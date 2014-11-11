Nokia'sız ilk Lumia resmiyet kazandı

Haber Editörü
Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alması sonrasında kendi adını taşıyan ilk Lumia akıllı telefonu resmiyet kazandı. Model Nokia markasının çıkarıldığı ilk Lumia akıllı telefonu olma özelliği de taşıyor.
Daha önce internete sızdığı üzere modelin isimlendirmesi Microsoft Lumia 535 adını taşıyor. Model Windows Phone 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Lumia Denim güncellemesini de almış durumda. Lumia 535 modeli 5xx serisinin konsepti gereği giriş seviyesine hitap etmeye devam ediyor .
5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Lumia 530 ile sunulan ve tepki çeken 512MB RAM seviyesi bu modelde yine 1GB'a yükseliyor.
Modelde 8GB artırılabilir hafıza, WiFi, Bluetooth 4.0, Cortana sesli asistan, 1905mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 146gr ağırlık, 8.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 110 Avro fiyat etiketi ile ilk olarak Asya pazarında satışa sunulacak.
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Arkadaşlar bu telefon l630 dan daha ucuz
Ama yazıları telefonu bitirdi bende bu yorumu nokia telefonla yazıyorum
Ben olaya kendi bakış açımla son bir yorum getirmek istiyorum. Bugüne kadar aldığım telefonların hepsi Nokia markaydı. Nokia 3500c, Nokia 603 ve Lumia 925. Başkaları ne düşünür bilmem ama Nokia benim için sağlamlık ve kalitenin ifadesidir her zaman. Ben tüketici olarak firmaların ortaya koyduğu duruşa her zaman dikkat ederim. Nokia markasını yok ettikten sonra isterse telefonun kralını yapsınlar yine de üzerinde Microsoft yazan telefonu alıp kullanmam. Onu alana kadar gider Vestel alır onu kullanırım. Manevi değerlere saygısızlık yapan, yok eden, hiçe sayan kim olursa olsun para kazandırmam. İnsanı zorla konuşturuyorlar. Sen Microsoft olarak ana faaliyet konun olmasına rağmen yıllardan beri adam gibi sorunsuz ve stabil çalışan bir bilgisayar işletim sistemi bile yapama sonra gel telefon üretmeye kalk. O da eksik kalsın birader.
harika yorum eline sağlık
110€ = 308,27TL yapıyor.
%18 KDV: 363.76 TL
ÖTV Cart curt ekle, 420TL.
kâr ekle: 600TL
ama gel gör ki 600'den mi satılacak 550'den mi. Yoksa 800'den mi göreceğiz bakalım. Ucuz olursa alınabilir gibi geliyor.
Tam istediğim gibi bir telefon.
600 tl nin altındaki her telefondan daha iyi olacağı kesin.