cart curt ekle, 420TL.
kâr ekle: 600TL
ama gel gör ki 600'den mi satılacak 550'den mi. Yoksa 800'den mi göreceğiz bakalım. Ucuz olursa alınabilir gibi geliyor.
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PLU 4 yıl
600tl nin altında gelirse her türlü alırım.
Tam istediğim gibi bir telefon.
600 tl nin altındaki her telefondan daha iyi olacağı kesin.
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Uacellat_62 4 yıl
110€ ya bu cihaz çöp Asya pazarında rekabet çok fazla 50€ a belki satar
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gentleman_ 4 yıl
400-500 TL olursa gayet iyi satar. Ama bizimkiler bunu 500-600'den satacaktır tabi.
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AMERICAN 4 yıl
Forum samsung u batırdı goruyor musun
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N0YAN 4 yıl AMERICAN
Sir Maximus

Forum samsung u batırdı goruyor musun





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